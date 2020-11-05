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Лос-Анджелес Гэлакси
1:1
Конец матча

Стадион:
Сиэтл Саундерс
0'
20' Желтая карточка
Кьестан Саша
24' Желтая карточка
Арреага Хавьер
72' Желтая карточка
О'Нил Шейн
1:0
78' Гол
Чичарито
84' Желтая карточка
Ллетгет Себастьян
90' Желтая карточка
Бингэм Дэвид
1:1
90' Гол
Руидиас Рауль
90'+5
1
Бингэм
Дэвид
22
Араухо
Хулиан
21
Гонсалес
Джанкарло
5
Стирс
Дэниэл
3
Инсуа
Эмилиано
17
Ллетгет
Себастьян
2
Китчен
Перри
11
Jony
Gonzalez
16
Кьестан
Саша
10
Павон
Кристиан
29
Зубак
Итан
24
Фрай
Стефан
16
Рольдан
Александер
27
О'Нил
Шейн
3
Арреага
Хавьер
5
Толо
Нуху
8
Делем
Жорди
4
Свенссон
Густаф
45
Доббелер
Итан
10
Лодейро
Николас
33
Джонс
Джовин
9
Руидиас
Рауль
Лос-Анджелес Гэлакси
4-2-3-1
Сиэтл Саундерс
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Павон Кристиан 9 (3) 0.47
2. Ллетгет Себастьян 6 0.32
3. Чичарито 2 0.11
4. Зубак Итан 2 0.11
5. Араухо Хулиан 1 0.05
6. Альварес Эфраин 1 0.05
7. Корона Джо 1 0.05
8. Стирс Дэниэл 1 0.05
9. Гонсалес Джанкарло 1 0.05
10. Kai Koreniuk 1 0.05
11. Инсуа Эмилиано 0 0
12. Фельтшер Рольф 0 0
13. Jony Gonzalez 0 0
14. Депай Ник 0 0
15. Вильд Гордон 0 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Руидиас Рауль 10 0.53
2. Моррис Джордан 7 0.37
3. Лодейро Николас 6 (4) 0.32
4. Леердам Келвин 3 0.16
5. Joao Paulo I 2 0.11
6. Джонс Джовин 2 0.11
7. Ролдан Кристиан 2 0.11
8. Гомес Еймар 2 0.11
9. Брюин Уилл 1 0.05
10. Бвана Хендвалла 1 0.05
11. Арреага Хавьер 0 0
12. Толо Нуху 0 0
13. Рольдан Александер 0 0

Карточки

Лос-Анджелес Гэлакси
# Игрок      
1. Араухо Хулиан 6 1
2. Китчен Перри 5 0
3. Депай Ник 4 0
4. Стирс Дэниэл 3 0
5. Гонсалес Джанкарло 1 1
6. Инсуа Эмилиано 2 0
7. Кьестан Саша 2 0
8. Фельтшер Рольф 2 0
9. Бингэм Дэвид 2 0
10. Зубак Итан 2 0
11. Дос Сантос Хонатан 1 0
12. Корона Джо 1 0
13. Ллетгет Себастьян 1 0
14. Павон Кристиан 1 0
15. Харви Карлос 1 0
16. Куэльо Эмиль 1 0
Сиэтл Саундерс
# Игрок      
1. Гомес Еймар 5 0
2. Арреага Хавьер 4 0
3. О'Нил Шейн 3 0
4. Joao Paulo I 3 0
5. Лодейро Николас 2 0
6. Леердам Келвин 2 0
7. Руидиас Рауль 2 0
8. Брюин Уилл 1 0
9. Моррис Джордан 1 0
10. Ролдан Кристиан 1 0
11. Делем Жорди 1 0
12. Толо Нуху 1 0
13. Хопо Шендон 1 0
14. Рольдан Александер 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лос-Анджелес Гэлакси 8% (2) 8% (2) 12% (3) 20% (5) 20% (5) 32% (8)
 Сиэтл Саундерс 13.89% (5) 16.67% (6) 13.89% (5) 25% (9) 11.11% (4) 19.44% (7)

