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ЦСКА Москва
1:1
Второй тайм: 74'

Стадион:
Сочи
0'
1:0
5' Гол
Сигурдссон Арнор
1:1
23' Гол
Бурмистров Никита
32' Желтая карточка
Жоаозиньо Рамос
68' Желтая карточка
Марадишвили Константин
71' Желтая карточка
Ахметов Ильзат
74'
35
Акинфеев
Игорь
71
Тикнизян
Наяир
78
Дивеев
Игорь
23
Магнуссон
Хёрдур
42
Щенников
Георгий
22
Марадишвили
Константин
17
Сигурдссон
Арнор
8
Влашич
Никола
19
Зайнутдинов
Бактиёр
98
Обляков
Иван
9
Чалов
Фёдор
35
Джанаев
Сослан
45
Миладинович
Иван
23
Мевля
Миха
25
Новосельцев
Иван
13
Терехов
Сергей
6
Юсупов
Артур
15
Цаллагов
Ибрагим
34
Маргасов
Тимофей
22
Жоаозиньо
Рамос
9
Заболотный
Антон
18
Бурмистров
Никита
ЦСКА Москва
4-5-1
Сочи
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.4
2. Кучаев Константин 6 0.4
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.13
4. Сигурдссон Арнор 2 0.13
5. Дзагоев Алан 2 0.13
6. Бистрович Кристиян 2 0.13
7. Эджуке Чидера 2 0.13
8. Обляков Иван 1 0.07
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.07
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.07
11. Дивеев Игорь 1 0.07
12. Шкурин Илья 1 0.07
13. Марадишвили Константин 1 0.07
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.47
2. Бурмистров Никита 5 0.33
3. Заболотный Антон 3 0.2
4. Мевля Миха 3 0.2
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.13
6. Заика Кирилл 1 0.07
7. Терехов Сергей 1 0.07
8. Юсупов Артур 1 0.07
9. Миладинович Иван 1 0.07
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Жоаозиньо Рамос 0 0
12. Набиуллин Эльмир 0 0
13. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Бистрович Кристиян 4 1
2. Марадишвили Константин 5 0
3. Тикнизян Наяир 4 0
4. Обляков Иван 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Сигурдссон Арнор 2 0
8. Дивеев Игорь 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Васин Виктор 1 0
12. Дзагоев Алан 1 0
13. Карпов Вадим 1 0
14. Фернандес Марио 1 0
15. Кучаев Константин 1 0
16. Чалов Фёдор 1 0
17. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 5 0
2. Заика Кирилл 3 1
3. Маргасов Тимофей 4 0
4. Цаллагов Ибрагим 2 1
5. Нобоа Кристиан 3 0
6. Юсупов Артур 3 0
7. Миладинович Иван 3 0
8. Полоз Дмитрий 2 0
9. Набиуллин Эльмир 2 0
10. Маммана Эмануэль 2 0
11. Бурмистров Никита 1 0
12. Жоаозиньо Рамос 1 0
13. Заболотный Антон 1 0
14. Джанаев Сослан 1 0
15. Мевля Миха 1 0
16. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 3.7% (1) 22.22% (6) 18.52% (5) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Сочи 18.18% (4) 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор
Сочи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи
Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 2:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва 1:1 Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
6. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
7. Сочи 1:1 Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
8. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
9. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
10. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
13. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Второй тайм
  • Угловой
    75'
    Угловой у ворот ЦСКА. Жоаозиньо выполнил подачу в центр штрафной площади, но мяч при этом полетел слишком высоко для партнёров по команде, уже на правом углу штрафной его перехватил Эджуке. 
  • Желтая карточка
    74'
    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов получил жёлтую карточку за грубую игру у штрафной площади "Сочи" против Терехова. 
  • Замена
    73'
    И четвёртую замену провёл Виктор Ганчаренко. Вместо Фёдора Чалова на поле вышел Ильзат Ахметов. 
  • Замена
    72'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Арнора Сигурдссона на поле вышел Адольфо Гайч. 
  • Желтая карточка
    71'
    Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили получил жёлтую карточку за грубую игру на левом фланге против Терехова. 
