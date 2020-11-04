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  3. Швейцария: Суперлига
Цюрих
1:0
Конец матча

Стадион: Зрители: 50
Базель
0'
21' Желтая карточка
Ван дер Верфф Яспер
21' Желтая карточка
Ousmane Doumbia
1:0
46' Гол
Маркезано Антонио
90'+6
25
Бреше
Янник
4
Омерагич
Бечир
5
Зобих
Лассе
3
Nathan
V
6
Алити
Фидан
14
Домджони
Тони
20
Ousmane
Doumbia
15
Aiyegun
Tosin
10
Маркезано
Антонио
70
Кололли
Беньямин
9
Сисей
Ассан
1
Николич
Джордже
5
Видмер
Сильван
4
Джюмарт
Эрай
21
Ван
дер
Верфф
Яспер
96
Жорже
Марко
23
Касами
Пайтим
22
Буняку
Оргес
30
Жегрова
Эдон
20
Фрай
Фабиан
18
Julian
Von
Moos
98
Кабрал
Артур
Цюрих
4-2-3-1
Базель
4-2-3-1

Ход матча

21'
 
Ван дер Верфф Яспер
21'
Ousmane Doumbia
 
46'
Маркезано Антонио
(Сисей Ассан)
1:0
62'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Кабрал Артур
62'
 
Кампо Самуэле
Буняку Оргес
73'
 
Andrea Padula
Жегрова Эдон
73'
 
Туши Тициан
Julian Von Moos
73'
Крамер Блаж
Сисей Ассан
 
83'
Degnand Wilfried Gnonto
Маркезано Антонио
 
90'
Крьезиу Хекуран
Кололли Беньямин
 

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 7
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 7
  • 0 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 4
  • 37 Владение мячом, % 63

Предыдущие игры

Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих
Кьяссо 3:2 Цюрих Цюрих 3:0 Винтертур Цюрих 1:0 Виль Люцерн 2:0 Цюрих Цюрих 2:5 Шаффхаузен Цюрих 3:3 Тун Люцерн 2:1 Цюрих Цюрих 0:2 Сьон Цюрих 1:3 Санкт-Галлен Лугано 1:0 Цюрих Цюрих 0:5 Янг Бойз Базель 4:0 Цюрих Нёвшатель Ксамакс 1:1 Цюрих Цюрих 2:0 Серветт Тун 3:2 Цюрих Цюрих 1:0 Лугано
Базель Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель
Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель

Последние игры между собой

Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Базель 4:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:4 Базель Суперлига Цюрих 3:2 Базель Суперлига Базель 4:0 Цюрих Суперлига
Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:3 Базель Кубок Цюрих 0:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 5:1 Цюрих Суперлига
Прогнозы на футбол - новый раздел!
Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    21'
    Ousmane Doumbia получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    21'
    Ван дер Верфф Яспер получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Letzigrund Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.35 4.30 10.50
Бонус: 5 000 ₽ 1.35 3.80 13.00
Бонус: 5 000 ₽ 3.40 4.20 1.95
  1.30 4.43 22.54

Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
5.80 1.11 12.00 1.02 2.05 1.72 5.20 1.14 1.17 4.70 2.14 1.71 2.40 1.57 2.05 1.77 1.17 4.70 1.48 2.55 1.03 10.00 1.17 4.70 1.01 12.60 1.05 8.90
5.95 1.09 5.20 1.13 2.90 1.39 2.36 1.59 1.86 2.04 1.49 2.62 1.34 3.14 1.15 4.85 1.11 5.35 1.02 8.90
4.23 1.25 2.76 1.49 1.73 2.21 1.45 2.92 1.17 5.58 1.13 6.85 1.50 2.72 1.34 3.48 1.68 2.28 1.55 2.59 1.45 2.90 1.63 2.39 1.45 2.89 1.33 3.45 1.14 6.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
1.62 2.20 2.85 1.39 1.05 8.50 1.32 3.20 1.07 7.50
4.30 1.22 3.00 1.39 1.80 2.01 1.35 3.20 1.23 4.20
1.27 4.01 1.14 6.24 1.49 2.76 1.33 3.53 1.25 4.29 1.52 2.68 1.30 3.78
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 3 3
2.30 1.58 1.72 2.06 1.42 2.75
5.95 1.13 4.65 1.20 2.26 1.64 1.69 2.17 1.41 2.91 1.16 5.20

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.48 1.50
Букмекер Да Нет
4.70 1.17
Букмекер Да Нет
2.31 1.57
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