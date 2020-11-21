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  3. Франция
Брест
2:0
Первый тайм: 26'

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
7' Гол
Онора Франк
2:0
23' Гол
Дюверн Жан-Кевин
26'
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
30
Мулен
Жесси
31
Сиссоко
Альфа
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
33
Гурна-Дуат
Лукас
19
Неу
Иван
7
Будебуз
Ряд
9
Аби
Шарль
20
Буанга
Денис
Брест
4-4-2
Сент-Этьен
4-4-2

Ход матча

7'
Онора Франк
(Кардона Ирвин)
1:0
23'
Дюверн Жан-Кевин
(Февр Ромен)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 32 Владение мячом, % 68

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 3 0.27
2. Онора Франк 3 0.27
3. Февр Ромен 3 0.27
4. Мунье Стив 2 (1) 0.18
5. Шарбонье Гаэтан 2 0.18
6. Кардона Ирвин 2 0.18
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.09
8. Фоссурье Жюльен 0 0
9. Ле Дуарон Жереми 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.27
2. Аушиш Адиль 2 0.18
3. Буанга Денис 2 (1) 0.18
4. Масон Иван 1 0.09
5. Камара Махди 1 0.09
6. Норден Арно 0 0
7. Неу Иван 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Шардонне Брендан 1 1
2. Фоссурье Жюльен 2 0
3. Шарбонье Гаэтан 2 0
4. Мунье Стив 2 0
5. Белькебла Арис 2 0
6. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
7. Дюверн Жан-Кевин 2 0
8. Маньетти Уго 2 0
9. Ласне Пол 1 0
10. Онора Франк 1 0
11. Кардона Ирвин 1 0
12. Ларсонне Готье 1 0
13. Перро Ромен 1 0
14. Диало Ибраима 1 0
15. Мбок Хианга 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 4 0
2. Хазри Вахби 1 1
3. Амума Ромен 2 0
4. Муэффек Аймен 2 0
5. Масон Иван 2 0
6. Гурна-Дуат Лукас 2 0
7. Колодзейчак Тимоти 0 1
8. Буанга Денис 1 0
9. Рецос Панайотис 1 0
10. Мукуди Ароль 1 0
11. Юссуф Зейду 1 0
12. Аушиш Адиль 1 0
13. Фофана Уэсли 1 0
14. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 20% (3) 13.33% (2) 33.33% (5) 6.67% (1) 13.33% (2) 13.33% (2)
 Сент-Этьен 22.22% (2) 11.11% (1) 0 33.33% (3) 22.22% (2) 11.11% (1)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург
Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Брест 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Брест Лига 1 Брест 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Брест Лига 1
Сент-Этьен 2:1 Брест Лига 1 Брест 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Брест Лига 1 Брест 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
4. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
9. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
10. Метц Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Брест 2:0 Заявка 11 5 0 6 17 - 22 15
12. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен 0:2 Заявка 11 3 1 7 10 - 17 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Брест 49% (73)
X 34.9% (52)
Сент-Этьен 16.1% (24)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брест
Ничья
Сент-Этьен
2.25
3.58
3.10
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.43 4.90 6.90
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.58 3.02

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
14.00 1.02 12.50 1.04 4.55 1.21 3.60 1.30 2.25 1.72 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.22 1.66 1.57 2.40 1.20 4.40 1.14 5.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.42 2.88 1.28 3.68
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Прогнозы на матч Брест 2:0 Сент-Этьен

Исход игры
Брест
49% (73)
Ничья
34.9% (52)
Сент-Этьен
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.57% (63)
Меньше
57.43% (85)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
2:1 Брест
27.5% (41)
1:1 Ничья
26.2% (39)
1:0 Брест
17.4% (26)
1:2 Сент-Этьен
8.7% (13)
0:1 Сент-Этьен
5.4% (8)
0:0 Ничья
4% (6)
2:2 Ничья
4% (6)
2:0 Брест
2.7% (4)
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