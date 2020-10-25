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ПАС Янина
1:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
АЕК
0'
16' Желтая карточка
Хутесиотис Лефтерис
0:1
16' Пенальти
Ансарифард Карим
1:1
34' Гол
Giorgos Pamlidis
36'
33
Хутесиотис
Лефтерис
2
Салиакас
Манолис
15
Rodrigo
Erramuspe
6
Каргас
Яннис
43
Пеерсман
Марвин
14
Giorgos
Pamlidis
22
Stefanos
Siontis
21
Edwin
Castro1
7
Alexandros
Kartalis
9
Christos
Eleftheriadis
29
Jean-Baptiste
LEO
1
Цидотас
Панайотис
27
Паулинью
Паулу
5
Неделчару
Ионуц
26
Хнид
Нассим
3
Лопеш
Элдер
6
Крстичич
Ненад
20
Манталос
Петрос
28
Шахов
Евгений
53
Махаирас
Теодосиос
11
Ансарифард
Карим
17
Танкович
Муамер
ПАС Янина
4-4-2
АЕК
4-3-3

Ход матча

16'
Хутесиотис Лефтерис
 
16'
0:1
Ансарифард Карим
34'
Giorgos Pamlidis
1:1

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 7 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Бомбардиры внутри турнира

ПАС Янина
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Pamlidis 4 0.8
2. Christos Eleftheriadis 1 0.2
3. Epaminondas Pantelakis 1 0.2
4. Vladyslav Naumets 1 0.2
5. Rodrigo Erramuspe 0 0
6. Stefanos Siontis 0 0
7. Пеерсман Марвин 0 0
8. Alexandros Kartalis 0 0
АЕК
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ансарифард Карим 2 (1) 0.4
2. Манталос Петрос 1 0.2
3. Крстичич Ненад 1 0.2
4. Ливайя Марко 1 0.2
5. Энобахаре Брайт 1 0.2
6. Гарсия Леви 1 0.2
7. Албанис Христос 0 0
8. Танкович Муамер 0 0
9. Andre Simoes1 0 0
10. Махаирас Теодосиос 0 0

Карточки

ПАС Янина
# Игрок      
1. Пеерсман Марвин 3 0
2. Хутесиотис Лефтерис 2 0
3. Epaminondas Pantelakis 2 0
4. Крижман Санди 1 0
5. Rodrigo Erramuspe 1 0
6. Stefanos Siontis 1 0
7. Каргас Яннис 1 0
8. Салиакас Манолис 1 0
9. Alexandros Kartalis 1 0
10. Vladyslav Naumets 1 0
11. Edwin Castro1 1 0
АЕК
# Игрок      
1. Крстичич Ненад 2 0
2. Ливайя Марко 2 0
3. Сварнас Эфстратиос 2 0
4. Манталос Петрос 0 1
5. Шахов Евгений 1 0
6. Чигринский Дмитрий 1 0
7. Паулинью Паулу 1 0
8. Оливейра Нелсон 1 0
9. Лопеш Элдер 1 0
10. Неделчару Ионуц 1 0
11. Хнид Нассим 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ПАС Янина 50% (3) 16.67% (1) 33.33% (2) 0 0 0
 АЕК 16.67% (1) 16.67% (1) 0 0 33.33% (2) 33.33% (2)

Предыдущие игры

ПАС Янина Последние 20 матчей: + = -
Аполлон Смирнис 1:2 ПАС Янина Волос 2:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 ПАС Янина
ПАС Янина 1:0 Караискакис ПАС Янина 1:3 Левадиакос Панетоликос 0:1 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 Теспротос Атромитос 3:0 ПАС Янина ПАС Янина 4:1 АОК Керкира Докса Драма 1:2 ПАС Янина Платаниас 0:2 ПАС Янина ПАС Янина 5:1 Аполлон Смирнис Apollon Pontou 1:6 ПАС Янина ПАС Янина 1:1 Киссамикос Эрготелис 1:2 ПАС Янина ПАС Янина 0:1 Левадиакос Панатинаикос 3:1 ПАС Янина ПАС Янина 1:0 Панахаики ПАС Янина 1:0 Панатинаикос
АЕК Последние 20 матчей: + = -
Брага 3:0 АЕК АЕК 1:1 ПАОК Атромитос 1:0 АЕК АЕК 2:1 Вольфсбург
АЕК 3:0 Ламия Санкт-Галлен 0:1 АЕК Панетоликос 0:2 АЕК АЕК 0:1 Олимпиакос АЕК 1:2 Атромитос Олимпиакос 3:0 АЕК АЕК 0:0 ПАОК Панатинаикос 1:3 АЕК АЕК 2:0 ОФИ Арис Салоники 1:4 АЕК ПАОК 0:2 АЕК АЕК 1:2 Олимпиакос Арис Салоники 2:2 АЕК АЕК 2:2 Арис Салоники ОФИ 0:2 АЕК АЕК 1:1 Панатинаикос

Последние игры между собой

ПАС Янина: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 6
АЕК: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 2
ПАС Янина 0:4 АЕК Суперлига АЕК 2:0 ПАС Янина Суперлига АЕК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:0 АЕК Суперлига
ПАС Янина 1:1 АЕК Суперлига АЕК 1:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 0:2 АЕК Суперлига АЕК 3:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:1 ПАС Янина Суперлига ПАС Янина 2:1 АЕК Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Волос 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Олимпиакос 4 3 1 0 10 - 1 10
4. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
5. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
6. АЕК 1:1 5 2 2 1 7 - 3 8
7. ПАС Янина 1:1 5 1 3 1 7 - 7 6
8. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
9. Атромитос 5 1 2 2 4 - 9 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 5 0 3 2 2 - 6 3
13. Лариса 4 0 1 3 2 - 6 1
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Zossimades Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
ПАС Янина
Ничья
АЕК
9.89
4.81
1.95
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
4.50 3.50 1.85
9.50 4.50 1.27
4.05 3.45 1.95
9.89 4.81 1.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
7.50 1.07 6.90 1.08 5.10 1.14 2.31 1.61 1.92 1.88 2.05 1.72 1.71 2.14 1.35 3.05 1.32 3.20 1.09 6.70 1.09 6.50 1.01 13.50
9.10 1.02 6.65 1.08 2.90 1.39 2.24 1.65 1.71 2.26 1.33 3.30 1.23 3.98 1.07 7.10 1.05 7.60 1.00 11.25
2.55 1.51 2.21 1.67 3.37 1.31 2.34 1.60 1.93 1.90 1.67 2.21 1.41 2.87 1.24 4.05
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.45 1.50 1.74 2.08 1.55 2.35 1.09 6.70 1.05 8.50
2.68 1.47 1.76 2.06 1.36 3.15
2.20 1.68 1.81 2.02 1.40 2.93 1.46 2.77 1.38 3.00 1.20 4.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.35 1.55 1.58 2.30 1.21 4.10
3.38 1.32 2.28 1.63 1.56 2.43 1.23 4.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.75 2.01
Букмекер Да Нет
4.50 1.18
Букмекер Да Нет
3.65 1.23
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