  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
Атромитос
2:0
Конец матча

Стадион:
Панетоликос
0'
1:0
14' Пенальти
Giorgos Manousos
44' Желтая карточка
Христодулопулос Лазарос
51' Красная карточка
Таар Аймен
2:0
78' Гол
Konstantinos Kotsopoulos
83' Желтая карточка
Агайев Амир
90' Желтая карточка
Jorge Diaz1
90'+6
22
Янниотис
Андреас
12
Гало
Родриго
44
Рисванис
Спирос
4
Dimitrios
Goutas
19
Кивракидис
Кириакос
7
Бусуладжич
Азер
21
Саломон
Патрик
3
Галвао
Лукас
9
Giorgos
Manousos
77
Христодулопулос
Лазарос
23
Konstantinos
Kotsopoulos
1
Christopher
Knett
54
Giorgos
Liavas
4
Aristotle
Karasalidis
66
Apostolos
Konstantopoulos
3
Vanderson
6
Таар
Аймен
10
Далсью
92
Яколиш
Антонио
7
Franco
Mazurek
12
Арийиби
Гболи
11
Jorge
Diaz1
Атромитос
3-4-2-1
Панетоликос
4-2-3-1

Ход матча

14'
Giorgos Manousos
1:0
44'
Христодулопулос Лазарос
 
51'
 
Таар Аймен
54'
 
Angelos Tsigaras
Franco Mazurek
66'
Josip Tomasevic III
Галвао Лукас
 
66'
Агайев Амир
Христодулопулос Лазарос
 
68'
 
Javier Mendoza
Яколиш Антонио
68'
 
Вергос Николаос
Арийиби Гболи
78'
Konstantinos Kotsopoulos
(Giorgos Manousos)
2:0
81'
Stefanos Stroungis
Гало Родриго
 
82'
Харисис Харилаос
Бусуладжич Азер
 
83'
Агайев Амир
 
84'
 
Перейра Элиас
Vanderson
84'
 
Juan Alvarez3
Далсью
87'
Умбидес Хавьер
Giorgos Manousos
 
90'
 
Jorge Diaz1

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 7
  • 3 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 22
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Бомбардиры внутри турнира

Атромитос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Giorgos Manousos 2 (1) 0.33
2. Dimitrios Goutas 2 0.33
3. Konstantinos Kotsopoulos 1 0.17
4. Гало Родриго 0 0
Панетоликос
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Арийиби Гболи 1 0.17
2. Franco Mazurek 1 (1) 0.17

Карточки

Атромитос
# Игрок      
1. Рисванис Спирос 2 1
2. Муньис Хуан 1 1
3. Саломон Патрик 2 0
4. Матич Боян 0 1
5. Христодулопулос Лазарос 1 0
6. Гало Родриго 1 0
7. Рабельо Бриан 1 0
8. Янниотис Андреас 1 0
9. Dimitrios Goutas 1 0
10. Харисис Харилаос 1 0
11. Агайев Амир 1 0
12. Josip Tomasevic III 1 0
13. Stefanos Stroungis 1 0
Панетоликос
# Игрок      
1. Vanderson 0 1
2. Таар Аймен 0 1
3. Nicolas Mazzola 1 0
4. Далсью 1 0
5. Вергос Николаос 1 0
6. Aristotle Karasalidis 1 0
7. Перейра Элиас 1 0
8. Giorgos Liavas 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Атромитос 20% (1) 20% (1) 20% (1) 0 0 40% (2)
 Панетоликос 0 0 50% (1) 50% (1) 0 0

