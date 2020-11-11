16
Лазар
Давид
13
Могос
Василе
18
Марин
Рэзван
20
Ман
Деннис
16
Чичкан
Антон
10
Бахар
Иван
23
Кендыш
Юрий
- Основной состав
-
16 Лазар ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Могос ВасилеПолузащитник
-
18 Марин РэзванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ман ДеннисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Камора МауруЗащитник
-
15 Цэру БогданЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Mirel Radoi
- Основной состав
-
16 Чичкан АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Бахар ИванПолузащитник
-
23 Кендыш ЮрийНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мархель Михаил
Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +8 =5 -7Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния
Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь
Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова
Последние игры между собой
Румыния: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Беларусь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Румыния» – «Беларусь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беларусь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния» – «Беларусь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.20
|1.05
|6.60
|1.09
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.25
|1.65
|1.88
|1.90
|1.67
|2.20
|—
|—
|1.32
|3.20
|1.22
|3.95
|1.08
|7.00
|1.06
|7.70
|1.02
|14.00
|
|7.90
|1.04
|6.60
|1.07
|2.90
|1.38
|—
|—
|2.23
|1.64
|—
|—
|1.71
|2.23
|—
|—
|1.33
|3.24
|1.22
|3.98
|1.07
|6.80
|1.05
|7.60
|1.00
|10.75
|
|—
|—
|—
|—
|3.18
|1.37
|2.77
|1.46
|2.36
|1.62
|1.94
|1.92
|1.71
|2.20
|1.53
|2.57
|1.44
|2.78
|1.25
|4.09
|—
|—
|1.10
|6.73
|—
|—
Прогнозы на матч Румыния 0:0 Беларусь
Исход игры
Румыния
90.3% (130)
Ничья
6.9% (10)
Беларусь
2.8% (4)
Тотал 2.5
Больше
35.46% (50)
Меньше
64.54% (91)
Обе команды забьют
Да
36.17% (51)
Нет
63.83% (90)
Популярный счёт
2:0 Румыния
30.6% (44)
2:1 Румыния
25% (36)
1:0 Румыния
24.3% (35)
1:1 Ничья
6.3% (9)
3:0 Румыния
3.5% (5)
3:1 Румыния
2.8% (4)
4:0 Румыния
1.4% (2)
0:1 Беларусь
1.4% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!