  • 70'
    Из центра поля Дивеев выполнил передачу на ход Чалову, Фёдор в борьбе с Новосельцевым не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    69'
    Жоаозиньо в подкате нарушил правила против Эджуке на половине поля ЦСКА, Евгений Кукуляк решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 68'
    Терехов с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, вновь никто из партнёров по команде не смог добраться до мяча. 
  • 67'
    Терехов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем Сергей выполнил подачу к линии вратарской, но мяч полетел слишком сильно, Заболотный попытался в прыжке головой пробить по воротам, но до мяча Антон всё же не достал. 
  • Замена
    66'
    И вторую подряд замену провёл Виктор Ганчаренко. Вместо Наяира Тикнизяна на поле вышел Чидера Эджуке. 
  • Замена
    65'
    В составе ЦСКА произошла замена. Вместо Георгия Щенникова на поле вышел Кристиян Бистрович. 
  • Опасный момент
    64'
    Маргасов с правой половины поля выполнил хорошую передачу на правый угол штрафной площади, Заболотный оторвался от Магнуссона и пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 63'
    Бурмистров сместился в центр с правого фланга, а затем Никита пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч сильно ушёл в сторону от цели. 
  • Угловой
    62'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу к линии вратарской, игроки ЦСКА вновь довольно уверенно смогли отвести угрозу от своих ворот при стандарте. 
  • Опасный момент
    61'
    Бурмистров из центра поля выполнил передачу к левому углу штрафной площади на ход Терехову, Сергей быстро отдал пас ближе к центру штрафной на Заболотного, а Антон в касание пробил под перекладину, Акинфеев в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    60'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу к линии вратарской, совсем немного не хватило игрокам "Сочи", чтобы завершить стандарт ударом головой по воротам. 
  • 59'
    Удалось "Сочи" провести ещё одну атаку, на этот раз Заболотный всё же зацепился за мяч в штрафной площади, а затем пробил по воротам, мяч от защитника ЦСКА ушёл на угловой. 
  • 58'
    Жоаозиньо разыграл стандарт с Юсуповым, затем Артур выполнил подачу на правый угол штрафной площади, Щенников грамотно поставил корпус Заболотному и дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    57'
    Жоаозиньо попытался пройти вперёд по левому флангу, Зайнутдинов при перехвате мяча подыграл себе рукой, Евгений Кукуляк всё видел и дал свисток в пользу "Сочи". 
  • Желтая карточка
    56'
    Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. 
  • Судья
    55'
    Чалову досталось в борьбе с Цаллаговым за верховой мяч на своей половине поля, Евгений Кукуляк не зафиксировал нарушений правил со стороны игрока "Сочи". 
  • 54'
    Зайнутдинов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Юсупов вместе с партнёрами по команде уверенно перехватили мяч. 
  • 53'
    Дивеев из центра поля выполнил передачу на ход Тикнизяну, Наяир попытался сразу же перевести мяч на Чалова, но пас вышел по силе не самым лучшим, вновь игроки "Сочи" перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    52'
    Бурмистров в центре поля нарушил правила. Игроки ЦСКА не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 51'
    Зайнутдинов сместился в центр с правого фланга, а затем выполнил передачу к линии штрафной площади на Чалова, Фёдор поторопился с передачей пяткой в центр штрафной, мяч в итоге был перехвачен Маргасовым. 
  • 50'
    Сигурдссон с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Миладинович вместе с партнёрами по команде без особого труда перехватили мяч. 
  • 49'
    В Москве пошёл довольно приличный снег, возможно, это заставит футболистов чаще бить по воротам из-за пределов штрафной площади. 
  • 48'
    Всё нормально с Игорем Дивеев, после паузы поднялся защитник ЦСКА, готов он играть дальше. 
  • Судья
    47'
    Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Дивеев вновь получил по лицу в борьбе с Заболотным, Евгений Кукуляк не захотел изначально давать свисток, но затем главный арбитр матча всё же остановил игру. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, что будет показывать "Сочи", команда Владимира Федотова действительно довольно неплохо разыгралась, главное гостям вновь не прижиматься к своим воротам, начало матча показало, что ничего хорошего из этого не выйдет. 
