Ренн
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Роазон Парк
Бордо
20
Тэт
Флавьен
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
17
Зеркан
Мехди
10
Калу
Сэмьюэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.3
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.3
|3.
|Агер Наиф
|3
|0.3
|4.
|Эну Адриен
|2
|0.2
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.1
|6.
|Рафинья Диас
|1
|0.1
|7.
|Терье Мартен
|1
|0.1
|8.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.1
|9.
|Трюффер Адриен
|1
|0.1
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.1
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Башич Тома
|2
|0.2
|2.
|Удин Реми
|2
|0.2
|3.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.2
|4.
|Майя Джош
|2
|0.2
|5.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.1
|6.
|Косельни Лоран
|0
|0
|7.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|8.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|9.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|4
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Терье Мартен
|1
|1
|4.
|Тэт Флавьен
|2
|0
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Агер Наиф
|1
|0
|12.
|Мауасса Фет
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|4
|0
|2.
|Кастро Пабло
|3
|0
|3.
|Байсс Пол
|1
|1
|4.
|Бриан Джимми
|2
|0
|5.
|Бенито Лорис
|2
|0
|6.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|7.
|Майя Джош
|2
|0
|8.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|9.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|10.
|Башич Тома
|1
|0
|11.
|Кватенг Энок
|1
|0
|12.
|Удин Реми
|1
|0
|13.
|Калу Сэмьюэл
|1
|0
|14.
|Адли Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|Бордо
|11.11% (1)
|33.33% (3)
|0
|0
|0
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн
Бордо Последние 20 матчей: +5 =9 -6Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Бордо Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Ренн Лига 1 Бордо 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Бордо Кубок лиги Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Ренн 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Ренн Лига 1 Бордо 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Ренн 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Ренн
|0:0 Заявка
|11
|5
|4
|2
|18 - 14
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|10.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|12.
|Бордо
|0:0 Заявка
|11
|3
|4
|4
|9 - 11
|13
|13.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн 0:0 Бордо
Исход игры
Ренн
79.9% (119)
Ничья
16.8% (25)
Бордо
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.9% (58)
1:0 Ренн
29.5% (44)
1:1 Ничья
13.4% (20)
2:0 Ренн
9.4% (14)
1:2 Бордо
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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