Унион Ла-Калера
0:0
Второй тайм: 74'
Депортес Толима
30' Желтая карточкаFernando Cordero
35' Желтая карточкаYeison Gordillo
45' Желтая карточкаJean Pestana
60' Желтая карточкаEsteban Valencia
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
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-
-
-
36 Jorge Romo
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Ньето ХуанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
28 Luis Miranda
-
-
Главный тренер: Carlos Castro
Ход матча
30'
35'
45'
60'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллани Гонсало
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Томас
|1
|1
|2.
|Esteban Valencia
|2
|0
|3.
|Fernando Cordero
|1
|0
|4.
|Кастеллани Гонсало
|1
|0
|5.
|Jeisson Vargas
|1
|0
|6.
|Juan Leiva
|1
|0
|7.
|Андия Йонатан
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Yeison Gordillo
|1
|0
|2.
|Jean Pestana
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Унион Ла-Калера
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
|Депортес Толима
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: + = -Унион Ла-Калера 3:0 Уачипато Сантьяго Уондерерс 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Палестино Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно
Депортес Икике 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло Универсидад де Консепсьон 2:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:2 Кобресал Курико Юнидо 0:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Унион Ла-Калера 1:1 Универсидад Католика Чили Эвертон Кильота 0:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 3:0 Унион Ла-Калера Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Унион Эспаньола О'Хиггинз 1:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Унион Ла-Калера
Депортес Толима Последние 20 матчей: + = -Депортес Толима 1:2 Ла Экидад Чьяпас 1:1 Депортес Толима Депортес Толима 3:1 Альянса Петролера Кукута Депортиво 0:3 Депортес Толима
Депортес Толима 2:2 Мильонариос Депортиво Перейра 0:0 Депортес Толима Atletico Nacional1 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Америка де Кали Депортиво Пасто 1:3 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Патриотас Альянса Петролера 0:1 Депортес Толима Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Хуниор Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Агилас Дорадас 1:1 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Макара Депортес Толима 3:0 Энвигадо Макара 0:1 Депортес Толима Атлетико Букараманга 0:0 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Индепендьенте Медельин
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|1.65
|2.15
|—
|—
|4.80
|1.16
|—
|—
|1.09
|6.50
|2.10
|1.74
|1.79
|2.03
|1.66
|2.21
|1.03
|10.00
|1.18
|4.50
|1.02
|11.00
|1.03
|10.00
|1.02
|11.00
|0.00
|18.50
|2.22
|1.69
|1.83
|2.03
|1.43
|2.90
|1.29
|3.67
|1.22
|4.42
|1.33
|3.42
|1.65
|2.30
|1.48
|2.71
|1.38
|3.12
|—
|—
|1.16
|5.33
|—
|—
|—
|—
|—
|—