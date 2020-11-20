20' Желтая карточкаДанилу Перейра
0:1
25' ГолМбаппе Килиан
36' Желтая карточкаФофана Юссуф
0:2
37' ПенальтиМбаппе Килиан
44' Undefined phrase: football_event_Мбаппе Килиан
30
Манноне
Вито
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
31
Дагба
Колин
22
Диалло
Абду
18
Кин
Мойзе
- Основной состав
-
30 Манноне ВитоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Фофана ЮссуфПолузащитник
-
37 Диоп СофьянПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
12 Кайо ЭнрикеЗащитник
- Защитник
-
36 Матазо ЭлиоПолузащитник
- Полузащитник
-
35 ФлорентинуПолузащитник
-
38 Мийо ЭнцоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ковач Нико
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Дагба КолинЗащитник
-
22 Диалло АбдуЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Рико СерхиоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 НеймарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Тухель Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Ход матча
20'
25'
0:1
36'
37'
0:2
44'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 4
-
4 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.55
|2.
|Фолланд Кевин
|2
|0.18
|3.
|Дисаси Аксель
|2
|0.18
|4.
|Диоп Софьян
|2
|0.18
|5.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.18
|6.
|Агилар Рубен
|1
|0.09
|7.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.09
|8.
|Геббельс Виллем
|1
|0.09
|9.
|Головин Александр
|0
|0
|10.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|11.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|12.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|13.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|8 (2)
|0.73
|2.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.27
|3.
|Кин Мойзе
|3
|0.27
|4.
|Сарабия Пабло
|2
|0.18
|5.
|Неймар
|2
|0.18
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.18
|7.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.18
|8.
|Икарди Мауро
|2
|0.18
|9.
|Эррера Андер
|1
|0.09
|10.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.09
|11.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.09
|12.
|Баккер Митчел
|0
|0
|13.
|Дагба Колин
|0
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Агилар Рубен
|3
|0
|4.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|5.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|6.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|7.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|8.
|Диоп Софьян
|2
|0
|9.
|Матсима Крислен
|2
|0
|10.
|Фабрегас Сеск
|1
|0
|11.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|12.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Кюрзава Левен
|1
|1
|3.
|Паредес Леандро
|1
|1
|4.
|Диалло Абду
|1
|1
|5.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|6.
|Бернат Хуан
|2
|0
|7.
|Дагба Колин
|2
|0
|8.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|9.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|10.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|11.
|Верратти Марко
|1
|0
|12.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|13.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|14.
|Эррера Андер
|1
|0
|15.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|16.
|Данилу Перейра
|1
|0
|17.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|18.
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|0
|ПСЖ
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье
Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =0 -5ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Монако: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|2:0 Заявка
|11
|9
|0
|2
|28 - 3
|27
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|8.
|Монако
|0:2 Заявка
|11
|5
|2
|4
|17 - 16
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|10.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|12.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|13.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Монако 0:2 ПСЖ
Исход игры
Монако
3.1% (5)
Ничья
10.1% (16)
ПСЖ
86.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
81.53% (128)
Меньше
18.47% (29)
Обе команды забьют
Да
85.35% (134)
Нет
14.65% (23)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
46.5% (74)
1:3 ПСЖ
22% (35)
0:2 ПСЖ
6.9% (11)
1:1 Ничья
6.3% (10)
0:1 ПСЖ
5% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:3 ПСЖ
2.5% (4)
2:1 Монако
1.9% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!