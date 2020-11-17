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Монако
 
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Стадион:
ПСЖ

Бомбардиры внутри турнира

Монако
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Бен-Йеддер Виссам 6 (3) 0.6
2. Фолланд Кевин 2 0.2
3. Дисаси Аксель 2 0.2
4. Диоп Софьян 2 0.2
5. Бадиашиле Бенуа 2 0.2
6. Агилар Рубен 1 0.1
7. Желсон Мартиньш 1 0.1
8. Геббельс Виллем 1 0.1
9. Головин Александр 0 0
10. Оньекуру Генри 0 0
11. Балло-Туре Фоде 0 0
12. Чуамени Орельен 0 0
13. Фофана Юссуф 0 0
ПСЖ
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Мбаппе Килиан 7 (2) 0.7
2. Ди Мария Анхель 3 0.3
3. Кин Мойзе 3 0.3
4. Сарабия Пабло 2 0.2
5. Неймар 2 0.2
6. Дракслер Юлиан 2 0.2
7. Флоренци Алессандро 2 0.2
8. Икарди Мауро 2 0.2
9. Эррера Андер 1 0.1
10. Гуэйе Идрисса 1 0.1
11. Маркиньос Маркос 1 0.1
12. Баккер Митчел 0 0
13. Дагба Колин 0 0
14. Рафинья Алькантара 0 0

Карточки

Монако
# Игрок      
1. Чуамени Орельен 3 1
2. Дисаси Аксель 2 1
3. Агилар Рубен 3 0
4. Геббельс Виллем 3 0
5. Фофана Юссуф 1 1
6. Бен-Йеддер Виссам 2 0
7. Желсон Мартиньш 2 0
8. Диоп Софьян 2 0
9. Матсима Крислен 2 0
10. Фабрегас Сеск 1 0
11. Сидибе Джибриль 1 0
12. Фолланд Кевин 1 0
13. Балло-Туре Фоде 1 0
14. Пеллегри Пьетро 1 0
15. Бьянкон Жулиан 1 0
ПСЖ
# Игрок      
1. Неймар 1 1
2. Кюрзава Левен 1 1
3. Паредес Леандро 1 1
4. Диалло Абду 1 1
5. Дракслер Юлиан 2 0
6. Бернат Хуан 2 0
7. Дагба Колин 2 0
8. Сарабия Пабло 1 0
9. Ди Мария Анхель 1 0
10. Гуэйе Идрисса 1 0
11. Верратти Марко 1 0
12. Рафинья Алькантара 1 0
13. Флоренци Алессандро 1 0
14. Эррера Андер 1 0
15. Маркиньос Маркос 1 0
16. Кимпембе Преснел 1 0
17. Баккер Митчел 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Монако 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 29.41% (5) 11.76% (2) 0
 ПСЖ 15.38% (4) 7.69% (2) 15.38% (4) 11.54% (3) 19.23% (5) 30.77% (8)

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5
Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье
Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =0 -5
ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ
ПСЖ 4:0 Дижон ПСЖ 1:2 Манчестер Юнайтед Ним 0:4 ПСЖ ПСЖ 6:1 Анже Реймс 0:2 ПСЖ Ницца 0:3 ПСЖ ПСЖ 1:0 Метц ПСЖ 0:1 Марсель Ланс 1:0 ПСЖ ПСЖ 0:1 Бавария РБ Лейпциг 0:3 ПСЖ Аталанта 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Сошо ПСЖ 0:0 Лион ПСЖ 1:0 Сент-Этьен ПСЖ 4:0 Селтик

Последние игры между собой

Монако: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
Монако 1:4 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:3 Монако Лига 1 ПСЖ 3:1 Монако Лига 1 Монако 0:4 ПСЖ Лига 1
ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 10 8 0 2 26 - 3 24
2. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
3. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
4. Ренн Заявка 10 5 3 2 18 - 14 18
5. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
6. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Монако Заявка 10 5 2 3 17 - 14 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
9. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
10. Метц Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
12. Брест Заявка 10 4 0 6 15 - 22 12
13. Бордо Заявка 10 3 3 4 9 - 11 12
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 10 3 1 6 10 - 15 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 ноября 2020, осталось 2 дня 18 часов 23 минуты.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 80
    Монако 2.5% (2)
    X 15% (12)
    ПСЖ 82.5% (66)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    ПСЖ
    4.76
    5.06
    1.80
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 4.60 4.80 1.60
    Бонус: 5 000 ₽ 4.10 4.30 1.63
    Бонус: 5 000 ₽ 4.33 4.50 1.80
      4.76 5.06 1.62

    Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    6.50 1.09 5.60 1.12 3.10 1.36 2.50 1.52 2.15 1.75 1.91 1.93 1.75 2.15 1.57 2.50 1.38 3.00 1.19 4.60 1.15 5.00 1.05 8.20
    6.45 1.07 5.70 1.11 3.14 1.34 2.56 1.51 1.99 2.00 1.56 2.43 1.38 2.94 1.18 4.45 1.13 4.95 1.04 8.20
    7.52 1.11 3.34 1.36 2.65 1.53 2.20 1.74 1.95 1.95 1.75 2.18 1.56 2.56 1.40 3.15 1.16 5.79
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    3.00 1.38 1.81 1.99 1.37 3.15
    4.45 1.19 3.15 1.36 1.86 1.94 1.39 3.00 1.25 3.95
    3.24 1.39 2.24 1.72 1.85 2.06 1.61 2.46 1.37 3.34
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
    2.35 1.55 1.76 2.00 1.44 2.65
    4.90 1.18 2.34 1.60 1.75 2.08 1.44 2.79 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.44 3.00
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.36
    Букмекер Да Нет
    2.41 1.62
    Где смотреть матч Монако - ПСЖ онлайн

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    Прогнозы на матч Монако - ПСЖ

    Исход игры
    Монако
    2.5% (2)
    Ничья
    15% (12)
    ПСЖ
    82.5% (66)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.49% (62)
    Меньше
    20.51% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    88.46% (69)
    Нет
    11.54% (9)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    48.8% (39)
    1:3 ПСЖ
    21.3% (17)
    1:1 Ничья
    10% (8)
    0:2 ПСЖ
    8.8% (7)
    2:2 Ничья
    5% (4)
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