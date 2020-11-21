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Гронинген
1:1
Конец матча

Стадион:
Витесс
0'
1:0
29' Гол
Йоостен Патрик
33' Желтая карточка
Беро Матуш
1:1
45' Гол
Икома Луис
54' Желтая карточка
Ван Хинтум Барт
55' Желтая карточка
Даммерс Вессель
90'+4
1
Падт
Серджио
4
Даммерс
Вессель
5
Итакура
Ко
3
Ван
Хинтум
Барт
33
Joel
van
Kaam
26
Ван
Кам
Даниэль
6
Матусива
Азор
15
Гудмундссон
Габриэль
18
Эль-Мессауди
Ахмед
14
Йоостен
Патрик
9
Ларсен
Йорген
22
Пасвер
Ремко
3
Духи
Данило
6
Расмуссен
Якоб
18
Гайек
Томаш
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
14
Таннан
Уссама
8
Тронстад
Сондре
32
Виттек
Максимилиан
11
Броя
Армандо
7
Икома
Луис
Гронинген
3-4-1-2
Витесс
3-5-2

Ход матча

29'
Йоостен Патрик
(Даммерс Вессель)
1:0
33'
 
Беро Матуш
45'
1:1
Икома Луис
(Таннан Уссама)
46'
 
Бёйтинк Томас
Гайек Томаш
54'
Ван Хинтум Барт
 
55'
Даммерс Вессель
 
75'
Remco Balk
Гудмундссон Габриэль
 
75'
Эль-Ханкури Мохамед
Йоостен Патрик
 
81'
 
Уйсман Дан
Броя Армандо
81'
 
Гонг Хилари
Икома Луис

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 5
  • 2 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 1
  • 1 Офсайды 0
  • 16 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 3
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Гронинген
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ларсен Йорген 3 0.33
2. Йоостен Патрик 2 0.22
3. Ван Хинтум Барт 1 0.11
4. Эль-Мессауди Ахмед 1 0.11
5. Remco Balk 1 0.11
6. Суслов Томаш 1 0.11
7. Даммерс Вессель 0 0
8. Да Крус Алессио 0 0
Витесс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Икома Луис 5 0.56
2. Таннан Уссама 4 (1) 0.44
3. Броя Армандо 4 0.44
4. Дарфалу Усама 2 0.22
5. Расмуссен Якоб 1 0.11
6. Базур Рихедли 1 0.11
7. Вруг Патрик 1 0.11
8. Беро Матуш 0 0
9. Виттек Максимилиан 0 0
10. Даса Элазар 0 0
11. Брюнс Томас 0 0
12. Тронстад Сондре 0 0
13. Бёйтинк Томас 0 0
14. Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Гронинген
# Игрок      
1. Даммерс Вессель 5 0
2. Данкерлёй Дамил 2 1
3. Ван Хинтум Барт 3 0
4. Матусива Азор 2 0
5. Падт Серджио 1 0
6. Эль-Мессауди Ахмед 1 0
7. Лундквист Рамон-Паскаль 1 0
8. Гудмундссон Габриэль 1 0
9. Ларсен Йорген 1 0
10. Remco Balk 1 0
Витесс
# Игрок      
1. Таннан Уссама 3 1
2. Базур Рихедли 1 1
3. Брюнс Томас 2 0
4. Гайек Томаш 2 0
5. Беро Матуш 2 0
6. Бёйтинк Томас 2 0
7. Расмуссен Якоб 1 0
8. Виттек Максимилиан 1 0
9. Тронстад Сондре 1 0
10. Туре Идрисса 1 0
11. Даса Элазар 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Гронинген 11.11% (1) 33.33% (3) 0 44.44% (4) 0 11.11% (1)
 Витесс 11.11% (2) 11.11% (2) 33.33% (6) 16.67% (3) 16.67% (3) 11.11% (2)

