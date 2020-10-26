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Атромитос
1:0
Второй тайм: 62'

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
14' Пенальти
Giorgos Manousos
44' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
51' Красная карточка
Таар Аймен
62'
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
19
Кивракидис
Кириакос
7
Бусуладжич
Азер
21
Саломон
Патрик
3
Галвао
Лукас
9
Giorgos
Manousos
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Konstantinos
Kotsopoulos
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
4
Aristotle
Karasalidis
66
Apostolos
Konstantopoulos
3
Vanderson
6
Таар
Аймен
10
Далсью
92
Яколиш
Антонио
7
Franco
Mazurek
12
Арийиби
Гболи
11
Jorge
Diaz1
Атромитос
3-4-2-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

14'
Giorgos Manousos
1:0
44'
Христодулопулос Лазарос
 
51'
 
Таар Аймен
54'
 
Angelos Tsigaras
Franco Mazurek

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 57 Владение мячом, % 43

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 2 (1) 0.33
2. Dimitrios Goutas 2 0.33
3. Гало Родриго 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 1 0.17
2. Franco Mazurek 1 (1) 0.17

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Муньис Хуан 1 1
3. Саломон Патрик 2 0
4. Матич Боян 0 1
5. Христодулопулос Лазарос 1 0
6. Гало Родриго 1 0
7. Рабельо Бриан 1 0
8. Янниотис Андреас 1 0
9. Dimitrios Goutas 1 0
10. Харисис Харилаос 1 0
11. Josip Tomasevic III 1 0
12. Stefanos Stroungis 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Vanderson 0 1
2. Nicolas Mazzola 1 0
3. Далсью 1 0
4. Вергос Николаос 1 0
5. Aristotle Karasalidis 1 0
6. Перейра Элиас 1 0
7. Giorgos Liavas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 0 33.33% (1) 33.33% (1) 0 0 33.33% (1)
 Панетоликос 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос
Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК
ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Волос 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Олимпиакос 4 3 1 0 10 - 1 10
4. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
5. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
6. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
7. Атромитос 1:0 6 2 2 2 5 - 9 8
8. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
9. ПАС Янина 5 1 2 2 6 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 0:1 6 0 3 3 2 - 7 3
13. Лариса 4 0 1 3 2 - 6 1
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
  • Второй тайм
  • 54'
    Franco Mazurek уходит с поля. Angelos Tsigaras выходит вместо него
  • 51'
    УДАЛЕНИЕ! - Таар Аймен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Христодулопулос Лазарос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Йоргос Манусос из команды Атромитос забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Атромитос
Ничья
Панетоликос
1.79
5.80
5.05
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
1.20 5.80 14.00
1.15 5.25 19.00
1.79 3.50 5.05
1.21 5.17 22.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.09 5.90 1.11 2.80 1.40 2.04 1.77 1.75 2.08 1.38 2.90 1.27 3.60 1.08 7.00 1.06 8.00 1.03 7.50 1.01 15.50
7.80 1.04 5.95 1.10 2.70 1.44 2.05 1.77 1.62 2.44 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.70
3.03 1.38 2.99 1.39 2.42 1.56 1.84 1.99 1.49 2.60 1.34 3.21 1.54 2.48 1.32 3.34 1.19 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.62 2.30 1.50 2.48 1.06 7.70 1.05 8.50
2.56 1.51 1.66 2.22 1.32 3.38
2.07 1.76 1.70 2.16 1.63 2.31 1.41 2.97 1.34 3.22 1.18 4.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.75 1.42
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
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