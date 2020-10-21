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Англия
 
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Ирландия

Предыдущие игры

Англия Последние 20 матчей: +15 =2 -3
Англия 0:1 Дания Англия 2:1 Бельгия Англия 3:0 Уэльс Дания 0:0 Англия
Исландия 0:1 Англия Косово 0:4 Англия Англия 7:0 Черногория Болгария 0:6 Англия Чехия 2:1 Англия Англия 5:3 Косово Англия 4:0 Болгария Швейцария 0:0 Англия Голландия 3:1 Англия Черногория 1:5 Англия Англия 5:0 Чехия Англия 2:1 Хорватия Англия 3:0 США Испания 2:3 Англия Хорватия 0:0 Англия Англия 1:0 Швейцария
Ирландия Последние 20 матчей: +5 =10 -5
Финляндия 1:0 Ирландия Ирландия 0:0 Уэльс Словакия 0:0 Ирландия Ирландия 0:1 Финляндия
Болгария 1:1 Ирландия Ирландия 1:1 Дания Ирландия 3:1 Новая Зеландия Швейцария 2:0 Ирландия Грузия 0:0 Ирландия Ирландия 3:1 Болгария Ирландия 1:1 Швейцария Ирландия 2:0 Гибралтар Дания 1:1 Ирландия Ирландия 1:0 Грузия Гибралтар 0:1 Ирландия Дания 0:0 Ирландия Ирландия 0:0 Северная Ирландия Ирландия 0:1 Уэльс Ирландия 0:0 Дания Польша 1:1 Ирландия

Последние игры между собой

Англия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ирландия: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Ирландия 0:0 Англия Товарищеские матчи Англия 1:1 Ирландия Товарищеские матчи
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Англия - Ирландия от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 12 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 34 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Англия 94.4% (51)
    X 5.6% (3)
    Ирландия 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Англия
    Ничья
    Ирландия
    1.38
    5.70
    9.77
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.35 5.00 9.00
    Бонус: 5 000 ₽ 1.38 5.10 8.40
    Бонус: 5 000 ₽ 1.36 5.70 11.50
      1.32 5.07 9.77

    Самый высокий коэффициент на матч «Англия» – «Ирландия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Англия» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ирландия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Англия» – «Ирландия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    9.90 1.03 4.10 1.23 3.25 1.35 2.21 1.71 1.97 1.89 1.73 2.18 1.47 2.70 1.23 4.40 1.17 4.70 1.06 8.60 1.04 8.80
    12.75 1.00 10.75 1.01 4.20 1.21 3.20 1.32 2.28 1.77 1.63 2.17 1.40 2.74 1.19 4.25 1.14 4.85 1.03 8.50
    4.23 1.22 2.57 1.50 2.17 1.69 1.93 1.88 1.68 2.19 1.53 2.51 1.43 2.80 1.16 5.21
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.69 1.51 2.55 1.18 4.90
    3.45 1.31 2.32 1.61 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85
    3.25 1.34 2.80 1.44 2.20 1.67 1.71 2.15 1.50 2.60 1.33 3.33
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.20 1.32 1.81 1.94 1.36 3.00
    4.30 1.22 3.00 1.39 1.79 2.02 1.34 3.26 1.22 4.30

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.02 1.79
    Букмекер Да Нет
    5.00 1.17
    Букмекер Да Нет
    3.75 1.27
    Где смотреть матч Англия - Ирландия онлайн

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    Прогнозы на матч Англия - Ирландия

    Исход игры
    Англия
    94.4% (51)
    Ничья
    5.6% (3)
    Ирландия
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.22% (20)
    Меньше
    60.78% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    33.33% (17)
    Нет
    66.67% (34)
    Популярный счёт
    2:0 Англия
    46.3% (25)
    2:1 Англия
    14.8% (8)
    3:1 Англия
    13% (7)
    1:0 Англия
    7.4% (4)
    3:0 Англия
    5.6% (3)
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