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма игроки ЦСКА на своём поле играют вничью с "Сочи" 1:1. Команда Виктора Ганчаренко очень удачно начала матч, но к середине первого тайма "Сочи" выровнял игру, что и позволило подопечным Владимира Федотова сравнять счёт в матче. В середине первого тайма "Сочи" и вовсе удалось забить второй гол, но он был отменён из-за офсайда у Бурмистрова, который открывался перед Жоаозиньо на левом фланге у штрафной площади ЦСКА. Во втором тайме ЦСКА нужно серьёзно прибавлять, а иначе сегодня "армейцы" рискуют и вовсе остаться без очков. 
  • Угловой
    45'
    Угловой у ворот ЦСКА. Юсупов выполнил подачу к правому углу вратарской, Миладинович головой сбросил мяч к левой штанге, но Заболотный не смог подстроиться под мяч, чтобы завершить момент ударом по воротам. 
  • Травма, повреждение
    45'
    Жоаозиньо в борьбе за верховой мяч на половине поля ЦСКА досталось от Зайнутдинова, получил бразилец удар по голове, вышли на поле врачи "Сочи". После паузы Жоаозиньо сам поднялся, вроде бы с ним всё нормально. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Евгений Кукуляк к основному времени первого тайма. 
  • 45'
    Терехов прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил подачу к линии вратарской, Заболотный в борьбе с Щенниковым пробил в правый угол ворот, но мяч полетел не очень сильно, Акинфеев успел переместиться и забрать его в руки. 
  • 44'
    Теперь уже Влашич с левого фланга выполнил передачу к линии штрафной площади, мяч полетел слабовато, Юсупов отработал в обороне и в итоге его перехватил. 
  • 43'
    Бурмистров выполнил передачу к линии штрафной площади на ход Заболотному, Магнуссон оказался первым на мяче. 
  • Фол, нарушение
    42'
    Цаллагов в центре поля нарушил правила. Игроки ЦСКА не смогли быстро разыграть стандарт и сохранить темп атаки. 
  • 41'
    Жоаозиньо ворвался в штрафную площадь с левого фланга, затем бразилец выполнил передачу ближе к центру штрафной на Терехова, Сергей в касание пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 40'
    Щенников с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Новосельцев головой выбил мяч обратно на левый фланг.  
  • 39'
    Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Зайнутдинов головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • 38'
    Цаллагов выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Заболотный в окружении соперников не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    37'
    Теперь уже угловой у ворот ЦСКА. Жоаозиньо выполнил подачу в центр штрафной площади, Миладинович в борьбе с Марадишвили головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Угловой
    36'
    Обляков с углового выполнил подачу к правому углу вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Угловой
    35'
    Угловой у ворот "Сочи". Влашич выполнил подачу к линии вратарской, Мевля запустил "свечу" при игре головой у своей вратарской, затем уже Джанаев сыграл на выходе и кулаками выбил мяч на повторный корнер. 
  • Желтая карточка
    34'
    Полузащитник "Сочи" Жоаозиньо получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля. 
  • Судья
    33'
    Сигурдссон в борьбе за мяч в штрафной площади "Сочи" оказался на газоне, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше. 
  • 32'
    ЦСКА нужно собраться, совсем потеряли подопечные Виктора Ганчаренко контроль над игрой, так действительно можно оказаться в роли догоняющей стороны. 
  • Офсайд
    31'
    Отменяется второй гол "Сочи", но не из-за нарушения правил со стороны Заболотного. Судьи принял решение, что Антон не играл грубо против Дивеева на левом фланге, защитник ЦСКА сам низко наклонил голову, а поэтому задел голову форварда "Сочи". Сам же момент офсайда произошёл уже у штрафной площади ЦСКА, когда Бурмистров перед смещением в центр открывался перед Жоаозиньо, Никита немного залез в офсайд, что было хорошо видно на одном из повторов, который операторы нашли далеко не сразу. 
  • Видеоповтор
    30'
    В момент развития голевой атаки у "Сочи" на левом фланге Дивеев в борьбе за верховой мяч получил по лицу от Заболотного, но Евгений Кукуляк нарушения правил не заметил, сейчас гол просматривают судьи из комнаты VAR. 
  • Опасный момент
    29'
    Бурмистров с левого фланга выполнил передачу в центр штрафной площади, Юсупов обработал мяч, убрал Щенникова и затем из-под Облякова удачно пробил в левый угол ворот, Акинфеев не имел шансов на спасение. 
  • 28'
    Юсупов выполнил неплохую разрезающую передачу в центр штрафной площади на ход Заболотному, Зайнутдинов успел подставить ногу и заблокировать попытку удара. 
  • 27'
    Влашич с левого фланга сместился в центр и выполнил слишком читаемую передачу к линии штрафной площади, Юсупов спокойно перехватил мяч. 
  • 26'
    Как мы и говорили, слишком сильно успокоилась игра, ЦСКА стал слишком сильно прижиматься к своим воротам, что в итоге и привело к пропущенному мячу. 
  • 25'
    Терехов попытался пройти вперёд по левому флангу, но в борьбе с Магнуссоном Сергей потерял мяч. 
  • Описание гола
    24'
    Г-О-О-О-О-Л! 1:1!!! Бурмистров!!! Маргасов с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Заболотный не смог головой пробить по воротам в окружении защитников ЦСКА, но мяч в итоге остался в скоплении футболистов, тут уже в борьбу включился Бурмистров, который продавил Зайнутдинова, а затем спокойно пробил в угол ворот. 
  • 23'
    Игроки ЦСКА смогли провести неплохую контратаку. Чалов убежал в центральный круг и выполнил передачу на ход Влашичу по правой половине поля, Никола обработал мяч, сместился в центр и пробил в левый угол ворот, мяч улетел в сторону от цели. 
  • Угловой
    22'
    Жоаозиньо с углового выполнил подачу к правой штанге, Марадишвили удачно выпрыгнул и головой выбил мяч на правый фланг. 
  • 21'
    Маргасов с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Тикнизяна и ушёл на очередной угловой. 
  • 20'
    Выровнялась игра к середине первого тайма, немного упали и скорости, так уже "Сочи" получает больше шансов на проведение позиционных атак. 
  • Угловой
    19'
    Угловой у ворот ЦСКА. Юсупов выполнил подачу к левой штанге, Заболотный в борьбе с Магнуссоном головой пробил по воротам, казалось, что мяч задел Хёрдура и должен быть назначен ещё один корнер, но Евгений Кукуляк назначил удар от ворот. 
  • Судья
    18'
    Юсупов у своей штрафной площади пошёл в рискованный подкат против Сигурдссона, но Евгений Кукуляк показал, что Артур успел в рамках правил перехватить мяч. 
  • 17'
    Магнуссон и Бурмистров в борьбе за верховой мяч на правой половине поля ЦСКА неудачно столкнулись между собой головами, но это также был игровой момент. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Заболотный в борьбе за верховой мяч на половине поля ЦСКА нарушил правила против Облякова. Тренерский штаб "Сочи" недоволен решениями главного арбитра матча. 
  • Фол, нарушение
    15'
    Зайнутдинов на левом фланге нарушил правила против Жоаозиньо. Игроки "Сочи" не смогли быстро разыграть стандарт. 
  • Травма, повреждение
    14'
    Маргасов в центре поля неудачно приземлился после борьбы с Тикнизяном, благо обошлось без травм. 
  • Судья
    13'
    Марадишвили в борьбе с Заболотным на правом фланге получил неприятный удар по лицу, Евгений Кукуляк посчитал, что тут также был игровой момент. 
  • 12'
    Влашич со стандарта выполнил заброс в центр штрафной площади, Чалов не смог оторваться от Миладиновича и зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Бурмистров нарушил правила в центре поля. Игроки ЦСКА решили не торопиться с розыгрышем мяча. 
