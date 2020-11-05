Лос-Анджелес Гэлакси
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Dignity Health Sports Park
Сиэтл Саундерс
16
Кьестан
Саша
29
Зубак
Итан
24
Фрай
Стефан
33
Джонс
Джовин
27
О'Нил
Шейн
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Кьестан СашаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Зубак ИтанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 ЧичаритоЗащитник
-
20 Депай НикЗащитник
- Защитник
-
27 Куэльо ЭмильПолузащитник
-
67 Харви КарлосПолузащитник
-
15 Корона ДжоПолузащитник
- Нападающий
-
28 Kai Koreniuk
-
Главный тренер: Dominic Kinnear
- Основной состав
-
24 Фрай СтефанВратарь
- Защитник
-
33 Джонс ДжовинЗащитник
-
27 О'Нил ШейнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Хопо ШендонНападающий
-
17 Брюин УиллНападающий
-
-
Главный тренер: Шметцер Брайан
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Павон Кристиан
|9 (3)
|0.47
|2.
|Ллетгет Себастьян
|6
|0.32
|3.
|Зубак Итан
|2
|0.11
|4.
|Араухо Хулиан
|1
|0.05
|5.
|Чичарито
|1
|0.05
|6.
|Корона Джо
|1
|0.05
|7.
|Стирс Дэниэл
|1
|0.05
|8.
|Гонсалес Джанкарло
|1
|0.05
|9.
|Kai Koreniuk
|1
|0.05
|10.
|Альварес Эфраин
|1
|0.05
|11.
|Инсуа Эмилиано
|0
|0
|12.
|Фельтшер Рольф
|0
|0
|13.
|Jony Gonzalez
|0
|0
|14.
|Депай Ник
|0
|0
|15.
|Вильд Гордон
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Руидиас Рауль
|9
|0.47
|2.
|Моррис Джордан
|7
|0.37
|3.
|Лодейро Николас
|6 (4)
|0.32
|4.
|Леердам Келвин
|3
|0.16
|5.
|Joao Paulo I
|2
|0.11
|6.
|Джонс Джовин
|2
|0.11
|7.
|Ролдан Кристиан
|2
|0.11
|8.
|Гомес Еймар
|2
|0.11
|9.
|Брюин Уилл
|1
|0.05
|10.
|Бвана Хендвалла
|1
|0.05
|11.
|Арреага Хавьер
|0
|0
|12.
|Толо Нуху
|0
|0
|13.
|Рольдан Александер
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Араухо Хулиан
|6
|1
|2.
|Китчен Перри
|5
|0
|3.
|Депай Ник
|4
|0
|4.
|Стирс Дэниэл
|3
|0
|5.
|Гонсалес Джанкарло
|1
|1
|6.
|Инсуа Эмилиано
|2
|0
|7.
|Фельтшер Рольф
|2
|0
|8.
|Зубак Итан
|2
|0
|9.
|Кьестан Саша
|1
|0
|10.
|Дос Сантос Хонатан
|1
|0
|11.
|Корона Джо
|1
|0
|12.
|Павон Кристиан
|1
|0
|13.
|Бингэм Дэвид
|1
|0
|14.
|Харви Карлос
|1
|0
|15.
|Куэльо Эмиль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Гомес Еймар
|5
|0
|2.
|Joao Paulo I
|3
|0
|3.
|Арреага Хавьер
|3
|0
|4.
|Лодейро Николас
|2
|0
|5.
|Леердам Келвин
|2
|0
|6.
|О'Нил Шейн
|2
|0
|7.
|Руидиас Рауль
|2
|0
|8.
|Брюин Уилл
|1
|0
|9.
|Моррис Джордан
|1
|0
|10.
|Ролдан Кристиан
|1
|0
|11.
|Делем Жорди
|1
|0
|12.
|Толо Нуху
|1
|0
|13.
|Хопо Шендон
|1
|0
|14.
|Рольдан Александер
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8.33% (2)
|8.33% (2)
|12.5% (3)
|20.83% (5)
|20.83% (5)
|29.17% (7)
|Сиэтл Саундерс
|14.29% (5)
|17.14% (6)
|14.29% (5)
|25.71% (9)
|11.43% (4)
|17.14% (6)
Предыдущие игры
Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +6 =3 -11Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +9 =5 -6Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру
Последние игры между собой
Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Орландо Сити
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Филадельфия Юнион
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|3.
|Нью-Йорк Сити
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|Интер Майами
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 5
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|Сиэтл Саундерс
|0:0 Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|5 - 7
|3
|4.
|Чикаго Файр
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торонто
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|2.
|Нью-Инглэнд Революшн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Монреаль Импакт
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|4.
|Ди Си Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|2.
|Миннесота Юнайтед
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|3.
|Реал Солт-Лейк
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|4.
|Колорадо Рэпидс
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 7
|1
Группа E
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коламбус Кру
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Цинциннати
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 4
|6
|3.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 4
|3
|4.
|Атланта Юнайтед
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
Группа F
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Портленд Тимберс
|0:0 Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|2.
|Лос-Анджелес
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|11 - 7
|5
|3.
|Хьюстон Динамо
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|4.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|0:0 Заявка
|3
|0
|1
|2
|4 - 9
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес Гэлакси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|12.00
|1.01
|5.30
|1.13
|4.40
|1.18
|2.60
|1.49
|—
|—
|2.01
|1.80
|1.79
|2.03
|1.64
|2.26
|—
|—
|1.36
|3.10
|1.27
|3.70
|1.12
|6.00
|1.10
|6.30
|1.02
|11.00
|
|—
|—
|5.05
|1.12
|4.25
|1.19
|2.52
|1.50
|—
|—
|2.03
|1.79
|—
|—
|1.68
|2.31
|—
|—
|1.35
|3.20
|1.27
|3.62
|1.10
|6.10
|1.07
|6.55
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|5.77
|1.16
|—
|—
|2.62
|1.53
|2.34
|1.65
|2.06
|1.84
|1.80
|2.09
|1.65
|2.35
|1.51
|2.69
|—
|—
|1.25
|4.21
|—
|—
|1.10
|7.73
|—
|—