Миннесота Юнайтед
2:2
Конец матча
Стадион: Allianz Field
Чикаго Файр
0:1
17' ГолБерич Роберт
23' Желтая карточкаКальво Франсиско
41' Желтая карточкаДибасси Бакай
0:2
52' ГолПинеда Маурисио
1:2
64' ГолАха Хосе
78' Желтая карточкаАлиседа Игнасио
2:2
80' ГолЛод Робин
90' Желтая карточкаАха Хосе
4
Аха
Хосе
13
Финлей
Итан
17
Лод
Робин
16
Камара
Кей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
4 Аха ХосеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Финлей ИтанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Лод РобинПолузащитник
-
16 Камара КейНападающий
- Запасные игроки
-
99 Эммингс ФредВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
41 Муса ДжеймсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Adrian Heath
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Берич РобертНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Азира МайклПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Теран КарлосНападающий
-
Главный тренер: Вики Рафаэль
Ход матча
17'
23'
41'
52'
0:2
64'
1:2
78'
80'
2:2
90'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Лод Робин
|6
|0.33
|2.
|Молино Кевин
|5 (1)
|0.28
|3.
|Финлей Итан
|4
|0.22
|4.
|Хейс Джекори
|1
|0.06
|5.
|Гаспер Чейз
|1
|0.06
|6.
|Дотсон Хассани
|1
|0.06
|7.
|Шёнфельд Аарон
|1
|0.06
|8.
|Аха Хосе
|1
|0.06
|9.
|Тойе Мейсон
|1
|0.06
|10.
|Emanuel Reynoso2
|0
|0
|11.
|Грегуш Ян
|0
|0
|12.
|Метанир Ромен
|0
|0
|13.
|Эдвардс Рахим
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Берич Роберт
|10 (1)
|0.5
|2.
|Герберс Фабиан
|4
|0.2
|3.
|Пинеда Маурисио
|3
|0.15
|4.
|Медран Альваро
|2
|0.1
|5.
|Михайлович Джордже
|2
|0.1
|6.
|Секулич Борис
|2
|0.1
|7.
|Сапонг Чарльз
|2 (1)
|0.1
|8.
|Алиседа Игнасио
|1
|0.05
|9.
|Кальво Франсиско
|1
|0.05
|10.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0.05
|11.
|Хименес Гастон
|0
|0
|12.
|Борнштейн Джонатан
|0
|0
|13.
|Омсберг Уайетт
|0
|0
|14.
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Аха Хосе
|6
|0
|2.
|Гаспер Чейз
|6
|0
|3.
|Метанир Ромен
|3
|1
|4.
|Боксолл Михаэл
|4
|0
|5.
|Алонсо Освальдо
|3
|0
|6.
|Лод Робин
|3
|0
|7.
|Грегуш Ян
|1
|1
|8.
|Дотсон Хассани
|2
|0
|9.
|Дибасси Бакай
|1
|0
|10.
|Амарилья Луис
|1
|0
|11.
|Хейс Джекори
|1
|0
|12.
|Тойе Мейсон
|1
|0
|13.
|Хакон Томас
|1
|0
|14.
|Emanuel Reynoso2
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Кальво Франсиско
|6
|1
|2.
|Медран Альваро
|5
|0
|3.
|Герберс Фабиан
|5
|0
|4.
|Пинеда Маурисио
|5
|0
|5.
|Секулич Борис
|3
|0
|6.
|Борнштейн Джонатан
|2
|0
|7.
|Шаттлворт Бобби
|2
|0
|8.
|Хименес Гастон
|2
|0
|9.
|Берич Роберт
|1
|0
|10.
|Сапонг Чарльз
|1
|0
|11.
|Франковски Пшемыслав
|1
|0
|12.
|Азира Майкл
|1
|0
|13.
|Бронико Брандт
|1
|0
|14.
|Михайлович Джордже
|1
|0
|15.
|Алиседа Игнасио
|1
|0
|16.
|Наварро Мигель
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Миннесота Юнайтед
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|22.73% (5)
|22.73% (5)
|Чикаго Файр
|28.57% (8)
|10.71% (3)
|25% (7)
|14.29% (4)
|10.71% (3)
|10.71% (3)
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед Последние 20 матчей: +8 =6 -6Миннесота Юнайтед 2:1 Колорадо Рэпидс Цинциннати 0:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо Нэшвилл 0:0 Миннесота Юнайтед
Миннесота Юнайтед 2:0 Цинциннати Миннесота Юнайтед 0:0 Реал Солт-Лейк Коламбус Кру 2:1 Миннесота Юнайтед Хьюстон Динамо 2:2 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 3:2 Даллас Миннесота Юнайтед 4:0 Реал Солт-Лейк Хьюстон Динамо 3:0 Миннесота Юнайтед Даллас 3:1 Миннесота Юнайтед Миннесота Юнайтед 1:2 Спортинг Канзас-Сити Орландо Сити 3:1 Миннесота Юнайтед Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Миннесота Юнайтед Коламбус Кру 1:1 Миннесота Юнайтед Колорадо Рэпидс 2:2 Миннесота Юнайтед Реал Солт-Лейк 0:0 Миннесота Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:2 Миннесота Юнайтед
Чикаго Файр Последние 20 матчей: +5 =7 -8Нэшвилл 1:1 Чикаго Файр Филадельфия Юнион 2:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз Чикаго Файр 2:2 Спортинг Канзас-Сити
Чикаго Файр 2:1 Ди Си Юнайтед Спортинг Канзас-Сити 1:0 Чикаго Файр Монреаль Импакт 2:2 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:0 Атланта Юнайтед Чикаго Файр 4:0 Хьюстон Динамо Орландо Сити 4:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 2:2 Коламбус Кру Чикаго Файр 1:2 Нью-Инглэнд Революшн Цинциннати 0:0 Чикаго Файр Нью-Йорк Сити 3:1 Чикаго Файр Чикаго Файр 3:0 Цинциннати Коламбус Кру 3:0 Чикаго Файр Чикаго Файр 0:2 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Нью-Инглэнд Революшн 1:1 Чикаго Файр
Последние игры между собой
Миннесота Юнайтед: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 1
Чикаго Файр: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 2
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Миннесота Юнайтед» – «Чикаго Файр» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Миннесота Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Чикаго Файр» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Миннесота Юнайтед» – «Чикаго Файр», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.25
|4.25
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|6.5
|6.5
|
|12.00
|1.01
|5.40
|1.03
|5.00
|1.15
|—
|—
|1.90
|1.85
|2.14
|1.71
|2.23
|1.66
|1.99
|1.82
|2.62
|1.45
|—
|—
|1.41
|2.80
|—
|—
|1.18
|4.50
|1.15
|5.30
|1.05
|8.50
|1.04
|9.90
|1.02
|11.00
|
|10.75
|1.00
|5.60
|1.10
|4.75
|1.15
|—
|—
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.22
|1.66
|—
|—
|1.82
|2.09
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.32
|3.26
|1.14
|5.10
|1.10
|5.50
|1.02
|9.10
|—
|—
|
|—
|—
|5.65
|1.16
|—
|—
|2.78
|1.47
|4.17
|1.25
|1.93
|1.95
|2.91
|1.44
|2.13
|1.76
|2.32
|1.65
|1.95
|1.93
|1.55
|2.53
|1.38
|3.14
|1.29
|3.75
|—
|—
|1.12
|6.96
|—
|—
|—
|—