Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Ростов
- Основной состав
-
22 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шатов ОлегПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Слуцкий Леонид
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Глебов ДанилПолузащитник
- Нападающий
-
83 Сохиев АртурНападающий
-
Главный тренер: Карпин Валерий
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|6 (1)
|0.43
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.29
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.14
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.14
|5.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.14
|6.
|Старфельт Карл
|2
|0.14
|7.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.07
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.36
|2.
|Мамаев Павел
|2
|0.14
|3.
|Ионов Алексей
|1
|0.07
|4.
|Ерёменко Роман
|1
|0.07
|5.
|Глебов Данил
|1
|0.07
|6.
|Норманн Матиас
|1
|0.07
|7.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.07
|8.
|Чернов Евгений
|1
|0.07
|9.
|Осипенко Максим
|0
|0
|10.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|11.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|12.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|7
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Макаров Денис
|4
|0
|4.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|2
|1
|6.
|Бегич Сильвие
|2
|1
|7.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|8.
|Самошников Илья
|3
|0
|9.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|10.
|Шатов Олег
|2
|0
|11.
|Деспотович Джордже
|2
|0
|12.
|Зуев Александр
|2
|0
|13.
|Старфельт Карл
|1
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|15.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|4
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|3
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|2
|1
|4.
|Чернов Евгений
|3
|0
|5.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|6.
|Глебов Данил
|1
|1
|7.
|Ионов Алексей
|2
|0
|8.
|Козлов Алексей
|2
|0
|9.
|Терентьев Денис
|2
|0
|10.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|12.
|Попов Ивелин
|1
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|14.
|Обухов Владимир
|1
|0
|15.
|Осипенко Максим
|1
|0
|16.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|17.
|Поярков Николай
|1
|0
|18.
|Долгов Александр
|1
|0
|19.
|Жигович Армин
|1
|0
|20.
|Тошевски Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Ростов
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +7 =6 -7Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин
Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов
Ростов Последние 20 матчей: +7 =5 -8ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат
Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов
Последние игры между собой
Рубин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|28 - 11
|32
|2.
|Зенит
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|32 - 12
|31
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|25 - 16
|29
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|21 - 12
|27
|5.
|Сочи
|Заявка
|15
|6
|6
|3
|23 - 21
|24
|6.
|Ахмат
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 18
|24
|7.
|Локомотив Москва
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|16 - 16
|24
|8.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|9.
|Краснодар
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|24 - 18
|21
|10.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|11.
|Урал
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|11 - 15
|16
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|17 - 27
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|11 - 18
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|0:0 Заявка
|15
|1
|5
|9
|7 - 23
|8
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Ростов
Исход игры
Рубин
35.9% (56)
Ничья
50% (78)
Ростов
14.1% (22)
Тотал 2.5
Больше
37.25% (57)
Меньше
62.75% (96)
Обе команды забьют
Да
81.7% (125)
Нет
18.3% (28)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.6% (68)
2:1 Рубин
21.8% (34)
1:0 Рубин
9.6% (15)
1:2 Ростов
9% (14)
0:1 Ростов
4.5% (7)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:0 Ничья
1.9% (3)
2:0 Рубин
1.9% (3)
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