Алавес
Позже
Стадион: Мендисорроса
Барселона
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хоселу Санмартин
|1
|0.14
|2.
|Пина Томас
|1
|0.14
|3.
|Эдгар Мендес
|1
|0.14
|4.
|Эли Родриго
|1
|0.14
|5.
|Сайнс Борха
|1
|0.14
|6.
|Дейверсон Силва
|0
|0
|7.
|Йота Пелетейро
|0
|0
|8.
|Лукас Перес
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фати Ансу
|4
|0.8
|2.
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.2
|3.
|Роберто Серхи
|1
|0.2
|4.
|Месси Лионель
|1 (1)
|0.2
|5.
|Альба Жорди
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Лежён Флорьян
|3
|0
|2.
|Дуарте Рубен
|1
|1
|3.
|Батталья Родриго
|2
|0
|4.
|Лагуардия Виктор
|1
|0
|5.
|Хави Лопеc
|1
|0
|6.
|Химо Наварро
|1
|0
|7.
|Пина Томас
|1
|0
|8.
|Эдгар Мендес
|1
|0
|9.
|Эли Родриго
|1
|0
|10.
|Риоха Луис
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Ленгле Клеман
|2
|1
|2.
|Пике Херард
|2
|0
|3.
|Альба Жорди
|2
|0
|4.
|Месси Лионель
|1
|0
|5.
|Пьянич Миралем
|1
|0
|6.
|Бускетс Серхио
|1
|0
|7.
|Роберто Серхи
|1
|0
|8.
|Дест Серджино
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Алавес
|0
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|20% (1)
|Барселона
|57.14% (4)
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|0
|0
|14.29% (1)
Предыдущие игры
Алавес Последние 20 матчей: +3 =4 -13Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б
Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона
Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б
Последние игры между собой
Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
Барселона: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 3
|14
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 4
|13
|3.
|Гранада
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|8 - 8
|13
|4.
|Вильярреал
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 8
|12
|5.
|Атлетико М
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 1
|11
|6.
|Кадис
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|6 - 6
|11
|7.
|Эльче
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 4
|10
|8.
|Осасуна
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|9.
|Хетафе
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 4
|10
|10.
|Бетис
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|7 - 11
|9
|11.
|Эйбар
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|5 - 6
|8
|12.
|Барселона
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|9 - 5
|7
|13.
|Севилья
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|5 - 4
|7
|14.
|Валенсия
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 11
|7
|15.
|Алавес
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|5 - 8
|7
|16.
|Атлетик Б
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|4 - 6
|6
|17.
|Сельта
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|4 - 10
|6
|18.
|Уэска
|Заявка
|7
|0
|5
|2
|5 - 10
|5
|19.
|Леванте
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 11
|4
|20.
|Вальядолид
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|11.00
|1.02
|4.50
|1.20
|3.70
|1.29
|—
|—
|2.33
|1.66
|2.08
|1.82
|1.80
|2.08
|—
|—
|1.52
|2.60
|1.27
|3.95
|1.18
|4.50
|1.07
|7.60
|1.05
|8.20
|
|14.25
|1.02
|12.75
|1.03
|4.55
|1.21
|3.60
|1.30
|—
|—
|2.30
|1.69
|—
|—
|1.77
|2.07
|—
|—
|1.50
|2.62
|1.25
|4.05
|1.19
|4.80
|1.07
|8.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.82
|1.21
|—
|—
|2.78
|1.49
|2.30
|1.68
|2.05
|1.86
|1.79
|2.13
|1.62
|2.43
|1.50
|2.71
|—
|—
|1.20
|5.02
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Алавес - Барселона
Исход игры
Алавес
2.1% (1)
Ничья
2.1% (1)
Барселона
95.7% (45)
Тотал 2.5
Больше
66.67% (30)
Меньше
33.33% (15)
Обе команды забьют
Да
57.78% (26)
Нет
42.22% (19)
Популярный счёт
1:2 Барселона
29.8% (14)
0:2 Барселона
25.5% (12)
1:3 Барселона
17% (8)
0:1 Барселона
6.4% (3)
0:3 Барселона
6.4% (3)
1:4 Барселона
4.3% (2)
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