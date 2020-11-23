Кротов вновь разогнал атаку "Уфы", но на этот раз по правой половине поля, далее последовала передача на правый угол штрафной площади, Фольмер в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Лантратову.

Камилов из центра поля выполнил безадресный заброс к линии вратарской, Лантратов лишний раз немного размялся при игре на выходе.

Сухов на своей половине поля нарушил правила против Кухарчука. Игроки "Химок" заработали неплохой стандарт.

Глушаков со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Камилов головой выбил мяч на правый фланг.

Кухарчук подхватил мяч на правом фланге, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч.

18' Фольмер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Плиев головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

17' Жамалетдинов на левом фланге отыгрался с Кротовым, затем Тимур вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Лантратов сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.

16' Против Комнена были нарушены правила в центре поля, на этот раз игроки "Уфы" быстро разыграли стандарт.

15' Беленов со своей половины поля сильно выбил мяч вперёд, далее Комнен и Фольмер довели мяч к правому углу штрафной площади до Жамалетдинова, но Тимур оказался в офсайде.

14' Комнен в центре поля нарушил правила против Трошечкина. Игроки "Химок" также особо никуда не спешат при розыгрыше стандарта.

13' Конате в борьбе за верховой мяч на правом фланге теперь уже нарушил правила против Никитина. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

12' Плиев в борьбе за верховой мяч с Конате в центре поля получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре.

11' Теперь уже последовала передача к левому углу штрафной площади "Химок" на ход Кротову, мяч полетел слишком сильно для Вячеслава, а Лантратов уже грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

10' Фольмер с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лантратов ошибся при игре на выходе и выпустил мяч из рук, но своего голкипера успел подстраховать Идову.

9' Йокич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Данилкиным капитан "Уфы" заработал лишь угловой для своей команды.

8' Идову из аута выбросил мяч на ход Конате по левому флангу, Плиев оказался быстрее форварда "Химок" и вновь выбил мяч в аут.

7' Первый же серьёзный момент "Химок" завершился взятием ворот, посмотрим, как теперь "Уфа" будет исправлять своё положение на поле.

6' Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Кухарчук!!! Трошечкин в центре поля отыгрался с Боженовым, а затем выполнил заброс на ход Кухарчуку к левому углу штрафной площади, Илья зацепился за мяч, вошёл в штрафную и затем точно пробил в правый угол ворот мимо Беленова, который пытался сократить дистанцию.

5' Фольмер из центра поля выполнил передачу на ход Жамалетдинову по центру, пас был слишком читаемым, защитники "Химок" спокойно перехватили мяч.

4' Игроки "Уфы" больше времени проводят с мячом на старте матча, но создать что-то интересное в атаке команде Рашида Рахимова пока никак не удаётся.

3' Игроки "Химок" попытались провести контратаку, но Конате из центра поля выполнил плохую передачу на ход Кухарчуку, мяч был перехвачен Плиевым.

2' Глушаков в центре поля нарушил правила против Жамалетдинова. "Уфа" не стала торопиться при розыгрыше мяча.