Предыдущие игры

Гронинген Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Фейеноорд 2:0 Гронинген Гронинген 2:1 ВВВ-Венло Фортуна Ситтард 1:3 Гронинген Гронинген 0:0 Утрехт
Гронинген 1:0 Аякс Твенте 3:1 Гронинген АДО Ден Хааг 0:1 Гронинген Гронинген 1:3 ПСВ Гронинген 1:1 Арминия Гронинген 3:3 НЕК Неймеген Вердер 4:0 Гронинген Алмере Сити 1:1 Гронинген Волендам 0:2 Гронинген Гронинген 0:2 ПЕК Зволле Эммен 1:4 Гронинген Гронинген 1:0 Хераклес Гронинген 0:1 ПСВ Виллем II 3:1 Гронинген Гронинген 0:1 ВВВ-Венло Спарта Роттердам 1:2 Гронинген
Витесс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Витесс 1:1 Роял Витесс 0:1 Фасо-Йенненга РК Бобо-Диулассо 4:1 Витесс Витесс 3:1 Эммен
АСЕК Кудугу 0:0 Витесс Рахимо 1:1 Витесс Виллем II 1:3 Витесс Витесс 2:1 ПСВ Уагудугу 0:1 Витесс Витесс 0:1 Кадиого АДО Ден Хааг 0:2 Витесс Витесс 1:1 КУЗАФ Витесс 3:0 Хераклес Дуанес 1:1 Витесс Аякс 2:1 Витесс Витесс 0:0 ЮСФА Витесс 2:0 Спарта Роттердам Ваалвейк 0:1 Витесс Витесс 2:2 Дармштадт Витесс 2:2 Фортуна

Последние игры между собой

Гронинген: победы: 9, ничьи: 4, поражения: 7
Витесс: победы: 7, ничьи: 4, поражения: 9
Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Витесс 1:2 Гронинген Эредивизие Витесс 3:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие
Гронинген 2:1 Витесс Эредивизие Витесс 5:1 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:2 Витесс Эредивизие Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 0:3 Витесс Эредивизие Витесс 5:0 Гронинген Эредивизие Витесс 1:1 Гронинген Эредивизие Гронинген 4:0 Витесс Кубок Гронинген 1:1 Витесс Эредивизие Витесс 1:4 Гронинген Эредивизие Гронинген 1:0 Витесс Эредивизие Гронинген 3:1 Витесс Эредивизие Витесс 2:2 Гронинген Эредивизие Витесс 2:0 Гронинген Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
2. Аякс Заявка 8 7 0 1 32 - 5 21
3. ПСВ Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
4. Фейеноорд Заявка 8 5 3 0 19 - 9 18
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
6. Херенвен Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
7. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. ПЕК Зволле 1:0 Заявка 9 2 4 3 10 - 14 10
10. Утрехт 0:1 Заявка 8 2 3 3 8 - 12 9
11. Хераклес Заявка 8 2 2 4 10 - 14 8
12. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
13. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
14. Спарта Роттердам Заявка 8 1 3 4 9 - 17 6
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 8 1 1 6 8 - 20 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 8 0 3 5 11 - 22 3
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Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 7.30 1.35 5.40
Бонус: 5 000 ₽ 5.90 1.47 4.40
Бонус: 5 000 ₽ 3.14 3.40 2.28
  7.37 1.35 5.75

Самый высокий коэффициент на матч «Гронинген» – «Витесс» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Гронинген» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Витесс» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Гронинген» – «Витесс», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
6.50 1.09 7.40 1.07 5.00 1.15 2.46 1.55 2.01 1.80 1.55 2.35 1.73 2.10 1.39 2.85 1.05 8.50 1.10 6.10 1.04 9.00 1.01 13.00 1.02 11.00 0.00 20.00
8.60 1.03 7.60 1.06 3.20 1.33 2.48 1.54 1.83 2.08 1.41 2.91 1.28 3.54 1.10 6.10 1.07 6.60 1.00 11.75
6.76 1.12 4.91 1.19 2.19 1.72 3.47 1.33 2.38 1.62 1.40 3.06 1.23 4.41 1.47 2.77 1.33 3.47 1.25 4.16 1.45 2.85 1.17 5.48
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.00 1.76 1.79 2.03 1.15 5.00 1.09 6.40 1.02 11.00
2.88 1.42 1.87 1.93 1.40 2.95 1.12 6.35 1.08 7.70
1.84 2.04 1.53 2.61 1.22 4.55 1.51 2.65 1.18 5.24
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.50 1.49 1.62 2.18 1.25 3.70
3.68 1.28 2.50 1.53 1.63 2.28 1.24 4.05 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.47 2.55
Букмекер Да Нет
7.50 1.07
Букмекер Да Нет
3.40 1.29
Где смотреть матч Гронинген 1:1 Витесс онлайн

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