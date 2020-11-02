Вильярреал
1:0
Первый тайм: 25'
Стадион: Эстадио де ла Керамика
Вальядолид
1:0
21' ГолЧуквезе Саму
11
Чуквезе
Саму
23
Гомес
Мойсес
21
Мичел
Мигель
23
Рубио
Вальдо
10
Оскар
Плано
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Чуквезе СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Гомес МойсесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Шакла СофьянЗащитник
-
20 Пенья РубенЗащитник
-
21 Коста ХаумеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Пино ЙеремиПолузащитник
- Нападающий
-
34 Ниньо ФерНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Мичел МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Рубио ВальдоПолузащитник
-
10 Оскар ПланоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Роке МесаПолузащитник
-
19 Вилья ТониПолузащитник
-
40 Жота СерранПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Эрвиас ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Андре МаркосНападающий
-
Главный тренер: Гонсалес Серхио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
21'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
71 Владение мячом, % 29
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Алькасер Пако
|4 (1)
|0.5
|2.
|Морено Херард
|3 (2)
|0.38
|3.
|Парехо Даниэль
|1
|0.13
|4.
|Марио Гаспар
|0
|0
|5.
|Чуквезе Саму
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гвардиола Серхи
|1 (1)
|0.13
|2.
|Мичел Мигель
|1
|0.13
|3.
|Бруно Гонсалес
|1
|0.13
|4.
|Вилья Тони
|1
|0.13
|5.
|Рубио Вальдо
|1 (1)
|0.13
|6.
|Оскар Плано
|0
|0
|7.
|Начо Мартинес
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Педраса Альфонсо
|3
|0
|2.
|Кубо Такефуса
|1
|1
|3.
|Иборра Висенте
|2
|0
|4.
|Альбиоль Рауль
|1
|0
|5.
|Марио Гаспар
|1
|0
|6.
|Коклен Франсис
|1
|0
|7.
|Морено Херард
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бруно Гонсалес
|3
|0
|2.
|Начо Мартинес
|1
|1
|3.
|Хоакин Фернандес
|2
|0
|4.
|Мичел Мигель
|1
|0
|5.
|Вилья Тони
|1
|0
|6.
|Гвардиола Серхи
|1
|0
|7.
|Сан Эметерио Феде
|1
|0
|8.
|Санчес Хавьер
|1
|0
|9.
|Рубио Вальдо
|1
|0
|10.
|Эль-Ямик Джавад
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Вильярреал
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|0
|62.5% (5)
|0
|Вальядолид
|0
|0
|60% (3)
|20% (1)
|20% (1)
|0
Предыдущие игры
Вильярреал Последние 20 матчей: + = -Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия
Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид
Последние игры между собой
Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вальядолид 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Реал Сосьедад
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 4
|17
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|13 - 5
|16
|3.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|13 - 2
|14
|4.
|Гранада
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|9 - 9
|14
|5.
|Кадис
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|8 - 6
|14
|6.
|Вильярреал
|0:0 Заявка
|8
|3
|4
|1
|8 - 8
|13
|7.
|Бетис
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|10 - 12
|12
|8.
|Хетафе
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 6
|11
|9.
|Эльче
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|6 - 7
|10
|10.
|Осасуна
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|7 - 7
|10
|11.
|Атлетик Б
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|6 - 7
|9
|12.
|Барселона
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|10 - 6
|8
|13.
|Валенсия
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|11 - 13
|8
|14.
|Алавес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 9
|8
|15.
|Эйбар
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|5 - 8
|8
|16.
|Севилья
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 6
|7
|17.
|Сельта
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 14
|6
|18.
|Леванте
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 12
|5
|19.
|Уэска
|Заявка
|8
|0
|5
|3
|6 - 14
|5
|20.
|Вальядолид
|0:0 Заявка
|8
|0
|4
|4
|5 - 11
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|7.77
|1.08
|6.10
|1.12
|2.65
|1.47
|—
|—
|2.00
|1.80
|2.12
|1.77
|1.57
|2.40
|1.72
|2.20
|1.25
|3.90
|1.19
|4.60
|1.15
|5.50
|1.08
|6.00
|1.03
|10.50
|
|8.60
|1.03
|7.60
|1.06
|3.20
|1.33
|—
|—
|2.48
|1.53
|—
|—
|1.91
|2.09
|—
|—
|1.41
|2.91
|1.28
|3.54
|1.10
|5.90
|1.07
|6.45
|1.00
|11.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.44
|1.34
|3.00
|1.42
|2.57
|1.55
|2.07
|1.83
|1.80
|2.10
|1.61
|2.43
|1.45
|2.92
|1.29
|3.83
|—
|—
|1.11
|7.77
|—
|—
Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Вальядолид
Исход игры
Вильярреал
95.7% (154)
Ничья
3.1% (5)
Вальядолид
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (65)
Меньше
58.06% (90)
Обе команды забьют
Да
41.29% (64)
Нет
58.71% (91)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
36% (58)
2:1 Вильярреал
30.4% (49)
1:0 Вильярреал
16.8% (27)
3:1 Вильярреал
6.8% (11)
3:0 Вильярреал
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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