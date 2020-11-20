  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
Монако
0:2
Перерыв

Стадион:
ПСЖ
0'
20' Желтая карточка
Данилу Перейра
0:1
25' Гол
Мбаппе Килиан
36' Желтая карточка
Фофана Юссуф
0:2
37' Пенальти
Мбаппе Килиан
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Мбаппе Килиан
30
Манноне
Вито
34
Матсима
Крислен
20
Дисаси
Аксель
32
Бадиашиле
Бенуа
2
Балло-Туре
Фоде
11
Желсон
Мартиньш
8
Чуамени
Орельен
22
Фофана
Юссуф
37
Диоп
Софьян
31
Фолланд
Кевин
13
Геббельс
Виллем
1
Навас
Кейлор
31
Дагба
Колин
22
Диалло
Абду
3
Кимпембе
Преснел
20
Кюрзава
Левен
11
Ди
Мария
Анхель
15
Данилу
Перейра
12
Рафинья
Алькантара
19
Сарабия
Пабло
18
Кин
Мойзе
7
Мбаппе
Килиан
Монако
4-4-2
ПСЖ
4-4-2

Ход матча

20'
 
Данилу Перейра
25'
0:1
Мбаппе Килиан
(Ди Мария Анхель)
36'
Фофана Юссуф
 
37'
0:2
Мбаппе Килиан
44'
 
Мбаппе Килиан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 4
  • 4 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.55
2. Фолланд Кевин 2 0.18
3. Дисаси Аксель 2 0.18
4. Диоп Софьян 2 0.18
5. Бадиашиле Бенуа 2 0.18
6. Агилар Рубен 1 0.09
7. Желсон Мартиньш 1 0.09
8. Геббельс Виллем 1 0.09
9. Головин Александр 0 0
10. Оньекуру Генри 0 0
11. Балло-Туре Фоде 0 0
12. Чуамени Орельен 0 0
13. Фофана Юссуф 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 8 (2) 0.73
2. Ди Мария Анхель 3 0.27
3. Кин Мойзе 3 0.27
4. Сарабия Пабло 2 0.18
5. Неймар 2 0.18
6. Дракслер Юлиан 2 0.18
7. Флоренци Алессандро 2 0.18
8. Икарди Мауро 2 0.18
9. Эррера Андер 1 0.09
10. Гуэйе Идрисса 1 0.09
11. Маркиньос Маркос 1 0.09
12. Баккер Митчел 0 0
13. Дагба Колин 0 0
14. Рафинья Алькантара 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Агилар Рубен 3 0
4. Геббельс Виллем 3 0
5. Фофана Юссуф 1 1
6. Бен-Йеддер Виссам 2 0
7. Желсон Мартиньш 2 0
8. Диоп Софьян 2 0
9. Матсима Крислен 2 0
10. Фабрегас Сеск 1 0
11. Сидибе Джибриль 1 0
12. Фолланд Кевин 1 0
13. Балло-Туре Фоде 1 0
14. Пеллегри Пьетро 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Кюрзава Левен 1 1
3. Паредес Леандро 1 1
4. Диалло Абду 1 1
5. Дракслер Юлиан 2 0
6. Бернат Хуан 2 0
7. Дагба Колин 2 0
8. Сарабия Пабло 1 0
9. Ди Мария Анхель 1 0
10. Гуэйе Идрисса 1 0
11. Верратти Марко 1 0
12. Рафинья Алькантара 1 0
13. Флоренци Алессандро 1 0
14. Эррера Андер 1 0
15. Маркиньос Маркос 1 0
16. Данилу Перейра 1 0
17. Кимпембе Преснел 1 0
18. Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 0
 ПСЖ 15.38% (4) 7.69% (2) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье
Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =0 -5
ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик

