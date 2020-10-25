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Астерас
1:0
Конец матча

Стадион:
ОФИ
0'
21' Желтая карточка
Сардинеро Адриан
53' Желтая карточка
Vajeba Sakor
57' Желтая карточка
Коровесис Никос
70' Желтая карточка
Селимович Вахид
1:0
73' Пенальти
Барралес Джеронимо
76' Желтая карточка
Барралес Джеронимо
77' Вторая желтая карточка
Селимович Вахид
82' Желтая карточка
Иглесиас Матиас
90' Желтая карточка
Leo Tilica
90' Желтая карточка
Juan Manuel Munafo
90'+5
1
Nikos
Papadopoulos
II
27
Котсирас
Яннис
4
Triantafyllos
Pasalidis
15
Dani
Suarez
3
Христос
Тасулис
6
Вальенте
Хосе
8
Фернандес
Борха
II
7
Leo
Tilica
23
Adrian
Riera
40
Паскуаль
Андрес
9
Барралес
Джеронимо
24
Ватерман
Бой
2
Abdul
Rahman
Oues
15
Диамантис
Апостолос
5
Селимович
Вахид
34
Коровесис
Никос
29
Miguel
Mellado
10
Наби
Адил
4
Vajeba
Sakor
22
Сардинеро
Адриан
20
Янну
Апостолос
7
Стургеон
Фабиу
Астерас
4-2-3-1
ОФИ
4-3-3

Ход матча

21'
 
Сардинеро Адриан
38'
 
Балояннис Константинос
Наби Адил
53'
Luis Fernandez1
Adrian Riera
 
53'
Juan Manuel Munafo
Фернандес Борха II
 
53'
 
Vajeba Sakor
57'
 
Коровесис Никос
66'
 
Frixos Grivas
Янну Апостолос
66'
 
Odysseas Lymperakis
Коровесис Никос
69'
Иглесиас Матиас
Вальенте Хосе
 
69'
Regis1
Паскуаль Андрес
 
70'
 
Селимович Вахид
73'
Барралес Джеронимо
1:0
76'
Барралес Джеронимо
 
77'
 
Селимович Вахид
82'
Иглесиас Матиас
 
84'
 
Гаргаладзидис Александрос
Сардинеро Адриан
90'
Leo Tilica
 
90'
Rodrigo Gomez III
Leo Tilica
 
90'
Juan Manuel Munafo
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 5
  • 1 Офсайды 0
  • 21 Нарушения правил 24
  • 4 Жёлтые карточки 4
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 4
  • 52 Владение мячом, % 48

Бомбардиры внутри турнира

Астерас
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Барралес Джеронимо 4 (1) 0.8
2. Adrian Riera 1 0.2
3. Luis Fernandez1 1 0.2
4. Leo Tilica 0 0
5. Котсирас Яннис 0 0
6. Фернандес Борха II 0 0
ОФИ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Сардинеро Адриан 3 0.5
2. Стургеон Фабиу 1 0.17
3. Miguel Mellado 1 0.17
4. Juan Neira1 1 0.17
5. Яннулис Костас 0 0
6. Наби Адил 0 0
7. Ваш Рикарду 0 0
8. Коровесис Никос 0 0

Карточки

Астерас
# Игрок      
1. Барралес Джеронимо 2 0
2. Juan Manuel Munafo 2 0
3. Federico Alvarez 1 0
4. Христос Тасулис 1 0
5. Dani Suarez 1 0
6. Фернандес Борха II 1 0
7. Паскуаль Андрес 1 0
8. Leo Tilica 1 0
9. Иглесиас Матиас 1 0
10. Котсирас Яннис 1 0
11. Вальенте Хосе 1 0
12. Антцулас Георгиос 1 0
13. Luis Fernandez1 1 0
ОФИ
# Игрок      
1. Селимович Вахид 3 1
2. Vajeba Sakor 2 0
3. Вурос Праксителис 2 0
4. Стаикос Пасхалис 2 0
5. Коровесис Никос 2 0
6. Juan Neira1 2 0
7. Сардинеро Адриан 1 0
8. Маринакис Никос 1 0
9. Miguel Mellado 1 0
10. Joao Figueiredo 1 0
11. Abdul Rahman Oues 1 0
12. Диамантис Апостолос 1 0
13. Frixos Grivas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Астерас 0 0 33.33% (2) 0 50% (3) 16.67% (1)
 ОФИ 0 0 16.67% (1) 50% (3) 16.67% (1) 16.67% (1)

