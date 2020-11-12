1
Поуп
Ник
10
Санчо
Джедон
11
Грилиш
Джек
17
Хорган
Дэрил
- Основной состав
-
1 Поуп НикВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Санчо ДжедонНападающий
- Нападающий
-
11 Грилиш ДжекНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Дайер ЭрикЗащитник
- Полузащитник
-
18 Фоден ФилПолузащитник
-
14 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Кейн ГарриНападающий
-
Главный тренер: Саутгейт Гарет
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Хорган ДэрилНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
20 О'Ши ДараЗащитник
-
14 Лонг КевинЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Кёртис РонанПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Магуайр ШонНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Кенни Стивен
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия
Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =10 -5Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия
Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия
Последние игры между собой
Англия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|10.50
|1.03
|7.90
|1.07
|3.40
|1.32
|—
|—
|2.65
|1.51
|2.14
|1.76
|1.86
|2.00
|1.72
|2.20
|1.45
|2.80
|—
|—
|1.31
|3.45
|1.13
|5.90
|1.08
|6.40
|1.01
|11.50
|1.03
|9.70
|
|9.30
|1.02
|8.20
|1.05
|3.40
|1.30
|—
|—
|2.65
|1.48
|—
|—
|1.96
|2.03
|—
|—
|1.45
|2.75
|—
|—
|1.33
|3.20
|1.12
|5.40
|1.08
|5.90
|1.01
|10.75
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.34
|2.95
|1.43
|2.57
|1.54
|2.08
|1.79
|1.83
|2.05
|1.64
|2.33
|1.46
|2.84
|1.49
|2.71
|1.32
|3.50
|—
|—
|1.12
|6.85
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Англия - Ирландия
Исход игры
Англия
96.1% (148)
Ничья
3.9% (6)
Ирландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
38.67% (58)
Меньше
61.33% (92)
Обе команды забьют
Да
34.67% (52)
Нет
65.33% (98)
Популярный счёт
2:0 Англия
44.2% (68)
2:1 Англия
15.6% (24)
3:1 Англия
13.6% (21)
1:0 Англия
12.3% (19)
3:0 Англия
5.2% (8)
4:1 Англия
1.9% (3)
1:1 Ничья
1.9% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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