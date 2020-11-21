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  3. Франция
Брест
4:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Этьен
0'
1:0
7' Гол
Онора Франк
2:0
23' Гол
Дюверн Жан-Кевин
30' Желтая карточка
Брассье Лилиан
2:1
31' Гол
Камара Махди
3:1
33' Гол
Кардона Ирвин
4:1
38' Гол
Мунье Стив
55' Желтая карточка
Трауко Мигель
90'+3
1
Ларсонне
Готье
20
Пьер-Габриэль
Ронаэль
3
Брассье
Лилиан
2
Дюверн
Жан-Кевин
18
Перро
Ромен
9
Онора
Франк
7
Белькебла
Арис
8
Ласне
Пол
21
Февр
Ромен
15
Мунье
Стив
14
Кардона
Ирвин
30
Мулен
Жесси
31
Сиссоко
Альфа
2
Мукуди
Ароль
5
Колодзейчак
Тимоти
8
Камара
Махди
28
Юссуф
Зейду
33
Гурна-Дуат
Лукас
19
Неу
Иван
7
Будебуз
Ряд
9
Аби
Шарль
20
Буанга
Денис
Брест
4-4-2
Сент-Этьен
4-4-2

Ход матча

7'
Онора Франк
(Кардона Ирвин)
1:0
23'
Дюверн Жан-Кевин
(Февр Ромен)
2:0
30'
Брассье Лилиан
 
31'
2:1
Камара Махди
(Мукуди Ароль)
33'
Кардона Ирвин
(Онора Франк)
3:1
38'
Мунье Стив
(Перро Ромен)
4:1
46'
 
Норден Арно
Аби Шарль
46'
 
Трауко Мигель
Гурна-Дуат Лукас
46'
 
Дебюши Матьё
Сиссоко Альфа
55'
 
Трауко Мигель
73'
Ле Дуарон Жереми
Кардона Ирвин
 
73'
Батоккьо Кристиан
Онора Франк
 
74'
 
Аушиш Адиль
Будебуз Ряд
78'
 
Ривера Максанс
Буанга Денис
79'
Шарбонье Гаэтан
Мунье Стив
 
90'
Мбок Хианга
Ласне Пол
 
90'
Маньетти Уго
Февр Ромен
 

Статистика матча

  • 4 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 6
  • 5 Удары в створ 1
  • 5 Угловые 6
  • 0 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 36 Владение мячом, % 64

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Брест
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Перро Ромен 3 0.27
2. Онора Франк 3 0.27
3. Мунье Стив 3 (1) 0.27
4. Кардона Ирвин 3 0.27
5. Февр Ромен 3 0.27
6. Шарбонье Гаэтан 2 0.18
7. Пьер-Габриэль Ронаэль 1 0.09
8. Дюверн Жан-Кевин 1 0.09
9. Фоссурье Жюльен 0 0
10. Ле Дуарон Жереми 0 0
Сент-Этьен
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Амума Ромен 3 0.27
2. Аушиш Адиль 2 0.18
3. Камара Махди 2 0.18
4. Буанга Денис 2 (1) 0.18
5. Масон Иван 1 0.09
6. Норден Арно 0 0
7. Мукуди Ароль 0 0
8. Неу Иван 0 0

Карточки

Брест
# Игрок      
1. Шардонне Брендан 1 1
2. Фоссурье Жюльен 2 0
3. Шарбонье Гаэтан 2 0
4. Мунье Стив 2 0
5. Белькебла Арис 2 0
6. Пьер-Габриэль Ронаэль 2 0
7. Дюверн Жан-Кевин 2 0
8. Маньетти Уго 2 0
9. Ласне Пол 1 0
10. Онора Франк 1 0
11. Кардона Ирвин 1 0
12. Ларсонне Готье 1 0
13. Перро Ромен 1 0
14. Диало Ибраима 1 0
15. Мбок Хианга 1 0
16. Брассье Лилиан 1 0
Сент-Этьен
# Игрок      
1. Неу Иван 4 0
2. Хазри Вахби 1 1
3. Амума Ромен 2 0
4. Муэффек Аймен 2 0
5. Масон Иван 2 0
6. Гурна-Дуат Лукас 2 0
7. Колодзейчак Тимоти 0 1
8. Трауко Мигель 1 0
9. Буанга Денис 1 0
10. Рецос Панайотис 1 0
11. Мукуди Ароль 1 0
12. Юссуф Зейду 1 0
13. Аушиш Адиль 1 0
14. Фофана Уэсли 1 0
15. Сидибе Абдулайе 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Брест 21.05% (4) 15.79% (3) 36.84% (7) 5.26% (1) 10.53% (2) 10.53% (2)
 Сент-Этьен 20% (2) 10% (1) 10% (1) 30% (3) 20% (2) 10% (1)

Предыдущие игры

Брест Последние 20 матчей: +10 =1 -9
Генгам 0:1 Брест Брест 3:2 Лилль Ренн 2:1 Брест Брест 0:3 Страсбург
Нант 3:1 Брест Брест 1:0 Монако Анже 3:2 Брест Брест 3:2 Лорьян Дижон 0:2 Брест Брест 2:3 Марсель Ним 4:0 Брест Лилль 1:2 Брест Лилль 1:2 Брест Генгам 0:1 Брест Генгам 0:1 Брест Брест 1:2 Ренн Брест 1:2 Ренн Брест 2:2 Лорьян Бриёшен 0:1 Брест Реймс 1:0 Брест
Сент-Этьен Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Сент-Этьен 3:2 Гренобль Лион 2:1 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Монпелье Метц 2:0 Сент-Этьен
Сент-Этьен 1:3 Ницца Ланс 2:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:3 Ренн Нант 2:2 Сент-Этьен Марсель 0:2 Сент-Этьен Сент-Этьен 2:0 Страсбург Сент-Этьен 2:0 Лорьян Анже 1:0 Сент-Этьен Ренн 3:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 4:2 Бордо ПСЖ 1:0 Сент-Этьен Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 0:1 Андерлехт Сент-Этьен 4:0 Шарлеруа Сент-Этьен 4:1 Ницца Сент-Этьен 4:1 Румийи

Последние игры между собой

Брест: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
Сент-Этьен: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Брест 3:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 1:1 Брест Лига 1 Брест 0:1 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 4:0 Брест Лига 1
Сент-Этьен 2:1 Брест Лига 1 Брест 2:2 Сент-Этьен Лига 1 Сент-Этьен 2:0 Брест Лига 1 Брест 2:0 Сент-Этьен Лига 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 11 8 0 3 28 - 6 24
2. Монако Заявка 11 6 2 3 20 - 16 20
3. Лилль Заявка 10 5 4 1 17 - 7 19
4. Марсель Заявка 9 5 3 1 12 - 8 18
5. Ренн Заявка 11 5 3 3 18 - 15 18
6. Монпелье Заявка 10 5 2 3 16 - 13 17
7. Ницца Заявка 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Лион Заявка 10 4 5 1 17 - 10 17
9. Анже Заявка 10 5 1 4 15 - 20 16
10. Метц Заявка 10 4 3 3 11 - 8 15
11. Брест Заявка 11 5 0 6 19 - 23 15
12. Бордо Заявка 11 4 3 4 10 - 11 15
13. Ланс Заявка 8 4 2 2 14 - 14 14
14. Нант Заявка 9 3 2 4 11 - 13 11
15. Сент-Этьен Заявка 11 3 1 7 11 - 19 10
16. Реймс Заявка 10 2 3 5 16 - 18 9
17. Лорьян Заявка 10 2 2 6 12 - 17 8
18. Ним Заявка 10 2 2 6 10 - 19 8
19. Страсбург Заявка 10 2 0 8 10 - 19 6
20. Дижон Заявка 10 0 4 6 5 - 19 4
Новости матча
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  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 149
Брест 49% (73)
X 34.9% (52)
Сент-Этьен 16.1% (24)
Все прогнозы
2.15 Прогноз на матч от Liveresult

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 0.00 0.00 0.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.24 3.58 3.02

Самый высокий коэффициент на матч «Брест» – «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Брест» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Сент-Этьен» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Брест» – «Сент-Этьен», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
14.00 1.02 12.50 1.04 4.55 1.21 3.60 1.30 2.25 1.72 1.78 2.06 1.51 2.60 1.26 3.94 1.20 4.70 1.08 8.30
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.45 1.31 2.22 1.66 1.57 2.40 1.20 4.40 1.14 5.70
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
4.75 1.19 3.38 1.32 1.91 1.89 1.42 2.88 1.28 3.68
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Прогнозы на матч Брест 4:1 Сент-Этьен

Исход игры
Брест
49% (73)
Ничья
34.9% (52)
Сент-Этьен
16.1% (24)
Тотал 2.5
Больше
42.57% (63)
Меньше
57.43% (85)
Обе команды забьют
Да
68.92% (102)
Нет
31.08% (46)
Популярный счёт
2:1 Брест
27.5% (41)
1:1 Ничья
26.2% (39)
1:0 Брест
17.4% (26)
1:2 Сент-Этьен
8.7% (13)
0:1 Сент-Этьен
5.4% (8)
2:2 Ничья
4% (6)
0:0 Ничья
4% (6)
2:0 Брест
2.7% (4)
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