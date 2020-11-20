Чуамени пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, в очередной раз неточно. С дальними ударами у "Монако" сегодня много проблем.

Заканчивается у нас первый тайм, сейчас уже для "ПСЖ" важно не получить гол в свои ворота и уйти на перерыв с комфортным преимуществом.

Ещё пару моментов не реализовал "ПСЖ"! Вначале после прострела в штрафную площадь Кин угодил в перекладину, вскоре парижане забили, но гол был отменён из-за офсайда. Диалло с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Мбаппе убежал от защитников "Монако", а затем спокойно перебросил мяч через Манноне.

Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма "ПСЖ" на выезде уверенно переигрывает "Монако" 2:0, дубль на счету активного Килиана Мбаппе. "Монако" лишь временами показывает более-менее неплохую игру, но видно, что команда Нико Ковача не способна играть на равных против парижан. Во второй половине матча вряд ли что-то сильно поменяется, главная интрига теперь, сможет ли Килиан Мбаппе оформить хет-трик в этот вечер?

41' Клеман Тюрпен послушал подсказки от судей из комнаты VAR и убедился, что офсайд у Кина действительно был.

40' Из глубины поля "ПСЖ" последовал длинный заброс вперёд, Мбаппе и Кин навязали борьбу Бадиашилю, который головой выполнил плохую скидку назад на Манноне, Мойзе перехватил мяч и спокойно пробил в угол ворот, всё бы было хорошо для "ПСЖ", но форвард парижан оказался в офсайде.

39' Мартиньш в центре поля нарушил правила против Рафиньи. Игроки "ПСЖ" теперь уже также не стали никуда спешить при розыгрыше мяча.

38' Полузащитник "Монако" Юссуф Фофана также получил жёлтую карточку за грубую игру в своей штрафной площади против Рафиньи.

37' Г-О-О-О-Л! 0:2!!! Мбаппе!!! Килиан Мбаппе с "точки" сильно пробил в правый угол ворот, Манноне угадал направление удара, но спасти свою команду Вито в этой ситуации не мог. Килиан уже по ходу первого тайма оформил дубль.

36' Пенальти назначается в ворота "Монако"! Рафинья отыгрался с Ди Марией при входе в штрафную площадь, затем его на правом углу в подкате сбил Фофана, Клеман Тюрпен дал свисток и указал на "точку".

35' Рафинья выполнил передачу на ход Дагба по правому флангу, Колин также забрался в офсайд.

34' Из центра поля последовала передача на ход Сарабии по левому флангу, Пабло забрался в небольшой офсайд.

33' С левого фланга последовала подача к правому углу вратарской "ПСЖ", Кюрзава неосмотрительно и очень слабо головой сбросил мяч на Наваса, Кейлор при игре на выходе не успел добраться до мяча, а вот Геббельс подкараулил ошибку соперников и головой пробил в ближний угол ворот, мяч попал в сетку, но с внешней стороны.

32' Геббельс убежал на правый угол штрафной площади, а затем выполнил прострел к линии вратарской, Фолланд не поспел за партнёром по команде, чтобы можно было рассчитывать на удар по воротам.

31' Мбаппе после прохода по левому флангу к штрафной площади "Монако" на этот раз попытался выполнить передачу в центр штрафной на Кина, но Бадиашиль прочитал Килиана и удачно подставил ногу, мяч от защитника "Монако" полетел в руки Манноне.

30' Мартиньш с правого фланга вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, мяч полетел слишком высоко.

29' Сарабия попытался придумать что-то интересное на левом фланге, но его накрыли защитники "Монако" и выбили мяч в аут.

28' Первый же свой серьёзный момент игрокам "ПСЖ" удалось завершить взятием ворот. "Монако" придётся теперь уже больше времени уделять атаке, если парижане создадут преимущество в два мяча, спасти игру команда Нико Ковача уже наверняка не сможет.

27' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Мбаппе!!! Ди Мария при проходе к центральному кругу удачно отыгрался с Данилу, затем Анхель отдал прекрасный пас на ход Мбаппе к линии штрафной площади, Килиан в свою очередь убежал от Дисаси и после входа в штрафную площадь спокойно пробил в левый угол ворот.

26' Фолланд в борьбе за мяч на половине поля "ПСЖ" огрел по ногам Рафинью. Гости в свою очередь довольно быстро разыграли стандарт.

25' Фофана пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

24' Чуамени при проходе вперёд по правому флангу продавил Кимпембе, но затем своего капитана подстраховал Рафинья, который всё же выбил мяч в аут.

23' Сарабия перестарался в борьбе за мяч на левом фланге у штрафной площади "Монако", правила были нарушены против Мартиньша.

22' Полузащитник "ПСЖ" Данилу Перейра получил отложенную жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Монако" против Чуамени.

21' Рафинья в центре поля нарушил правила против Фолланда. Игроки "Монако" вновь не стали торопиться при розыгрыше мяча.

20' Ди Мария выполнил далеко не самую лучшую передачу на ход Кину по правому флангу, мяч ушёл в аут.

19' Балло-Туре при попытке войти в штрафную площадь с левого фланга налетел на ногу Диалло, Клеман Тюрпе показал, что будет удар от ворот.

18' Мбаппе сместился в центр с левого фланга и затем выполнил передачу на Ди Марию, Анхель подработал мяч и пробил в правый угол ворот, мяч вновь ушёл сильно в сторону от цели.

17' Игроки "ПСЖ" пытаются перехватить контроль над мячом, чтобы перестать так много времени проводить в обороне, пока это у парижан более-менее получается.

16' Геббельс вновь отправился прессинговать Наваса к линии вратарской, Кейлор на этот раз сыграл ногами более удачно и выбил мяч в центр поля.

15' Повтор показал, что Фофана наступил на ногу Ди Марии, но Клеман Тюрпен как-то не обратил внимания на этот эпизод.

14' Ди Мария в борьбе с Фофана оказался на газоне у штрафной площади "Монако", Клеман Тюрпен показал, что нужно играть дальше.

13' Мартиньш вновь попытался пройти вперёд по правому флангу, но на этот раз Кимпембе удачно сыграл в подкате и выбил мяч в аут.

12' Данилу пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

11' Мартиньш с правого фланга выполнил прострел в центр штрафной площади, Кимпембе оказался первым на мяче и отправил его обратно на правый фланг.

10' Фолланд со стандарта пробил в левый угол ворот, Навас в прыжке отбил непростой мяч к левому флангу.

9' Фофана с правого фланга сместился в центр и попытался даже уйти к штрафной площади, но тут против него в подкате сыграл Перейра, который также подыграл себе рукой. Клеман Тюрпен всё видел и дал свисток в пользу "Монако".

8' В среднем темпе начинается наша игра, на высоких скоростях "Монако" с "ПСЖ" конечно же не справиться.

7' Диоп на этот раз сам сместился в центр с левого фланга, затем Софьян пробил в левый угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

6' Балло-Туре разогнал атаку по левому флангу, но вот передачу на левый угол штрафной площади Фоде выполнил слишком сильную, Диоп не смог сохранить мяч в игре, будет удар от ворот.

5' Диоп получил по ногам на своей половине поля. Игроки "Монако" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

4' Матсима прошёл вперёд по левому флангу, а затем выполнил прострел в центр штрафной площади, Диалло за счёт грамотной позиции без особого труда перехватил мяч.

3' Диалло выполнил слабенькую передачу назад к левому углу вратарской на Наваса, Геббельс отправился прессинговать голкипера "ПСЖ", Кейло в итоге решил всё же не доводить ситуацию до предела и выбил мяч в аут.

2' Мбаппе при входе в штрафную площадь с левого фланга хотел отыграться с Рафиньей, но ответный пас от Рафиньи пришёлся в Клемана Тюрпена, который неудачно встал на траектории мяча, пришлось Тюрпену давать свисток и останавливать атаку парижан.