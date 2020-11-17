ЦСКА Москва
Позже
Стадион: ВЭБ Арена
Сочи
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влашич Никола
|6
|0.43
|2.
|Кучаев Константин
|6
|0.43
|3.
|Чалов Фёдор
|2 (1)
|0.14
|4.
|Дзагоев Алан
|2
|0.14
|5.
|Бистрович Кристиян
|2
|0.14
|6.
|Эджуке Чидера
|2
|0.14
|7.
|Сигурдссон Арнор
|1
|0.07
|8.
|Обляков Иван
|1
|0.07
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|1
|0.07
|10.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0.07
|11.
|Дивеев Игорь
|1
|0.07
|12.
|Шкурин Илья
|1
|0.07
|13.
|Марадишвили Константин
|1
|0.07
|14.
|Васин Виктор
|0
|0
|15.
|Фернандес Марио
|0
|0
|16.
|Ахметов Ильзат
|0
|0
|17.
|Гайч Адольфо
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Нобоа Кристиан
|7 (3)
|0.5
|2.
|Бурмистров Никита
|4
|0.29
|3.
|Заболотный Антон
|3
|0.21
|4.
|Мевля Миха
|3
|0.21
|5.
|Полоз Дмитрий
|2 (1)
|0.14
|6.
|Заика Кирилл
|1
|0.07
|7.
|Терехов Сергей
|1
|0.07
|8.
|Юсупов Артур
|1
|0.07
|9.
|Миладинович Иван
|1
|0.07
|10.
|Маргасов Тимофей
|0
|0
|11.
|Жоаозиньо Рамос
|0
|0
|12.
|Набиуллин Эльмир
|0
|0
|13.
|Маммана Эмануэль
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Бистрович Кристиян
|4
|1
|2.
|Марадишвили Константин
|5
|0
|3.
|Тикнизян Наяир
|4
|0
|4.
|Обляков Иван
|3
|0
|5.
|Щенников Георгий
|2
|0
|6.
|Влашич Никола
|2
|0
|7.
|Сигурдссон Арнор
|2
|0
|8.
|Дивеев Игорь
|2
|0
|9.
|Магнуссон Хёрдур
|0
|1
|10.
|Акинфеев Игорь
|1
|0
|11.
|Васин Виктор
|1
|0
|12.
|Дзагоев Алан
|1
|0
|13.
|Карпов Вадим
|1
|0
|14.
|Фернандес Марио
|1
|0
|15.
|Кучаев Константин
|1
|0
|16.
|Чалов Фёдор
|1
|0
|17.
|Зайнутдинов Бактиёр
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Терехов Сергей
|5
|0
|2.
|Заика Кирилл
|3
|1
|3.
|Маргасов Тимофей
|4
|0
|4.
|Цаллагов Ибрагим
|2
|1
|5.
|Нобоа Кристиан
|3
|0
|6.
|Юсупов Артур
|3
|0
|7.
|Миладинович Иван
|3
|0
|8.
|Полоз Дмитрий
|2
|0
|9.
|Набиуллин Эльмир
|2
|0
|10.
|Маммана Эмануэль
|2
|0
|11.
|Бурмистров Никита
|1
|0
|12.
|Заболотный Антон
|1
|0
|13.
|Джанаев Сослан
|1
|0
|14.
|Мевля Миха
|1
|0
|15.
|Бахтияров Акмаль
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|ЦСКА Москва
|3.7% (1)
|22.22% (6)
|18.52% (5)
|25.93% (7)
|11.11% (3)
|18.52% (5)
|Сочи
|18.18% (4)
|18.18% (4)
|9.09% (2)
|13.64% (3)
|13.64% (3)
|27.27% (6)
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +11 =5 -4ЦСКА Москва 2:0 Ростов Фейеноорд 3:1 ЦСКА Москва Ротор 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Динамо Загреб
ЦСКА Москва 5:1 Арсенал Тула Вольфсбергер 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 1:1 Арсенал Тула Урал 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Локомотив Москва Уфа 0:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Спартак Москва ЦСКА Москва 1:0 Арсенал Тула Ахмат 0:3 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:2 Рубин Зенит 2:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:1 Тамбов Химки 0:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:0 Ротор
Сочи Последние 20 матчей: +9 =5 -6Сочи 1:1 Уфа Сочи 2:1 Локомотив Москва Динамо Москва 3:1 Сочи Оренбург 1:1 Сочи
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 0
Сочи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 10
|30
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 18
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «ЦСКА Москва» – «Сочи» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «ЦСКА Москва» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сочи» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «ЦСКА Москва» – «Сочи», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|11.50
|1.02
|7.90
|1.05
|3.40
|1.32
|2.60
|1.51
|2.14
|1.76
|1.86
|2.00
|1.70
|2.15
|1.44
|2.75
|1.31
|3.45
|1.12
|5.90
|1.11
|6.40
|1.03
|11.50
|
|9.00
|1.02
|8.00
|1.05
|3.32
|1.31
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.92
|2.07
|—
|—
|1.44
|2.79
|1.29
|3.46
|1.10
|5.80
|1.07
|6.50
|1.00
|11.25
|
|—
|—
|—
|—
|3.37
|1.33
|2.59
|1.52
|2.10
|1.76
|1.84
|2.02
|1.62
|2.34
|1.42
|2.97
|1.28
|3.79
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сочи
Исход игры
ЦСКА Москва
90.3% (56)
Ничья
9.7% (6)
Сочи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
43.33% (26)
Меньше
56.67% (34)
Обе команды забьют
Да
50% (30)
Нет
50% (30)
Популярный счёт
2:0 ЦСКА Москва
30.6% (19)
2:1 ЦСКА Москва
24.2% (15)
1:0 ЦСКА Москва
17.7% (11)
3:1 ЦСКА Москва
12.9% (8)
1:1 Ничья
6.5% (4)
2:2 Ничья
3.2% (2)
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