Последние игры между собой

Монако: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Монако 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:3 Монако Лига 1 ПСЖ 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:4 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ 2:0 Заявка 11 9 0 2 28 - 3 27
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
5. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
6. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Лион Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
8. Монако 0:2 Заявка 11 5 2 4 17 - 16 17
9. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
10. Метц Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
12. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
13. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "ПСЖ" на выезде уверенно переигрывает "Монако" 2:0, дубль на счету активного Килиана Мбаппе. "Монако" лишь временами показывает более-менее неплохую игру, но видно, что команда Нико Ковача не способна играть на равных против парижан. Во второй половине матча вряд ли что-то сильно поменяется, главная интрига теперь, сможет ли Килиан Мбаппе оформить хет-трик в этот вечер? 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Клеман Тюрпен к основному времени первого тайма. 
  • Офсайд
    44'
    Ещё пару моментов не реализовал "ПСЖ"! Вначале после прострела в штрафную площадь Кин угодил в перекладину, вскоре парижане забили, но гол был отменён из-за офсайда. Диалло с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мбаппе убежал от защитников "Монако", а затем спокойно перебросил мяч через Манноне.  
  • 43'
    Заканчивается у нас первый тайм, сейчас уже для "ПСЖ" важно не получить гол в свои ворота и уйти на перерыв с комфортным преимуществом. 
  • 42'
    Чуамени пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, в очередной раз неточно. С дальними ударами у "Монако" сегодня много проблем. 
  • Видеоповтор
    41'
    Клеман Тюрпен послушал подсказки от судей из комнаты VAR и убедился, что офсайд у Кина действительно был. 
  • Офсайд
    40'
    Из глубины поля "ПСЖ" последовал длинный заброс вперёд, Мбаппе и Кин навязали борьбу Бадиашилю, который головой выполнил плохую скидку назад на Манноне, Мойзе перехватил мяч и спокойно пробил в угол ворот, всё бы было хорошо для "ПСЖ", но форвард парижан оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    39'
    Мартиньш в центре поля нарушил правила против Рафиньи. Игроки "ПСЖ" теперь уже также не стали никуда спешить при розыгрыше мяча. 
  • Желтая карточка
    38'
    Полузащитник "Монако" Юссуф Фофана также получил жёлтую карточку за грубую игру в своей штрафной площади против Рафиньи. 
  • Пенальти
    37'
    Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Мбаппе!!! Килиан Мбаппе с "точки" сильно пробил в правый угол ворот, Манноне угадал направление удара, но спасти свою команду Вито в этой ситуации не мог. Килиан уже по ходу первого тайма оформил дубль. 
  • Пенальти!
    36'
    Пенальти назначается в ворота "Монако"! Рафинья отыгрался с Ди Марией при входе в штрафную площадь, затем его на правом углу в подкате сбил Фофана, Клеман Тюрпен дал свисток и указал на "точку". 
  • Офсайд
    35'
    Рафинья выполнил передачу на ход Дагба по правому флангу, Колин также забрался в офсайд.
  • Офсайд
    34'
    Из центра поля последовала передача на ход Сарабии по левому флангу, Пабло забрался в небольшой офсайд. 
  • Опасный момент
    33'
    С левого фланга последовала подача к правому углу вратарской "ПСЖ", Кюрзава неосмотрительно и очень слабо головой сбросил мяч на Наваса, Кейлор при игре на выходе не успел добраться до мяча, а вот Геббельс подкараулил ошибку соперников и головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны. 
  • 32'
    Геббельс убежал на правый угол штрафной площади, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Фолланд не поспел за партнёром по команде, чтобы можно было рассчитывать на удар по воротам. 
  • 31'
    Мбаппе после прохода по левому флангу к штрафной площади "Монако" на этот раз попытался выполнить передачу в центр штрафной на Кина, но Бадиашиль прочитал Килиана и удачно подставил ногу, мяч от защитника "Монако" полетел в руки Манноне. 
  • 30'
    Мартиньш с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко. 
  • 29'
    Сарабия попытался придумать что-то интересное на левом фланге, но его накрыли защитники "Монако" и выбили мяч в аут. 
  • 28'
    Первый же свой серьёзный момент игрокам "ПСЖ" удалось завершить взятием ворот. "Монако" придётся теперь уже больше времени уделять атаке, если парижане создадут преимущество в два мяча, спасти игру команда Нико Ковача уже наверняка не сможет. 
  • Описание гола
    27'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Мбаппе!!! Ди Мария при проходе к центральному кругу удачно отыгрался с Данилу, затем Анхель отдал прекрасный пас на ход Мбаппе к линии штрафной площади, Килиан в свою очередь убежал от Дисаси и после входа в штрафную площадь спокойно пробил в левый угол ворот. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Фолланд в борьбе за мяч на половине поля "ПСЖ" огрел по ногам Рафинью. Гости в свою очередь довольно быстро разыграли стандарт. 
  • 25'
    Фофана пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 24'
    Чуамени при проходе вперёд по правому флангу продавил Кимпембе, но затем своего капитана подстраховал Рафинья, который всё же выбил мяч в аут. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Сарабия перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Монако", правила были нарушены против Мартиньша. 
  • Желтая карточка
    22'
    Полузащитник "ПСЖ" Данилу Перейра получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Монако" против Чуамени. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Рафинья в центре поля нарушил правила против Фолланда. Игроки "Монако" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 20'
    Ди Мария выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Кину по правому флангу, мяч ушёл в аут. 
  • Судья
    19'
    Балло-Туре при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга налетел на ногу Диалло, Клеман Тюрпе показал, что будет удар от ворот. 
  • 18'
    Мбаппе сместился в центр с левого фланга и затем выполнил передачу на Ди Марию, Анхель подработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч вновь ушёл сильно в сторону от цели. 
