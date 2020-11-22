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Рубин
 
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Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 6 (1) 0.43
2. Макаров Денис 4 0.29
3. Бакаев Солтмурад 2 0.14
4. Кварацхелия Хвича 2 0.14
5. Игнатьев Иван 2 (2) 0.14
6. Старфельт Карл 2 0.14
7. Ин-Бём Хван 1 0.07
8. Йевтич Дарко 1 0.07
9. Шатов Олег 1 (1) 0.07
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.36
2. Мамаев Павел 2 0.14
3. Ионов Алексей 1 0.07
4. Ерёменко Роман 1 0.07
5. Глебов Данил 1 0.07
6. Норманн Матиас 1 0.07
7. Полоз Дмитрий 1 0.07
8. Чернов Евгений 1 0.07
9. Осипенко Максим 0 0
10. Хаджикадунич Деннис 0 0
11. Гапечкин Александр 0 0
12. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Макаров Денис 4 0
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Бегич Сильвие 2 1
7. Ин-Бём Хван 2 1
8. Самошников Илья 3 0
9. Кварацхелия Хвича 3 0
10. Шатов Олег 2 0
11. Деспотович Джордже 2 0
12. Зуев Александр 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0
15. Косарев Кирилл 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Хаджикадунич Деннис 3 1
3. Ерёменко Роман 2 1
4. Чернов Евгений 3 0
5. Хасимото Кэнто 3 0
6. Глебов Данил 1 1
7. Ионов Алексей 2 0
8. Козлов Алексей 2 0
9. Терентьев Денис 2 0
10. Байрамян Хорен 2 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Поярков Николай 1 0
18. Долгов Александр 1 0
19. Жигович Армин 1 0
20. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Ростов 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин
Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов
Ростов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат
Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
6. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
7. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
8. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
11. Урал 0:0 Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
13. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор 0:0 Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.40 3.15 3.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.41 3.15 2.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.34 3.00
  2.60 3.17 3.01

Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
8.30 1.06 6.60 1.12 2.75 1.42 2.17 1.74 1.83 2.03 1.64 2.35 1.30 3.55 1.20 4.30 1.06 7.60 1.05 8.30 1.01 22.00 0.00 22.00
7.60 1.05 6.40 1.09 2.82 1.41 2.17 1.69 1.68 2.32 1.31 3.45 1.21 4.20 1.06 7.40 1.04 7.90 1.01 16.25
2.93 1.43 2.56 1.54 2.17 1.73 1.83 2.05 1.63 2.36 1.46 2.82 1.21 4.66
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.67 2.20 1.31 3.40 1.07 7.80
2.62 1.49 1.73 2.11 1.34 3.26 1.09 7.40 1.06 8.90
2.63 1.52 2.16 1.75 1.66 2.29 1.43 2.95
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.21 1.62 1.52 2.44 1.18 4.50
3.30 1.33 2.24 1.65 1.53 2.50 1.19 4.75 1.13 5.95

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.97 1.80
Букмекер Да Нет
5.50 1.14
Букмекер Да Нет
3.90 1.25
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Прогнозы на матч Рубин - Ростов

Исход игры
Рубин
35.9% (56)
Ничья
50% (78)
Ростов
14.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (57)
Меньше
62.75% (96)
Обе команды забьют
Да
81.7% (125)
Нет
18.3% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (68)
2:1 Рубин
21.8% (34)
1:0 Рубин
9.6% (15)
1:2 Ростов
9% (14)
0:1 Ростов
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Рубин
1.9% (3)
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6 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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