Второй тайм

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

92' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

91' Отличные скиллы показывает Эль-Ханкури Мохамед , обводя своих соперников

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

91' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

91' Удар от ворот произведет Витесс

90' Remco Balk нанес удар, но промахнулся очень сильно.

90' Плохо сыграл Духи Данило - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

90' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

89' Матч возобновлен

88' Daan Huisman на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

88' Отличные скиллы показывает Эль-Мессауди Ахмед , обводя своих соперников

87' Удар от ворот произведет Витесс

87' Матусива Азор не смог попасть в створ ударом издали

87' Беро Матуш выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Remco Balk из команды Гронинген подал угловой слева.

86' Расмуссен Якоб предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

85' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

85' Матч возобновлен

85' Таннан Уссама на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

85' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

84' Матусива Азор выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

82' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Тактическая замена. Armando Broja уходит с поля и его заменяет Daan Huisman

80' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

77' Remco Balk из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.

76' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

75' Матч возобновлен

75' Тактическая замена. Гудмундссон Габриэль уходит с поля и его заменяет Remco Balk

74' Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга

73' Виттек Максимилиан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

73' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Йоостен Патрик из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

73' Таннан Уссама из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

72' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

72' Духи Данило из команды Витесс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

72' Ларсен Йорген выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

71' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

70' Даса Элазар из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

70' Таннан Уссама пробил со штрафного прямо в стенку

68' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

68' Таннан Уссама из команды Витесс навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

68' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

68' Итакура Ко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

67' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

65' Таннан Уссама пробил со штрафного прямо в стенку

64' Таннан Уссама из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

64' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

64' Удар от ворот произведет Гронинген

63' Armando Broja нанес удар, но промахнулся очень сильно.

63' Отличные скиллы показывает Armando Broja, обводя своих соперников

63' ШАНС! Armando Broja вышел один на один с голкипером...

62' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

61' Икома Луис из команды Витесс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

60' Матусива Азор из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

59' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

58' Тронстад Сондре выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

57' Пасвер Ремко взял и забрал мяч на выходе

56' Падт Серджио взял и забрал мяч на выходе

56' Таннан Уссама навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

55' Даммерс Вессель получил желтую карточку от судьи

55' Armando Broja из команды Витесс идет с мячом вперед на обострение...

55' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

54' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

51' Joel van Kaam из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

49' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Гронинген

49' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

48' Удар от ворот произведет Витесс

48' Ван Хинтум Барт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Виттек Максимилиан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Joel van Kaam из команды Гронинген идет с мячом вперед на обострение...