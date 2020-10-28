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Унион Ла-Калера
0:0
Второй тайм: 74'
Депортес Толима
0'
30' Желтая карточка
Fernando Cordero
35' Желтая карточка
Yeison Gordillo
45' Желтая карточка
Jean Pestana
60' Желтая карточка
Esteban Valencia
74'
1
Alexis
Arias
I
17
Cristian
Vilches
2
Santiago
Garcia1
33
Erick
Wiemberg
6
Андия
Йонатан
8
Кастеллани
Гонсало
14
Сеймур
Фелипе
4
Fernando
Cordero
5
Esteban
Valencia
9
Andres
Vilches
15
Стефанелли
Николас
12
Монтеро
Альваро
13
Nilson
Castrillon
4
Jean
Pestana
16
Sergio
Mosquera
20
Danovis
Banguero
30
Yeison
Gordillo
14
Juan
David
Rios
7
Andrey
Estupinan
15
Ньето
Хуан
29
Omar
Albornoz
9
Juan
Fernando
Caicedo
II
Унион Ла-Калера
Депортес Толима

Ход матча

30'
Fernando Cordero
 
35'
 
Yeison Gordillo
45'
 
Jean Pestana
60'
Esteban Valencia
 

Бомбардиры внутри турнира

Унион Ла-Калера
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллани Гонсало 1 0.33
Депортес Толима
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Унион Ла-Калера
# Игрок      
1. Родригес Томас 1 1
2. Esteban Valencia 2 0
3. Fernando Cordero 1 0
4. Кастеллани Гонсало 1 0
5. Jeisson Vargas 1 0
6. Juan Leiva 1 0
7. Андия Йонатан 1 0
Депортес Толима
# Игрок      
1. Yeison Gordillo 1 0
2. Jean Pestana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Ла-Калера 0 0 0 0 100% (1) 0
 Депортес Толима 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: + = -
Унион Ла-Калера 3:0 Уачипато Сантьяго Уондерерс 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Палестино Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно
Депортес Икике 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло Универсидад де Консепсьон 2:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:2 Кобресал Курико Юнидо 0:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Унион Ла-Калера 1:1 Универсидад Католика Чили Эвертон Кильота 0:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 3:0 Унион Ла-Калера Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Унион Эспаньола О'Хиггинз 1:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Унион Ла-Калера
Депортес Толима Последние 20 матчей: + = -
Депортес Толима 1:2 Ла Экидад Чьяпас 1:1 Депортес Толима Депортес Толима 3:1 Альянса Петролера Кукута Депортиво 0:3 Депортес Толима
Депортес Толима 2:2 Мильонариос Депортиво Перейра 0:0 Депортес Толима Atletico Nacional1 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Америка де Кали Депортиво Пасто 1:3 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Патриотас Альянса Петролера 0:1 Депортес Толима Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Хуниор Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Агилас Дорадас 1:1 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Макара Депортес Толима 3:0 Энвигадо Макара 0:1 Депортес Толима Атлетико Букараманга 0:0 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Индепендьенте Медельин
  • Второй тайм
  • Желтая карточка
    60'
    Esteban Valencia получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Jean Pestana получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Yeison Gordillo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Фернандо Кордеро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Унион Ла-Калера
Ничья
Депортес Толима
4.10
1.87
5.25
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
3.70 1.70 4.70
4.10 1.55 5.25
3.42 1.87 4.46

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.65 2.15 4.80 1.16 1.09 6.50 2.10 1.74 1.79 2.03 1.66 2.21 1.03 10.00 1.18 4.50 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
2.22 1.69 1.83 2.03 1.43 2.90 1.29 3.67 1.22 4.42 1.33 3.42 1.65 2.30 1.48 2.71 1.38 3.12 1.16 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.50 2.60 1.02 11.00 1.04 9.10 1.02 11.00
1.27 3.85 1.14 5.92 1.33 3.40 1.23 4.29
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.95 1.83 1.41 2.80 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.20
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