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Вильярреал
1:0
Первый тайм: 25'

Стадион:
Вальядолид
0'
1:0
21' Гол
Чуквезе Саму
25'
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
3
Карнеро
Рауль
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
23
Рубио
Вальдо
10
Оскар
Плано
12
Орельяна
Фабиан
9
Вайссман
Шон
Вильярреал
4-4-2
Вальядолид
4-2-3-1

Ход матча

21'
Чуквезе Саму
(Педраса Альфонсо)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 71 Владение мячом, % 29

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 0.5
2. Морено Херард 3 (2) 0.38
3. Парехо Даниэль 1 0.13
4. Марио Гаспар 0 0
5. Чуквезе Саму 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.13
2. Мичел Мигель 1 0.13
3. Бруно Гонсалес 1 0.13
4. Вилья Тони 1 0.13
5. Рубио Вальдо 1 (1) 0.13
6. Оскар Плано 0 0
7. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 3 0
2. Кубо Такефуса 1 1
3. Иборра Висенте 2 0
4. Альбиоль Рауль 1 0
5. Марио Гаспар 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Морено Херард 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Начо Мартинес 1 1
3. Хоакин Фернандес 2 0
4. Мичел Мигель 1 0
5. Вилья Тони 1 0
6. Гвардиола Серхи 1 0
7. Сан Эметерио Феде 1 0
8. Санчес Хавьер 1 0
9. Рубио Вальдо 1 0
10. Эль-Ямик Джавад 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 25% (2) 0 12.5% (1) 0 62.5% (5) 0
 Вальядолид 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия
Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вальядолид 1:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Вальядолид Примера
Вальядолид 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
4. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
5. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
6. Вильярреал 0:0 Заявка 8 3 4 1 8 - 8 13
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид 0:0 Заявка 8 0 4 4 5 - 11 4
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Вильярреал 95.7% (154)
X 3.1% (5)
Вальядолид 1.2% (2)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вильярреал
Ничья
Вальядолид
1.70
3.92
6.55
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.80 6.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.59 3.75 6.40
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.92 6.55
  1.65 3.84 5.79

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.77 1.08 6.10 1.12 2.65 1.47 2.00 1.80 2.12 1.77 1.57 2.40 1.72 2.20 1.25 3.90 1.19 4.60 1.15 5.50 1.08 6.00 1.03 10.50
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.53 1.91 2.09 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.75
3.44 1.34 3.00 1.42 2.57 1.55 2.07 1.83 1.80 2.10 1.61 2.43 1.45 2.92 1.29 3.83 1.11 7.77
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.35 3.15 1.18 4.75 1.11 6.60
2.83 1.43 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.15 1.09 7.70
2.78 1.47 2.28 1.67 1.77 2.12 1.49 2.73 1.35 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.63 1.42 1.70 2.22 1.29 3.40
3.68 1.28 2.48 1.53 1.67 2.21 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.45 1.55
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Где смотреть матч Вильярреал 1:0 Вальядолид онлайн

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Прогнозы на матч Вильярреал 1:0 Вальядолид

Исход игры
Вильярреал
95.7% (154)
Ничья
3.1% (5)
Вальядолид
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (65)
Меньше
58.06% (90)
Обе команды забьют
Да
41.29% (64)
Нет
58.71% (91)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
36% (58)
2:1 Вильярреал
30.4% (49)
1:0 Вильярреал
16.8% (27)
3:1 Вильярреал
6.8% (11)
3:0 Вильярреал
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
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