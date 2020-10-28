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Унион Ла-Калера
0:0
Конец матча
Депортес Толима
0'
30' Желтая карточка
Fernando Cordero
35' Желтая карточка
Yeison Gordillo
45' Желтая карточка
Jean Pestana
59' Желтая карточка
Esteban Valencia
90' Желтая карточка
Luis Miranda
90'+7
1
Alexis
Arias
I
17
Cristian
Vilches
2
Santiago
Garcia1
33
Erick
Wiemberg
6
Андия
Йонатан
8
Кастеллани
Гонсало
14
Сеймур
Фелипе
4
Fernando
Cordero
5
Esteban
Valencia
9
Andres
Vilches
15
Стефанелли
Николас
12
Монтеро
Альваро
13
Nilson
Castrillon
4
Jean
Pestana
16
Sergio
Mosquera
20
Danovis
Banguero
30
Yeison
Gordillo
14
Juan
David
Rios
7
Andrey
Estupinan
15
Ньето
Хуан
29
Omar
Albornoz
9
Juan
Fernando
Caicedo
II
Унион Ла-Калера
Депортес Толима

Бомбардиры внутри турнира

Унион Ла-Калера
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллани Гонсало 1 0.33
Депортес Толима
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч

Карточки

Унион Ла-Калера
# Игрок      
1. Родригес Томас 1 1
2. Esteban Valencia 2 0
3. Fernando Cordero 1 0
4. Кастеллани Гонсало 1 0
5. Jeisson Vargas 1 0
6. Juan Leiva 1 0
7. Андия Йонатан 1 0
Депортес Толима
# Игрок      
1. Yeison Gordillo 1 0
2. Luis Miranda 1 0
3. Jean Pestana 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Унион Ла-Калера 0 0 0 0 100% (1) 0
 Депортес Толима 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: + = -
Унион Ла-Калера 3:0 Уачипато Сантьяго Уондерерс 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Палестино Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно
Депортес Икике 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло Универсидад де Консепсьон 2:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:2 Кобресал Курико Юнидо 0:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Унион Ла-Калера 1:1 Универсидад Католика Чили Эвертон Кильота 0:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 3:0 Унион Ла-Калера Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Унион Эспаньола О'Хиггинз 1:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Унион Ла-Калера
Депортес Толима Последние 20 матчей: + = -
Депортес Толима 1:2 Ла Экидад Чьяпас 1:1 Депортес Толима Депортес Толима 3:1 Альянса Петролера Кукута Депортиво 0:3 Депортес Толима
Депортес Толима 2:2 Мильонариос Депортиво Перейра 0:0 Депортес Толима Atletico Nacional1 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Америка де Кали Депортиво Пасто 1:3 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Патриотас Альянса Петролера 0:1 Депортес Толима Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Хуниор Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Агилас Дорадас 1:1 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Макара Депортес Толима 3:0 Энвигадо Макара 0:1 Депортес Толима Атлетико Букараманга 0:0 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Индепендьенте Медельин
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Jean Pestana получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Yeison Gordillo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    30'
    Фернандо Кордеро получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
8.50 1.18 10.00
11.00 1.09 14.00
5.39 1.36 7.24

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
1.08 7.00 4.80 1.16 1.09 6.50 2.10 1.74 1.79 2.03 1.66 2.21 1.03 10.00 1.18 4.50 1.02 11.00 1.03 10.00 1.02 11.00 0.00 18.50
1.42 2.92 1.24 4.16 1.43 2.90 1.29 3.67 1.22 4.42 1.33 3.42 1.65 2.30 1.48 2.71 1.38 3.12 1.16 5.33
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.40 2.80 1.50 2.60 1.02 11.00 1.04 9.10 1.02 11.00
1.27 3.85 1.14 5.92 1.33 3.40 1.23 4.29
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
1.95 1.83 1.41 2.80 1.12 5.60

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
5.80 1.11
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.40 1.20
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