Предыдущие игры

Лос-Анджелес Гэлакси Последние 20 матчей: +6 =3 -11
Лос-Анджелес Гэлакси 2:1 Реал Солт-Лейк Портленд Тимберс 5:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес Гэлакси 0:4 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес Гэлакси 3:6 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Реал Солт-Лейк 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Колорадо Рэпидс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 2:3 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс Лос-Анджелес 0:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:1 Хьюстон Динамо Лос-Анджелес 6:2 Лос-Анджелес Гэлакси Лос-Анджелес Гэлакси 1:2 Портленд Тимберс Лос-Анджелес Гэлакси 0:1 Ванкувер Уайткэпс Хьюстон Динамо 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси
Сиэтл Саундерс Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Колорадо Рэпидс 3:1 Сиэтл Саундерс Ванкувер Уайткэпс 0:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:1 Портленд Тимберс Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:0 Сиэтл Саундерс
Лос-Анджелес 3:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 2:1 Реал Солт-Лейк Сиэтл Саундерс 3:1 Ванкувер Уайткэпс Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс Портленд Тимберс 1:0 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:0 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 7:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:2 Портленд Тимберс Реал Солт-Лейк 2:2 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 3:1 Лос-Анджелес Портленд Тимберс 0:3 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 1:4 Лос-Анджелес Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс Чикаго Файр 2:1 Сиэтл Саундерс Сиэтл Саундерс 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс Сиэтл Саундерс 1:1 Коламбус Кру

Последние игры между собой

Лос-Анджелес Гэлакси: победы: 6, ничьи: 6, поражения: 8
Сиэтл Саундерс: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 6
Лос-Анджелес Гэлакси 1:3 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 4:3 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Сиэтл Саундерс МЛС
Сиэтл Саундерс 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:0 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:4 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 4:2 Сиэтл Саундерс Открытый Кубок Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 3:2 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Сиэтл Саундерс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 3:1 Сиэтл Саундерс МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 1:0 Сиэтл Саундерс МЛС Сиэтл Саундерс 2:0 Лос-Анджелес Гэлакси МЛС Лос-Анджелес Гэлакси 2:2 Сиэтл Саундерс МЛС

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Орландо Сити Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Филадельфия Юнион Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
3. Нью-Йорк Сити Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
4. Интер Майами Заявка 3 0 0 3 2 - 5 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сан-Хосе Эрткуэйкс Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
2. Сиэтл Саундерс Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
3. Ванкувер Уайткэпс Заявка 3 1 0 2 5 - 7 3
4. Чикаго Файр Заявка 3 1 0 2 2 - 5 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торонто Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
2. Нью-Инглэнд Революшн Заявка 3 1 2 0 2 - 1 5
3. Монреаль Импакт Заявка 3 1 0 2 4 - 5 3
4. Ди Си Юнайтед Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Спортинг Канзас-Сити Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
2. Миннесота Юнайтед Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
3. Реал Солт-Лейк Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
4. Колорадо Рэпидс Заявка 3 0 1 2 4 - 7 1

Группа E

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Коламбус Кру Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2. Цинциннати Заявка 3 2 0 1 3 - 4 6
3. Нью-Йорк Ред Буллз Заявка 3 1 0 2 1 - 4 3
4. Атланта Юнайтед Заявка 3 0 0 3 0 - 3 0

Группа F

Команда Матчи И В Н П Г О
1. Портленд Тимберс Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
2. Лос-Анджелес Заявка 3 1 2 0 11 - 7 5
3. Хьюстон Динамо Заявка 3 0 2 1 5 - 6 2
4. Лос-Анджелес Гэлакси Заявка 3 0 1 2 4 - 9 1
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    24'
    Арреага Хавьер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    20'
    Кьестан Саша получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dignity Health Sports Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.11 6.40 100.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.08 7.20 56.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.70 3.88 2.38
  4.23 1.89 3.65

Самый высокий коэффициент на матч «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лос-Анджелес Гэлакси» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сиэтл Саундерс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лос-Анджелес Гэлакси» – «Сиэтл Саундерс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
2.35 1.55 12.00 1.01 1.22 4.00 4.40 1.18 1.04 9.00 2.01 1.80 1.79 2.03 1.03 10.00 1.36 3.10 1.04 9.00 1.12 6.00 1.10 6.30 1.02 11.00
5.05 1.12 4.25 1.19 2.52 1.50 2.03 1.79 1.68 2.31 1.35 3.20 1.27 3.62 1.10 6.10 1.07 6.55 1.00 11.25
2.22 1.70 1.83 2.05 1.44 2.91 1.30 3.68 1.23 4.44 1.41 3.03 1.34 3.37 1.15 5.91 2.09 1.79 1.83 2.05 1.65 2.33 1.53 2.61 1.51 2.69 1.19 4.92 1.10 7.73
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.82 1.92 2.48 1.47 1.11 5.80 1.25 3.70
3.95 1.25 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.64 1.18 4.85
3.27 1.36 2.70 1.50 2.12 1.77 1.68 2.27 1.48 2.76 1.45 2.90
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.08 1.70 1.59 2.35 1.33 3.00
5.35 1.15 4.05 1.24 2.06 1.76 1.54 2.48 1.33 3.30

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
8.50 1.05
Букмекер Да Нет
2.45 1.49
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