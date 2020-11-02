  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Испания
Вильярреал
2:0
Конец матча

Стадион:
Вальядолид
0'
1:0
21' Гол
Чуквезе Саму
34' Желтая карточка
Хоакин Фернандес
2:0
37' Гол
Торрес Пау II
52' Желтая карточка
Алькарас Рубен
64' Undefined phrase: football_event_
Морено Херард
71' Желтая карточка
Карнеро Рауль
90' Желтая карточка
Марио Гаспар
90'+4
1
Асенхо
Серхио
2
Марио
Гаспар
3
Альбиоль
Рауль
4
Торрес
Пау
II
24
Педраса
Альфонсо
11
Чуквезе
Саму
10
Иборра
Висенте
14
Тригерос
Мануэль
23
Гомес
Мойсес
7
Морено
Херард
17
Алькасер
Пако
1
Масип
Хорди
2
Луис
Перез
24
Хоакин
Фернандес
6
Бруно
Гонсалес
3
Карнеро
Рауль
21
Мичел
Мигель
14
Алькарас
Рубен
23
Рубио
Вальдо
10
Оскар
Плано
12
Орельяна
Фабиан
9
Вайссман
Шон
Вильярреал
4-4-2
Вальядолид
4-2-3-1

Ход матча

21'
Чуквезе Саму
(Педраса Альфонсо)
1:0
34'
 
Хоакин Фернандес
37'
Торрес Пау II
(Алькасер Пако)
2:0
46'
 
Эрвиас Пабло
Луис Перез
46'
 
Андре Маркос
Рубио Вальдо
52'
 
Алькарас Рубен
64'
Кубо Такефуса
Чуквезе Саму
 
64'
Морено Херард
 
67'
Эступиньян Первис
Педраса Альфонсо
 
71'
 
Карнеро Рауль
78'
 
Вилья Тони
Оскар Плано
78'
 
Перес Кике
Мичел Мигель
83'
Бакка Карлос
Алькасер Пако
 
83'
Пино Йереми
Морено Херард
 
90'
Марио Гаспар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Вильярреал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Алькасер Пако 4 (1) 0.5
2. Морено Херард 3 (2) 0.38
3. Чуквезе Саму 1 0.13
4. Парехо Даниэль 1 0.13
5. Торрес Пау II 1 0.13
6. Педраса Альфонсо 0 0
7. Марио Гаспар 0 0
Вальядолид
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гвардиола Серхи 1 (1) 0.13
2. Мичел Мигель 1 0.13
3. Бруно Гонсалес 1 0.13
4. Вилья Тони 1 0.13
5. Рубио Вальдо 1 (1) 0.13
6. Оскар Плано 0 0
7. Начо Мартинес 0 0

Карточки

Вильярреал
# Игрок      
1. Педраса Альфонсо 3 0
2. Кубо Такефуса 1 1
3. Иборра Висенте 2 0
4. Марио Гаспар 2 0
5. Альбиоль Рауль 1 0
6. Коклен Франсис 1 0
7. Морено Херард 1 0
Вальядолид
# Игрок      
1. Бруно Гонсалес 3 0
2. Хоакин Фернандес 3 0
3. Начо Мартинес 1 1
4. Мичел Мигель 1 0
5. Алькарас Рубен 1 0
6. Вилья Тони 1 0
7. Гвардиола Серхи 1 0
8. Сан Эметерио Феде 1 0
9. Санчес Хавьер 1 0
10. Рубио Вальдо 1 0
11. Эль-Ямик Джавад 1 0
12. Карнеро Рауль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Вильярреал 20% (2) 10% (1) 20% (2) 0 50% (5) 0
 Вальядолид 0 0 60% (3) 20% (1) 20% (1) 0

Предыдущие игры

Вильярреал Последние 20 матчей: + = -
Карабах 1:3 Вильярреал Кадис 0:0 Вильярреал Вильярреал 5:3 Сивасспор Вильярреал 2:1 Валенсия
Вильярреал 2:0 Ориуэла Атлетико М 0:0 Вильярреал Вильярреал 3:1 Алавес Барселона 4:0 Вильярреал Вильярреал 2:1 Эйбар Вильярреал 1:1 Уэска Вильярреал 1:2 Леванте Вильярреал 2:0 Реал Сосьедад Валенсия 2:1 Вильярреал Вильярреал 2:3 Тенерифе Вильярреал 3:1 Картахена Вильярреал 4:0 Эйбар Реал Мадрид 2:1 Вильярреал Вильярреал 1:2 Реал Сосьедад Хетафе 1:3 Вильярреал Вильярреал 1:4 Барселона
Вальядолид Последние 20 матчей: + = -
Вальядолид 0:2 Алавес Уэска 2:2 Вальядолид Вальядолид 2:2 Атлетик Б Вальядолид 1:2 Эйбар
Реал Мадрид 1:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Сельта Бетис 2:0 Вальядолид Вальядолид 1:1 Реал Сосьедад Брага 2:2 Вальядолид Спортинг Л 2:1 Вальядолид Спортинг 2:1 Вальядолид Гранада 0:3 Вальядолид Малага 1:0 Вальядолид Вальядолид 2:0 Бетис Эйбар 3:1 Вальядолид Вальядолид 0:1 Барселона Валенсия 2:1 Вальядолид Вальядолид 1:0 Алавес Вальядолид 0:0 Леванте Севилья 1:1 Вальядолид

