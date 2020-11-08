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Румыния
 
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Беларусь

Предыдущие игры

Румыния Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Румыния 0:1 Австрия Норвегия 4:0 Румыния Исландия 2:1 Румыния Австрия 2:3 Румыния
Румыния 1:1 Северная Ирландия Испания 5:0 Румыния Румыния 0:2 Швеция Румыния 1:1 Норвегия Фарерские острова 0:3 Румыния Румыния 1:0 Мальта Румыния 1:2 Испания Мальта 0:4 Румыния Норвегия 2:2 Румыния Румыния 4:1 Фарерские острова Швеция 2:1 Румыния Черногория 0:1 Румыния Румыния 3:0 Литва Румыния 0:0 Сербия Литва 1:2 Румыния Сербия 2:2 Румыния
Беларусь Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Беларусь 2:0 Казахстан Литва 2:2 Беларусь Грузия 1:0 Беларусь Казахстан 1:2 Беларусь
Беларусь 0:2 Албания Болгария 0:1 Беларусь Беларусь 1:0 Узбекистан Черногория 2:0 Беларусь Германия 4:0 Беларусь Беларусь 1:2 Голландия Беларусь 0:0 Эстония Уэльс 1:0 Беларусь Эстония 1:2 Беларусь Беларусь 0:1 Северная Ирландия Беларусь 0:2 Германия Северная Ирландия 2:1 Беларусь Голландия 4:0 Беларусь Сан-Марино 0:2 Беларусь Люксембург 0:2 Беларусь Беларусь 0:0 Молдова

Последние игры между собой

Румыния: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Беларусь: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Румыния 2:2 Беларусь ЕВРО 2012 Беларусь 0:0 Румыния ЕВРО 2012
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Румыния - Беларусь от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 ноября 2020, осталось 2 дня 17 часов 18 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 45
    Румыния 75.6% (34)
    X 20% (9)
    Беларусь 4.4% (2)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Румыния
    Ничья
    Беларусь
    1.57
    3.98
    6.30
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 5 000 ₽ 1.55 3.95 6.30
    Бонус: 5 000 ₽ 1.57 3.98 5.85

    Самый высокий коэффициент на матч «Румыния» – «Беларусь» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Румыния» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Беларусь» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Румыния» – «Беларусь», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.00 1.02 7.90 1.06 3.30 1.30 2.60 1.49 2.10 1.73 1.83 1.97 1.44 2.70 1.30 3.35 1.12 5.60 1.10 6.40 1.02 11.50
    8.90 1.03 7.70 1.05 3.20 1.32 2.52 1.51 1.85 2.03 1.43 2.78 1.28 3.46 1.10 5.80 1.07 6.45
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.89 1.92 1.39 2.85 1.11 5.90
    2.86 1.41 1.89 1.89 1.40 2.90 1.12 6.10 1.08 7.50
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.60 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
    3.68 1.27 2.52 1.51 1.63 2.25 1.25 3.86 1.16 5.05

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.76
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.80 1.25
    Где смотреть матч Румыния - Беларусь онлайн

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    Прогнозы на матч Румыния - Беларусь

    Исход игры
    Румыния
    75.6% (34)
    Ничья
    20% (9)
    Беларусь
    4.4% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    40.48% (17)
    Меньше
    59.52% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    57.14% (24)
    Нет
    42.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Румыния
    31.1% (14)
    1:0 Румыния
    22.2% (10)
    1:1 Ничья
    17.8% (8)
    2:0 Румыния
    13.3% (6)
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