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Уфа
0:1
Первый тайм: 16'

Стадион:
Химки
0'
0:1
5' Гол
Кухарчук Илья
16'
Уфа - Химки. 0:1. Илья Кухарчук,...
31
Беленов
Александр
15
Плиев
Константин
4
Никитин
Алексей
55
Табидзе
Джемал
33
Сухов
Александр
57
Кротов
Вячеслав
29
Камилов
Владислав
9
Фольмер
Кирилл
5
Йокич
Боян
18
Комнен
Андрич
75
Жамалетдинов
Тимур
22
Лантратов
Илья
25
Филин
Александр
6
Тихий
Дмитрий
15
Данилкин
Егор
87
Боженов
Кирилл
8
Глушаков
Денис
5
Трошечкин
Александр
4
Идову
Брайн
45
Конате
Мохамед
II
88
Дядюн
Владимир
44
Кухарчук
Илья
Уфа
3-5-2
Химки
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комнен Андрич 2 (1) 0.13
2. Бизяк Ловро 1 (1) 0.07
3. Аликин Павел 1 0.07
4. Кротов Вячеслав 1 0.07
5. Алиев Азер 1 0.07
6. Жамалетдинов Тимур 1 0.07
7. Голубев Артём 1 0.07
8. Данченко Олег 0 0
9. Сухов Александр 0 0
10. Неделчару Ионуц 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.2
2. Мирзов Резиуан 3 0.2
3. Идову Брайн 2 0.13
4. Ломовицкий Александр 2 0.13
5. Кухарчук Илья 1 0.07
6. Трошечкин Александр 1 0.07
7. Глушаков Денис 1 0.07
8. Данилкин Егор 1 0.07
9. Алиев Камран 1 0.07
10. Боженов Кирилл 1 0.07
11. Дядюн Владимир 0 0
12. Полярус Артём 0 0
13. Конате Мохамед II 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 3 0
2. Алиев Азер 3 0
3. Безденежных Игорь 3 0
4. Карп Кэтэлин 3 0
5. Табидзе Джемал 3 0
6. Сухов Александр 2 0
7. Аликин Павел 2 0
8. Жамалетдинов Тимур 2 0
9. Неделчару Ионуц 2 0
10. Тилль Оливье 2 0
11. Голубев Артём 2 0
12. Плиев Константин 2 0
13. Кротов Вячеслав 0 1
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Никитин Алексей 1 0
16. Морозов Григорий 1 0
17. Данченко Олег 1 0
18. Бизяк Ловро 1 0
19. Комнен Андрич 1 0
20. Агаларов Гамид 1 0
21. Фольмер Кирилл 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 6 0
2. Идову Брайн 4 1
3. Тихий Дмитрий 5 0
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 3 0
6. Дядюн Владимир 3 0
7. Полярус Артём 3 0
8. Данилкин Егор 3 0
9. Казанцев Данил 1 1
10. Мурнин Андрей 2 0
11. Глушаков Денис 2 0
12. Гапон Евгений 2 0
13. Мирзов Резиуан 2 0
14. Куат Исламбек 2 0
15. Конате Мохамед II 2 0
16. Логашов Арсений 1 0
17. Корян Аршак 1 0
18. Лантратов Илья 1 0
19. Ломовицкий Александр 1 0
20. Филин Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1)
 Химки 0 33.33% (5) 6.67% (1) 33.33% (5) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа
Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки
Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Химки 0:0 Уфа Товарищеские матчи Химки 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион Уфа 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 15 10 2 3 28 - 11 32
2. Зенит Заявка 15 9 4 2 32 - 12 31
3. Спартак Москва Заявка 15 8 5 2 25 - 16 29
4. Динамо Москва Заявка 15 8 3 4 21 - 12 27
5. Ростов Заявка 15 8 2 5 18 - 15 26
6. Сочи Заявка 15 6 6 3 23 - 21 24
7. Ахмат Заявка 15 7 3 5 19 - 18 24
8. Локомотив Москва Заявка 15 7 3 5 16 - 16 24
9. Краснодар Заявка 15 6 3 6 24 - 18 21
10. Рубин Заявка 15 6 3 6 21 - 22 21
11. Урал Заявка 15 3 7 5 11 - 15 16
12. Химки 1:0 Заявка 15 4 3 8 16 - 25 15
13. Арсенал Тула Заявка 15 3 4 8 17 - 27 13
14. Тамбов Заявка 15 3 3 9 11 - 18 12
15. Ротор Заявка 15 1 5 9 7 - 23 8
16. Уфа 0:1 Заявка 15 1 4 10 8 - 28 7
  • Первый тайм
  • 23'
    Кухарчук подхватил мяч на правом фланге, а затем выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде вновь не смог зацепиться за мяч. 
  • 22'
    Глушаков со стандарта выполнил подачу к правому углу вратарской, Камилов головой выбил мяч на правый фланг. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Сухов на своей половине поля нарушил правила против Кухарчука. Игроки "Химок" заработали неплохой стандарт. 
  • 20'
    Камилов из центра поля выполнил безадресный заброс к линии вратарской, Лантратов лишний раз немного размялся при игре на выходе. 
  • 19'
    Кротов вновь разогнал атаку "Уфы", но на этот раз по правой половине поля, далее последовала передача на правый угол штрафной площади, Фольмер в касание пробил по воротам, мяч полетел точно в руки Лантратову. 
  • Угловой
    18'
    Фольмер с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Плиев головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • Опасный момент
    17'
    Жамалетдинов на левом фланге отыгрался с Кротовым, затем Тимур вошёл в штрафную площадь и пробил в ближний угол ворот, Лантратов сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    16'
    Против Комнена были нарушены правила в центре поля, на этот раз игроки "Уфы" быстро разыграли стандарт. 
  • Офсайд
    15'
    Беленов со своей половины поля сильно выбил мяч вперёд, далее Комнен и Фольмер довели мяч к правому углу штрафной площади до Жамалетдинова, но Тимур оказался в офсайде. 
  • Фол, нарушение
    14'
    Комнен в центре поля нарушил правила против Трошечкина. Игроки "Химок" также особо никуда не спешат при розыгрыше стандарта. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Конате в борьбе за верховой мяч на правом фланге теперь уже нарушил правила против Никитина. Игроки "Уфы" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Штанга
    12'
    Плиев в борьбе за верховой мяч с Конате в центре поля получил небольшое повреждение. Вышли на поле врачи "Уфы", пауза в игре. 
  • 11'
    Теперь уже последовала передача к левому углу штрафной площади "Химок" на ход Кротову, мяч полетел слишком сильно для Вячеслава, а Лантратов уже грамотно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • Угловой
    10'
    Фольмер с углового выполнил подачу к линии вратарской, Лантратов ошибся при игре на выходе и выпустил мяч из рук, но своего голкипера успел подстраховать Идову. 
  • 9'
    Йокич попытался войти в штрафную площадь с левого фланга, но в борьбе с Данилкиным капитан "Уфы" заработал лишь угловой для своей команды. 
  • 8'
    Идову из аута выбросил мяч на ход Конате по левому флангу, Плиев оказался быстрее форварда "Химок" и вновь выбил мяч в аут. 
  • 7'
    Первый же серьёзный момент "Химок" завершился взятием ворот, посмотрим, как теперь "Уфа" будет исправлять своё положение на поле. 
  • Описание гола
    6'
    Г-О-О-О-Л! 0:1!!! Кухарчук!!! Трошечкин в центре поля отыгрался с Боженовым, а затем выполнил заброс на ход Кухарчуку к левому углу штрафной площади, Илья зацепился за мяч, вошёл в штрафную и затем точно пробил в правый угол ворот мимо Беленова, который пытался сократить дистанцию. 
  • 5'
    Фольмер из центра поля выполнил передачу на ход Жамалетдинову по центру, пас был слишком читаемым, защитники "Химок" спокойно перехватили мяч. 
  • 4'
    Игроки "Уфы" больше времени проводят с мячом на старте матча, но создать что-то интересное в атаке команде Рашида Рахимова пока никак не удаётся. 
  • 3'
    Игроки "Химок" попытались провести контратаку, но Конате из центра поля выполнил плохую передачу на ход Кухарчуку, мяч был перехвачен Плиевым. 
  • Фол, нарушение
    2'
    Глушаков в центре поля нарушил правила против Жамалетдинова. "Уфа" не стала торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня "Уфа" на своём поле должна цепляться за очки, чтобы хотя бы не остаться на последнем месте и вновь догнать волгоградский "Ротор", который вчера на своём поле сыграл вничью с "Уралом" из Екатеринбурга. "Химкам" также сегодня нужно постараться зацепиться за очки, в случае победы команда Игоря Черевченко сможет покинуть зону переходных матчей, что безусловно очень важно для клуба. 
  • Первый тайм
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Кухарчук Илья бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Neftyanik Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.70 3.10 2.70
Бонус: 5 000 ₽ 5.40 3.70 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 2.76 3.08 2.86
  2.69 2.97 2.96