  • 17'
    Игроки "ПСЖ" пытаются перехватить контроль над мячом, чтобы перестать так много времени проводить в обороне, пока это у парижан более-менее получается. 
  • 16'
    Геббельс вновь отправился прессинговать Наваса к линии вратарской, Кейлор на этот раз сыграл ногами более удачно и выбил мяч в центр поля. 
  • Судья
    15'
    Повтор показал, что Фофана наступил на ногу Ди Марии, но Клеман Тюрпен как-то не обратил внимания на этот эпизод. 
  • Судья
    14'
    Ди Мария в борьбе с Фофана оказался на газоне у штрафной площади "Монако", Клеман Тюрпен показал, что нужно играть дальше. 
  • 13'
    Мартиньш вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но на этот раз Кимпембе удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут. 
  • 12'
    Данилу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 11'
    Мартиньш с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кимпембе оказался первым на мяче и отправил его обратно на правый фланг. 
  • Опасный момент
    10'
    Фолланд со стандарта пробил в левый угол ворот, Навас в прыжке отбил непростой мяч к левому флангу. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Фофана с правого фланга сместился в центр и попытался даже уйти к штрафной площади, но тут против него в подкате сыграл Перейра, который также подыграл себе рукой. Клеман Тюрпен всё видел и дал свисток в пользу "Монако". 
  • 8'
    В среднем темпе начинается наша игра, на высоких скоростях "Монако" с "ПСЖ" конечно же не справиться. 
  • 7'
    Диоп на этот раз сам сместился в центр с левого фланга, затем Софьян пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 6'
    Балло-Туре разогнал атаку по левому флангу, но вот передачу на левый угол штрафной площади Фоде выполнил слишком сильную, Диоп не смог сохранить мяч в игре, будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    5'
    Диоп получил по ногам на своей половине поля. Игроки "Монако" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 4'
    Матсима прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Диалло за счёт грамотной позиции без особого труда перехватил мяч. 
  • 3'
    Диалло выполнил слабенькую передачу назад к левому углу вратарской на Наваса, Геббельс отправился прессинговать голкипера "ПСЖ", Кейло в итоге решил всё же не доводить ситуацию до предела и выбил мяч в аут. 
  • Судья
    2'
    Мбаппе при входе в штрафную площадь с левого фланга хотел отыграться с Рафиньей, но ответный пас от Рафиньи пришёлся в Клемана Тюрпена, который неудачно встал на траектории мяча, пришлось Тюрпену давать свисток и останавливать атаку парижан. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт интересная битва, "Монако" перед паузой на матчи национальных сборных выиграл два матча подряд и немного поправил своё турнирное положение. Команда Томаса Тухеля после не самого лучшего старта также набрала очень сильный ход и уже ведёт в Лиге 1 с комфортным преимуществом. Посмотрим, сможет ли сегодня дать "Монако" на своём поле хороший бой лидеру чемпионату Франции, чтобы зацепиться в этот вечер хотя бы за ничью. 
  • Первый тайм
  • 47'
    Команда ПСЖ играла лучше в этом тайме.
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • 47'
    Контроль мяча: Монако: 50%, ПСЖ: 50%.
  • 46'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 46'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)
  • 46'
    Контроль мяча: Монако: 51%, ПСЖ: 49%.
  • Офсайд
    45'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ в офсайде
  • 45'
    НЕТ ГОЛА! - После просмотра видео, судья объявил, что гол, который забила команда ПСЖ, отменен из-за офсайда.
  • Описание гола
    45'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О О Л! ПСЖ забивает! Мбаппе Килиан отличился.
  • 44'
    Диалло Абду из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 44'
    ПСЖ имеет хороший шанс забить.
  • 44'
    ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Кин Мойзе и попал в каркас ворот!
  • 44'
    Сарабия Пабло из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 43'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 42'
    Дисаси Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 42'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ забрасывает мяч в штрафную.
  • 42'
    ПСЖ имеет хороший шанс забить.
  • 42'
    Балло-Туре Фоде из команды Монако делает неудачный навес.
  • 41'
    Монако пытается что-то создать.
  • 41'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 41'
    Чуамени Орельен не смог попасть в створ ударом издали
  • 40'
    Контроль мяча: Монако: 53%, ПСЖ: 47%.
  • 40'
    Матч возобновлен
  • Описание гола
    39'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • Офсайд
    39'
    Кин Мойзе из команды ПСЖ в офсайде
  • 39'
    Бадиашиле Бенуа ошибается в защите.
  • 39'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    38'
    Судья сигнализирует, что Фофана Юссуф из команды Монако поставил подножку. Пострадал Рафинья Алькантара
  • Фол, нарушение
    38'
    Данилу Перейра из команды ПСЖ играет слишком грубо. Чуамени Орельен оказался на газоне.
  • 37'
    Монако контролирует мяч.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мбаппе Килиан из команды ПСЖ забивает с точки!
  • Желтая карточка
    36'
    Фофана Юссуф получил желтую карточку от судьи
  • Фол, нарушение
    35'
    ПЕНАЛЬТИ - Фофана Юссуф из команды Монако привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Рафинья Алькантара.
  • 35'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 35'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Контроль мяча: Монако: 54%, ПСЖ: 46%.
  • Офсайд
    35'
    Дагба Колин из команды ПСЖ в офсайде
  • 34'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 34'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • Фол, нарушение
    34'
    Рафинья Алькантара наказан за толчок Фофана Юссуф
  • Офсайд
    33'
    Сарабия Пабло из команды ПСЖ в офсайде
  • 33'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 33'
    Какой промах! Диоп Софьян имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 33'
    Плохо сыграл Кюрзава Левен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
  • 32'
    Балло-Туре Фоде из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 32'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Выглядело как неплохой момент. Желсон Мартинш из команды Монако закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
