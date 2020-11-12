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Англия
 
Позже

Стадион:
Ирландия
1
Поуп
Ник
4
Кин
Майкл
5
Магуайр
Гарри
6
Мингс
Тайрон
2
Джеймс
Рис
II
8
Уинкс
Гарри
7
Маунт
Мэйсон
3
Сака
Букайо
10
Санчо
Джедон
9
Калверт-Льюин
Доминик
11
Грилиш
Джек
23
Рэндолф
Даррен
2
Доэрти
Мэтт
4
Даффи
Шейн
5
Иган
Джон
12
Кристи
Сайрус
7
Браун
Алан
6
Хурихан
Конор
13
Хендрик
Джефф
17
Хорган
Дэрил
9
Айда
Адам
15
О'Дуда
Каллум
Англия
Ирландия

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия
Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия
Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия

Последние игры между собой

Англия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ирландия 0:0 Англия Товарищеские матчи Англия 1:1 Ирландия Товарищеские матчи
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался. С центра поля разыграли футболисты сборной Ирландии!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Сегодня нас ждет интереснейший поединок между сборными Англии и Ирландии. Разборки британских команд проходят всегда в упорной борьбе, ведь никто не хочет уступать даже без турнирного значения. Да и любопытно будет посмотреть за английской молодежью, которой наверняка дадут шанс проявить себя в этой игре. Комментировать поединок для Вас будет Федосов Дмитрий!
    • Прогнозы 154
    Англия 96.1% (148)
    X 3.9% (6)
    Ирландия 0% (0)
    Все прогнозы
    1.99 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Ирландия
    1.52
    4.60
    9.00
    Все Коэффициенты
    Новости
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Wembley. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.40 4.60 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.47 4.20 7.77
Бонус: 5 000 ₽ 1.52 4.55 8.00
  1.47 4.15 8.64

Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
10.50 1.03 7.90 1.07 3.40 1.32 2.65 1.51 2.14 1.76 1.86 2.00 1.72 2.20 1.45 2.80 1.31 3.45 1.13 5.90 1.08 6.40 1.01 11.50 1.03 9.70
9.30 1.02 8.20 1.05 3.40 1.30 2.65 1.48 1.96 2.03 1.45 2.75 1.33 3.20 1.12 5.40 1.08 5.90 1.01 10.75
3.37 1.34 2.95 1.43 2.57 1.54 2.08 1.79 1.83 2.05 1.64 2.33 1.46 2.84 1.49 2.71 1.32 3.50 1.12 6.85
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.90 1.40 1.95 1.85 1.40 2.95 1.12 6.30
2.95 1.40 1.95 1.85 1.43 2.83 1.13 5.90 1.09 7.30
3.02 1.41 2.49 1.57 1.95 1.91 1.59 2.43 1.43 2.95 1.33 3.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 2.45 1.48 1.66 2.25 1.22 3.60
3.76 1.27 2.68 1.47 1.67 2.20 1.25 3.95 1.18 4.85

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.33 1.60
Букмекер Да Нет
6.10 1.12
Букмекер Да Нет
4.70 1.20
Где смотреть матч Англия - Ирландия онлайн

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Прогнозы на матч Англия - Ирландия

Исход игры
Англия
96.1% (148)
Ничья
3.9% (6)
Ирландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.67% (58)
Меньше
61.33% (92)
Обе команды забьют
Да
34.67% (52)
Нет
65.33% (98)
Популярный счёт
2:0 Англия
44.2% (68)
2:1 Англия
15.6% (24)
3:1 Англия
13.6% (21)
1:0 Англия
12.3% (19)
3:0 Англия
5.2% (8)
4:1 Англия
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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