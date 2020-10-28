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Спортиво Лукеньо
1:1
Второй тайм: 53'
Дефенса и Хустисия
0'
1:0
8' Гол
Aldo Vera
1:1
30' Гол
Пиццини Франсиско
49' Желтая карточка
Marcos Dure
53'
1
Dante
Campisi
2
Richard
Cabrera
30
Охеда
Хуан
3
Oscar
Noguera
38
Hugo
Aquino
23
Orlando
Gaona
Lugo
33
Aldo
Vera
47
Marcos
Dure
34
Emmanuel
Morales
21
Valdeci
31
Jorge
Ortega
22
Унсаин
Луис
2
Adonis
Frias
28
Juan
Rodriguez2
33
Franco
Paredes
12
Ciro
Rius
5
Nelson
Acevedo
3
Marcelo
Benitez
II
23
Eugenio
Isnaldo
19
Gabriel
Hachen
31
Braian
Romero
29
Пиццини
Франсиско
Спортиво Лукеньо
Дефенса и Хустисия

Бомбардиры внутри турнира

Спортиво Лукеньо
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Aldo Vera 1 0.33
2. Paulo Lima 1 0.33
3. Blas Diaz 1 0.33
4. Oscar Noguera 1 0.33
5. Yeiber Murillo 1 0.33
6. Isidro Pitta 1 0.33
Дефенса и Хустисия
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Пиццини Франсиско 1 1

Карточки

Спортиво Лукеньо
# Игрок      
1. Jorge Rodrigo Paredes 1 1
2. Eduardo Duarte 1 0
Дефенса и Хустисия
# Игрок      

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Спортиво Лукеньо 0 0 80% (4) 0 20% (1) 0
 Дефенса и Хустисия 0 0 0 0 0 0

Предыдущие игры

Спортиво Лукеньо Последние 20 матчей: + = -
Спортиво Лукеньо 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Серро Портеньо 2:0 Спортиво Лукеньо Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:0 Насьональ Асунсьон
Олимпия Асунсьон 7:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 2:1 12 де Октубре Гуарани Асунсьон 3:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Сан-Лоренсо Либертад 0:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 4:1 Хенераль Диас Гуайрена 0:1 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 2:2 Сол де Америка Спортиво Лукеньо 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:2 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 2:2 Олимпия Асунсьон 12 де Октубре 3:2 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 0:3 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 2:2 Минерос де Гуайяна
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: + = -
Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин
Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    30'
    Г О О О О Л - Пиццини Франсиско бьет в цель!
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Aldo Vera бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Спортиво Лукеньо
Ничья
Дефенса и Хустисия
7.22
3.72
1.92
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 6.20 2.75 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 2.15 2.50 1.85
Бонус: 5 000 ₽ 5.55 3.72 1.58
  7.22 2.53 1.92

Самый высокий коэффициент на матч «Спортиво Лукеньо» – «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Спортиво Лукеньо» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Дефенса и Хустисия» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Спортиво Лукеньо» – «Дефенса и Хустисия», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
7.50 1.07 6.40 1.11 7.20 1.07 2.18 1.68 1.84 1.96 3.55 1.27 1.30 3.30 1.60 2.25 1.06 7.30 1.18 4.50 1.01 15.00 1.03 10.00
6.55 1.10 2.70 1.44 2.09 1.71 1.61 2.33 1.27 3.62 1.19 4.45 1.07 8.00
7.16 1.10 6.20 1.12 2.58 1.51 2.20 1.68 2.99 1.38 3.42 1.30 2.87 1.41 2.30 1.62 1.79 2.04 1.55 2.44 1.37 3.04 1.13 5.65
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.47 1.67 2.20 1.92 1.82 1.07 7.30 1.14 5.20
2.60 1.46 1.67 2.12 1.33 3.14
2.59 1.51 2.13 1.74 1.65 2.27 1.42 2.91 1.74 2.11 1.45 2.75 1.16 5.01
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.23 1.61 1.53 2.41 1.19 4.40
3.26 1.31 2.14 1.66 1.48 2.54 1.22 4.00

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.23 3.90
Букмекер Да Нет
2.35 1.55
Букмекер Да Нет
4.20 1.20
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