  • 32'
    Крислен Мацима из команды Монако сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 32'
    Монако пытается что-то создать.
  • Фол, нарушение
    31'
    Кин Мойзе наказан за толчок Балло-Туре Фоде
  • Фол, нарушение
    31'
    Судья свистит. Желсон Мартинш атаковал сзади соперника. Это Данилу Перейра заработал своей команде штрафной
  • 30'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 30'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 30'
    Контроль мяча: Монако: 52%, ПСЖ: 48%.
  • 29'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 29'
    Желсон Мартинш оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.
  • 29'
    Монако имеет хороший шанс забить.
  • 29'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 28'
    Навас Кейлор взял и забрал мяч на выходе
  • 28'
    Кюрзава Левен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Балло-Туре Фоде из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 28'
    Данилу Перейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 28'
    Балло-Туре Фоде из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 27'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 27'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 27'
    Крислен Мацима из команды Монако навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
  • 26'
    Монако контролирует мяч.
  • 25'
    Ди Мария Анхель сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    25'
    Г О О О О Л - Мбаппе Килиан изменил счет на табло!
  • 25'
    Ди Мария Анхель из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 25'
    ПСЖ начинает контратаку
  • 25'
    Контроль мяча: Монако: 51%, ПСЖ: 49%.
  • Фол, нарушение
    24'
    Судья сигнализирует, что Фолланд Кевин из команды Монако поставил подножку. Пострадал Рафинья Алькантара
  • 24'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 24'
    Фофана Юссуф не смог попасть в створ ударом издали
  • 23'
    Монако вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 23'
    Монако контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    22'
    Мбаппе Килиан наказан за толчок Желсон Мартинш
  • 22'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 21'
    Монако контролирует мяч.
  • Желтая карточка
    20'
    Судья подбегает и показывает Данилу Перейра из команды ПСЖ отложенную желтую карточку за фол.
  • Фол, нарушение
    20'
    Рафинья Алькантара из команды ПСЖ играет слишком грубо. Фолланд Кевин оказался на газоне.
  • 20'
    Монако начинает контратаку
  • 20'
    Контроль мяча: Монако: 45%, ПСЖ: 55%.
  • 19'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 19'
    Балло-Туре Фоде из команды Монако идет с мячом вперед на обострение...
  • 18'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 18'
    Ди Мария Анхель не смог попасть в створ ударом издали
  • 18'
    ПСЖ имеет хороший шанс забить.
  • 17'
    Желсон Мартинш из команды Монако делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 17'
    Отличные скиллы показывает Желсон Мартинш, обводя своих соперников
  • 16'
    Балло-Туре Фоде из команды Монако делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 16'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Матч возобновлен
  • 15'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 15'
    Контроль мяча: Монако: 42%, ПСЖ: 58%.
  • 14'
    Монако контролирует мяч.
  • 13'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 13'
    Опасность предотвращена - Кимпембе Преснел из команды ПСЖ вступил в отбор удачно
  • 13'
    Монако пытается что-то создать.
  • 13'
    ПСЖ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 12'
    Удар от ворот произведет Монако
  • 12'
    Данилу Перейра не смог попасть в створ ударом издали
  • 12'
    Бадиашиле Бенуа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Кюрзава Левен из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 12'
    Дисаси Аксель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 12'
    Сарабия Пабло из команды ПСЖ отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Кимпембе Преснел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Желсон Мартинш из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Геббельс Виллем из команды Монако сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
  • 11'
    Фолланд Кевин из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    После штрафного удара,который нанес Фолланд Кевин мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
  • 10'
    Контроль мяча: Монако: 37%, ПСЖ: 63%.
  • Фол, нарушение
    9'
    Данилу Перейра задерживает мяч рукой
  • 9'
    Мбаппе Килиан из команды ПСЖ делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
  • 9'
    Сарабия Пабло из команды ПСЖ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 8'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 8'
    Диоп Софьян не смог попасть в створ ударом издали
  • 8'
    Монако пытается что-то создать.
  • 7'
    Удар от ворот произведет ПСЖ
  • 7'
    Отличный пас сделал Балло-Туре Фоде из команды Монако. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
  • 7'
    Монако контролирует мяч.
  • Фол, нарушение
    6'
    Судья сигнализирует, что Дагба Колин из команды ПСЖ поставил подножку. Пострадал Диоп Софьян
  • 6'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 5'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 5'
    Контроль мяча: Монако: 35%, ПСЖ: 65%.
  • 4'
    Диалло Абду выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 4'
    Балло-Туре Фоде из команды Монако отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    Монако контролирует мяч.
  • 3'
    Сарабия Пабло из команды ПСЖ пасует в штрафную, но Манноне Вито выходит и ловит мяч.
  • 3'
    Манноне Вито ошибается в защите.
  • 3'
    Монако вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 3'
    ПСЖ контролирует мяч.
  • 2'
    ПСЖ пытается что-то создать.
  • 2'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 2'
    Матч остановлен
  • 1'
    Рафинья Алькантара из команды ПСЖ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 1'
    ПСЖ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    ПСЖ начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 4.70 5.10 1.65
Бонус: 5 000 ₽ 12.00 6.20 1.23
Бонус: 5 000 ₽ 6.65 5.40 1.51
  5.53 4.19 1.61

