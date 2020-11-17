Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Бен-Йеддер Виссам
|6 (3)
|0.6
|2.
|Фолланд Кевин
|2
|0.2
|3.
|Дисаси Аксель
|2
|0.2
|4.
|Диоп Софьян
|2
|0.2
|5.
|Бадиашиле Бенуа
|2
|0.2
|6.
|Агилар Рубен
|1
|0.1
|7.
|Желсон Мартиньш
|1
|0.1
|8.
|Геббельс Виллем
|1
|0.1
|9.
|Головин Александр
|0
|0
|10.
|Оньекуру Генри
|0
|0
|11.
|Балло-Туре Фоде
|0
|0
|12.
|Чуамени Орельен
|0
|0
|13.
|Фофана Юссуф
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Мбаппе Килиан
|7 (2)
|0.7
|2.
|Ди Мария Анхель
|3
|0.3
|3.
|Кин Мойзе
|3
|0.3
|4.
|Сарабия Пабло
|2
|0.2
|5.
|Неймар
|2
|0.2
|6.
|Дракслер Юлиан
|2
|0.2
|7.
|Флоренци Алессандро
|2
|0.2
|8.
|Икарди Мауро
|2
|0.2
|9.
|Эррера Андер
|1
|0.1
|10.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0.1
|11.
|Маркиньос Маркос
|1
|0.1
|12.
|Баккер Митчел
|0
|0
|13.
|Дагба Колин
|0
|0
|14.
|Рафинья Алькантара
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Чуамени Орельен
|3
|1
|2.
|Дисаси Аксель
|2
|1
|3.
|Агилар Рубен
|3
|0
|4.
|Геббельс Виллем
|3
|0
|5.
|Фофана Юссуф
|1
|1
|6.
|Бен-Йеддер Виссам
|2
|0
|7.
|Желсон Мартиньш
|2
|0
|8.
|Диоп Софьян
|2
|0
|9.
|Матсима Крислен
|2
|0
|10.
|Фабрегас Сеск
|1
|0
|11.
|Сидибе Джибриль
|1
|0
|12.
|Фолланд Кевин
|1
|0
|13.
|Балло-Туре Фоде
|1
|0
|14.
|Пеллегри Пьетро
|1
|0
|15.
|Бьянкон Жулиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неймар
|1
|1
|2.
|Кюрзава Левен
|1
|1
|3.
|Паредес Леандро
|1
|1
|4.
|Диалло Абду
|1
|1
|5.
|Дракслер Юлиан
|2
|0
|6.
|Бернат Хуан
|2
|0
|7.
|Дагба Колин
|2
|0
|8.
|Сарабия Пабло
|1
|0
|9.
|Ди Мария Анхель
|1
|0
|10.
|Гуэйе Идрисса
|1
|0
|11.
|Верратти Марко
|1
|0
|12.
|Рафинья Алькантара
|1
|0
|13.
|Флоренци Алессандро
|1
|0
|14.
|Эррера Андер
|1
|0
|15.
|Маркиньос Маркос
|1
|0
|16.
|Кимпембе Преснел
|1
|0
|17.
|Баккер Митчел
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Монако
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|29.41% (5)
|11.76% (2)
|0
|ПСЖ
|15.38% (4)
|7.69% (2)
|15.38% (4)
|11.54% (3)
|19.23% (5)
|30.77% (8)
Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =5 -5Ницца 1:2 Монако Монако 4:0 Бордо Лион 4:1 Монако Монако 1:1 Монпелье
Брест 1:0 Монако Монако 3:2 Страсбург Ренн 2:1 Монако Монако 2:1 Нант Ницца 2:3 Монако Метц 0:1 Монако Монако 2:2 Реймс АЗ Алкмаар 0:2 Монако Айнтрахт Фр 1:1 Монако Стандард 2:1 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Серкль Брюгге 0:2 Монако Ницца 2:1 Монако Монако 1:1 Реймс Дижон 1:1 Монако Монако 1:0 Монпелье
ПСЖ Последние 20 матчей: +15 =0 -5ПСЖ 3:0 Ренн РБ Лейпциг 2:1 ПСЖ Нант 0:3 ПСЖ Истанбул Башакшехир 0:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Монако: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 12
ПСЖ: победы: 12, ничьи: 6, поражения: 2
ПСЖ 4:0 Монако Суперкубок ПСЖ 7:1 Монако Лига 1 ПСЖ 3:0 Монако Кубок лиги Монако 1:2 ПСЖ Лига 1 Монако 1:2 ПСЖ Суперкубок ПСЖ 5:0 Монако Кубок Монако 1:4 ПСЖ Кубок лиги ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:2 Монако Лига 1 Монако 0:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:0 Монако Кубок Монако 0:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1 Монако 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:1 Монако Лига 1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|10
|8
|0
|2
|26 - 3
|24
|2.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|3.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|4.
|Ренн
|Заявка
|10
|5
|3
|2
|18 - 14
|18
|5.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|6.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Монако
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|17 - 14
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|10.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|12.
|Брест
|Заявка
|10
|4
|0
|6
|15 - 22
|12
|13.
|Бордо
|Заявка
|10
|3
|3
|4
|9 - 11
|12
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|10
|3
|1
|6
|10 - 15
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Монако» – «ПСЖ» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Монако» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «ПСЖ» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Монако» – «ПСЖ», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|6.50
|1.09
|5.60
|1.12
|3.10
|1.36
|2.50
|1.52
|2.15
|1.75
|1.91
|1.93
|1.75
|2.15
|1.57
|2.50
|1.38
|3.00
|1.19
|4.60
|1.15
|5.00
|1.05
|8.20
|
|6.45
|1.07
|5.70
|1.11
|3.14
|1.34
|2.56
|1.51
|—
|—
|1.99
|2.00
|—
|—
|1.56
|2.43
|1.38
|2.94
|1.18
|4.45
|1.13
|4.95
|1.04
|8.20
|
|7.52
|1.11
|—
|—
|3.34
|1.36
|2.65
|1.53
|2.20
|1.74
|1.95
|1.95
|1.75
|2.18
|1.56
|2.56
|1.40
|3.15
|—
|—
|1.16
|5.79
|—
|—
Прогнозы на матч Монако - ПСЖ
Исход игры
Монако
2.5% (2)
Ничья
15% (12)
ПСЖ
82.5% (66)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (62)
Меньше
20.51% (16)
Обе команды забьют
Да
88.46% (69)
Нет
11.54% (9)
Популярный счёт
1:2 ПСЖ
48.8% (39)
1:3 ПСЖ
21.3% (17)
1:1 Ничья
10% (8)
0:2 ПСЖ
8.8% (7)
2:2 Ничья
5% (4)
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