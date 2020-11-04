Цюрих
1:0
Конец матча
Стадион: Летцигрунд Зрители: 50
Базель
21' Желтая карточкаВан дер Верфф Яспер
21' Желтая карточкаOusmane Doumbia
1:0
46' ГолМаркезано Антонио
25
Бреше
Янник
3
Nathan
V
96
Жорже
Марко
22
Буняку
Оргес
30
Жегрова
Эдон
20
Фрай
Фабиан
98
Кабрал
Артур
- Основной состав
-
25 Бреше ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
-
3 Nathan VЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Крамер БлажНападающий
-
-
-
Главный тренер: Massimo Rizzo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
96 Жорже МаркоЗащитник
- Полузащитник
-
22 Буняку ОргесПолузащитник
-
30 Жегрова ЭдонПолузащитник
-
20 Фрай ФабианПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Кабрал АртурНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Туши ТицианНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сириако Сфорца
Ход матча
21'
46'
1:0
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 7
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 7
-
0 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 4
-
37 Владение мячом, % 63
Предыдущие игры
Цюрих Последние 20 матчей: +5 =3 -12Вадуц 1:4 Цюрих Лозанна-Спорт 4:0 Цюрих Цюрих 2:2 Лугано Янг Бойз 2:1 Цюрих
Базель Последние 20 матчей: +9 =5 -6Санкт-Галлен 1:3 Базель Базель 3:2 Люцерн Базель 1:3 ЦСКА София Серветт 1:0 Базель
Базель 3:2 Анортосис Базель 2:2 Вадуц Осиек 1:2 Базель Базель 1:5 Саарбрюккен Базель 1:2 Янг Бойз Базель 6:1 Винтертур Шахтёр Донецк 4:1 Базель Базель 1:0 Айнтрахт Фр Базель 0:0 Люцерн Тун 0:0 Базель Базель 4:4 Лугано Санкт-Галлен 0:5 Базель Серветт 2:2 Базель Базель 4:0 Цюрих Базель 3:2 Янг Бойз Сьон 1:0 Базель
Последние игры между собой
Цюрих: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 14
Базель: победы: 14, ничьи: 4, поражения: 2
Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:3 Базель Кубок Цюрих 0:2 Базель Суперлига Базель 2:0 Цюрих Суперлига Цюрих 1:1 Базель Суперлига Цюрих 4:1 Базель Суперлига Базель 3:0 Цюрих Суперлига Цюрих 0:0 Базель Суперлига Базель 1:0 Цюрих Суперлига Базель 3:1 Цюрих Кубок Цюрих 2:3 Базель Суперлига Базель 2:2 Цюрих Суперлига Цюрих 2:2 Базель Суперлига Базель 3:1 Цюрих Суперлига Цюрих 1:2 Базель Суперлига Базель 5:1 Цюрих Суперлига
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Цюрих» – «Базель» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Цюрих» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Базель» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Цюрих» – «Базель», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|5.80
|1.11
|12.00
|1.02
|—
|—
|2.05
|1.72
|—
|—
|5.20
|1.14
|—
|—
|1.17
|4.70
|2.14
|1.71
|2.40
|1.57
|2.05
|1.77
|1.17
|4.70
|—
|—
|1.48
|2.55
|1.03
|10.00
|1.17
|4.70
|1.01
|12.60
|1.05
|8.90
|
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|5.95
|1.09
|—
|—
|5.20
|1.13
|—
|—
|2.90
|1.39
|—
|—
|2.36
|1.59
|—
|—
|1.86
|2.04
|—
|—
|1.49
|2.62
|1.34
|3.14
|1.15
|4.85
|1.11
|5.35
|1.02
|8.90
|
|—
|—
|4.23
|1.25
|2.76
|1.49
|1.73
|2.21
|1.45
|2.92
|1.17
|5.58
|1.13
|6.85
|1.50
|2.72
|1.34
|3.48
|1.68
|2.28
|1.55
|2.59
|1.45
|2.90
|1.63
|2.39
|1.45
|2.89
|1.33
|3.45
|—
|—
|1.14
|6.25
|—
|—