Предыдущие игры

Атромитос Последние 20 матчей: + = -
Олимпиакос 4:0 Атромитос Атромитос 1:0 АЕК ОФИ 2:2 Атромитос ПАОК 1:1 Атромитос
Атромитос 0:2 Волос Атромитос 1:0 Олимпиакос Астерас 1:0 Атромитос Атромитос 1:0 ОФИ АЕК 1:2 Атромитос Атромитос 3:0 ПАС Янина Волос 1:2 Атромитос Атромитос 0:0 ПАОК Атромитос 0:0 Паниониос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:2 Панетоликос Атромитос 3:0 Лариса Ксанти 1:0 Атромитос Астерас 1:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Арис Салоники 1:2 Атромитос
Панетоликос Последние 20 матчей: + = -
Ламия 0:0 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 0:2 АЕК
ОФИ 1:1 Панетоликос Панетоликос 0:1 ПАС Янина Панетоликос 3:1 Караискакис Панетоликос 0:2 Астерас Ламия 1:1 Панетоликос Панетоликос 1:0 Волос Паниониос 0:2 Панетоликос Атромитос 2:2 Панетоликос Панетоликос 1:1 Астерас Ксанти 1:1 Панетоликос Панетоликос 3:0 Лариса Ламия 2:0 Панетоликос Олимпиакос 2:0 Панетоликос Панетоликос 1:0 Паниониос АЕК 4:0 Панетоликос Панатинаикос 3:1 Панетоликос

Последние игры между собой

Атромитос: победы: 8, ничьи: 9, поражения: 3
Панетоликос: победы: 3, ничьи: 9, поражения: 8
Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига Панетоликос 0:1 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Суперлига Атромитос 2:2 Панетоликос Суперлига
Панетоликос 1:2 Атромитос Суперлига Атромитос 0:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 2:2 Атромитос Суперлига Панетоликос 2:0 Атромитос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Кубок Атромитос 0:2 Панетоликос Суперлига Атромитос 1:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига Атромитос 0:0 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:3 Атромитос Суперлига Атромитос 2:0 Панетоликос Кубок Греции Панетоликос 0:2 Атромитос Кубок Греции Атромитос 1:1 Панетоликос Суперлига Панетоликос 1:1 Атромитос Суперлига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Арис Салоники 5 4 1 0 8 - 3 13
2. Волос 6 3 2 1 7 - 4 11
3. Олимпиакос 4 3 1 0 10 - 1 10
4. АЕК 5 3 1 1 7 - 2 10
5. Астерас 5 3 1 1 6 - 5 10
6. ПАОК 5 2 3 0 6 - 2 9
7. Атромитос 6 2 2 2 6 - 9 8
8. ОФИ 6 1 3 2 7 - 10 6
9. ПАС Янина 5 1 2 2 6 - 7 5
10. Аполлон Смирнис 3 1 0 2 2 - 3 3
11. Панатинаикос 5 0 3 2 4 - 6 3
12. Панетоликос 6 0 3 3 2 - 8 3
13. Лариса 4 0 1 3 2 - 6 1
14. Ламия 5 0 1 4 3 - 10 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Христодулопулос Лазарос получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    14'
    Г О О О О Л - Йоргос Манусос из команды Атромитос забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Peristeri Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
0.00 0.00 0.00
1.05 8.50 38.00
1.79 3.50 5.05
1.21 5.17 22.32

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
6.50 1.09 5.90 1.11 1.90 1.85 2.04 1.77 1.75 2.08 1.12 5.55 1.27 3.60 1.08 7.00 1.06 8.00 1.03 7.50 1.01 15.50
7.80 1.04 5.95 1.10 2.70 1.44 2.05 1.77 1.62 2.44 1.28 3.68 1.19 4.50 1.05 8.20 1.03 8.70
3.03 1.38 1.74 2.08 2.42 1.56 1.84 1.99 1.49 2.60 1.34 3.21 1.54 2.48 1.32 3.34 1.19 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.31 1.57 1.62 2.30 1.50 2.48 1.06 7.70 1.05 8.50
2.56 1.51 1.66 2.22 1.32 3.38
2.07 1.76 1.70 2.16 1.63 2.31 1.41 2.97 1.34 3.22 1.18 4.76
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.14 1.66 1.49 2.50 1.17 4.70
3.20 1.35 2.12 1.72 1.50 2.59

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.55 1.12
Букмекер Да Нет
5.20 1.14
Букмекер Да Нет
4.20 1.21
Где смотреть матч Атромитос 2:0 Панетоликос онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Олимп Матчи АПЛ


Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
11 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
10 Бонус: 3 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный