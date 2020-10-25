Астерас
1:0
Конец матча
Стадион: Теодорос Колокотронис
ОФИ
21' Желтая карточкаСардинеро Адриан
53' Желтая карточкаVajeba Sakor
57' Желтая карточкаКоровесис Никос
70' Желтая карточкаСелимович Вахид
1:0
73' ПенальтиБарралес Джеронимо
76' Желтая карточкаБарралес Джеронимо
77' Вторая желтая карточкаСелимович Вахид
82' Желтая карточкаИглесиас Матиас
90' Желтая карточкаLeo Tilica
90' Желтая карточкаJuan Manuel Munafo
15
Dani
Suarez
23
Adrian
Riera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Dani SuarezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Adrian RieraПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1
-
-
-
-
-
19 Pepe Castano
-
-
Главный тренер: Milan Rastavac
- Основной состав
-
24 Ватерман БойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Наби АдилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
21'
53'
57'
70'
73'
77'
82'
90'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
3 Удары в створ 3
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 0
-
21 Нарушения правил 24
-
4 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 1
-
5 Замены 4
-
52 Владение мячом, % 48
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Барралес Джеронимо
|4 (1)
|0.8
|2.
|Adrian Riera
|1
|0.2
|3.
|Luis Fernandez1
|1
|0.2
|4.
|Leo Tilica
|0
|0
|5.
|Котсирас Яннис
|0
|0
|6.
|Фернандес Борха II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Сардинеро Адриан
|3
|0.5
|2.
|Стургеон Фабиу
|1
|0.17
|3.
|Miguel Mellado
|1
|0.17
|4.
|Juan Neira1
|1
|0.17
|5.
|Яннулис Костас
|0
|0
|6.
|Наби Адил
|0
|0
|7.
|Ваш Рикарду
|0
|0
|8.
|Коровесис Никос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Барралес Джеронимо
|2
|0
|2.
|Juan Manuel Munafo
|2
|0
|3.
|Federico Alvarez
|1
|0
|4.
|Христос Тасулис
|1
|0
|5.
|Dani Suarez
|1
|0
|6.
|Фернандес Борха II
|1
|0
|7.
|Паскуаль Андрес
|1
|0
|8.
|Leo Tilica
|1
|0
|9.
|Иглесиас Матиас
|1
|0
|10.
|Котсирас Яннис
|1
|0
|11.
|Вальенте Хосе
|1
|0
|12.
|Антцулас Георгиос
|1
|0
|13.
|Luis Fernandez1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Селимович Вахид
|3
|1
|2.
|Vajeba Sakor
|2
|0
|3.
|Вурос Праксителис
|2
|0
|4.
|Стаикос Пасхалис
|2
|0
|5.
|Коровесис Никос
|2
|0
|6.
|Juan Neira1
|2
|0
|7.
|Сардинеро Адриан
|1
|0
|8.
|Маринакис Никос
|1
|0
|9.
|Miguel Mellado
|1
|0
|10.
|Joao Figueiredo
|1
|0
|11.
|Abdul Rahman Oues
|1
|0
|12.
|Диамантис Апостолос
|1
|0
|13.
|Frixos Grivas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Астерас
|0
|0
|33.33% (2)
|0
|50% (3)
|16.67% (1)
|ОФИ
|0
|0
|16.67% (1)
|50% (3)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
Предыдущие игры
Астерас Последние 20 матчей: + = -Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос
Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас
ОФИ Последние 20 матчей: + = -ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ
Последние игры между собой
Астерас: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|Астерас
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|ПАОК
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|АЕК
|4
|2
|1
|1
|6 - 2
|7
|7.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|8.
|ПАС Янина
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|Атромитос
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Панатинаикос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Лариса
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|14.
|Ламия
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|2.65
|1.44
|—
|—
|6.90
|1.08
|—
|—
|1.65
|2.15
|—
|—
|2.33
|1.60
|1.93
|1.87
|1.08
|7.00
|—
|—
|1.35
|3.05
|1.18
|4.50
|1.09
|6.60
|1.04
|9.00
|1.01
|13.00
|8.40
|1.03
|—
|—
|7.30
|1.06
|—
|—
|3.10
|1.35
|—
|—
|2.40
|1.57
|—
|—
|1.79
|2.13
|—
|—
|1.39
|3.00
|1.26
|3.70
|1.09
|6.35
|1.06
|6.90
|1.00
|11.75
|2.45
|1.55
|2.01
|1.82
|1.55
|2.46
|1.35
|3.16
|1.65
|2.22
|1.40
|2.91
|1.41
|2.87
|1.55
|2.44
|1.43
|2.82
|1.50
|2.58
|1.45
|2.76
|1.26
|3.87
|—
|—
|1.10
|7.01
|—
|—