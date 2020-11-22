Аякс
5:0
Конец матча
Стадион: Йохан Кройф Арена
Хераклес
1:0
6' ГолТраоре Лассина
8' Желтая карточкаСхоофс Лукас
2:0
29' ГолНерес Давид
3:0
36' ГолЛабьяд Закария
39' Желтая карточкаВлут Рай
4:0
57' ГолТадич Душан
72' Желтая карточкаБейлевелд Тён
5:0
77' ГолЛабьяд Закария
24
Онана
Андре
17
Блинд
Дэйли
10
Тадич
Душан
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Тадич ДушанНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Схоофс ЛукасЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Влут РайПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
26 Букер КунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
Ход матча
6'
1:0
8'
29'
2:0
36'
3:0
39'
57'
4:0
72'
77'
5:0
Статистика матча
-
5 Голы 0
-
2 Удары по воротам 2
-
13 Удары в створ 3
-
14 Угловые 5
-
0 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
67 Владение мячом, % 33
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Тадич Душан
|7 (3)
|0.78
|2.
|Траоре Лассина
|6
|0.67
|3.
|Антони
|4
|0.44
|4.
|Классен Дэви
|4 (1)
|0.44
|5.
|Лабьяд Закария
|3
|0.33
|6.
|Промес Куинси
|3 (1)
|0.33
|7.
|Эккеленкамп Юрген
|2
|0.22
|8.
|Мартинес Лисандро
|2
|0.22
|9.
|Хунтелаар Клаас-Ян
|2 (1)
|0.22
|10.
|Кудус Мохаммед
|1
|0.11
|11.
|Блинд Дэйли
|1
|0.11
|12.
|Нерес Давид
|1
|0.11
|13.
|Броббей Брайан
|1
|0.11
|14.
|Гравенберх Райан
|0
|0
|15.
|Тальяфико Николас
|0
|0
|16.
|Клейбер Шон
|0
|0
|17.
|Мазрауи Нуссер
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Влут Рай
|7 (2)
|0.78
|2.
|ван дер Ватер Силвестр
|3
|0.33
|3.
|Де ла Торре Лука
|0
|0
|4.
|Ренте Марко
|0
|0
|5.
|Kasper Lunding
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Тальяфико Николас
|1
|1
|2.
|Блинд Дэйли
|2
|0
|3.
|Гравенберх Райан
|2
|0
|4.
|Альварес Эдсон
|0
|1
|5.
|Тадич Душан
|1
|0
|6.
|Онана Андре
|1
|0
|7.
|Шуурс Перр
|1
|0
|8.
|Мартинес Лисандро
|1
|0
|9.
|Кудус Мохаммед
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Бейлевелд Тён
|4
|0
|2.
|Сзоке Адриан
|1
|1
|3.
|Проппер Робин
|2
|0
|4.
|Влут Рай
|2
|0
|5.
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0
|6.
|Ренте Марко
|2
|0
|7.
|Хардевельд Джефф
|1
|0
|8.
|Схоофс Лукас
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Аякс
|10.81% (4)
|10.81% (4)
|21.62% (8)
|13.51% (5)
|21.62% (8)
|21.62% (8)
|Хераклес
|10% (1)
|0
|30% (3)
|10% (1)
|40% (4)
|10% (1)
Предыдущие игры
Аякс Последние 20 матчей: +16 =2 -2Утрехт 0:3 Аякс Митьюлланд 1:2 Аякс Аякс 5:2 Фортуна Ситтард Аталанта 2:2 Аякс
ВВВ-Венло 0:13 Аякс Аякс 0:1 Ливерпуль Аякс 5:1 Херенвен Гронинген 1:0 Аякс Аякс 2:1 Витесс Аякс 3:0 Ваалвейк Спарта Роттердам 0:1 Аякс Аякс 1:0 Аугсбург Аякс 2:2 Унион Берлин Аякс 2:1 Айнтрахт Фр Аякс 1:0 Герта Аякс 5:2 Хольштайн Киль Ред Булл Зальцбург 1:4 Аякс Аякс 2:0 Вольфсбергер Аякс 5:1 Утрехт Аякс 6:1 Ваалвейк
Хераклес Последние 20 матчей: +8 =4 -8ВВВ-Венло 3:2 Хераклес Хераклес 4:1 Утрехт Хераклес 3:0 Телстар Спарта Роттердам 1:1 Хераклес
Хераклес 0:1 Ваалвейк Витесс 3:0 Хераклес Хераклес 1:1 ПСВ Виллем II 4:0 Хераклес Хераклес 2:0 АДО Ден Хааг Айнтрахт Бр 2:0 Хераклес Хераклес 4:0 Утрехт-2 Хераклес 1:1 Дуйсбург Хераклес 4:0 Телстар Де Графсхап 1:0 Хераклес Эммен 0:2 Хераклес Хераклес 2:0 Гоу Эхед Иглс Хераклес 0:1 ПЕК Зволле Гронинген 1:0 Хераклес Хераклес 4:2 Ваалвейк АДО Ден Хааг 0:0 Хераклес
Последние игры между собой
Аякс: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Хераклес: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
Аякс 1:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:1 Аякс Эредивизие Аякс 4:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 0:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Хераклес 0:2 Аякс Эредивизие Аякс 2:1 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:1 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Аякс 4:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 3:3 Аякс Эредивизие Аякс 6:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 2:3 Аякс Эредивизие Аякс 3:0 Хераклес Эредивизие Хераклес 1:4 Аякс Эредивизие
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|Заявка
|9
|8
|0
|1
|37 - 5
|24
|2.
|Витесс
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|18 - 6
|22
|3.
|Фейеноорд
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 10
|21
|4.
|ПСВ
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|19 - 5
|19
|5.
|Твенте
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|20 - 8
|17
|6.
|Херенвен
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 11
|16
|7.
|Гронинген
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|10 - 11
|14
|8.
|АЗ Алкмаар
|Заявка
|7
|2
|5
|0
|18 - 12
|11
|9.
|Утрехт
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 12
|10
|10.
|Спарта Роттердам
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 17
|9
|11.
|Виллем II
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Хераклес
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|10 - 19
|8
|13.
|ВВВ-Венло
|Заявка
|9
|2
|2
|5
|14 - 28
|8
|14.
|ПЕК Зволле
|Заявка
|9
|1
|5
|3
|10 - 15
|8
|15.
|Ваалвейк
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 15
|5
|16.
|АДО Ден Хааг
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|8 - 26
|4
|17.
|Эммен
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|11 - 21
|3
|18.
|Фортуна Ситтард
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|12 - 25
|3
Победитель
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