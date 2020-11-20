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  2. Матчи
  3. Франция
Ренн
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Бордо
0' 13'
16
Гомис
Альфред
34
Соппи
Брэндон
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
14
Буриго
Бенжамен
22
Дель
Кастильо
Ромен
7
Терье
Мартен
20
Тэт
Флавьен
9
Гирасси
Серу
1
Костил
Бенуа
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
17
Зеркан
Мехди
8
Бен
Арфа
Хатем
10
Калу
Сэмьюэл
9
Майя
Джош
Ренн
4-2-3-1
Бордо
4-2-3-1

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.3
2. Да Сильва Дамьен 3 0.3
3. Агер Наиф 3 0.3
4. Эну Адриен 2 0.2
5. Буриго Бенжамен 1 0.1
6. Рафинья Диас 1 0.1
7. Терье Мартен 1 0.1
8. Камавинга Эдуардо 1 0.1
9. Трюффер Адриен 1 0.1
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.1
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Башич Тома 2 0.2
2. Удин Реми 2 0.2
3. Калу Сэмьюэл 2 0.2
4. Майя Джош 2 0.2
5. Бриан Джимми 1 (1) 0.1
6. Косельни Лоран 0 0
7. Де Превиль Николя 0 0
8. Хван Ый-Чжо 0 0
9. Адли Ясин 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Терье Мартен 1 1
4. Тэт Флавьен 2 0
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 4 0
2. Кастро Пабло 3 0
3. Байсс Пол 1 1
4. Бриан Джимми 2 0
5. Бенито Лорис 2 0
6. Сабали Юссуф 2 0
7. Майя Джош 2 0
8. Зеркан Мехди 0 1
9. Де Превиль Николя 1 0
10. Башич Тома 1 0
11. Кватенг Энок 1 0
12. Удин Реми 1 0
13. Калу Сэмьюэл 1 0
14. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5)
 Бордо 11.11% (1) 33.33% (3) 0 0 0 55.56% (5)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн
Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн
Бордо Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо
Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Ренн Лига 1
Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Бордо Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Ренн Лига 1 Бордо 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Бордо Кубок лиги Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Ренн 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Ренн Лига 1 Бордо 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Ренн 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Ренн 0:0 Заявка 11 5 4 2 18 - 14 19
4. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
6. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Монако Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
9. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
10. Метц Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
12. Бордо 0:0 Заявка 11 3 4 4 9 - 11 13
13. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • Первый тайм
  • 13'
    Бордо контролирует мяч.
  • 13'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Гомис Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Башич Тома из команды Бордо отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 11'
    Ренн вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 10'
    Бордо контролирует мяч.
  • 10'
    Контроль мяча: Ренн: 52%, Бордо: 48%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Судья сигнализирует, что Гирасси Серу из команды Ренн поставил подножку. Пострадал Калу Сэмьюэл
  • 9'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 8'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 8'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 7'
    Бордо контролирует мяч.
  • 7'
    Терье Мартен из команды Ренн делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 7'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн отправил кросс в штрафную...
  • 6'
    Майя Джош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    6'
    Буриго Бенжамен из команды Ренн подал угловой справа.
  • 6'
    Терье Мартен из команды Ренн отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 6'
    Дель Кастильо Ромен из команды Ренн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 5'
    Калу Сэмьюэл нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 5'
    Контроль мяча: Ренн: 51%, Бордо: 49%.
  • 5'
    Бордо вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 3'
    Брэндон Соппи выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • Угловой
    3'
    Сабали Юссуф из команды Бордо подал угловой слева.
  • 3'
    Бен Арфа Хатем мяч отрикошетил от ворот
  • 3'
    Кватенг Энок из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 3'
    Бен Арфа Хатем из команды Бордо делает пас партнеру.
  • 2'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Тэт Флавьен имел все шансы забить, но Костил Бенуа сделал отличный сейв!
  • 2'
    Отличные скиллы показывает Тэт Флавьен, обводя своих соперников
  • 2'
    Гирасси Серу разрезает оборону соперника отличным пасом
  • 2'
    Ренн пытается что-то создать.
  • 1'
    Бордо вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Ренн вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 1'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Ренн начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Ренн 79.9% (119)
X 16.8% (25)
Бордо 3.4% (5)
Все прогнозы
1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ренн
Ничья
Бордо
2.12
3.60
5.10
Все Коэффициенты
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 3.35 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 2.07 3.60 5.10
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.46 4.10
  2.07 3.40 3.92

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.20 1.06 6.80 1.08 3.05 1.44 2.33 1.70 1.95 1.91 1.72 2.28 1.28 3.35 1.25 4.40 1.10 7.20 1.07 7.40 1.01 15.50 0.00 14.50 0.00 22.00
8.20 1.04 6.95 1.07 2.99 1.37 2.28 1.63 1.77 2.28 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.40
3.10 1.41 2.70 1.51 2.30 1.68 1.92 1.98 1.70 2.26 1.51 2.68 1.24 4.41
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.62 2.31 1.33 3.50 1.09 8.30
2.75 1.45 1.73 2.11 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
2.62 1.52 2.15 1.75 1.66 2.30 1.43 2.95 1.31 3.60
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.44 1.52 1.60 2.26 1.23 3.95
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.92 1.88
Букмекер Да Нет
5.80 1.15
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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Прогнозы на матч Ренн 0:0 Бордо

Исход игры
Ренн
79.9% (119)
Ничья
16.8% (25)
Бордо
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.9% (58)
1:0 Ренн
29.5% (44)
1:1 Ничья
13.4% (20)
2:0 Ренн
9.4% (14)
1:2 Бордо
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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