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6 6.5 6.5
6.00 1.11 4.70 1.19 5.80 1.13 2.08 1.80 4.44 1.20 1.73 2.17 2.22 1.65 1.66 2.20 1.40 2.90 1.15 5.30 1.12 6.10 0.00 25.00 0.00 17.00 0.00 17.00 0.00 17.00
6.50 1.12 4.95 1.18 2.38 1.60 1.76 2.09 1.47 2.88 1.18 4.95 1.14 5.90 1.04 12.25 1.03 13.00 1.00 20.00
6.26 1.13 2.98 1.41 2.34 1.62 2.05 1.81 1.74 2.14 1.55 2.51 1.43 2.87 1.14 6.14
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.45 2.75 1.92 1.87 1.27 3.70 1.15 5.30
2.32 1.61 1.50 2.59 1.25 3.95 1.05 10.00 1.03 11.50
2.30 1.65 1.89 1.97 1.46 2.78 1.31 3.54
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.15 1.35 1.92 1.82 1.41 2.63 1.13 5.60
2.83 1.43 1.86 1.94 1.40 2.95 1.11 6.45 1.08 7.80

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.44 2.75
Букмекер Да Нет
2.85 1.42
Букмекер Да Нет
4.40 1.20
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Прогнозы на матч Уфа 0:1 Химки

Исход игры
Уфа
42.2% (68)
Ничья
36.6% (59)
Химки
21.1% (34)
Тотал 2.5
Больше
29.56% (47)
Меньше
70.44% (112)
Обе команды забьют
Да
61.01% (97)
Нет
38.99% (62)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.7% (51)
1:0 Уфа
24.2% (39)
2:1 Уфа
16.8% (27)
1:2 Химки
10.6% (17)
0:1 Химки
8.1% (13)
0:0 Ничья
3.7% (6)
2:0 Уфа
1.2% (2)
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