Последние игры между собой

Вильярреал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вальядолид: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Вальядолид 1:1 Вильярреал Ла Лига Вильярреал 2:0 Вальядолид Ла Лига Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:1 Вальядолид Примера
Вальядолид 1:0 Вильярреал Примера Вильярреал 2:1 Вальядолид Примера Вальядолид 0:2 Вильярреал Примера Вильярреал 3:1 Вальядолид Примера Вальядолид 1:0 Вильярреал Товарищеские матчи Вальядолид 0:0 Вильярреал Примера Вильярреал 0:3 Вальядолид Примера Вальядолид 5:1 Вильярреал Товарищеские матчи Вильярреал 2:0 Вальядолид Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Реал Сосьедад Заявка 8 5 2 1 18 - 4 17
2. Реал Мадрид Заявка 7 5 1 1 13 - 5 16
3. Вильярреал Заявка 8 4 3 1 10 - 8 15
4. Атлетико М Заявка 6 4 2 0 13 - 2 14
5. Гранада Заявка 7 4 2 1 9 - 9 14
6. Кадис Заявка 8 4 2 2 8 - 6 14
7. Бетис Заявка 8 4 0 4 10 - 12 12
8. Хетафе Заявка 7 3 2 2 7 - 6 11
9. Эльче Заявка 6 3 1 2 6 - 7 10
10. Осасуна Заявка 7 3 1 3 7 - 7 10
11. Атлетик Б Заявка 7 3 0 4 6 - 7 9
12. Барселона Заявка 6 2 2 2 10 - 6 8
13. Валенсия Заявка 8 2 2 4 11 - 13 8
14. Алавес Заявка 8 2 2 4 6 - 9 8
15. Эйбар Заявка 8 2 2 4 5 - 8 8
16. Севилья Заявка 6 2 1 3 6 - 6 7
17. Сельта Заявка 8 1 3 4 5 - 14 6
18. Леванте Заявка 7 1 2 4 7 - 12 5
19. Уэска Заявка 8 0 5 3 6 - 14 5
20. Вальядолид Заявка 8 0 3 5 5 - 13 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Estadio de la Ceramica. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 161
Вильярреал 95.7% (154)
X 3.1% (5)
Вальядолид 1.2% (2)
Все прогнозы
2.21 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.02 21.00 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.01 23.00 48.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.70 3.92 6.55
  1.21 6.51 18.26

Самый высокий коэффициент на матч «Вильярреал» – «Вальядолид» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Вильярреал» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вальядолид» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Вильярреал» – «Вальядолид», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.77 1.08 6.10 1.12 5.10 1.16 3.70 1.27 2.12 1.77 2.55 1.50 1.72 2.20 1.11 6.50 1.06 8.80 1.08 7.77 1.06 8.80 1.05 9.50 1.04 10.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.53 1.91 2.09 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 5.90 1.07 6.45 1.00 11.75
7.62 1.11 3.00 1.42 2.57 1.55 2.07 1.83 1.36 3.30 1.20 4.92 1.50 2.69 1.33 3.47 1.68 2.27 1.48 2.77 1.43 2.96 1.27 3.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.05 1.75 1.35 3.15 1.37 4.75 1.04 10.00
2.83 1.43 1.88 1.92 1.40 2.95 1.12 6.15 1.09 7.70
2.78 1.47 2.28 1.67 1.77 2.12 1.49 2.73 1.78 2.11 1.49 2.74 1.19 5.01 1.18 5.26
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.52 1.52 1.70 2.27 1.29 3.40
3.68 1.28 2.48 1.53 1.67 2.21 1.24 4.05 1.16 5.25

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.90 1.17
Букмекер Да Нет
7.20 1.09
Букмекер Да Нет
4.00 1.24
Где смотреть матч Вильярреал 2:0 Вальядолид онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Прогнозы на матч Вильярреал 2:0 Вальядолид

Исход игры
Вильярреал
95.7% (154)
Ничья
3.1% (5)
Вальядолид
1.2% (2)
Тотал 2.5
Больше
41.94% (65)
Меньше
58.06% (90)
Обе команды забьют
Да
41.29% (64)
Нет
58.71% (91)
Популярный счёт
2:0 Вильярреал
36% (58)
2:1 Вильярреал
30.4% (49)
1:0 Вильярреал
16.8% (27)
3:1 Вильярреал
6.8% (11)
3:0 Вильярреал
2.5% (4)
1:1 Ничья
1.9% (3)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный