Брест
4:1
Конец матча
Стадион: Стад Франсис Ле Блё
Сент-Этьен
1:0
7' ГолОнора Франк
2:0
23' ГолДюверн Жан-Кевин
30' Желтая карточкаБрассье Лилиан
2:1
31' ГолКамара Махди
3:1
33' ГолКардона Ирвин
4:1
38' ГолМунье Стив
55' Желтая карточкаТрауко Мигель
18
Перро
Ромен
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
30
Мулен
Жесси
28
Юссуф
Зейду
19
Неу
Иван
20
Буанга
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Перро РоменЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Февр РоменПолузащитник
-
15 Мунье СтивНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Мбок ХиангаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Маньетти УгоПолузащитник
-
Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
30 Мулен ЖессиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Юссуф ЗейдуПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Неу ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Буанга ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Соу СайдуЗащитник
-
26 Дебюши МатьёЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Норден АрноПолузащитник
-
17 Аушиш АдильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Пюэль Клод
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
Ход матча
7'
1:0
23'
2:0
30'
31'
2:1
33'
3:1
38'
4:1
46'
55'
90'
Статистика матча
-
4 Голы 1
-
3 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 1
-
5 Угловые 6
-
0 Офсайды 0
-
12 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
36 Владение мячом, % 64
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Перро Ромен
|3
|0.27
|2.
|Онора Франк
|3
|0.27
|3.
|Мунье Стив
|3 (1)
|0.27
|4.
|Кардона Ирвин
|3
|0.27
|5.
|Февр Ромен
|3
|0.27
|6.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0.18
|7.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|1
|0.09
|8.
|Дюверн Жан-Кевин
|1
|0.09
|9.
|Фоссурье Жюльен
|0
|0
|10.
|Ле Дуарон Жереми
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Амума Ромен
|3
|0.27
|2.
|Аушиш Адиль
|2
|0.18
|3.
|Камара Махди
|2
|0.18
|4.
|Буанга Денис
|2 (1)
|0.18
|5.
|Масон Иван
|1
|0.09
|6.
|Норден Арно
|0
|0
|7.
|Мукуди Ароль
|0
|0
|8.
|Неу Иван
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Шардонне Брендан
|1
|1
|2.
|Фоссурье Жюльен
|2
|0
|3.
|Шарбонье Гаэтан
|2
|0
|4.
|Мунье Стив
|2
|0
|5.
|Белькебла Арис
|2
|0
|6.
|Пьер-Габриэль Ронаэль
|2
|0
|7.
|Дюверн Жан-Кевин
|2
|0
|8.
|Маньетти Уго
|2
|0
|9.
|Ласне Пол
|1
|0
|10.
|Онора Франк
|1
|0
|11.
|Кардона Ирвин
|1
|0
|12.
|Ларсонне Готье
|1
|0
|13.
|Перро Ромен
|1
|0
|14.
|Диало Ибраима
|1
|0
|15.
|Мбок Хианга
|1
|0
|16.
|Брассье Лилиан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Неу Иван
|4
|0
|2.
|Хазри Вахби
|1
|1
|3.
|Амума Ромен
|2
|0
|4.
|Муэффек Аймен
|2
|0
|5.
|Масон Иван
|2
|0
|6.
|Гурна-Дуат Лукас
|2
|0
|7.
|Колодзейчак Тимоти
|0
|1
|8.
|Трауко Мигель
|1
|0
|9.
|Буанга Денис
|1
|0
|10.
|Рецос Панайотис
|1
|0
|11.
|Мукуди Ароль
|1
|0
|12.
|Юссуф Зейду
|1
|0
|13.
|Аушиш Адиль
|1
|0
|14.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|15.
|Сидибе Абдулайе
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Брест
|21.05% (4)
|15.79% (3)
|36.84% (7)
|5.26% (1)
|10.53% (2)
|10.53% (2)
|Сент-Этьен
|20% (2)
|10% (1)
|10% (1)
|30% (3)
|20% (2)
|10% (1)
Предыдущие игры
Брест Последние 20 матчей: +10 =1 -9Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =1 -11Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи
Последние игры между собой
Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|11
|8
|0
|3
|28 - 6
|24
|2.
|Монако
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|20 - 16
|20
|3.
|Лилль
|Заявка
|10
|5
|4
|1
|17 - 7
|19
|4.
|Марсель
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|12 - 8
|18
|5.
|Ренн
|Заявка
|11
|5
|3
|3
|18 - 15
|18
|6.
|Монпелье
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|16 - 13
|17
|7.
|Ницца
|Заявка
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Лион
|Заявка
|10
|4
|5
|1
|17 - 10
|17
|9.
|Анже
|Заявка
|10
|5
|1
|4
|15 - 20
|16
|10.
|Метц
|Заявка
|10
|4
|3
|3
|11 - 8
|15
|11.
|Брест
|Заявка
|11
|5
|0
|6
|19 - 23
|15
|12.
|Бордо
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|10 - 11
|15
|13.
|Ланс
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|14 - 14
|14
|14.
|Нант
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|11 - 13
|11
|15.
|Сент-Этьен
|Заявка
|11
|3
|1
|7
|11 - 19
|10
|16.
|Реймс
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|16 - 18
|9
|17.
|Лорьян
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|12 - 17
|8
|18.
|Ним
|Заявка
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|19.
|Страсбург
|Заявка
|10
|2
|0
|8
|10 - 19
|6
|20.
|Дижон
|Заявка
|10
|0
|4
|6
|5 - 19
|4
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Брест 4:1 Сент-Этьен
Исход игры
Брест
49% (73)
Ничья
34.9% (52)
Сент-Этьен
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.57% (63)
Меньше
57.43% (85)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
2:1 Брест
27.5% (41)
1:1 Ничья
26.2% (39)
1:0 Брест
17.4% (26)
1:2 Сент-Этьен
8.7% (13)
0:1 Сент-Этьен
5.4% (8)
2:2 Ничья
4% (6)
0:0 Ничья
4% (6)
2:0 Брест
2.7% (4)
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