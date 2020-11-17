  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Россия
Рубин
 
Позже

Стадион:
Ростов

Бомбардиры внутри турнира

Рубин
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Деспотович Джордже 6 (1) 0.43
2. Макаров Денис 4 0.29
3. Бакаев Солтмурад 2 0.14
4. Кварацхелия Хвича 2 0.14
5. Игнатьев Иван 2 (2) 0.14
6. Старфельт Карл 2 0.14
7. Ин-Бём Хван 1 0.07
8. Йевтич Дарко 1 0.07
9. Шатов Олег 1 (1) 0.07
Ростов
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хасимото Кэнто 5 0.36
2. Мамаев Павел 2 0.14
3. Ионов Алексей 1 0.07
4. Ерёменко Роман 1 0.07
5. Глебов Данил 1 0.07
6. Норманн Матиас 1 0.07
7. Полоз Дмитрий 1 0.07
8. Чернов Евгений 1 0.07
9. Осипенко Максим 0 0
10. Хаджикадунич Деннис 0 0
11. Гапечкин Александр 0 0
12. Сохиев Артур 0 0

Карточки

Рубин
# Игрок      
1. Уремович Филип 7 0
2. Меркулов Михаил 3 1
3. Макаров Денис 4 0
4. Абильдгор Оливер 4 0
5. Йевтич Дарко 2 1
6. Бегич Сильвие 2 1
7. Ин-Бём Хван 2 1
8. Самошников Илья 3 0
9. Кварацхелия Хвича 3 0
10. Шатов Олег 2 0
11. Деспотович Джордже 2 0
12. Зуев Александр 2 0
13. Старфельт Карл 1 0
14. Игнатьев Иван 1 0
15. Косарев Кирилл 1 0
Ростов
# Игрок      
1. Норманн Матиас 4 1
2. Хаджикадунич Деннис 3 1
3. Ерёменко Роман 2 1
4. Чернов Евгений 3 0
5. Хасимото Кэнто 3 0
6. Глебов Данил 1 1
7. Ионов Алексей 2 0
8. Козлов Алексей 2 0
9. Терентьев Денис 2 0
10. Байрамян Хорен 2 0
11. Зайнутдинов Бактиёр 2 0
12. Попов Ивелин 1 0
13. Полоз Дмитрий 1 0
14. Обухов Владимир 1 0
15. Осипенко Максим 1 0
16. Шомуродов Элдор 1 0
17. Поярков Николай 1 0
18. Долгов Александр 1 0
19. Жигович Армин 1 0
20. Тошевски Давид 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Рубин 0 9.52% (2) 28.57% (6) 23.81% (5) 19.05% (4) 19.05% (4)
 Ростов 7.69% (1) 23.08% (3) 15.38% (2) 7.69% (1) 23.08% (3) 23.08% (3)

Предыдущие игры

Рубин Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин
Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов
Ростов Последние 20 матчей: +7 =5 -8
ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат
Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов

Последние игры между собой

Рубин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 2:1 Рубин Премьер-лига Рубин 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 1:1 Рубин Премьер-лига
Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 14 5 3 6 23 - 18 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Рубин - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Рубин 32.1% (18)
    X 51.8% (29)
    Ростов 16.1% (9)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рубин
    Ничья
    Ростов
    2.55
    3.40
    3.05
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.35 3.05
    Бонус: 5 000 ₽ 2.55 3.40 2.85
    Бонус: 5 000 ₽ 2.51 3.36 3.05
      2.50 3.25 3.02

    Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.60 1.05 6.80 1.11 2.90 1.41 2.23 1.70 1.87 2.00 1.67 2.28 1.32 3.40 1.22 4.20 1.07 7.30 1.06 8.00 1.01 14.50
    7.70 1.04 6.55 1.08 2.90 1.36 2.21 1.67 1.70 2.28 1.33 3.30 1.22 4.10 1.07 7.10 1.04 7.40 1.01 16.25
    2.99 1.40 2.62 1.51 2.23 1.68 1.86 1.99 1.65 2.28 1.48 2.71 1.22 4.41
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.66 2.21 1.31 3.30 1.07 7.50
    2.65 1.48 1.74 2.09 1.35 3.20 1.09 7.30 1.07 8.70
    2.67 1.50 2.20 1.71 1.69 2.21 1.44 2.85
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.25 1.60 1.53 2.40 1.19 4.40
    3.38 1.32 2.26 1.64 1.55 2.45 1.19 4.65 1.13 5.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.94 1.81
    Букмекер Да Нет
    5.30 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.85 1.25
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Рубин - Ростов онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Рубин - Ростов

    Исход игры
    Рубин
    32.1% (18)
    Ничья
    51.8% (29)
    Ростов
    16.1% (9)
    Тотал 2.5
    Больше
    31.48% (17)
    Меньше
    68.52% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    75.93% (41)
    Нет
    24.07% (13)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    42.9% (24)
    2:1 Рубин
    14.3% (8)
    1:0 Рубин
    12.5% (7)
    1:2 Ростов
    8.9% (5)
    0:1 Ростов
    7.1% (4)
    2:2 Ничья
    5.4% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный