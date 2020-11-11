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Румыния
0:0
Первый тайм: 11'
Беларусь
0' 11'
16
Лазар
Давид
5
Неделчару
Ионуц
4
Митря
Богдан
3
Тошка
Алин
13
Могос
Василе
18
Марин
Рэзван
8
Нистор
Дан
11
Ганя
Кристиан
20
Ман
Деннис
9
Пушкаш
Георге
19
Тэнасе
Флорин
16
Чичкан
Антон
5
Поляков
Денис
4
Наумов
Никита
21
Бордачёв
Максим
2
Печенин
Кирилл
9
Эбонг
Макс
18
Маевский
Иван
8
Хачатурян
Андрей
10
Бахар
Иван
23
Кендыш
Юрий
7
Лаптев
Денис
Румыния
Беларусь

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния
Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь
Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова

Последние игры между собой

Румыния: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Беларусь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния 2:2 Беларусь ЕВРО 2012 Беларусь 0:0 Румыния ЕВРО 2012
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    11'
    Эбонг нарушает правила на половине поля соперника.
  • Угловой
    10'
    Выполнил подачу с углового в центр штрафной площади Ман, нет удара. Теперь мяч у игроков гостей, которые быстро убегают в свою атаку.
  • Угловой
    9'
    А вот и первый угловой в матче у нас, у ворот сборной  Беларуси он состоялся. Последовал навес в штрафную, защита играет надёжно. Однако сейчас будет ещё один корнер.
  • 8'
    Контролируют хозяева поля мяч на своей половине, без особых попыток для атак.
  • 7'
    По большей части игра проходит в центре поля, борьба за инициативу продолжается. Очень осторожны команды.
  • Фол, нарушение
    7'
    Кендыш фолит в атаке. Игра остановлена.
  • 6'
    В первые минуты игры арбитр встречи только и успевает подносить свисток ко рту. Градус борьбы очень высок.
  • Фол, нарушение
    5'
    Пушкаш ударил локтем Наумова в центральном круге. Опять свисток болгарского арбитра.
  • Офсайд
    5'
    Печенин подключился к атаке по левому краю поля, но забежал в офсайд.
  • Фол, нарушение
    5'
    А сейчас Могос правила нарушает.
  • Фол, нарушение
    4'
    Митря нарушает правила в середине поля, завалил он Хачатуряна.
  • 3'
    Гости в дебюте матча захватили инициативу, но к активным действиям они всё равно приступать не спешат. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Обслуживает встречу бригада арбитров под руководством Георгия Кабакова. Фиксирует он первое нарушение правил в матче. Фолит Хачатурян.
  • 1'
    Румыния проводит матч в комплекте формы жёлтого цвета, в красной игроки гостей. 
  • Первый тайм начался
    Матч в Плоешти начался! Первыми с центра поля встречу начали футболисты сборной "Беларуси".
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Вашему вниманию представляется текстовая трансляция товарищеского матча между сборными Румынии и Беларуси.
Прогнозы 144
Румыния 90.3% (130)
X 6.9% (10)
Беларусь 2.8% (4)
Все прогнозы
1.93 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Румыния
Ничья
Беларусь
1.77
3.55
6.00
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.65 3.55 6.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.76 3.35 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 3.44 5.80
  1.77 3.33 5.49

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
9.20 1.05 6.60 1.09 2.90 1.38 2.25 1.65 1.88 1.90 1.67 2.20 1.32 3.20 1.22 3.95 1.08 7.00 1.06 7.70 1.02 14.00
7.90 1.04 6.60 1.07 2.90 1.38 2.23 1.64 1.71 2.23 1.33 3.24 1.22 3.98 1.07 6.80 1.05 7.60 1.00 10.75
3.18 1.37 2.77 1.46 2.36 1.62 1.94 1.92 1.71 2.20 1.53 2.57 1.44 2.78 1.25 4.09 1.10 6.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.65 1.47 1.75 2.12 1.33 3.15 1.08 6.90
2.64 1.47 1.75 2.05 1.34 3.20 1.09 7.00 1.06 8.40
2.74 1.47 2.24 1.68 1.74 2.14 1.47 2.75 1.34 3.35
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.50 1.30 2.28 1.59 1.53 2.37 1.19 4.30
3.32 1.32 2.28 1.61 1.54 2.44 1.19 4.55 1.14 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.03 1.73
Букмекер Да Нет
5.40 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.17
Где смотреть матч Румыния 0:0 Беларусь онлайн

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Прогнозы на матч Румыния 0:0 Беларусь

Исход игры
Румыния
90.3% (130)
Ничья
6.9% (10)
Беларусь
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.46% (50)
Меньше
64.54% (91)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
2:0 Румыния
30.6% (44)
2:1 Румыния
25% (36)
1:0 Румыния
24.3% (35)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:0 Румыния
3.5% (5)
3:1 Румыния
2.8% (4)
4:0 Румыния
1.4% (2)
0:1 Беларусь
1.4% (2)
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