  • Угловой
    10'
    Угловой у ворот ЦСКА. Жоаозиньо выполнил подачу к линии вратарской, Марадишвили головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
  • Судья
    9'
    Заболотный в борьбе с Марадишвили у штрафной площади ЦСКА получил по ногам, Евгений Кукуляк показал, что нужно играть дальше. 
  • 8'
    Тикнизян попытался разогнать атаку через левый фланг, но затем Наяир выполнил не самый лучший пас в центр, мяч был потерян. 
  • 7'
    Игроки ЦСКА после забитого мяча стараются конечно же и дальше действовать первым номером, а вот "Сочи" по-прежнему продолжает искать свою игру. 
  • 6'
    Юсупов с левого фланга выполнил безадресный заброс к левому углу вратарской, Акинфеев немного размялся при игре на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 5'
    Отличное начало матча получается для ЦСКА, но конечно же вся игра ещё впереди и расслабляться нельзя. 
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-Л! 1:0!!! Сигурдссон!!! Дивеев из центра поля забросил мяч на правый угол штрафной площади, Влашич догнал мяч и выполнил передачу к линии вратарской на Чалова, Мевля при игре на перехвате выбил мяч в центр штрафной, где первым на подборе оказался Сигурдссон, который удачно в касание пробил в правый угол ворот, Джанаев был бессилен. 
  • 3'
    Тикнизян попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Мевлей Наяир потерял мяч.
  • 2'
    Игроки ЦСКА сразу же забрали мяч под свой контроль, но пока дальше центра поля "армейцы" пройти никак не могут. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересный бой между ЦСКА и "Сочи". Команда Виктора Ганчаренко уже не теряет очков на протяжении пять встреч подряд, вчера "Зенит" на выезде сыграл вничью с "Ахматом", а это значит, что сегодня ЦСКА может оторваться от питерского клуба на три очка, но для этого нужно обязательно побеждать. 
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Прогнозы
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на VEB Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.12 2.50 5.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.25 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 1.68 4.30 5.65
  2.61 2.19 4.83

Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
13.00 1.01 9.10 1.04 3.80 1.27 6.80 1.10 2.18 1.71 4.20 1.22 1.81 2.07 1.95 1.85 1.42 2.85 1.35 5.80 1.37 7.20 1.06 8.80 1.05 9.50 0.00 17.00
10.50 1.01 9.60 1.03 3.70 1.26 2.88 1.42 2.09 1.91 1.57 2.40 1.36 3.02 1.15 4.85 1.11 5.45 1.02 9.70
4.24 1.24 3.23 1.37 2.42 1.60 2.82 1.45 2.32 1.64 1.81 2.06 1.50 2.63 1.36 3.20 1.54 2.54 1.52 2.59 1.20 4.64
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5
1.92 1.83 2.22 1.65 1.45 2.70 1.50 2.55 1.08 7.77 1.05 9.50
3.20 1.35 2.11 1.73 1.47 2.68 1.16 5.30 1.11 6.55
3.14 1.39 2.58 1.54 2.01 1.86 1.61 2.39 2.10 1.77 1.72 2.17 1.35 3.30 1.31 3.52 1.16 5.33
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.90 1.25 3.00 1.36 1.78 2.18 1.35 3.05
4.05 1.24 2.88 1.42 1.72 2.12 1.32 3.38 1.20 4.55

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.70 2.15
Букмекер Да Нет
3.50 1.30
Букмекер Да Нет
3.40 1.24
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Прогнозы на матч ЦСКА Москва 1:1 Сочи

Исход игры
ЦСКА Москва
92.5% (147)
Ничья
6.9% (11)
Сочи
0.6% (1)
Тотал 2.5
Больше
51.28% (80)
Меньше
48.72% (76)
Обе команды забьют
Да
54.49% (85)
Нет
45.51% (71)
Популярный счёт
2:1 ЦСКА Москва
35.8% (57)
2:0 ЦСКА Москва
27% (43)
1:0 ЦСКА Москва
17% (27)
3:1 ЦСКА Москва
9.4% (15)
1:1 Ничья
3.8% (6)
2:2 Ничья
3.1% (5)
3:2 ЦСКА Москва
1.3% (2)
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