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: + = -
Лариса 1:3 Астерас Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 3:0 Астерас Астерас 1:0 Панатинаикос
Астерас 4:0 O. Volos Астерас 1:0 Атромитос Панетоликос 0:2 Астерас Астерас 1:1 Ламия Ксанти 1:2 Астерас Астерас 4:0 Волос Панетоликос 1:1 Астерас Астерас 1:1 Атромитос Астерас 0:0 Паниониос Лариса 1:2 Астерас Лариса 3:0 Астерас Астерас 1:1 Панатинаикос Волос 0:1 Астерас Астерас 1:1 Арис Салоники Астерас 2:1 Панетоликос АЕК 2:0 Астерас
ОФИ Последние 20 матчей: + = -
ОФИ 2:2 Панатинаикос ПАОК 3:0 ОФИ ОФИ 2:2 Атромитос Ламия 1:2 ОФИ
ОФИ 0:1 Аполлон ОФИ 1:1 Панетоликос ОФИ 0:2 Эрготелис Атромитос 1:0 ОФИ Панатинаикос 1:0 ОФИ Панатинаикос 3:2 ОФИ ОФИ 1:3 Олимпиакос ОФИ 0:1 Арис Салоники АЕК 2:0 ОФИ ОФИ 2:2 ПАОК Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 0:0 Панатинаикос ПАОК 3:1 ОФИ ОФИ 0:2 АЕК Арис Салоники 3:1 ОФИ ОФИ 3:0 Ламия

Последние игры между собой

Астерас: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 7, поражения: 6
Астерас 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 3:1 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига
Астерас 6:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:3 Астерас Суперлига Астерас 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:1 ОФИ Суперлига ОФИ 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига ОФИ 3:0 Астерас Суперлига ОФИ 1:1 Астерас Суперлига Астерас 2:2 ОФИ Суперлига Астерас 1:1 ОФИ Суперлига ОФИ 0:3 Астерас Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Волос 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Олимпиакос 4 3 1 0 10 - 1 10
4. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
5. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
6. АЕК 4 2 1 1 6 - 2 7
7. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
8. ПАС Янина 4 1 2 1 6 - 6 5
9. Атромитос 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 5 0 3 2 2 - 6 3
13. Лариса 4 0 1 3 2 - 6 1
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
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Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Theodoros Kolokotronis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.05 1.78 6.20
1.11 5.80 29.00
1.82 3.62 4.60
2.59 2.02 5.65

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
2.65 1.44 6.90 1.08 1.65 2.15 2.33 1.60 1.93 1.87 1.08 7.00 1.35 3.05 1.18 4.50 1.09 6.60 1.04 9.00 1.01 13.00
8.40 1.03 7.30 1.06 3.10 1.35 2.40 1.57 1.79 2.13 1.39 3.00 1.26 3.70 1.09 6.35 1.06 6.90 1.00 11.75
2.45 1.55 2.01 1.82 1.55 2.46 1.35 3.16 1.65 2.22 1.40 2.91 1.41 2.87 1.55 2.44 1.43 2.82 1.50 2.58 1.45 2.76 1.26 3.87 1.10 7.01
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2
2.12 1.67 1.74 2.10 1.18 4.50 1.10 6.70
2.79 1.44 1.84 1.96 1.39 3.00
1.27 3.70 1.14 5.64 1.70 2.16 1.44 2.77 1.36 3.19
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
2.41 1.53 1.59 2.28 1.22 4.00
2.43 1.56 1.61 2.32 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.75 1.25
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