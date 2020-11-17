Рубин
Позже
Стадион: Казань Арена
Ростов
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Деспотович Джордже
|6 (1)
|0.43
|2.
|Макаров Денис
|4
|0.29
|3.
|Бакаев Солтмурад
|2
|0.14
|4.
|Кварацхелия Хвича
|2
|0.14
|5.
|Игнатьев Иван
|2 (2)
|0.14
|6.
|Старфельт Карл
|2
|0.14
|7.
|Ин-Бём Хван
|1
|0.07
|8.
|Йевтич Дарко
|1
|0.07
|9.
|Шатов Олег
|1 (1)
|0.07
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хасимото Кэнто
|5
|0.36
|2.
|Мамаев Павел
|2
|0.14
|3.
|Ионов Алексей
|1
|0.07
|4.
|Ерёменко Роман
|1
|0.07
|5.
|Глебов Данил
|1
|0.07
|6.
|Норманн Матиас
|1
|0.07
|7.
|Полоз Дмитрий
|1
|0.07
|8.
|Чернов Евгений
|1
|0.07
|9.
|Осипенко Максим
|0
|0
|10.
|Хаджикадунич Деннис
|0
|0
|11.
|Гапечкин Александр
|0
|0
|12.
|Сохиев Артур
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уремович Филип
|7
|0
|2.
|Меркулов Михаил
|3
|1
|3.
|Макаров Денис
|4
|0
|4.
|Абильдгор Оливер
|4
|0
|5.
|Йевтич Дарко
|2
|1
|6.
|Бегич Сильвие
|2
|1
|7.
|Ин-Бём Хван
|2
|1
|8.
|Самошников Илья
|3
|0
|9.
|Кварацхелия Хвича
|3
|0
|10.
|Шатов Олег
|2
|0
|11.
|Деспотович Джордже
|2
|0
|12.
|Зуев Александр
|2
|0
|13.
|Старфельт Карл
|1
|0
|14.
|Игнатьев Иван
|1
|0
|15.
|Косарев Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Норманн Матиас
|4
|1
|2.
|Хаджикадунич Деннис
|3
|1
|3.
|Ерёменко Роман
|2
|1
|4.
|Чернов Евгений
|3
|0
|5.
|Хасимото Кэнто
|3
|0
|6.
|Глебов Данил
|1
|1
|7.
|Ионов Алексей
|2
|0
|8.
|Козлов Алексей
|2
|0
|9.
|Терентьев Денис
|2
|0
|10.
|Байрамян Хорен
|2
|0
|11.
|Зайнутдинов Бактиёр
|2
|0
|12.
|Попов Ивелин
|1
|0
|13.
|Полоз Дмитрий
|1
|0
|14.
|Обухов Владимир
|1
|0
|15.
|Осипенко Максим
|1
|0
|16.
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|17.
|Поярков Николай
|1
|0
|18.
|Долгов Александр
|1
|0
|19.
|Жигович Армин
|1
|0
|20.
|Тошевски Давид
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Рубин
|0
|9.52% (2)
|28.57% (6)
|23.81% (5)
|19.05% (4)
|19.05% (4)
|Ростов
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|15.38% (2)
|7.69% (1)
|23.08% (3)
|23.08% (3)
Предыдущие игры
Рубин Последние 20 матчей: +7 =6 -7Химки 2:0 Рубин СКА-Хабаровск 1:0 Рубин Рубин 3:1 Арсенал Тула Зенит 1:2 Рубин
Краснодар 3:1 Рубин Урал 1:1 Рубин Рубин 1:1 Ахмат Ротор 1:3 Рубин Рубин 0:2 Спартак Москва Черноморец Нв 2:4 Рубин Динамо Москва 0:1 Рубин Рубин 2:2 Тамбов Рубин 3:0 Уфа ЦСКА Москва 1:2 Рубин Сочи 3:2 Рубин Рубин 1:1 Урал Рубин 0:2 Локомотив Москва Рубин 1:1 КАМАЗ Рубин 1:2 Спартак Москва Рубин 0:0 Ростов
Ростов Последние 20 матчей: +7 =5 -8ЦСКА Москва 2:0 Ростов Спартак Москва 0:1 Ростов Ростов 0:2 Химки Ростов 3:0 Ахмат
Сочи 4:2 Ростов Арсенал Тула 2:3 Ростов Ростов 1:2 Маккаби Хайфа Ростов 3:0 Ротор Ростов 0:0 Локомотив Москва Краснодар 1:1 Ростов Ростов 1:0 Урал Уфа 0:1 Ростов Динамо Москва 2:0 Ростов Ростов 0:2 Зенит Тамбов 0:1 Ростов Ростов 1:2 Зенит Рубин 0:0 Ростов Оренбург 0:0 Ростов Ростов 1:2 Уфа Крылья Советов 0:0 Ростов
Последние игры между собой
Рубин: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Ростов: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Рубин Премьер-лига Ростов 4:2 Рубин Премьер-лига Рубин 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Рубин Премьер-лига Рубин 0:3 Ростов Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:2 Рубин Премьер-лига Рубин 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Рубин Премьер-лига Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:4 Рубин Премьер-лига Рубин 2:0 Ростов Кубок Рубин 1:1 Ростов Премьер-лига Ростов 1:3 Рубин Премьер-лига Рубин 2:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 10
|30
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 18
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Рубин» – «Ростов» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Рубин» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ростов» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Рубин» – «Ростов», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.60
|1.05
|6.80
|1.11
|2.90
|1.41
|—
|—
|2.23
|1.70
|1.87
|2.00
|1.67
|2.28
|—
|—
|1.32
|3.40
|1.22
|4.20
|1.07
|7.30
|1.06
|8.00
|1.01
|14.50
|
|7.70
|1.04
|6.55
|1.08
|2.90
|1.36
|—
|—
|2.21
|1.67
|—
|—
|1.70
|2.28
|—
|—
|1.33
|3.30
|1.22
|4.10
|1.07
|7.10
|1.04
|7.40
|1.01
|16.25
|
|—
|—
|—
|—
|2.99
|1.40
|2.62
|1.51
|2.23
|1.68
|1.86
|1.99
|1.65
|2.28
|1.48
|2.71
|—
|—
|1.22
|4.41
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рубин - Ростов
Исход игры
Рубин
32.1% (18)
Ничья
51.8% (29)
Ростов
16.1% (9)
Тотал 2.5
Больше
31.48% (17)
Меньше
68.52% (37)
Обе команды забьют
Да
75.93% (41)
Нет
24.07% (13)
Популярный счёт
1:1 Ничья
42.9% (24)
2:1 Рубин
14.3% (8)
1:0 Рубин
12.5% (7)
1:2 Ростов
8.9% (5)
0:1 Ростов
7.1% (4)
2:2 Ничья
5.4% (3)
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