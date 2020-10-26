Атромитос
1:0
Второй тайм: 62'
Стадион: Перистери
Панетоликос
1:0
14' ПенальтиGiorgos Manousos
44' Желтая карточкаХристодулопулос Лазарос
51' Красная карточкаТаар Аймен
12
Гало
Родриго
- Основной состав
- Вратарь
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Агайев АмирНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Канади Дамир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 ДалсьюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Jorge Diaz1Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Иоаким Хавос
Ход матча
14'
1:0
51'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
2 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 1
-
0 Замены 1
-
57 Владение мячом, % 43
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Giorgos Manousos
|2 (1)
|0.33
|2.
|Dimitrios Goutas
|2
|0.33
|3.
|Гало Родриго
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Арийиби Гболи
|1
|0.17
|2.
|Franco Mazurek
|1 (1)
|0.17
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Рисванис Спирос
|2
|1
|2.
|Муньис Хуан
|1
|1
|3.
|Саломон Патрик
|2
|0
|4.
|Матич Боян
|0
|1
|5.
|Христодулопулос Лазарос
|1
|0
|6.
|Гало Родриго
|1
|0
|7.
|Рабельо Бриан
|1
|0
|8.
|Янниотис Андреас
|1
|0
|9.
|Dimitrios Goutas
|1
|0
|10.
|Харисис Харилаос
|1
|0
|11.
|Josip Tomasevic III
|1
|0
|12.
|Stefanos Stroungis
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Vanderson
|0
|1
|2.
|Nicolas Mazzola
|1
|0
|3.
|Далсью
|1
|0
|4.
|Вергос Николаос
|1
|0
|5.
|Aristotle Karasalidis
|1
|0
|6.
|Перейра Элиас
|1
|0
|7.
|Giorgos Liavas
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Атромитос
|0
|33.33% (1)
|33.33% (1)
|0
|0
|33.33% (1)
|Панетоликос
|0
|0
|50% (1)
|50% (1)
|0
|0
Предыдущие игры
Атромитос Последние 20 матчей: + = -Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос
Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК
ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос
Последние игры между собой
Атромитос: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Арис Салоники
|5
|4
|1
|0
|8 - 3
|13
|2.
|Волос
|6
|3
|2
|1
|7 - 4
|11
|3.
|Олимпиакос
|4
|3
|1
|0
|10 - 1
|10
|4.
|АЕК
|5
|3
|1
|1
|7 - 2
|10
|5.
|Астерас
|5
|3
|1
|1
|6 - 5
|10
|6.
|ПАОК
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|7.
|Атромитос
|1:0
|6
|2
|2
|2
|5 - 9
|8
|8.
|ОФИ
|6
|1
|3
|2
|7 - 10
|6
|9.
|ПАС Янина
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|10.
|Аполлон Смирнис
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Панатинаикос
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|12.
|Панетоликос
|0:1
|6
|0
|3
|3
|2 - 7
|3
|13.
|Лариса
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|14.
|Ламия
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|6.50
|1.09
|5.90
|1.11
|—
|—
|2.80
|1.40
|—
|—
|2.04
|1.77
|1.75
|2.08
|1.38
|2.90
|—
|—
|1.27
|3.60
|1.08
|7.00
|1.06
|8.00
|1.03
|7.50
|1.01
|15.50
|7.80
|1.04
|5.95
|1.10
|—
|—
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.05
|1.77
|—
|—
|1.62
|2.44
|—
|—
|1.28
|3.68
|1.19
|4.50
|1.05
|8.20
|1.03
|8.70
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|3.03
|1.38
|2.99
|1.39
|2.42
|1.56
|1.84
|1.99
|1.49
|2.60
|1.34
|3.21
|1.54
|2.48
|1.32
|3.34
|1.19
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—