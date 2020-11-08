Предыдущие игры
Румыния Последние 20 матчей: +8 =5 -7Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния
Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =3 -10Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь
Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова
Последние игры между собой
Румыния: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Беларусь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Румыния» – «Беларусь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беларусь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния» – «Беларусь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Румыния - Беларусь
Исход игры
Румыния
75.6% (34)
Ничья
20% (9)
Беларусь
4.4% (2)
Тотал 2.5
Больше
40.48% (17)
Меньше
59.52% (25)
Обе команды забьют
Да
57.14% (24)
Нет
42.86% (18)
Популярный счёт
2:1 Румыния
31.1% (14)
1:0 Румыния
22.2% (10)
1:1 Ничья
17.8% (8)
2:0 Румыния
13.3% (6)
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