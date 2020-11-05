Орландо Сити
2:1
Конец матча
Стадион: Exploria Stadium
Коламбус Кру
1:0
27' ГолМюллер Крис
52' Красная карточкаНани Луиш
1:1
56' ГолАффул Харрисон
56' Желтая карточкаЯнссон Робин
64' Желтая карточкаПерейра Маурисио
81' Желтая карточкаСантуш Педру
2:1
84' ГолМишель Бенжи
90' Желтая карточкаГальесе Педро
24
Смит
Кайл
21
Перея
Андрес
11
Урсо
Жуниор
17
Нани
Луиш
1
Ром
Элой
11
Зардес
Гьяси
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Смит КайлЗащитник
- Полузащитник
-
21 Перея АндресПолузащитник
-
11 Урсо ЖуниорПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Нани ЛуишНападающий
- Запасные игроки
-
23 Роу БрайанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Мишель БенжиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Дезарт ДжоиПолузащитник
-
99 Айяс МатеусНападающий
-
Главный тренер: Oscar Pareja
- Основной состав
-
1 Ром ЭлойВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Зардес ГьясиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Этьенн ДерикПолузащитник
-
21 Моррис ЭйданПолузащитник
-
34 Мохтар ЮнесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Caleb Porter
Ход матча
27'
1:0
52'
56'
1:1
56'
64'
81'
84'
2:1
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мюллер Крис
|9
|0.45
|2.
|Дайк Дэрил
|7
|0.35
|3.
|Нани Луиш
|5 (1)
|0.25
|4.
|Мишель Бенжи
|5
|0.25
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0.15
|6.
|Акинделе Тешо
|3
|0.15
|7.
|Перейра Маурисио
|2
|0.1
|8.
|Карлос Антонио
|1
|0.05
|9.
|Мендес Джегсон
|1
|0.05
|10.
|Тейшейра Руан
|0
|0
|11.
|Моутинью Жоау
|0
|0
|12.
|Дуайер Доминик
|0
|0
|13.
|Смит Кайл
|0
|0
|14.
|Перея Андрес
|0
|0
|15.
|Моутинью Жоан II
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Зардес Гьяси
|10
|0.5
|2.
|Сантуш Педру
|6 (1)
|0.3
|3.
|Селараян Лукас
|4
|0.2
|4.
|Мохтар Юнес
|3
|0.15
|5.
|Artur Moraes III
|2
|0.1
|6.
|Этьенн Дерик
|1
|0.05
|7.
|Аффул Харрисон
|1
|0.05
|8.
|Немет Кристиан
|1
|0.05
|9.
|Нэйджби Дарлингтон
|1
|0.05
|10.
|Эйлаш Фатей
|1
|0.05
|11.
|Валенсуэла Мильтон
|0
|0
|12.
|Диас Луис III
|0
|0
|13.
|Хименес Эктор
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Мендес Джегсон
|4
|1
|2.
|Перейра Маурисио
|5
|0
|3.
|Нани Луиш
|3
|1
|4.
|Тейшейра Руан
|4
|0
|5.
|Урсо Жуниор
|3
|0
|6.
|Шлегель Родриго
|3
|0
|7.
|Янссон Робин
|3
|0
|8.
|Миллер Камаль
|3
|0
|9.
|Карлос Антонио
|2
|0
|10.
|Гальесе Педро
|2
|0
|11.
|Росель Ориоль
|2
|0
|12.
|Смит Кайл
|2
|0
|13.
|Мишель Бенжи
|2
|0
|14.
|Перея Андрес
|2
|0
|15.
|Моутинью Жоан II
|2
|0
|16.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Менса Джонатан
|4
|0
|2.
|Аффул Харрисон
|4
|0
|3.
|Диас Луис III
|4
|0
|4.
|Сантуш Педру
|3
|0
|5.
|Валенсуэла Мильтон
|3
|0
|6.
|Моррис Эйдан
|3
|0
|7.
