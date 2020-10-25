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Астерас
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
ОФИ
0' 13'
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
8
Фернандес
Борха
II
3
Христос
Тасулис
23
Adrian
Riera
15
Dani
Suarez
6
Вальенте
Хосе
7
Leo
Tilica
9
Барралес
Джеронимо
40
Паскуаль
Андрес
24
Ватерман
Бой
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
10
Наби
Адил
4
Vajeba
Sakor
22
Сардинеро
Адриан
20
Янну
Апостолос
7
Стургеон
Фабиу
Астерас
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 3 0.6
2. Adrian Riera 1 0.2
3. Luis Fernandez1 1 0.2
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Фернандес Борха II 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 3 0.5
2. Стургеон Фабиу 1 0.17
3. Miguel Mellado 1 0.17
4. Juan Neira1 1 0.17
5. Яннулис Костас 0 0
6. Наби Адил 0 0
7. Ваш Рикарду 0 0
8. Коровесис Никос 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 1 0
2. Juan Manuel Munafo 1 0
3. Federico Alvarez 1 0
4. Христос Тасулис 1 0
5. Dani Suarez 1 0
6. Фернандес Борха II 1 0
7. Паскуаль Андрес 1 0
8. Котсирас Яннис 1 0
9. Вальенте Хосе 1 0
10. Антцулас Георгиос 1 0
11. Luis Fernandez1 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Вурос Праксителис 2 0
2. Стаикос Пасхалис 2 0
3. Селимович Вахид 2 0
4. Juan Neira1 2 0
5. Vajeba Sakor 1 0
6. Маринакис Никос 1 0
7. Коровесис Никос 1 0
8. Miguel Mellado 1 0
9. Joao Figueiredo 1 0
10. Abdul Rahman Oues 1 0
11. Диамантис Апостолос 1 0
12. Frixos Grivas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 40% (2) 0 40% (2) 20% (1)
 ОФИ 0 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: + = -
Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос
Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас
ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ
ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия

Последние игры между собой

Астерас: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Астерас 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига
Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Волос 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Олимпиакос 4 3 1 0 10 - 1 10
4. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
5. Астерас 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
6. АЕК 4 2 1 1 6 - 2 7
7. ОФИ 0:0 6 1 4 1 7 - 9 7
8. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Атромитос 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 5 0 3 2 2 - 6 3
13. Лариса 4 0 1 3 2 - 6 1
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Астерас
Ничья
ОФИ
1.85
3.70
4.60
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.85 3.60 4.30
1.82 3.70 4.40
1.82 3.62 4.60
1.80 3.55 4.51

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.40 1.04 6.90 1.08 3.00 1.36 2.33 1.60 1.93 1.87 1.71 2.12 1.35 3.05 1.25 3.75 1.09 6.60 1.07 7.30 1.01 13.00
8.40 1.03 7.30 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90 1.00 11.75
3.23 1.35 2.71 1.46 2.30 1.62 1.90 1.93 1.67 2.21 1.50 2.58 1.45 2.76 1.26 3.87 1.10 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
1.74 2.10 1.33 3.10 1.10 6.70
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00
2.82 1.44 2.19 1.68 1.70 2.16 1.44 2.77 1.36 3.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.98 1.77
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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