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Уфа
 
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Стадион:
Химки

Бомбардиры внутри турнира

Уфа
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Комнен Андрич 2 (1) 0.14
2. Бизяк Ловро 1 (1) 0.07
3. Аликин Павел 1 0.07
4. Кротов Вячеслав 1 0.07
5. Алиев Азер 1 0.07
6. Жамалетдинов Тимур 1 0.07
7. Голубев Артём 1 0.07
8. Данченко Олег 0 0
9. Сухов Александр 0 0
10. Неделчару Ионуц 0 0
Химки
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Корян Аршак 3 (1) 0.21
2. Мирзов Резиуан 3 0.21
3. Идову Брайн 2 0.14
4. Ломовицкий Александр 2 0.14
5. Глушаков Денис 1 0.07
6. Данилкин Егор 1 0.07
7. Трошечкин Александр 1 0.07
8. Алиев Камран 1 0.07
9. Боженов Кирилл 1 0.07
10. Кухарчук Илья 0 0
11. Дядюн Владимир 0 0
12. Полярус Артём 0 0
13. Конате Мохамед II 0 0

Карточки

Уфа
# Игрок      
1. Йокич Боян 3 0
2. Алиев Азер 3 0
3. Безденежных Игорь 3 0
4. Карп Кэтэлин 3 0
5. Табидзе Джемал 3 0
6. Сухов Александр 2 0
7. Аликин Павел 2 0
8. Жамалетдинов Тимур 2 0
9. Неделчару Ионуц 2 0
10. Тилль Оливье 2 0
11. Голубев Артём 2 0
12. Плиев Константин 2 0
13. Кротов Вячеслав 0 1
14. Сысуев Дмитрий 1 0
15. Никитин Алексей 1 0
16. Морозов Григорий 1 0
17. Данченко Олег 1 0
18. Бизяк Ловро 1 0
19. Комнен Андрич 1 0
20. Агаларов Гамид 1 0
21. Фольмер Кирилл 1 0
Химки
# Игрок      
1. Трошечкин Александр 6 0
2. Идову Брайн 4 1
3. Тихий Дмитрий 5 0
4. Боженов Кирилл 3 1
5. Кухарчук Илья 3 0
6. Дядюн Владимир 3 0
7. Полярус Артём 3 0
8. Данилкин Егор 3 0
9. Казанцев Данил 1 1
10. Мурнин Андрей 2 0
11. Глушаков Денис 2 0
12. Гапон Евгений 2 0
13. Мирзов Резиуан 2 0
14. Куат Исламбек 2 0
15. Конате Мохамед II 2 0
16. Логашов Арсений 1 0
17. Корян Аршак 1 0
18. Лантратов Илья 1 0
19. Ломовицкий Александр 1 0
20. Филин Александр 1 0
21. Алиев Камран 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Уфа 12.5% (1) 0 12.5% (1) 37.5% (3) 25% (2) 12.5% (1)
 Химки 0 33.33% (5) 6.67% (1) 33.33% (5) 6.67% (1) 20% (3)

Предыдущие игры

Уфа Последние 20 матчей: +4 =6 -10
Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа
Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки
Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка

Последние игры между собой

Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Химки 0:0 Уфа Товарищеские матчи Химки 0:1 Уфа ФНЛ - Первый дивизион Уфа 3:2 Химки ФНЛ - Первый дивизион
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ЦСКА Москва Заявка 14 10 1 3 27 - 10 31
2. Зенит Заявка 14 9 3 2 30 - 10 30
3. Спартак Москва Заявка 14 8 4 2 24 - 15 28
4. Динамо Москва Заявка 14 8 2 4 20 - 11 26
5. Ахмат Заявка 14 7 2 5 17 - 16 23
6. Ростов Заявка 14 7 2 5 16 - 15 23
7. Сочи Заявка 14 6 5 3 22 - 20 23
8. Рубин Заявка 14 6 3 5 21 - 20 21
9. Локомотив Москва Заявка 14 6 3 5 15 - 16 21
10. Краснодар Заявка 14 5 3 6 23 - 18 18
11. Урал Заявка 14 3 6 5 11 - 15 15
12. Арсенал Тула Заявка 14 3 4 7 17 - 26 13
13. Тамбов Заявка 14 3 3 8 11 - 17 12
14. Химки Заявка 14 3 3 8 15 - 25 12
15. Ротор Заявка 14 1 4 9 7 - 23 7
16. Уфа Заявка 14 1 4 9 8 - 27 7
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уфа - Химки от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 23 ноября 2020, осталось 2 дня 12 часов 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 84
    Уфа 46.4% (39)
    X 31% (26)
    Химки 22.6% (19)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уфа
    Ничья
    Химки
    2.75
    3.20
    2.90
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.55 3.15 2.90
    Бонус: 5 000 ₽ 2.75 3.10 2.80
    Бонус: 5 000 ₽ 2.72 3.20 2.90
      2.70 3.14 2.86

    Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    7.30 1.07 5.40 1.14 2.55 1.50 1.96 1.90 1.67 2.23 1.53 2.55 1.22 4.10 1.16 4.90 1.05 8.90 1.04 9.60 0.00 17.00
    7.40 1.10 5.80 1.14 2.60 1.51 1.94 1.88 1.56 2.59 1.24 4.15 1.18 5.05 1.06 9.90 1.05 11.00 1.00 20.00
    7.31 1.10 2.63 1.50 2.29 1.64 1.95 1.90 1.67 2.22 1.52 2.56 1.17 5.20
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.57 2.40 1.25 3.65 1.05 8.80
    2.45 1.55 1.60 2.34 1.29 3.60 1.07 8.70 1.05 10.25
    2.48 1.56 2.03 1.83 1.56 2.47 1.37 3.18
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.02 1.73 1.45 2.65 1.14 5.00
    3.04 1.38 2.01 1.80 1.46 2.72 1.15 5.55 1.10 6.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    2.10 1.70
    Букмекер Да Нет
    5.90 1.11
    Букмекер Да Нет
    4.20 1.21
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    Прогнозы на матч Уфа - Химки

    Исход игры
    Уфа
    46.4% (39)
    Ничья
    31% (26)
    Химки
    22.6% (19)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.59% (30)
    Меньше
    63.41% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    62.2% (51)
    Нет
    37.8% (31)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    26.2% (22)
    1:0 Уфа
    26.2% (22)
    2:1 Уфа
    19% (16)
    1:2 Химки
    14.3% (12)
    0:1 Химки
    6% (5)
    0:0 Ничья
    3.6% (3)
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    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
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    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
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    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
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