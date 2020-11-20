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Ренн
0:1
Конец матча

Стадион:
Бордо
0'
0:1
37' Гол
Бен Арфа Хатем
47' Желтая карточка
Калу Сэмьюэл
66' Желтая карточка
Кватенг Энок
69' Желтая карточка
Тэт Флавьен
71' Желтая карточка
Трюффер Адриен
90'+6
16
Гомис
Альфред
34
Соппи
Брэндон
3
Да
Сильва
Дамьен
6
Агер
Наиф
31
Трюффер
Адриен
10
Камавинга
Эдуардо
14
Буриго
Бенжамен
22
Дель
Кастильо
Ромен
7
Терье
Мартен
20
Тэт
Флавьен
9
Гирасси
Серу
1
Костил
Бенуа
25
Кватенг
Энок
24
Байсс
Пол
6
Косельни
Лоран
20
Сабали
Юссуф
26
Башич
Тома
5
Отавио
II
17
Зеркан
Мехди
8
Бен
Арфа
Хатем
10
Калу
Сэмьюэл
9
Майя
Джош
Ренн
4-2-3-1
Бордо
4-2-3-1

Ход матча

37'
0:1
Бен Арфа Хатем
(Калу Сэмьюэл)
47'
 
Калу Сэмьюэл
58'
Докю Жереми
Дель Кастильо Ромен
 
59'
Траоре Амари
Соппи Брэндон
 
59'
Эну Адриен
Терье Мартен
 
59'
 
Удин Реми
Калу Сэмьюэл
59'
 
Траоре Амаду
Зеркан Мехди
60'
 
Бриан Джимми
Майя Джош
66'
 
Кватенг Энок
69'
Тэт Флавьен
 
70'
Гбоо Янн
Тэт Флавьен
 
71'
Трюффер Адриен
 
76'
 
Адли Ясин
Бен Арфа Хатем
77'
Ньянг М'Байе
Гирасси Серу
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 3
  • 3 Офсайды 1
  • 19 Нарушения правил 19
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Ренн
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Гирасси Серу 3 0.27
2. Да Сильва Дамьен 3 0.27
3. Агер Наиф 3 0.27
4. Эну Адриен 2 0.18
5. Буриго Бенжамен 1 0.09
6. Рафинья Диас 1 0.09
7. Терье Мартен 1 0.09
8. Камавинга Эдуардо 1 0.09
9. Трюффер Адриен 1 0.09
10. Н'Зонзи Стивен 1 0.09
11. Дель Кастильо Ромен 0 0
12. Тэт Флавьен 0 0
13. Траоре Амари 0 0
14. Мауасса Фет 0 0
Бордо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Калу Сэмьюэл 2 0.18
2. Башич Тома 2 0.18
3. Удин Реми 2 0.18
4. Майя Джош 2 0.18
5. Бриан Джимми 1 (1) 0.09
6. Бен Арфа Хатем 1 0.09
7. Косельни Лоран 0 0
8. Де Превиль Николя 0 0
9. Хван Ый-Чжо 0 0
10. Адли Ясин 0 0

Карточки

Ренн
# Игрок      
1. Н'Зонзи Стивен 4 0
2. Да Сильва Дамьен 4 0
3. Тэт Флавьен 3 0
4. Терье Мартен 1 1
5. Буриго Бенжамен 2 0
6. Далберт Эстеван 2 0
7. Камавинга Эдуардо 2 0
8. Боэ Саша 0 1
9. Сален Ромен 1 0
10. Ругани Даниэле 1 0
11. Агер Наиф 1 0
12. Мауасса Фет 1 0
13. Трюффер Адриен 1 0
Бордо
# Игрок      
1. Отавио II 4 0
2. Кастро Пабло 3 0
3. Байсс Пол 1 1
4. Бриан Джимми 2 0
5. Бенито Лорис 2 0
6. Сабали Юссуф 2 0
7. Кватенг Энок 2 0
8. Калу Сэмьюэл 2 0
9. Майя Джош 2 0
10. Зеркан Мехди 0 1
11. Де Превиль Николя 1 0
12. Башич Тома 1 0
13. Удин Реми 1 0
14. Адли Ясин 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Ренн 5.88% (1) 17.65% (3) 17.65% (3) 5.88% (1) 23.53% (4) 29.41% (5)
 Бордо 10% (1) 30% (3) 10% (1) 0 0 50% (5)

Предыдущие игры

Ренн Последние 20 матчей: +9 =5 -6
ПСЖ 3:0 Ренн Челси 3:0 Ренн Ренн 2:1 Брест Севилья 1:0 Ренн
Ренн 1:2 Анже Ренн 1:1 Краснодар Дижон 1:1 Ренн Ренн 2:0 Лорьян Ренн 2:2 Реймс Сент-Этьен 0:3 Ренн Ренн 2:1 Монако Ним 2:4 Ренн Бенфика 2:0 Ренн Ренн 2:1 Монпелье Лилль 1:1 Ренн Ницца 3:2 Ренн Ренн 3:0 Сент-Этьен Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Лорьян 1:1 Ренн
Бордо Последние 20 матчей: +5 =9 -6
Бордо 0:2 Монпелье Монако 4:0 Бордо Бордо 2:0 Ним Марсель 3:1 Бордо
Бордо 3:0 Дижон Бордо 0:0 Ницца Ланс 2:1 Бордо Бордо 0:0 Лион Анже 0:2 Бордо Бордо 0:0 Нант Реймс 0:4 Бордо Тулуза 0:0 Бордо Сент-Этьен 4:2 Бордо Анже 1:1 Бордо Сент-Этьен 1:1 Бордо Бордо 1:1 Ницца ПСЖ 4:3 Бордо Бордо 2:2 Дижон Метц 1:2 Бордо Брест 1:1 Бордо

Последние игры между собой

Ренн: победы: 5, ничьи: 9, поражения: 6
Бордо: победы: 6, ничьи: 9, поражения: 5
Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 2:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:2 Ренн Лига 1
Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Бордо 1:1 Ренн Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 4:0 Ренн Лига 1 Ренн 2:2 Бордо Лига 1 Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Бордо 2:1 Ренн Лига 1 Бордо 2:2 Ренн Лига 1 Ренн 1:2 Бордо Кубок лиги Ренн 1:1 Бордо Лига 1 Ренн 0:2 Бордо Лига 1 Бордо 1:0 Ренн Лига 1 Бордо 2:0 Ренн Лига 1 Ренн 1:0 Бордо Лига 1 Ренн 0:0 Бордо Лига 1 Бордо 0:0 Ренн Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:0 Заявка 11 9 0 2 28 - 3 27
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
5. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
6. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Лион Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
8. Монако 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
9. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
10. Метц Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
13. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
Новости матча
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Прогнозы
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  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Roazhon Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Ренн 79.9% (119)
X 16.8% (25)
Бордо 3.4% (5)
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1.68 Прогноз на матч от Liveresult
Новости

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.83 3.35 4.60
Бонус: 5 000 ₽ 23.00 3.80 1.33
Бонус: 5 000 ₽ 2.12 3.46 4.10
  4.95 3.12 1.94

Самый высокий коэффициент на матч «Ренн» – «Бордо» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Ренн» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Бордо» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Ренн» – «Бордо», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
4.90 1.17 3.60 1.28 1.62 2.27 1.13 5.80 1.95 1.91 1.08 7.77 1.07 8.40 1.05 9.50 1.04 10.00 1.03 12.00 1.01 15.50 0.00 14.50 0.00 22.00
8.20 1.04 6.95 1.07 2.99 1.37 2.28 1.63 1.77 2.28 1.35 3.20 1.24 3.88 1.07 6.90 1.05 7.40
7.40 1.11 4.61 1.21 3.83 1.28 3.05 1.41 2.10 1.79 1.74 2.16 1.53 2.61 1.41 3.04 1.21 4.69
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.90 1.05 9.50 1.03 12.00 1.09 8.30
2.75 1.45 1.73 2.11 1.36 3.12 1.10 7.00 1.07 8.40
2.13 1.77 1.75 2.15 1.36 3.26 1.25 4.14 1.17 5.28
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.60 1.28 2.45 1.52 1.62 2.27 1.23 3.95
3.45 1.31 2.32 1.61 1.57 2.40 1.21 4.40 1.14 5.65

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.00 1.38
Букмекер Да Нет
8.40 1.07
Букмекер Да Нет
3.65 1.28
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Прогнозы на матч Ренн 0:1 Бордо

Исход игры
Ренн
79.9% (119)
Ничья
16.8% (25)
Бордо
3.4% (5)
Тотал 2.5
Больше
44.9% (66)
Меньше
55.1% (81)
Обе команды забьют
Да
58.5% (86)
Нет
41.5% (61)
Популярный счёт
2:1 Ренн
38.9% (58)
1:0 Ренн
29.5% (44)
1:1 Ничья
13.4% (20)
2:0 Ренн
9.4% (14)
1:2 Бордо
2.7% (4)
2:2 Ничья
2% (3)
0:0 Ничья
1.3% (2)
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