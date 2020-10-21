Предыдущие игры
Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия
Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =10 -5Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия
Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия
Последние игры между собой
Англия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|—
|—
|9.90
|1.03
|4.10
|1.23
|3.25
|1.35
|—
|—
|2.21
|1.71
|1.97
|1.89
|1.73
|2.18
|—
|—
|1.47
|2.70
|1.23
|4.40
|1.17
|4.70
|1.06
|8.60
|1.04
|8.80
|
|12.75
|1.00
|10.75
|1.01
|4.20
|1.21
|3.20
|1.32
|—
|—
|2.28
|1.77
|—
|—
|1.63
|2.17
|—
|—
|1.40
|2.74
|1.19
|4.25
|1.14
|4.85
|1.03
|8.50
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.23
|1.22
|—
|—
|2.57
|1.50
|2.17
|1.69
|1.93
|1.88
|1.68
|2.19
|1.53
|2.51
|1.43
|2.80
|—
|—
|1.16
|5.21
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Англия - Ирландия
Исход игры
Англия
94.4% (51)
Ничья
5.6% (3)
Ирландия
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.22% (20)
Меньше
60.78% (31)
Обе команды забьют
Да
33.33% (17)
Нет
66.67% (34)
Популярный счёт
2:0 Англия
46.3% (25)
2:1 Англия
14.8% (8)
3:1 Англия
13% (7)
1:0 Англия
7.4% (4)
3:0 Англия
5.6% (3)
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