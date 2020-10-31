Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Барселона
23
Химо
Наварро
16
Эдгар
Мендес
11
Риоха
Луис
13
Нето
Мурара
18
Альба
Жорди
22
Фати
Ансу
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Химо НаварроЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Эдгар МендесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Риоха ЛуисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
2 ТачиЗащитник
- Защитник
-
29 Сайнс БорхаПолузащитник
-
19 Ману ГарсияПолузащитник
-
17 Марин АдрианПолузащитник
-
18 Бурги ХорхеПолузащитник
-
10 Гвидетти ЙонНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мачин Пабло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
13 Нето МурараВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Альба ЖордиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фати АнсуНападающий
- Запасные игроки
-
26 Пенья ИньякиВратарь
-
36 Тенас АрнауВратарь
- Защитник
-
24 Фирпо ЖуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Куман Рональд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.14
|2.
|Пина Томас
|1
|0.14
|3.
|Эдгар Мендес
|1
|0.14
|4.
|Эли Родриго
|1
|0.14
|5.
|Сайнс Борха
|1
|0.14
|6.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|7.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|8.
|Лукас Перес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фати Ансу
|4
|0.8
|2.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.2
|3.
|Роберто Серхи
|1
|0.2
|4.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.2
|5.
|Альба Жорди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лежён Флорьян
|3
|0
|2.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|3.
|Батталья Родриго
|2
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|5.
|Хави Лопеc
|1
|0
|6.
|Химо Наварро
|1
|0
|7.
|Пина Томас
|1
|0
|8.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|9.
|Эли Родриго
|1
|0
|10.
|Риоха Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|2
|1
|2.
|Пике Херард
|2
|0
|3.
|Альба Жорди
|2
|0
|4.
|Месси Лионель
|1
|0
|5.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|6.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|7.
|Роберто Серхи
|1
|0
|8.
|Дест Серджино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Барселона
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б
Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Барселона Последние 20 матчей: + = -Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона
Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
Барселона: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|3.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|4.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|5.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|6.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|9.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|10.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|11.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|12.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|13.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|14.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|15.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|16.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|12.00
|1.01
|4.80
|1.16
|4.00
|1.25
|—
|—
|2.46
|1.55
|2.18
|1.73
|1.95
|1.91
|1.73
|2.18
|1.60
|2.41
|1.31
|3.45
|1.23
|4.10
|1.09
|6.60
|1.07
|7.30
|
|14.00
|1.02
|13.75
|1.00
|4.65
|1.16
|4.05
|1.24
|—
|—
|2.51
|1.59
|—
|—
|1.92
|1.88
|—
|—
|1.55
|2.36
|1.24
|3.40
|1.19
|3.95
|1.07
|6.65
|1.05
|7.30
|
|—
|—
|—
|—
|5.39
|1.18
|—
|—
|2.82
|1.48
|2.54
|1.57
|2.26
|1.70
|1.98
|1.93
|1.74
|2.20
|1.59
|2.48
|—
|—
|1.24
|4.44
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Алавес - Барселона
Исход игры
Алавес
0.7% (1)
Ничья
3.3% (5)
Барселона
96.1% (146)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
48% (72)
Нет
52% (78)
Популярный счёт
0:2 Барселона
34.9% (53)
1:2 Барселона
25% (38)
1:3 Барселона
16.4% (25)
0:1 Барселона
7.2% (11)
0:3 Барселона
6.6% (10)
0:4 Барселона
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Барселона
1.3% (2)
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