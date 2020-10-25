ПАС Янина
1:1
Первый тайм: 36'
Стадион: Зоссимадес
АЕК
16' Желтая карточкаХутесиотис Лефтерис
0:1
16' ПенальтиАнсарифард Карим
1:1
34' ГолGiorgos Pamlidis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Argirios Giannikis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Хнид НассимЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Каррера Массимо
Ход матча
16'
0:1
34'
1:1
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
7 Нарушения правил 6
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
40 Владение мячом, % 60
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Pamlidis
|4
|0.8
|2.
|Christos Eleftheriadis
|1
|0.2
|3.
|Epaminondas Pantelakis
|1
|0.2
|4.
|Vladyslav Naumets
|1
|0.2
|5.
|Rodrigo Erramuspe
|0
|0
|6.
|Stefanos Siontis
|0
|0
|7.
|Пеерсман Марвин
|0
|0
|8.
|Alexandros Kartalis
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ансарифард Карим
|2 (1)
|0.4
|2.
|Манталос Петрос
|1
|0.2
|3.
|Крстичич Ненад
|1
|0.2
|4.
|Ливайя Марко
|1
|0.2
|5.
|Энобахаре Брайт
|1
|0.2
|6.
|Гарсия Леви
|1
|0.2
|7.
|Албанис Христос
|0
|0
|8.
|Танкович Муамер
|0
|0
|9.
|Andre Simoes1
|0
|0
|10.
|Махаирас Теодосиос
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Пеерсман Марвин
|3
|0
|2.
|Хутесиотис Лефтерис
|2
|0
|3.
|Epaminondas Pantelakis
|2
|0
|4.
|Крижман Санди
|1
|0
|5.
|Rodrigo Erramuspe
|1
|0
|6.
|Stefanos Siontis
|1
|0
|7.
|Каргас Яннис
|1
|0
|8.
|Салиакас Манолис
|1
|0
|9.
|Alexandros Kartalis
|1
|0
|10.
|Vladyslav Naumets
|1
|0
|11.
|Edwin Castro1
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Крстичич Ненад
|2
|0
|2.
|Ливайя Марко
|2
|0
|3.
|Сварнас Эфстратиос
|2
|0
|4.
|Манталос Петрос
|0
|1
|5.
|Шахов Евгений
|1
|0
|6.
|Чигринский Дмитрий
|1
|0
|7.
|Паулинью Паулу
|1
|0
|8.
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|9.
|Лопеш Элдер
|1
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|1
|0
|11.
|Хнид Нассим
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ПАС Янина
|50% (3)
|16.67% (1)
|33.33% (2)
|0
|0
|0
|АЕК
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
|0
|33.33% (2)
|33.33% (2)
Предыдущие игры
ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина
ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: + = -Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург
Последние игры между собой
ПАС Янина: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|Астерас
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|5.
|ПАОК
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|6.
|АЕК
|1:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 3
|8
|7.
|ПАС Янина
|1:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 7
|6
|8.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|Атромитос
|5
|1
|2
|2
|4 - 9
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Панатинаикос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|5
|0
|3
|2
|2 - 6
|3
|13.
|Лариса
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|14.
|Ламия
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|7.50
|1.07
|6.90
|1.08
|5.10
|1.14
|—
|—
|2.31
|1.61
|1.92
|1.88
|2.05
|1.72
|1.71
|2.14
|1.35
|3.05
|1.32
|3.20
|1.09
|6.70
|1.09
|6.50
|1.01
|13.50
|9.10
|1.02
|6.65
|1.08
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.24
|1.65
|—
|—
|1.71
|2.26
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.23
|3.98
|1.07
|7.10
|1.05
|7.60
|1.00
|11.25
|—
|—
|—
|—
|2.55
|1.51
|2.21
|1.67
|3.37
|1.31
|2.34
|1.60
|1.93
|1.90
|1.67
|2.21
|1.41
|2.87
|1.24
|4.05
|—
|—
|—
|—
|—
|—