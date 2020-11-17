Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Комнен Андрич
|2 (1)
|0.14
|2.
|Бизяк Ловро
|1 (1)
|0.07
|3.
|Аликин Павел
|1
|0.07
|4.
|Кротов Вячеслав
|1
|0.07
|5.
|Алиев Азер
|1
|0.07
|6.
|Жамалетдинов Тимур
|1
|0.07
|7.
|Голубев Артём
|1
|0.07
|8.
|Данченко Олег
|0
|0
|9.
|Сухов Александр
|0
|0
|10.
|Неделчару Ионуц
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Корян Аршак
|3 (1)
|0.21
|2.
|Мирзов Резиуан
|3
|0.21
|3.
|Идову Брайн
|2
|0.14
|4.
|Ломовицкий Александр
|2
|0.14
|5.
|Глушаков Денис
|1
|0.07
|6.
|Данилкин Егор
|1
|0.07
|7.
|Трошечкин Александр
|1
|0.07
|8.
|Алиев Камран
|1
|0.07
|9.
|Боженов Кирилл
|1
|0.07
|10.
|Кухарчук Илья
|0
|0
|11.
|Дядюн Владимир
|0
|0
|12.
|Полярус Артём
|0
|0
|13.
|Конате Мохамед II
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Йокич Боян
|3
|0
|2.
|Алиев Азер
|3
|0
|3.
|Безденежных Игорь
|3
|0
|4.
|Карп Кэтэлин
|3
|0
|5.
|Табидзе Джемал
|3
|0
|6.
|Сухов Александр
|2
|0
|7.
|Аликин Павел
|2
|0
|8.
|Жамалетдинов Тимур
|2
|0
|9.
|Неделчару Ионуц
|2
|0
|10.
|Тилль Оливье
|2
|0
|11.
|Голубев Артём
|2
|0
|12.
|Плиев Константин
|2
|0
|13.
|Кротов Вячеслав
|0
|1
|14.
|Сысуев Дмитрий
|1
|0
|15.
|Никитин Алексей
|1
|0
|16.
|Морозов Григорий
|1
|0
|17.
|Данченко Олег
|1
|0
|18.
|Бизяк Ловро
|1
|0
|19.
|Комнен Андрич
|1
|0
|20.
|Агаларов Гамид
|1
|0
|21.
|Фольмер Кирилл
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Трошечкин Александр
|6
|0
|2.
|Идову Брайн
|4
|1
|3.
|Тихий Дмитрий
|5
|0
|4.
|Боженов Кирилл
|3
|1
|5.
|Кухарчук Илья
|3
|0
|6.
|Дядюн Владимир
|3
|0
|7.
|Полярус Артём
|3
|0
|8.
|Данилкин Егор
|3
|0
|9.
|Казанцев Данил
|1
|1
|10.
|Мурнин Андрей
|2
|0
|11.
|Глушаков Денис
|2
|0
|12.
|Гапон Евгений
|2
|0
|13.
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|14.
|Куат Исламбек
|2
|0
|15.
|Конате Мохамед II
|2
|0
|16.
|Логашов Арсений
|1
|0
|17.
|Корян Аршак
|1
|0
|18.
|Лантратов Илья
|1
|0
|19.
|Ломовицкий Александр
|1
|0
|20.
|Филин Александр
|1
|0
|21.
|Алиев Камран
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Уфа
|12.5% (1)
|0
|12.5% (1)
|37.5% (3)
|25% (2)
|12.5% (1)
|Химки
|0
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|33.33% (5)
|6.67% (1)
|20% (3)
Предыдущие игры
Уфа Последние 20 матчей: +4 =6 -10Сочи 1:1 Уфа Уфа 1:2 Урал Ахмат 3:1 Уфа Чертаново 0:4 Уфа
Локомотив Москва 1:0 Уфа Уфа 0:0 Ротор Зенит 6:0 Уфа Уфа 0:1 ЦСКА Москва Ленинградец 0:1 Уфа Тамбов 2:0 Уфа Уфа 1:1 Динамо Москва Рубин 3:0 Уфа Уфа 0:1 Ростов Уфа 1:1 Спартак Москва Арсенал Тула 2:3 Уфа Уфа 0:3 Краснодар Уфа 0:0 Арсенал Тула Уфа 0:1 Динамо Москва Локомотив Москва 1:1 Уфа Ростов 1:2 Уфа
Химки Последние 20 матчей: +8 =3 -9Химки 2:0 Рубин Химки 0:2 Зенит Ростов 0:2 Химки Нижний Новгород 1:1 Химки
Химки 2:3 Спартак Москва Локомотив Москва 2:1 Химки Химки 1:0 Динамо Москва Краснодар 7:2 Химки Зенит Иркутск 0:1 Химки Урал 3:1 Химки Химки 1:1 Ротор Арсенал Тула 1:1 Химки Химки 1:2 Ахмат Тамбов 1:0 Химки Сочи 1:1 Химки Химки 0:2 ЦСКА Москва Химки 2:0 Динамо Москва Зенит 1:0 Химки Урал 1:3 Химки Химки 4:0 Локомотив-Казанка
Последние игры между собой
Уфа: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Химки: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|27 - 10
|31
|2.
|Зенит
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|30 - 10
|30
|3.
|Спартак Москва
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|24 - 15
|28
|4.
|Динамо Москва
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|20 - 11
|26
|5.
|Ахмат
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|17 - 16
|23
|6.
|Ростов
|Заявка
|14
|7
|2
|5
|16 - 15
|23
|7.
|Сочи
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|22 - 20
|23
|8.
|Рубин
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 20
|21
|9.
|Локомотив Москва
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|15 - 16
|21
|10.
|Краснодар
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 18
|18
|11.
|Урал
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|11 - 15
|15
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|17 - 26
|13
|13.
|Тамбов
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|11 - 17
|12
|14.
|Химки
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|15 - 25
|12
|15.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|7 - 23
|7
|16.
|Уфа
|Заявка
|14
|1
|4
|9
|8 - 27
|7
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Уфа» – «Химки» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Уфа» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Химки» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Уфа» – «Химки», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Уфа - Химки
Исход игры
Уфа
46.4% (39)
Ничья
31% (26)
Химки
22.6% (19)
Тотал 2.5
Больше
36.59% (30)
Меньше
63.41% (52)
Обе команды забьют
Да
62.2% (51)
Нет
37.8% (31)
Популярный счёт
1:1 Ничья
26.2% (22)
1:0 Уфа
26.2% (22)
2:1 Уфа
19% (16)
1:2 Химки
14.3% (12)
0:1 Химки
6% (5)
0:0 Ничья
3.6% (3)
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