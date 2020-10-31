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Алавес
 
Позже

Стадион:
Барселона
1
Пачеко
Фернандо
23
Химо
Наварро
5
Лагуардия
Виктор
22
Лежён
Флорьян
16
Эдгар
Мендес
8
Пина
Томас
6
Батталья
Родриго
24
Йота
Пелетейро
3
Дуарте
Рубен
14
Дейверсон
Силва
11
Риоха
Луис
13
Нето
Мурара
20
Роберто
Серхи
3
Пике
Херард
15
Ленгле
Клеман
18
Альба
Жорди
5
Бускетс
Серхио
21
Де
Йонг
Френки
11
Дембеле
Усман
10
Месси
Лионель
7
Гризманн
Антуан
22
Фати
Ансу
Алавес
3-5-2
Барселона
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.14
2. Пина Томас 1 0.14
3. Эдгар Мендес 1 0.14
4. Эли Родриго 1 0.14
5. Сайнс Борха 1 0.14
6. Дейверсон Силва 0 0
7. Йота Пелетейро 0 0
8. Лукас Перес 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.8
2. Коутиньо Филиппе 1 0.2
3. Роберто Серхи 1 0.2
4. Месси Лионель 1 (1) 0.2
5. Альба Жорди 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 3 0
2. Дуарте Рубен 1 1
3. Батталья Родриго 2 0
4. Лагуардия Виктор 1 0
5. Хави Лопеc 1 0
6. Химо Наварро 1 0
7. Пина Томас 1 0
8. Эдгар Мендес 1 0
9. Эли Родриго 1 0
10. Риоха Луис 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 2 1
2. Пике Херард 2 0
3. Альба Жорди 2 0
4. Месси Лионель 1 0
5. Пьянич Миралем 1 0
6. Бускетс Серхио 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Барселона 57.14% (4) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б
Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Барселона Последние 20 матчей: + = -
Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона
Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
Барселона: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес 0:5 Барселона Ла Лига Барселона 4:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Алавес Примера
Барселона 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:6 Барселона Примера Барселона 1:2 Алавес Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:3 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
2. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
3. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
4. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
5. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
6. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
9. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
10. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
11. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
12. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
13. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
14. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
15. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
16. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.20 5.30 1.40
Бонус: 5 000 ₽ 7.40 5.30 1.41
Бонус: 5 000 ₽ 7.60 5.35 1.39
  7.72 5.56 1.40

Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
12.00 1.01 4.80 1.16 4.00 1.25 2.46 1.55 2.18 1.73 1.95 1.91 1.73 2.18 1.60 2.41 1.31 3.45 1.23 4.10 1.09 6.60 1.07 7.30
14.00 1.02 13.75 1.00 4.65 1.16 4.05 1.24 2.51 1.59 1.92 1.88 1.55 2.36 1.24 3.40 1.19 3.95 1.07 6.65 1.05 7.30
5.39 1.18 2.82 1.48 2.54 1.57 2.26 1.70 1.98 1.93 1.74 2.20 1.59 2.48 1.24 4.44
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.39 1.59 1.59 2.39 1.22 4.60
3.85 1.26 2.62 1.49 1.64 2.26 1.25 3.95 1.17 5.10
3.17 1.40 2.50 1.59 1.88 2.02 1.61 2.44 1.42 3.06
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.28 2.02 1.74 1.51 2.46 1.30 3.25
4.95 1.17 3.64 1.28 1.94 1.83 1.48 2.65 1.26 3.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.84 1.95
Букмекер Да Нет
4.60 1.21
Букмекер Да Нет
3.40 1.32
Где смотреть матч Алавес - Барселона онлайн

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Прогнозы на матч Алавес - Барселона

Исход игры
Алавес
0.7% (1)
Ничья
3.3% (5)
Барселона
96.1% (146)
Тотал 2.5
Больше
55.33% (83)
Меньше
44.67% (67)
Обе команды забьют
Да
48% (72)
Нет
52% (78)
Популярный счёт
0:2 Барселона
34.9% (53)
1:2 Барселона
25% (38)
1:3 Барселона
16.4% (25)
0:1 Барселона
7.2% (11)
0:3 Барселона
6.6% (10)
0:4 Барселона
2.6% (4)
1:1 Ничья
2% (3)
1:4 Барселона
1.3% (2)
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