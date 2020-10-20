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Осасуна
 
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Стадион:
Атлетико М

Бомбардиры внутри турнира

Осасуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гарсия Рубен 2 (1) 0.33
2. Ронкалья Факундо 1 0.17
3. Адриан Лопес 1 0.17
4. Торрес Роберто 1 0.17
5. Кальери Хонатан 1 0.17
6. Торро Лукас 0 0
7. Ойер Санхурхо 0 0
8. Барха Энрике 0 0
Атлетико М
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Суарес Луис 4 0.8
2. Льоренте Маркос 2 0.4
3. Корреа Анхель 1 0.2
4. Фелиш Жоау 1 0.2
5. Коста Диего 1 0.2
6. Карраско Янник 1 0.2
7. Эрмосо Марио 0 0
8. Санчес Мануэль 0 0
9. Лоди Ренан 0 0

Карточки

Осасуна
# Игрок      
1. Гарсия Давид III 3 0
2. Видаль Начо 3 0
3. Монкайола Хон 1 1
4. Ойер Санхурхо 2 0
5. Гарсия Рубен 1 0
6. Торро Лукас 1 0
7. Круз Хуан 1 0
8. Барха Энрике 1 0
9. Эрнандес Аридане 1 0
Атлетико М
# Игрок      
1. Коста Диего 1 0
2. Суарес Луис 1 0
3. Коке Хорхе 1 0
4. Эррера Эктор 1 0
5. Ньигес Сауль 1 0
6. Эрмосо Марио 1 0
7. Парти Томас 1 0
8. Фелипе Аугусто IV 1 0
9. Лоди Ренан 1 0
10. Фелиш Жоау 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Осасуна 16.67% (1) 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 50% (3)
 Атлетико М 20% (2) 0 0 20% (2) 20% (2) 40% (4)

Предыдущие игры

Осасуна Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Осасуна 1:0 Атлетик Б Эйбар 0:0 Осасуна Алавес 0:0 Осасуна Осасуна 2:0 Сельта
Осасуна 1:3 Леванте Хетафе 1:0 Осасуна Кадис 0:2 Осасуна Реал Сосьедад 1:0 Осасуна Осасуна 1:1 Эйбар Осасуна 2:1 Алавес Мирандес 0:2 Осасуна Осасуна 2:2 Мальорка Барселона 1:2 Осасуна Осасуна 2:1 Сельта Бетис 3:0 Осасуна Осасуна 0:0 Хетафе Эйбар 0:2 Осасуна Осасуна 2:1 Леганес Алавес 0:1 Осасуна Валенсия 2:0 Осасуна
Атлетико М Последние 20 матчей: +12 =6 -2
Атлетико М 3:2 Ред Булл Зальцбург Атлетико М 2:0 Бетис Бавария 4:0 Атлетико М Сельта 0:2 Атлетико М
Атлетико М 0:0 Вильярреал Уэска 0:0 Атлетико М Атлетико М 6:1 Гранада РБ Лейпциг 2:1 Атлетико М Атлетико М 1:1 Реал Сосьедад Хетафе 0:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Бетис Сельта 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:0 Мальорка Барселона 2:2 Атлетико М Атлетико М 2:1 Алавес Леванте 0:1 Атлетико М Атлетико М 1:0 Вальядолид Осасуна 0:5 Атлетико М Атлетик Б 1:1 Атлетико М Ливерпуль 2:3 Атлетико М

Последние игры между собой

Осасуна: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 11
Атлетико М: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 4
Осасуна 0:5 Атлетико М Ла Лига Атлетико М 2:0 Осасуна Ла Лига Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Осасуна 0:3 Атлетико М Примера
Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:1 Осасуна Примера Осасуна 0:2 Атлетико М Примера Атлетико М 3:1 Осасуна Примера Осасуна 0:1 Атлетико М Примера Атлетико М 0:0 Осасуна Примера Осасуна 2:3 Атлетико М Примера Атлетико М 3:0 Осасуна Примера Атлетико М 1:0 Осасуна Примера Осасуна 3:0 Атлетико М Примера Атлетико М 2:4 Осасуна Примера Осасуна 0:0 Атлетико М Примера Осасуна 3:1 Атлетико М Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
4. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Осасуна - Атлетико М от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 13 часов 4 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 47
    Осасуна 0% (0)
    X 8.5% (4)
    Атлетико М 91.5% (43)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Осасуна
    Ничья
    Атлетико М
    5.55
    3.50
    1.85
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 5.50 3.40 1.75
    Бонус: 5 000 ₽ 5.00 3.35 1.82
    Бонус: 5 000 ₽ 4.90 3.50 1.82
      5.55 3.31 1.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Осасуна» – «Атлетико М» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Осасуна» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Атлетико М» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Осасуна» – «Атлетико М», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.80 1.06 6.10 1.13 2.70 1.47 2.07 1.81 1.77 2.12 1.60 2.44 1.27 3.75 1.20 4.60 1.06 8.10 1.05 8.80 0.00 15.50
    8.10 1.08 6.45 1.13 2.83 1.44 2.07 1.77 1.63 2.42 1.28 3.72 1.20 4.40 1.07 8.40 1.06 9.40 1.01 18.50
    7.69 1.11 2.85 1.47 2.47 1.60 2.09 1.83 1.77 2.16 1.59 2.50 1.21 4.83
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.62 2.31 1.30 3.50 1.08 8.30
    2.59 1.50 1.67 2.21 1.33 3.32 1.08 7.80 1.06 9.30
    2.59 1.55 2.13 1.81 1.64 2.39 1.42 3.08
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.12 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.26 1.34 2.14 1.71 1.51 2.56 1.16 5.05 1.11 6.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.20 1.67
    Букмекер Да Нет
    6.20 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Где смотреть матч Осасуна - Атлетико М онлайн

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    Прогнозы на матч Осасуна - Атлетико М

    Исход игры
    Осасуна
    0% (0)
    Ничья
    8.5% (4)
    Атлетико М
    91.5% (43)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.33% (24)
    Меньше
    46.67% (21)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (27)
    Нет
    40% (18)
    Популярный счёт
    1:2 Атлетико М
    44.7% (21)
    0:2 Атлетико М
    25.5% (12)
    0:1 Атлетико М
    12.8% (6)
    1:3 Атлетико М
    6.4% (3)
    1:1 Ничья
    6.4% (3)
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