  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
Аякс
5:0
Конец матча

Стадион:
Хераклес
0'
1:0
6' Гол
Траоре Лассина
8' Желтая карточка
Схоофс Лукас
2:0
29' Гол
Нерес Давид
3:0
36' Гол
Лабьяд Закария
39' Желтая карточка
Влут Рай
4:0
57' Гол
Тадич Душан
72' Желтая карточка
Бейлевелд Тён
5:0
77' Гол
Лабьяд Закария
90'+3
24
Онана
Андре
12
Мазрауи
Нуссер
3
Шуурс
Перр
17
Блинд
Дэйли
31
Тальяфико
Николас
6
Классен
Дэви
19
Лабьяд
Закария
8
Гравенберх
Райан
7
Нерес
Давид
23
Траоре
Лассина
10
Тадич
Душан
16
Браувер
Микаэль
15
Схоофс
Лукас
4
Проппер
Робин
13
Кнустер
Матс
34
Хардевельд
Джефф
6
Киомурцоглу
Орестис
10
Влут
Рай
8
Бейлевелд
Тён
11
ван
дер
Ватер
Силвестр
9
Бакыш
Синан
14
Де
ла
Торре
Лука
Аякс
4-3-3
Хераклес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Аякс
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Тадич Душан 7 (3) 0.78
2. Траоре Лассина 6 0.67
3. Антони 4 0.44
4. Классен Дэви 4 (1) 0.44
5. Лабьяд Закария 3 0.33
6. Промес Куинси 3 (1) 0.33
7. Эккеленкамп Юрген 2 0.22
8. Мартинес Лисандро 2 0.22
9. Хунтелаар Клаас-Ян 2 (1) 0.22
10. Кудус Мохаммед 1 0.11
11. Блинд Дэйли 1 0.11
12. Нерес Давид 1 0.11
13. Броббей Брайан 1 0.11
14. Гравенберх Райан 0 0
15. Тальяфико Николас 0 0
16. Клейбер Шон 0 0
17. Мазрауи Нуссер 0 0
Хераклес
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Влут Рай 7 (2) 0.78
2. ван дер Ватер Силвестр 3 0.33
3. Де ла Торре Лука 0 0
4. Ренте Марко 0 0
5. Kasper Lunding 0 0

Карточки

Аякс
# Игрок      
1. Тальяфико Николас 1 1
2. Блинд Дэйли 2 0
3. Гравенберх Райан 2 0
4. Альварес Эдсон 0 1
5. Тадич Душан 1 0
6. Онана Андре 1 0
7. Шуурс Перр 1 0
8. Мартинес Лисандро 1 0
9. Кудус Мохаммед 1 0
Хераклес
# Игрок      
1. Бейлевелд Тён 4 0
2. Сзоке Адриан 1 1
3. Проппер Робин 2 0
4. Влут Рай 2 0
5. Киомурцоглу Орестис 2 0
6. Ренте Марко 2 0
7. Хардевельд Джефф 1 0
8. Схоофс Лукас 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Аякс 10.81% (4) 10.81% (4) 21.62% (8) 13.51% (5) 21.62% (8) 21.62% (8)
 Хераклес 10% (1) 0 30% (3) 10% (1) 40% (4) 10% (1)

Предыдущие игры

Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс
ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес
Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес

Последние игры между собой

Аякс: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Хераклес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Хераклес 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:0 Аякс Эредивизие Аякс 1:1 Хераклес Эредивизие
Аякс 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Аякс 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 6:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:4 Аякс Эредивизие
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс Заявка 9 8 0 1 37 - 5 24
2. Витесс Заявка 9 7 1 1 18 - 6 22
3. Фейеноорд Заявка 9 6 3 0 22 - 10 21
4. ПСВ Заявка 8 6 1 1 19 - 5 19
5. Твенте Заявка 8 5 2 1 20 - 8 17
6. Херенвен Заявка 8 5 1 2 16 - 11 16
7. Гронинген Заявка 9 4 2 3 10 - 11 14
8. АЗ Алкмаар Заявка 7 2 5 0 18 - 12 11
9. Утрехт Заявка 8 2 4 2 9 - 12 10
10. Спарта Роттердам Заявка 9 2 3 4 15 - 17 9
11. Виллем II Заявка 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Хераклес Заявка 9 2 2 5 10 - 19 8
13. ВВВ-Венло Заявка 9 2 2 5 14 - 28 8
14. ПЕК Зволле Заявка 9 1 5 3 10 - 15 8
15. Ваалвейк Заявка 8 1 2 5 5 - 15 5
16. АДО Ден Хааг Заявка 9 1 1 7 8 - 26 4
17. Эммен Заявка 8 0 3 5 11 - 21 3
18. Фортуна Ситтард Заявка 9 0 3 6 12 - 25 3
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Johan Cruijff Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.06 7.80 23.00
Бонус: 5 000 ₽ 1.19 7.70 13.00
  1.07 12.73 39.95

Самый высокий коэффициент на матч «Аякс» – «Хераклес» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Аякс» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Хераклес» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Аякс» – «Хераклес», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 4.75 4.75 5 5 5.25 5.25 5.5 5.5 5.75 5.75 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
8.40 1.05 7.50 1.07 3.75 1.25 3.20 1.32 8.00 1.05 2.06 1.76 1.85 1.95 1.72 2.12 4.80 1.15 1.78 2.04 1.32 3.25 1.72 2.05 1.11 5.80 1.27 6.50 1.03 10.50 1.05 8.50
7.60 1.05 3.84 1.21 3.20 1.31 2.24 1.62 1.85 1.95 1.61 2.46 1.33 3.32 1.24 3.88 1.10 6.00 1.07 6.40 1.03 8.30
4.88 1.19 2.79 1.46 2.30 1.65 2.05 1.81 1.78 2.08 1.61 2.39 3.75 1.28 3.19 1.36 2.63 1.51 2.01 1.85 1.74 2.15 1.47 2.76 1.18 5.02
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
5.00 1.15 2.90 1.38 1.57 2.33 1.33 3.10 1.08 7.00
5.55 1.15 4.05 1.24 2.09 1.74 1.56 2.43 1.34 3.26 1.15 5.35
3.35 1.34 2.29 1.65 2.53 1.54 2.07 1.79 1.59 2.40 1.38 3.09
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
2.60 1.45 1.97 1.78 1.55 2.37 1.36 3.00
6.25 1.12 2.72 1.46 2.04 1.78 1.58 2.38 1.27 3.76 1.24 4.05

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
3.80 1.25
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Аякс 5:0 Хераклес онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Париматч

БетСити + Фрибет 10 000 руб

Winline

Лига Ставок





Рейтинг букмекеров
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
7 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
8 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
9 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
11 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный