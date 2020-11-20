Ренн
0:1
Конец матча
Стадион: Роазон Парк
Бордо
0:1
37' ГолБен Арфа Хатем
47' Желтая карточкаКалу Сэмьюэл
66' Желтая карточкаКватенг Энок
69' Желтая карточкаТэт Флавьен
71' Желтая карточкаТрюффер Адриен
20
Тэт
Флавьен
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
17
Зеркан
Мехди
10
Калу
Сэмьюэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
27 Траоре АмариЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Эну АдриенНападающий
-
19 Гбоо ЯннНападающий
-
18 Докю ЖеремиНападающий
-
11 Ньянг М'БайеНападающий
-
Главный тренер: Стефан Жюльен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Кватенг ЭнокЗащитник
-
24 Байсс ПолЗащитник
- Защитник
-
20 Сабали ЮссуфЗащитник
-
26 Башич ТомаПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Зеркан МехдиПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Калу СэмьюэлПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
-
28 Удин РемиПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Адли ЯсинПолузащитник
-
32 Баква ДиланНападающий
- Нападающий
-
31 Траоре АмадуНападающий
-
Главный тренер: Гассе Жан-Луи
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
Ход матча
37'
0:1
47'
66'
69'
70'
71'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
8 Удары по воротам 1
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 1
-
19 Нарушения правил 19
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Гирасси Серу
|3
|0.27
|2.
|Да Сильва Дамьен
|3
|0.27
|3.
|Агер Наиф
|3
|0.27
|4.
|Эну Адриен
|2
|0.18
|5.
|Буриго Бенжамен
|1
|0.09
|6.
|Рафинья Диас
|1
|0.09
|7.
|Терье Мартен
|1
|0.09
|8.
|Камавинга Эдуардо
|1
|0.09
|9.
|Трюффер Адриен
|1
|0.09
|10.
|Н'Зонзи Стивен
|1
|0.09
|11.
|Дель Кастильо Ромен
|0
|0
|12.
|Тэт Флавьен
|0
|0
|13.
|Траоре Амари
|0
|0
|14.
|Мауасса Фет
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0.18
|2.
|Башич Тома
|2
|0.18
|3.
|Удин Реми
|2
|0.18
|4.
|Майя Джош
|2
|0.18
|5.
|Бриан Джимми
|1 (1)
|0.09
|6.
|Бен Арфа Хатем
|1
|0.09
|7.
|Косельни Лоран
|0
|0
|8.
|Де Превиль Николя
|0
|0
|9.
|Хван Ый-Чжо
|0
|0
|10.
|Адли Ясин
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Н'Зонзи Стивен
|4
|0
|2.
|Да Сильва Дамьен
|4
|0
|3.
|Тэт Флавьен
|3
|0
|4.
|Терье Мартен
|1
|1
|5.
|Буриго Бенжамен
|2
|0
|6.
|Далберт Эстеван
|2
|0
|7.
|Камавинга Эдуардо
|2
|0
|8.
|Боэ Саша
|0
|1
|9.
|Сален Ромен
|1
|0
|10.
|Ругани Даниэле
|1
|0
|11.
|Агер Наиф
|1
|0
|12.
|Мауасса Фет
|1
|0
|13.
|Трюффер Адриен
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Отавио II
|4
|0
|2.
|Кастро Пабло
|3
|0
|3.
|Байсс Пол
|1
|1
|4.
|Бриан Джимми
|2
|0
|5.
|Бенито Лорис
|2
|0
|6.
|Сабали Юссуф
|2
|0
|7.
|Кватенг Энок
|2
|0
|8.
|Калу Сэмьюэл
|2
|0
|9.
|Майя Джош
|2
|0
|10.
|Зеркан Мехди
|0
|1
|11.
|Де Превиль Николя
|1
|0
|12.
|Башич Тома
|1
|0
|13.
|Удин Реми
|1
|0
|14.
|Адли Ясин
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Ренн
|5.88% (1)
|17.65% (3)
|17.65% (3)
|5.88% (1)
|23.53% (4)
|29.41% (5)
|Бордо
|10% (1)
|30% (3)
|10% (1)
|0
|0
|50% (5)
Предыдущие игры
Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн
Бордо Последние 20 матчей: +5 =9 -6Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо
Последние игры между собой
Ренн: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Бордо Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Ренн Лига 1 Бордо 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Бордо Кубок лиги Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Ренн 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Ренн Лига 1 Бордо 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Ренн 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ренн Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 3
|27
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Монако
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|10.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|13.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ренн 0:1 Бордо
Исход игры
Ренн
79.9% (119)
Ничья
16.8% (25)
Бордо
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.9% (58)
1:0 Ренн
29.5% (44)
1:1 Ничья
13.4% (20)
2:0 Ренн
9.4% (14)
1:2 Бордо
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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