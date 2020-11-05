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Орландо Сити
0:0
Первый тайм: 21'

Стадион:
Коламбус Кру
0' 21'
1
Гальесе
Педро
2
Тейшейра
Руан
25
Карлос
Антонио
6
Янссон
Робин
24
Смит
Кайл
9
Мюллер
Крис
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
10
Перейра
Маурисио
13
Акинделе
Тешо
17
Нани
Луиш
1
Ром
Элой
25
Аффул
Харрисон
4
Менса
Джонатан
30
Кейта
Абубакар
II
14
Уэйлон
Фрэнсис
12
Диас
Луис
III
6
Нэйджби
Дарлингтон
8
Artur
Moraes
III
7
Сантуш
Педру
11
Зардес
Гьяси
10
Селараян
Лукас
Орландо Сити
4-4-2
Коламбус Кру
4-4-2

Бомбардиры внутри турнира

Орландо Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мюллер Крис 8 0.4
2. Дайк Дэрил 7 0.35
3. Нани Луиш 5 (1) 0.25
4. Мишель Бенжи 4 0.2
5. Урсо Жуниор 3 0.15
6. Акинделе Тешо 3 0.15
7. Перейра Маурисио 2 0.1
8. Карлос Антонио 1 0.05
9. Мендес Джегсон 1 0.05
10. Тейшейра Руан 0 0
11. Моутинью Жоау 0 0
12. Дуайер Доминик 0 0
13. Смит Кайл 0 0
14. Перея Андрес 0 0
15. Моутинью Жоан II 0 0
Коламбус Кру
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Зардес Гьяси 10 0.5
2. Сантуш Педру 6 (1) 0.3
3. Селараян Лукас 4 0.2
4. Мохтар Юнес 3 0.15
5. Artur Moraes III 2 0.1
6. Этьенн Дерик 1 0.05
7. Немет Кристиан 1 0.05
8. Нэйджби Дарлингтон 1 0.05
9. Эйлаш Фатей 1 0.05
10. Валенсуэла Мильтон 0 0
11. Диас Луис III 0 0
12. Аффул Харрисон 0 0
13. Хименес Эктор 0 0

Карточки

Орландо Сити
# Игрок      
1. Мендес Джегсон 4 1
2. Перейра Маурисио 4 0
3. Тейшейра Руан 4 0
4. Нани Луиш 3 0
5. Урсо Жуниор 3 0
6. Шлегель Родриго 3 0
7. Миллер Камаль 3 0
8. Карлос Антонио 2 0
9. Росель Ориоль 2 0
10. Смит Кайл 2 0
11. Янссон Робин 2 0
12. Мишель Бенжи 2 0
13. Перея Андрес 2 0
14. Моутинью Жоан II 2 0
15. Моутинью Жоау 1 0
16. Гальесе Педро 1 0
Коламбус Кру
# Игрок      
1. Менса Джонатан 4 0
2. Аффул Харрисон 4 0
3. Диас Луис III 4 0
4. Валенсуэла Мильтон 3 0
5. Моррис Эйдан 3 0
6. Ром Элой 2 0
7. Сантуш Педру 2 0
8. Artur Moraes III 2 0
9. Боатенг Эммануль II 2 0
10. Мохтар Юнес 1 0
11. Хименес Эктор 1 0
12. Селараян Лукас 1 0
13. Зардес Гьяси 1 0
14. Кадден Крис 1 0
15. Уильямс Джош 1 0
16. Кейта Абубакар II 1 0
17. Берхальтер Себастьян 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Орландо Сити 14.71% (5) 20.59% (7) 17.65% (6) 11.76% (4) 11.76% (4) 23.53% (8)
 Коламбус Кру 0 20.69% (6) 13.79% (4) 27.59% (8) 17.24% (5) 20.69% (6)

Предыдущие игры

Орландо Сити Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити
Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Орландо Сити 1:0 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 0:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 2:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:2 Орландо Сити МЛС
Орландо Сити 0:1 Коламбус Кру МЛС Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:4 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 5:2 Коламбус Кру МЛС Орландо Сити 2:0 Коламбус Кру Открытый Кубок Орландо Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Орландо Сити МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру 0:0 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Exploria Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Орландо Сити
Ничья
Коламбус Кру
1.98
3.86
3.80
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.65 3.60
Бонус: 5 000 ₽ 1.97 3.20 3.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.96 3.78 3.64
  1.98 3.86 3.66

Самый высокий коэффициент на матч «Орландо Сити» – «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орландо Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орландо Сити» – «Коламбус Кру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.00 1.05 9.20 1.04 2.95 1.37 3.25 1.31 1.66 2.13 1.89 1.91 1.66 2.21 1.23 3.90 1.21 4.30 1.07 7.50 1.04 8.60 1.03 9.00
11.50 1.01 10.50 1.02 3.98 1.23 3.32 1.33 2.19 1.75 1.69 2.17 1.44 2.70 1.20 4.20 1.14 4.75 1.03 8.30
4.30 1.24 2.50 1.57 2.10 1.78 1.88 2.00 1.64 2.34 1.51 2.67 1.42 2.99 1.16 5.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.13 1.66 2.17 1.69 1.20 4.20 1.15 4.70 1.02 11.00
3.20 1.35 2.24 1.65 1.53 2.59 1.19 4.75 1.13 5.95
3.28 1.36 2.71 1.50 2.12 1.77 1.68 2.26 1.48 2.75 1.35 3.43
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.10 1.32 1.82 1.92 1.37 2.95
4.25 1.22 3.15 1.36 1.84 1.96 1.38 3.04 1.25 3.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.82
Букмекер Да Нет
6.50 1.09
Букмекер Да Нет
3.00 1.36
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