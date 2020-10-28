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Атлетик Б
 
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Стадион:
Севилья

Бомбардиры внутри турнира

Атлетик Б
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лопес Унаи 2 0.33
2. Уильямс Иньяки 1 0.17
3. Беренгер Алекс 1 0.17
4. Капа Андер 0 0
5. Гарсия Дани 0 0
6. Морсильо Хон 0 0
Севилья
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Де Йонг Люк 2 0.4
2. Мунир Эль-Хаддади 1 0.2
3. Ракитич Иван 1 0.2
4. Эн-Несири Юссеф 1 0.2
5. Навас Хесус 0 0
6. Хордан Хоан 0 0

Карточки

Атлетик Б
# Игрок      
1. Иньиго Мартинес 3 0
2. Йерай Альварес 3 0
3. Кодро Кенан 2 0
4. Лопес Унаи 2 0
5. Гарсия Рауль 1 0
6. Капа Андер 1 0
7. Гарсия Дани 1 0
8. Вильялибре Асьер 1 0
9. Нуньес Унай 1 0
10. Морсильо Хон 1 0
Севилья
# Игрок      
1. Хордан Хоан 1 1
2. Фернандо Режес 2 0
3. Гудель Неманья 2 0
4. Навас Хесус 1 0
5. Васкес Франко 1 0
6. Окампос Лукас 1 0
7. Сусо Хесус 1 0
8. Карлос Диего Сантос 1 0
9. Кунде Жюль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атлетик Б 0 0 25% (1) 0 25% (1) 50% (2)
 Севилья 20% (1) 0 0 0 20% (1) 60% (3)

Предыдущие игры

Атлетик Б Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Осасуна 1:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:0 Леванте Вальядолид 2:2 Атлетик Б Алавес 1:0 Атлетик Б
Атлетик Б 0:1 Кадис Эйбар 1:2 Атлетик Б Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Гранада 2:0 Атлетик Б Атлетик Б 2:2 Эйбар Реал Овьедо 2:2 Атлетик Б Атлетик Б 2:1 Алавес УД Логроньес 3:1 Атлетик Б Гранада 4:0 Атлетик Б Атлетик Б 0:2 Леганес Леванте 1:2 Атлетик Б Атлетик Б 1:2 Севилья Атлетик Б 0:1 Реал Мадрид Валенсия 0:2 Атлетик Б Атлетик Б 3:1 Мальорка
Севилья Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Севилья 1:0 Ренн Севилья 0:1 Эйбар Челси 0:0 Севилья Гранада 1:0 Севилья
Барселона 1:1 Севилья Севилья 1:0 Леванте Кадис 1:3 Севилья Бавария 2:1 Севилья Севилья 0:1 Атлетик Б Севилья 2:1 Атлетик Б Севилья 3:2 Леванте Севилья 3:2 Интер Милан Севилья 2:1 Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон 0:1 Севилья Севилья 2:0 Рома Севилья 1:0 Валенсия Реал Сосьедад 0:0 Севилья Севилья 2:0 Мальорка Атлетик Б 1:2 Севилья Севилья 1:0 Эйбар

Последние игры между собой

Атлетик Б: победы: 8, ничьи: 3, поражения: 9
Севилья: победы: 9, ничьи: 3, поражения: 8
Севилья 0:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Севилья 2:1 Атлетик Б Товарищеские матчи Атлетик Б 1:2 Севилья Ла Лига Севилья 1:1 Атлетик Б Ла Лига
Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 0:1 Атлетик Б Кубок Короля Атлетик Б 2:0 Севилья Примера Атлетик Б 1:3 Севилья Кубок Короля Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Севилья 1:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:2 Атлетик Б Лига Европы Атлетик Б 1:2 Севилья Лига Европы Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Севилья 2:0 Атлетик Б Примера Атлетик Б 1:0 Севилья Примера Атлетик Б 3:1 Севилья Примера Севилья 1:1 Атлетик Б Примера
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
4. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетик Б - Севилья от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 10 часов 49 минут.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 48
    Атлетик Б 25% (12)
    X 35.4% (17)
    Севилья 39.6% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Атлетик Б
    Ничья
    Севилья
    3.14
    3.10
    2.75
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 3.00 2.90 2.70
    Бонус: 5 000 ₽ 3.00 3.00 2.75
    Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.10 2.74
      3.12 2.99 2.73

    Самый высокий коэффициент на матч «Атлетик Б» – «Севилья» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Атлетик Б» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Севилья» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Атлетик Б» – «Севилья», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    6.70 1.09 5.20 1.16 2.55 1.57 2.17 1.74 1.85 2.02 1.68 2.26 1.47 2.65 1.20 4.50 1.15 5.40 1.03 9.80 1.03 10.50 0.00 18.00
    6.50 1.09 5.35 1.16 2.71 1.58 1.95 1.85 1.49 2.54 1.21 3.90 1.14 4.75 1.03 8.70 1.02 9.40
    6.98 1.13 2.56 1.57 2.21 1.74 1.87 2.05 1.62 2.42 1.49 2.80 1.17 5.70
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.52 2.55 1.28 3.85 1.06 9.50
    2.36 1.59 1.56 2.43 1.29 3.60 1.06 8.50 1.05 9.90
    2.43 1.62 1.99 1.92 1.53 2.65 1.36 3.40
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.93 1.82 1.42 2.75 1.13 5.50
    3.10 1.37 2.04 1.78 1.47 2.68 1.15 5.50 1.10 6.75

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.15 1.70
    Букмекер Да Нет
    6.20 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.50 1.22
    Где смотреть матч Атлетик Б - Севилья онлайн

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    Прогнозы на матч Атлетик Б - Севилья

    Исход игры
    Атлетик Б
    25% (12)
    Ничья
    35.4% (17)
    Севилья
    39.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    47.83% (22)
    Меньше
    52.17% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    82.61% (38)
    Нет
    17.39% (8)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33.3% (16)
    1:2 Севилья
    27.1% (13)
    2:1 Атлетик Б
    14.6% (7)
    1:0 Атлетик Б
    6.3% (3)
    0:1 Севилья
    6.3% (3)
    2:0 Атлетик Б
    4.2% (2)
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