|Ром Элой
|2
|0
|8.
|Artur Moraes III
|2
|0
|9.
|Боатенг Эммануль II
|2
|0
|10.
|Мохтар Юнес
|1
|0
|11.
|Хименес Эктор
|1
|0
|12.
|Селараян Лукас
|1
|0
|13.
|Зардес Гьяси
|1
|0
|14.
|Кадден Крис
|1
|0
|15.
|Уильямс Джош
|1
|0
|16.
|Кейта Абубакар II
|1
|0
|17.
|Берхальтер Себастьян
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Орландо Сити
|13.89% (5)
|22.22% (8)
|16.67% (6)
|11.11% (4)
|11.11% (4)
|25% (9)
|Коламбус Кру
|0
|20% (6)
|13.33% (4)
|30% (9)
|16.67% (5)
|20% (6)
Предыдущие игры
Орландо Сити Последние 20 матчей: +11 =6 -3Монреаль Импакт 0:1 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Атланта Юнайтед Интер Майами 2:1 Орландо Сити Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Орландо Сити
Орландо Сити 1:1 Нью-Йорк Сити Атланта Юнайтед 0:0 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нью-Йорк Ред Буллз Даллас 0:0 Орландо Сити Спортинг Канзас-Сити 1:2 Орландо Сити Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Орландо Сити 2:1 Интер Майами Орландо Сити 1:1 Атланта Юнайтед Нэшвилл 1:1 Орландо Сити Атланта Юнайтед 1:3 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Нэшвилл Интер Майами 3:2 Орландо Сити Портленд Тимберс 2:1 Орландо Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Орландо Сити 1:1 Лос-Анджелес Орландо Сити 1:0 Монреаль Импакт
Коламбус Кру Последние 20 матчей: +10 =4 -6Коламбус Кру 2:1 Филадельфия Юнион Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Кру Хьюстон Динамо 1:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:1 Нью-Йорк Сити
Цинциннати 2:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 1:2 Монреаль Импакт Даллас 2:2 Коламбус Кру Торонто 3:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 2:0 Нэшвилл Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 1:0 Филадельфия Юнион Цинциннати 0:0 Коламбус Кру Нью-Йорк Сити 1:0 Коламбус Кру Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Атланта Юнайтед 0:1 Коламбус Кру Коламбус Кру 2:0 Нью-Йорк Ред Буллз Цинциннати 0:4 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Орландо Сити: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Коламбус Кру: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 5
Орландо Сити 0:1 Коламбус Кру МЛС Орландо Сити 1:1 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:0 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 1:4 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 2:2 Орландо Сити МЛС Орландо Сити 5:2 Коламбус Кру МЛС Орландо Сити 2:0 Коламбус Кру Открытый Кубок Орландо Сити 2:2 Коламбус Кру МЛС Коламбус Кру 3:0 Орландо Сити МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|2:1 Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|1:2 Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Орландо Сити» – «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Орландо Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Коламбус Кру» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Орландо Сити» – «Коламбус Кру», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|8.00
|1.05
|9.20
|1.04
|4.40
|1.18
|—
|—
|3.25
|1.31
|—
|—
|1.67
|2.12
|1.89
|1.91
|1.66
|2.21
|—
|—
|1.09
|6.50
|1.21
|4.30
|1.05
|8.50
|1.04
|8.60
|1.01
|12.60
|
|11.50
|1.01
|10.50
|1.02
|3.98
|1.23
|—
|—
|3.32
|1.33
|—
|—
|2.19
|1.75
|—
|—
|1.69
|2.17
|—
|—
|1.44
|2.70
|1.20
|4.20
|1.14
|4.75
|1.03
|8.30
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.76
|1.20
|2.54
|1.55
|3.32
|1.35
|2.30
|1.66
|1.47
|2.73
|1.27
|3.82
|1.74
|2.14
|1.49
|2.69
|1.25
|4.16
|—
|—
|1.16
|5.73
|—
|—
|—
|—