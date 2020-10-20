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Алавес
 
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Стадион:
Барселона

Бомбардиры внутри турнира

Алавес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хоселу Санмартин 1 0.14
2. Пина Томас 1 0.14
3. Эдгар Мендес 1 0.14
4. Эли Родриго 1 0.14
5. Сайнс Борха 1 0.14
6. Дейверсон Силва 0 0
7. Йота Пелетейро 0 0
8. Лукас Перес 0 0
Барселона
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фати Ансу 4 0.8
2. Коутиньо Филиппе 1 0.2
3. Роберто Серхи 1 0.2
4. Месси Лионель 1 (1) 0.2
5. Альба Жорди 0 0

Карточки

Алавес
# Игрок      
1. Лежён Флорьян 3 0
2. Дуарте Рубен 1 1
3. Батталья Родриго 2 0
4. Лагуардия Виктор 1 0
5. Хави Лопеc 1 0
6. Химо Наварро 1 0
7. Пина Томас 1 0
8. Эдгар Мендес 1 0
9. Эли Родриго 1 0
10. Риоха Луис 1 0
Барселона
# Игрок      
1. Ленгле Клеман 2 1
2. Пике Херард 2 0
3. Альба Жорди 2 0
4. Месси Лионель 1 0
5. Пьянич Миралем 1 0
6. Бускетс Серхио 1 0
7. Роберто Серхи 1 0
8. Дест Серджино 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Алавес 0 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1) 20% (1)
 Барселона 57.14% (4) 14.29% (1) 14.29% (1) 0 0 14.29% (1)

Предыдущие игры

Алавес Последние 20 матчей: +3 =4 -13
Вальядолид 0:2 Алавес Алавес 0:2 Эльче Алавес 0:0 Осасуна Алавес 1:0 Атлетик Б
Вильярреал 3:1 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Гранада 2:1 Алавес Алавес 0:1 Бетис Реал Сосьедад 2:2 Алавес Атлетик Б 2:1 Алавес Осасуна 2:1 Алавес Алавес 1:2 Уэска Алавес 0:5 Барселона Бетис 1:2 Алавес Алавес 0:0 Хетафе Реал Мадрид 2:0 Алавес Вальядолид 1:0 Алавес Алавес 0:2 Гранада Атлетико М 2:1 Алавес Алавес 0:1 Осасуна
Барселона Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Ювентус 0:2 Барселона Барселона 1:3 Реал Мадрид Барселона 5:1 Ференцварош Хетафе 1:0 Барселона
Барселона 1:1 Севилья Сельта 0:3 Барселона Барселона 4:0 Вильярреал Эльче 0:1 Барселона Барселона 3:1 Жирона Барселона 3:1 Химнастик Барселона 2:8 Бавария Барселона 3:1 Наполи Алавес 0:5 Барселона Барселона 1:2 Осасуна Вальядолид 0:1 Барселона Барселона 1:0 Эспаньол Вильярреал 1:4 Барселона Барселона 2:2 Атлетико М Сельта 2:2 Барселона Барселона 1:0 Атлетик Б

Последние игры между собой

Алавес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 10
Барселона: победы: 10, ничьи: 0, поражения: 1
Алавес 0:5 Барселона Ла Лига Барселона 4:1 Алавес Ла Лига Алавес 0:2 Барселона Примера Барселона 3:0 Алавес Примера
Барселона 2:1 Алавес Примера Алавес 0:2 Барселона Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:6 Барселона Примера Барселона 1:2 Алавес Примера Барселона 3:1 Алавес Кубок Короля Алавес 0:3 Барселона Кубок Короля
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 7 4 2 1 14 - 3 14
2. Реал Мадрид Заявка 6 4 1 1 9 - 4 13
3. Гранада Заявка 6 4 1 1 8 - 8 13
4. Вильярреал Заявка 7 3 3 1 8 - 8 12
5. Атлетико М Заявка 5 3 2 0 10 - 1 11
6. Кадис Заявка 7 3 2 2 6 - 6 11
7. Эльче Заявка 5 3 1 1 5 - 4 10
8. Осасуна Заявка 6 3 1 2 6 - 4 10
9. Хетафе Заявка 6 3 1 2 5 - 4 10
10. Бетис Заявка 7 3 0 4 7 - 11 9
11. Эйбар Заявка 7 2 2 3 5 - 6 8
12. Барселона Заявка 5 2 1 2 9 - 5 7
13. Севилья Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
14. Валенсия Заявка 7 2 1 4 9 - 11 7
15. Алавес Заявка 7 2 1 4 5 - 8 7
16. Атлетик Б Заявка 6 2 0 4 4 - 6 6
17. Сельта Заявка 7 1 3 3 4 - 10 6
18. Уэска Заявка 7 0 5 2 5 - 10 5
19. Леванте Заявка 6 1 1 4 6 - 11 4
20. Вальядолид Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Алавес - Барселона от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 31 октября 2020, осталось 2 дня 15 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку и получить бонус 5000 рублей.
    • Прогнозы 47
    Алавес 2.1% (1)
    X 2.1% (1)
    Барселона 95.7% (45)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Алавес
    Ничья
    Барселона
    6.67
    4.80
    1.52
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 6.50 4.30 1.50
    Бонус: 5 000 ₽ 6.20 4.80 1.51
    Бонус: 5 000 ₽ 6.35 4.65 1.50
      6.67 4.60 1.52

    Самый высокий коэффициент на матч «Алавес» – «Барселона» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Алавес» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Барселона» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Алавес» – «Барселона», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 4.50 1.20 3.70 1.29 2.33 1.66 2.08 1.82 1.80 2.08 1.52 2.60 1.27 3.95 1.18 4.50 1.07 7.60 1.05 8.20
    14.25 1.02 12.75 1.03 4.55 1.21 3.60 1.30 2.30 1.69 1.77 2.07 1.50 2.62 1.25 4.05 1.19 4.80 1.07 8.50
    4.82 1.21 2.78 1.49 2.30 1.68 2.05 1.86 1.79 2.13 1.62 2.43 1.50 2.71 1.20 5.02
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.30 1.62 1.57 2.45 1.21 4.50
    3.45 1.31 2.34 1.60 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65
    2.99 1.44 2.35 1.66 1.81 2.12 1.56 2.56 1.38 3.26
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.35 1.30 1.89 1.85 1.42 2.75
    4.70 1.19 3.32 1.33 1.90 1.90 1.42 2.88 1.27 3.76

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.79 2.02
    Букмекер Да Нет
    4.40 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.35
    Где смотреть матч Алавес - Барселона онлайн

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    Прогнозы на матч Алавес - Барселона

    Исход игры
    Алавес
    2.1% (1)
    Ничья
    2.1% (1)
    Барселона
    95.7% (45)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (30)
    Меньше
    33.33% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    57.78% (26)
    Нет
    42.22% (19)
    Популярный счёт
    1:2 Барселона
    29.8% (14)
    0:2 Барселона
    25.5% (12)
    1:3 Барселона
    17% (8)
    0:1 Барселона
    6.4% (3)
    0:3 Барселона
    6.4% (3)
    1:4 Барселона
    4.3% (2)
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