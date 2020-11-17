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Ротор
 
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Стадион:
Урал

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Фламарион 2 0.14
2. Муллин Камиль 2 0.14
3. Серченков Сергей 1 0.07
4. Степанов Данил 1 0.07
5. Понсе Андрес 1 0.07
6. Кожемякин Олег 0 0
7. Николаев Олег 0 0
Урал
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бикфалви Эрик 5 (3) 0.36
2. Погребняк Павел 1 0.07
3. Страндберг Стефан 1 0.07
4. Панюков Андрей 1 0.07
5. Подберёзкин Вячеслав 1 0.07
6. Егорычев Андрей 1 0.07
7. Августиняк Рафал 1 0.07
8. Эль Кабир Отман 0 0
9. Мишкич Даниэль 0 0
10. Ефремов Дмитрий 0 0

Карточки

Ротор
# Игрок      
1. Гогуа Седрик 4 1
2. Байрыев Азат 3 1
3. Макаров Сергей 4 0
4. Степанов Данил 4 0
5. Кверквелия Соломон 3 0
6. Жигулёв Илья 3 0
7. Кожемякин Олег 3 0
8. Манучарян Армен 1 1
9. Алейник Олег 2 0
10. Микелтадзе Бека 2 0
11. Фламарион 2 0
12. Песегов Евгений 1 0
13. Султонов Мухаммад 1 0
14. Муллин Камиль 1 0
15. Пискунов Антон 1 0
16. Матрикарди Патрисио 1 0
17. Серченков Сергей 1 0
18. Понсе Андрес 1 0
19. Чондрич Йосип 1 0
20. Николаев Олег 1 0
21. Колесниченко Кирилл 1 0
22. Давиташвили Зурико 1 0
Урал
# Игрок      
1. Рыков Владимир 5 0
2. Емельянов Роман 3 1
3. Мишкич Даниэль 4 0
4. Страндберг Стефан 2 1
5. Подберёзкин Вячеслав 3 0
6. Золотов Николай 3 0
7. Кулаков Денис 2 0
8. Бикфалви Эрик 2 0
9. Араторе Марко 2 0
10. Ароян Вараздат 2 0
11. Помазун Илья 2 0
12. Калинин Игорь 2 0
13. Егорычев Андрей 2 0
14. Годзюр Ярослав 1 0
15. Погребняк Павел 1 0
16. Панюков Андрей 1 0
17. Евсеев Алексей 1 0
18. Бавин Юрий 1 0
19. Эль Кабир Отман 1 0
20. Йовичич Бранко 1 0
21. Ефремов Дмитрий 1 0
22. Августиняк Рафал 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ротор 0 14.29% (1) 14.29% (1) 42.86% (3) 28.57% (2) 0
 Урал 36.36% (4) 18.18% (2) 9.09% (1) 9.09% (1) 27.27% (3) 0

Предыдущие игры

Ротор Последние 20 матчей: +4 =5 -11
Арсенал Тула 1:1 Ротор Ротор 0:1 ЦСКА Москва Локомотив Москва 1:2 Ротор Крылья Советов 3:0 Ротор
Ротор 0:2 Тамбов Уфа 0:0 Ротор Ротор 1:3 Рубин Динамо Ставрополь 3:0 Ротор Ростов 3:0 Ротор Ротор 0:3 Краснодар Химки 1:1 Ротор Ротор 0:1 Спартак Москва Ротор 1:2 Сочи Ахмат 3:1 Ротор Динамо Москва 0:0 Ротор Ротор 0:2 Зенит ЦСКА Москва 0:0 Ротор Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 1:0 Динамо Ставрополь Ротор 2:0 Машук-КМВ
Урал Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Урал 2:2 Спартак Москва Уфа 1:2 Урал Урал 0:0 Тамбов Велес Москва 1:3 Урал
Арсенал Тула 1:0 Урал Урал 1:1 Рубин Урал 0:2 ЦСКА Москва Ахмат 2:0 Урал Урал 1:1 Зенит Волга Ульяновск 0:3 Урал Урал 3:1 Химки Сочи 0:0 Урал Ростов 1:0 Урал Урал 1:0 Краснодар Урал 1:1 Локомотив Москва Рубин 1:1 Урал Урал 0:2 Динамо Москва Урал 0:1 Локомотив Москва Урал 1:3 Химки Урал 1:3 Арсенал Тула

Последние игры между собой

Ротор: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Урал: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
Урал 1:1 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 0:4 Урал ФНЛ - Первый дивизион Урал 4:0 Ротор ФНЛ - Первый дивизион Ротор 1:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 14 5 3 6 23 - 18 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Урал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 10 часов 40 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 58
    Ротор 31% (18)
    X 44.8% (26)
    Урал 24.1% (14)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Урал
    2.90
    3.25
    2.69
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.80 3.15 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.80 3.10 2.65
    Бонус: 5 000 ₽ 2.90 3.25 2.69

    Самый высокий коэффициент на матч «Ротор» – «Урал» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ротор» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Урал» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ротор» – «Урал», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.80 1.06 6.10 1.13 2.70 1.47 2.05 1.82 1.76 2.14 1.59 2.45 1.25 3.80 1.18 4.60 1.05 8.20 1.04 8.90 1.01 16.00
    7.90 1.09 6.30 1.13 2.76 1.46 2.05 1.79 1.61 2.45 1.27 3.84 1.20 4.55 1.07 9.00 1.06 9.90 1.00 19.25
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.60 2.35 1.28 3.55 1.06 8.50
    2.56 1.51 1.66 2.22 1.31 3.45 1.08 8.00 1.05 9.70
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.10 1.67 1.48 2.55 1.16 4.80
    3.15 1.36 2.12 1.73 1.50 2.59 1.16 5.15 1.11 6.50

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.03 1.78
    Букмекер Да Нет
    5.70 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.23
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    Прогнозы на матч Ротор - Урал

    Исход игры
    Ротор
    31% (18)
    Ничья
    44.8% (26)
    Урал
    24.1% (14)
    Тотал 2.5
    Больше
    25% (14)
    Меньше
    75% (42)
    Обе команды забьют
    Да
    64.29% (36)
    Нет
    35.71% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    37.9% (22)
    1:0 Ротор
    17.2% (10)
    1:2 Урал
    13.8% (8)
    2:1 Ротор
    10.3% (6)
    0:1 Урал
    6.9% (4)
    0:0 Ничья
    5.2% (3)
    2:0 Ротор
    3.4% (2)
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