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.25 4.25 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5 7 7 7.5 7.5
25.00 0.00 15.00 0.00 4.44 1.20 7.20 1.09 2.27 1.62 2.27 2.04 2.03 1.84 1.68 2.18 1.74 2.08 1.33 3.25 1.24 4.00 1.16 5.20 1.07 8.40 1.04 9.30 1.05 9.80 1.01 14.00 0.00 14.50
5.95 1.08 5.30 1.13 2.90 1.39 2.32 1.61 1.87 2.13 1.48 2.65 1.33 3.18 1.15 4.95 1.11 5.70 1.02 9.20
4.13 1.25 3.17 1.38 2.42 1.60 7.78 1.10 1.82 2.06 1.57 2.49 1.98 1.91 2.80 1.47 2.44 1.59 2.07 1.81 1.76 2.14 1.58 2.46 1.20 4.80
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75
2.70 1.45 1.75 2.05 1.60 2.33 1.12 6.10 1.07 8.40
5.20 1.16 3.76 1.27 1.82 1.99 1.35 3.20 1.23 4.20
2.26 1.68 1.86 2.02 1.44 2.91 1.29 3.71 1.22 4.51 1.51 2.66 1.29 3.74 1.32 3.51 1.17 5.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.18 1.68 1.60 2.33 1.37 3.05
5.90 1.13 4.30 1.22 2.19 1.68 1.64 2.26 1.38 3.04 1.19 4.75

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.65 2.22
Букмекер Да Нет
5.10 1.16
Букмекер Да Нет
2.70 1.45
Где смотреть матч Монако 0:2 ПСЖ онлайн

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Прогнозы на матч Монако 0:2 ПСЖ

Исход игры
Монако
3.1% (5)
Ничья
10.1% (16)
ПСЖ
86.8% (138)
Тотал 2.5
Больше
81.53% (128)
Меньше
18.47% (29)
Обе команды забьют
Да
85.35% (134)
Нет
14.65% (23)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
46.5% (74)
1:3 ПСЖ
22% (35)
0:2 ПСЖ
6.9% (11)
1:1 Ничья
6.3% (10)
0:1 ПСЖ
5% (8)
2:2 Ничья
3.8% (6)
0:3 ПСЖ
2.5% (4)
2:1 Монако
1.9% (3)
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