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ЦСКА Москва
 
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Стадион:
Сочи

Бомбардиры внутри турнира

ЦСКА Москва
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влашич Никола 6 0.43
2. Кучаев Константин 6 0.43
3. Чалов Фёдор 2 (1) 0.14
4. Дзагоев Алан 2 0.14
5. Бистрович Кристиян 2 0.14
6. Эджуке Чидера 2 0.14
7. Сигурдссон Арнор 1 0.07
8. Обляков Иван 1 0.07
9. Магнуссон Хёрдур 1 0.07
10. Зайнутдинов Бактиёр 1 0.07
11. Дивеев Игорь 1 0.07
12. Шкурин Илья 1 0.07
13. Марадишвили Константин 1 0.07
14. Васин Виктор 0 0
15. Фернандес Марио 0 0
16. Ахметов Ильзат 0 0
17. Гайч Адольфо 0 0
Сочи
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Нобоа Кристиан 7 (3) 0.5
2. Бурмистров Никита 4 0.29
3. Заболотный Антон 3 0.21
4. Мевля Миха 3 0.21
5. Полоз Дмитрий 2 (1) 0.14
6. Заика Кирилл 1 0.07
7. Терехов Сергей 1 0.07
8. Юсупов Артур 1 0.07
9. Миладинович Иван 1 0.07
10. Маргасов Тимофей 0 0
11. Жоаозиньо Рамос 0 0
12. Набиуллин Эльмир 0 0
13. Маммана Эмануэль 0 0

Карточки

ЦСКА Москва
# Игрок      
1. Бистрович Кристиян 4 1
2. Марадишвили Константин 5 0
3. Тикнизян Наяир 4 0
4. Обляков Иван 3 0
5. Щенников Георгий 2 0
6. Влашич Никола 2 0
7. Сигурдссон Арнор 2 0
8. Дивеев Игорь 2 0
9. Магнуссон Хёрдур 0 1
10. Акинфеев Игорь 1 0
11. Васин Виктор 1 0
12. Дзагоев Алан 1 0
13. Карпов Вадим 1 0
14. Фернандес Марио 1 0
15. Кучаев Константин 1 0
16. Чалов Фёдор 1 0
17. Зайнутдинов Бактиёр 1 0
Сочи
# Игрок      
1. Терехов Сергей 5 0
2. Заика Кирилл 3 1
3. Маргасов Тимофей 4 0
4. Цаллагов Ибрагим 2 1
5. Нобоа Кристиан 3 0
6. Юсупов Артур 3 0
7. Миладинович Иван 3 0
8. Полоз Дмитрий 2 0
9. Набиуллин Эльмир 2 0
10. Маммана Эмануэль 2 0
11. Бурмистров Никита 1 0
12. Заболотный Антон 1 0
13. Джанаев Сослан 1 0
14. Мевля Миха 1 0
15. Бахтияров Акмаль 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 ЦСКА Москва 3.7% (1) 22.22% (6) 18.52% (5) 25.93% (7) 11.11% (3) 18.52% (5)
 Сочи 18.18% (4) 18.18% (4) 9.09% (2) 13.64% (3) 13.64% (3) 27.27% (6)

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор
Сочи Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи
Зенит 3:1 Сочи Сочи 4:2 Ростов Сочи 1:1 Краснодар Арсенал Тула 3:2 Сочи Звезда Пермь 0:1 Сочи Ахмат 0:1 Сочи Сочи 0:0 Урал Тамбов 0:1 Сочи Ротор 1:2 Сочи Сочи 3:2 Рубин Сочи 1:1 Химки Спартак Москва 2:2 Сочи Крылья Советов 3:0 Сочи Тамбов 3:0 Сочи Сочи 1:0 Спартак Москва Зенит 2:1 Сочи

Последние игры между собой

ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
Сочи 2:3 ЦСКА Москва Премьер-лига ЦСКА Москва 0:0 Сочи Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 14 5 3 6 23 - 18 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Сочи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 8 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    ЦСКА Москва 90.3% (56)
    X 9.7% (6)
    Сочи 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    ЦСКА Москва
    Ничья
    Сочи
    1.56
    4.50
    6.70
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.50 4.25 6.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.53 4.30 6.20
    Бонус: 5 000 ₽ 1.56 4.50 6.70
      1.51 4.45 6.31

    Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    11.50 1.02 7.90 1.05 3.40 1.32 2.60 1.51 2.14 1.76 1.86 2.00 1.70 2.15 1.44 2.75 1.31 3.45 1.12 5.90 1.11 6.40 1.03 11.50
    9.00 1.02 8.00 1.05 3.32 1.31 2.56 1.51 1.92 2.07 1.44 2.79 1.29 3.46 1.10 5.80 1.07 6.50 1.00 11.25
    3.37 1.33 2.59 1.52 2.10 1.76 1.84 2.02 1.62 2.34 1.42 2.97 1.28 3.79
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.88 1.92 1.39 2.95 1.11 6.20
    3.00 1.39 1.91 1.89 1.42 2.88 1.12 6.10 1.09 7.50
    2.92 1.43 2.40 1.60 1.86 1.99 1.53 2.55 1.38 3.11
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.70 1.47 1.65 2.15 1.25 3.65
    3.76 1.27 2.56 1.51 1.65 2.24 1.26 3.85 1.17 5.15

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.12 1.72
    Букмекер Да Нет
    5.40 1.14
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.23
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    Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сочи

    Исход игры
    ЦСКА Москва
    90.3% (56)
    Ничья
    9.7% (6)
    Сочи
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.33% (26)
    Меньше
    56.67% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (30)
    Нет
    50% (30)
    Популярный счёт
    2:0 ЦСКА Москва
    30.6% (19)
    2:1 ЦСКА Москва
    24.2% (15)
    1:0 ЦСКА Москва
    17.7% (11)
    3:1 ЦСКА Москва
    12.9% (8)
    1:1 Ничья
    6.5% (4)
    2:2 Ничья
    3.2% (2)
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