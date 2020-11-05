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Миннесота Юнайтед
2:2
Конец матча

Стадион:
Чикаго Файр
0'
0:1
17' Гол
Берич Роберт
23' Желтая карточка
Кальво Франсиско
41' Желтая карточка
Дибасси Бакай
0:2
52' Гол
Пинеда Маурисио
1:2
64' Гол
Аха Хосе
78' Желтая карточка
Алиседа Игнасио
2:2
80' Гол
Лод Робин
90' Желтая карточка
Аха Хосе
90'+8
97
Сен
Клер
Дейн
19
Метанир
Ромен
4
Аха
Хосе
14
Коллман
Брент
21
Дибасси
Бакай
94
Хэрстон
Марлон
8
Грегуш
Ян
13
Финлей
Итан
7
Молино
Кевин
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
1
Шаттлворт
Бобби
2
Секулич
Борис
22
Пинеда
Маурисио
5
Кальво
Франсиско
3
Борнштейн
Джонатан
30
Хименес
Гастон
10
Медран
Альваро
11
Франковски
Пшемыслав
21
Герберс
Фабиан
14
Михайлович
Джордже
27
Берич
Роберт
Миннесота Юнайтед
4-2-3-1
Чикаго Файр
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Миннесота Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Лод Робин 6 0.33
2. Молино Кевин 5 (1) 0.28
3. Финлей Итан 4 0.22
4. Хейс Джекори 1 0.06
5. Гаспер Чейз 1 0.06
6. Дотсон Хассани 1 0.06
7. Шёнфельд Аарон 1 0.06
8. Аха Хосе 1 0.06
9. Тойе Мейсон 1 0.06
10. Emanuel Reynoso2 0 0
11. Грегуш Ян 0 0
12. Метанир Ромен 0 0
13. Эдвардс Рахим 0 0
Чикаго Файр
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Берич Роберт 10 (1) 0.5
2. Герберс Фабиан 4 0.2
3. Пинеда Маурисио 3 0.15
4. Медран Альваро 2 0.1
5. Михайлович Джордже 2 0.1
6. Секулич Борис 2 0.1
7. Сапонг Чарльз 2 (1) 0.1
8. Алиседа Игнасио 1 0.05
9. Кальво Франсиско 1 0.05
10. Франковски Пшемыслав 1 0.05
11. Хименес Гастон 0 0
12. Борнштейн Джонатан 0 0
13. Омсберг Уайетт 0 0
14. Наварро Мигель 0 0

Карточки

Миннесота Юнайтед
# Игрок      
1. Аха Хосе 6 0
2. Гаспер Чейз 6 0
3. Метанир Ромен 3 1
4. Боксолл Михаэл 4 0
5. Алонсо Освальдо 3 0
6. Лод Робин 3 0
7. Грегуш Ян 1 1
8. Дотсон Хассани 2 0
9. Дибасси Бакай 1 0
10. Амарилья Луис 1 0
11. Хейс Джекори 1 0
12. Тойе Мейсон 1 0
13. Хакон Томас 1 0
14. Emanuel Reynoso2 1 0
Чикаго Файр
# Игрок      
1. Кальво Франсиско 6 1
2. Медран Альваро 5 0
3. Герберс Фабиан 5 0
4. Пинеда Маурисио 5 0
5. Секулич Борис 3 0
6. Борнштейн Джонатан 2 0
7. Шаттлворт Бобби 2 0
8. Хименес Гастон 2 0
9. Берич Роберт 1 0
10. Сапонг Чарльз 1 0
11. Франковски Пшемыслав 1 0
12. Азира Майкл 1 0
13. Бронико Брандт 1 0
14. Михайлович Джордже 1 0
15. Алиседа Игнасио 1 0
16. Наварро Мигель 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Миннесота Юнайтед 13.64% (3) 13.64% (3) 18.18% (4) 9.09% (2) 22.73% (5) 22.73% (5)
 Чикаго Файр 28.57% (8) 10.71% (3) 25% (7) 14.29% (4) 10.71% (3) 10.71% (3)

Предыдущие игры

Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити
Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр

Последние игры между собой

Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чикаго Файр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Чикаго Файр 2:0 Миннесота Юнайтед МЛС Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр МЛС Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс 0:0 Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс 0:0 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Дибасси Бакай получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Кальво Франсиско получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    17'
    Г О О О О Л - Берич Роберт бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 8.50 1.18 8.50
Бонус: 5 000 ₽ 2.81 3.72 2.35
  12.60 4.79 1.32

Самый высокий коэффициент на матч «Миннесота Юнайтед» – «Чикаго Файр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чикаго Файр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Миннесота Юнайтед» – «Чикаго Файр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
12.00 1.01 5.40 1.03 5.00 1.15 1.90 1.85 2.14 1.71 2.23 1.66 1.99 1.82 2.62 1.45 1.41 2.80 1.18 4.50 1.15 5.30 1.05 8.50 1.04 9.90 1.02 11.00
10.75 1.00 5.60 1.10 4.75 1.15 2.78 1.42 2.22 1.66 1.82 2.09 1.45 2.75 1.32 3.26 1.14 5.10 1.10 5.50 1.02 9.10
5.65 1.16 2.78 1.47 4.17 1.25 1.93 1.95 2.91 1.44 2.13 1.76 2.32 1.65 1.95 1.93 1.55 2.53 1.38 3.14 1.29 3.75 1.12 6.96
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
3.20 1.32 2.80 1.44 1.95 1.80 1.29 3.35 1.15 5.00
3.85 1.26 2.75 1.45 1.76 2.06 1.33 3.32 1.22 4.30
2.87 1.45 2.36 1.63 1.84 2.04 1.52 2.62 1.76 2.14 1.47 2.80 1.18 5.21
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
3.40 1.29 2.20 1.60 1.64 2.11 1.40 2.85
5.85 1.13 4.45 1.21 2.26 1.64 1.66 2.22 1.41 2.91 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.58 2.30
Букмекер Да Нет
2.95 1.37
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
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