Ротор
Позже
Стадион: Волгоград Арена
Урал
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Фламарион
|2
|0.14
|2.
|Муллин Камиль
|2
|0.14
|3.
|Серченков Сергей
|1
|0.07
|4.
|Степанов Данил
|1
|0.07
|5.
|Понсе Андрес
|1
|0.07
|6.
|Кожемякин Олег
|0
|0
|7.
|Николаев Олег
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бикфалви Эрик
|5 (3)
|0.36
|2.
|Погребняк Павел
|1
|0.07
|3.
|Страндберг Стефан
|1
|0.07
|4.
|Панюков Андрей
|1
|0.07
|5.
|Подберёзкин Вячеслав
|1
|0.07
|6.
|Егорычев Андрей
|1
|0.07
|7.
|Августиняк Рафал
|1
|0.07
|8.
|Эль Кабир Отман
|0
|0
|9.
|Мишкич Даниэль
|0
|0
|10.
|Ефремов Дмитрий
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Гогуа Седрик
|4
|1
|2.
|Байрыев Азат
|3
|1
|3.
|Макаров Сергей
|4
|0
|4.
|Степанов Данил
|4
|0
|5.
|Кверквелия Соломон
|3
|0
|6.
|Жигулёв Илья
|3
|0
|7.
|Кожемякин Олег
|3
|0
|8.
|Манучарян Армен
|1
|1
|9.
|Алейник Олег
|2
|0
|10.
|Микелтадзе Бека
|2
|0
|11.
|Фламарион
|2
|0
|12.
|Песегов Евгений
|1
|0
|13.
|Султонов Мухаммад
|1
|0
|14.
|Муллин Камиль
|1
|0
|15.
|Пискунов Антон
|1
|0
|16.
|Матрикарди Патрисио
|1
|0
|17.
|Серченков Сергей
|1
|0
|18.
|Понсе Андрес
|1
|0
|19.
|Чондрич Йосип
|1
|0
|20.
|Николаев Олег
|1
|0
|21.
|Колесниченко Кирилл
|1
|0
|22.
|Давиташвили Зурико
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Рыков Владимир
|5
|0
|2.
|Емельянов Роман
|3
|1
|3.
|Мишкич Даниэль
|4
|0
|4.
|Страндберг Стефан
|2
|1
|5.
|Подберёзкин Вячеслав
|3
|0
|6.
|Золотов Николай
|3
|0
|7.
|Кулаков Денис
|2
|0
|8.
|Бикфалви Эрик
|2
|0
|9.
|Араторе Марко
|2
|0
|10.
|Ароян Вараздат
|2
|0
|11.
|Помазун Илья
|2
|0
|12.
|Калинин Игорь
|2
|0
|13.
|Егорычев Андрей
|2
|0
|14.
|Годзюр Ярослав
|1
|0
|15.
|Погребняк Павел
|1
|0
|16.
|Панюков Андрей
|1
|0
|17.
|Евсеев Алексей
|1
|0
|18.
|Бавин Юрий
|1
|0
|19.
|Эль Кабир Отман
|1
|0
|20.
|Йовичич Бранко
|1
|0
|21.
|Ефремов Дмитрий
|1
|0
|22.
|Августиняк Рафал
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ротор
|0
|14.29% (1)
|14.29% (1)
|42.86% (3)
|28.57% (2)
|0
|Урал
|36.36% (4)
|18.18% (2)
|9.09% (1)
|9.09% (1)
|27.27% (3)
|0
Предыдущие игры
Ротор Последние 20 матчей: +4 =5 -11Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор
Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ
Урал Последние 20 матчей: +5 =7 -8Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал
Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула
Последние игры между собой
Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 10
|30
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 18
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ротор - Урал
Исход игры
Ротор
31% (18)
Ничья
44.8% (26)
Урал
24.1% (14)
Тотал 2.5
Больше
25% (14)
Меньше
75% (42)
Обе команды забьют
Да
64.29% (36)
Нет
35.71% (20)
Популярный счёт
1:1 Ничья
37.9% (22)
1:0 Ротор
17.2% (10)
1:2 Урал
13.8% (8)
2:1 Ротор
10.3% (6)
0:1 Урал
6.9% (4)
0:0 Ничья
5.2% (3)
2:0 Ротор
3.4% (2)
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