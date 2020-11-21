Гронинген
1:0
Первый тайм: 34'
Стадион: Hitachi Capital Mobility Stadion
Витесс
1:0
29' ГолЙоостен Патрик
33' Желтая карточкаБеро Матуш
22
Пасвер
Ремко
18
Гайек
Томаш
21
Беро
Матуш
11
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
-
32 Полл ТомасЗащитник
- Защитник
-
8 Шрек СэмЗащитник
-
17 Леаль МигельЗащитник
- Полузащитник
-
31 Суслов ТомашПолузащитник
- Нападающий
-
35 Remco Balk
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
22 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Броя АрмандоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
-
23 Баязит БилалВратарь
- Защитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
-
20 Брюнс ТомасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Гонг ХилариНападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
29'
33'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
55 Владение мячом, % 45
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ларсен Йорген
|3
|0.33
|2.
|Ван Хинтум Барт
|1
|0.11
|3.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.11
|4.
|Йоостен Патрик
|1
|0.11
|5.
|Remco Balk
|1
|0.11
|6.
|Суслов Томаш
|1
|0.11
|7.
|Да Крус Алессио
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Икома Луис
|4
|0.44
|2.
|Броя Армандо
|4
|0.44
|3.
|Таннан Уссама
|4 (1)
|0.44
|4.
|Дарфалу Усама
|2
|0.22
|5.
|Расмуссен Якоб
|1
|0.11
|6.
|Базур Рихедли
|1
|0.11
|7.
|Вруг Патрик
|1
|0.11
|8.
|Беро Матуш
|0
|0
|9.
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|10.
|Даса Элазар
|0
|0
|11.
|Брюнс Томас
|0
|0
|12.
|Тронстад Сондре
|0
|0
|13.
|Бёйтинк Томас
|0
|0
|14.
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Даммерс Вессель
|4
|0
|2.
|Данкерлёй Дамил
|2
|1
|3.
|Ван Хинтум Барт
|2
|0
|4.
|Матусива Азор
|2
|0
|5.
|Падт Серджио
|1
|0
|6.
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0
|7.
|Лундквист Рамон-Паскаль
|1
|0
|8.
|Гудмундссон Габриэль
|1
|0
|9.
|Ларсен Йорген
|1
|0
|10.
|Remco Balk
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Таннан Уссама
|3
|1
|2.
|Базур Рихедли
|1
|1
|3.
|Брюнс Томас
|2
|0
|4.
|Гайек Томаш
|2
|0
|5.
|Бёйтинк Томас
|2
|0
|6.
|Расмуссен Якоб
|1
|0
|7.
|Беро Матуш
|1
|0
|8.
|Виттек Максимилиан
|1
|0
|9.
|Тронстад Сондре
|1
|0
|10.
|Туре Идрисса
|1
|0
|11.
|Даса Элазар
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Гронинген
|12.5% (1)
|25% (2)
|0
|50% (4)
|0
|12.5% (1)
|Витесс
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
Предыдущие игры
Гронинген Последние 20 матчей: +8 =4 -8Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт
Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Витесс 1:1 Роял Витесс 0:1 Фасо-Йенненга РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен
АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна
Последние игры между собой
Гронинген: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|0:0 Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 5
|22
|2.
|Аякс
|Заявка
|8
|7
|0
|1
|32 - 5
|21
|3.
|ПСВ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|4.
|Фейеноорд
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 9
|18
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|6.
|Херенвен
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Гронинген
|0:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|9 - 10
|14
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|8 - 11
|9
|10.
|Хераклес
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 14
|8
|11.
|Виллем II
|2:1 Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|ВВВ-Венло
|1:2 Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|13.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|9 - 14
|7
|14.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 17
|6
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|8 - 20
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 22
|3
Победитель
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