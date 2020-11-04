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  3. Швейцария: Суперлига
Цюрих
0:0
Первый тайм: 36'

Стадион:
Базель
0'
21' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
22' Желтая карточка
Ousmane Doumbia
36'
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
9
Сисей
Ассан
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
96
Жорже
Марко
23
Касами
Пайтим
22
Буняку
Оргес
30
Жегрова
Эдон
20
Фрай
Фабиан
18
Julian
Von
Moos
98
Кабрал
Артур
Цюрих
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Ван дер Верфф Яспер
22'
Ousmane Doumbia
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 1
  • 2 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 6
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 42 Владение мячом, % 58

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих
Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано
Базель Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель
Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Базель 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Базель Суперлига Цюрих 3:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Цюрих Суперлига
Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:3 Базель Кубок Цюрих 0:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 5:1 Цюрих Суперлига
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Цюрих
Ничья
Базель
3.81
4.20
1.98
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.70 3.70 1.93
Бонус: 5 000 ₽ 3.50 3.40 1.97
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 4.20 1.95
  3.81 3.72 1.98

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
9.50 1.03 12.00 1.02 3.15 1.33 5.20 1.14 1.76 2.00 2.14 1.71 2.40 1.57 2.05 1.77 1.27 3.55 1.48 2.55 1.08 7.00 1.17 4.70 1.01 12.60 1.05 8.90
5.95 1.09 5.20 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.86 2.04 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.85 1.11 5.35 1.02 8.90
6.90 1.12 3.37 1.35 2.55 1.56 2.15 1.77 1.93 1.97 1.68 2.28 1.55 2.59 1.45 2.90 1.63 2.39 1.45 2.89 1.33 3.45 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 2.85 1.39 1.05 8.50 1.32 3.20 1.07 7.50
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
2.34 1.66 1.93 1.97 1.49 2.76 1.33 3.53 1.25 4.29 1.52 2.68 1.30 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.30 1.58 1.72 2.06 1.42 2.75
5.95 1.13 4.65 1.20 2.26 1.64 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.82 1.92
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
Где смотреть матч Цюрих 0:0 Базель онлайн

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