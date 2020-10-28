Спортиво Лукеньо
1:1
Второй тайм: 53'
Дефенса и Хустисия
1:0
8' ГолAldo Vera
1:1
30' ГолПиццини Франсиско
49' Желтая карточкаMarcos Dure
30
Охеда
Хуан
38
Hugo
Aquino
33
Aldo
Vera
47
Marcos
Dure
21
Valdeci
31
Jorge
Ortega
22
Унсаин
Луис
12
Ciro
Rius
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
30 Охеда ХуанЗащитник
- Защитник
-
38 Hugo AquinoЗащитник
- Полузащитник
-
33 Aldo VeraПолузащитник
-
47 Marcos DureПолузащитник
- Полузащитник
-
21 ValdeciПолузащитник
-
31 Jorge OrtegaНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Juan Vera
-
-
-
39 Joel Aquino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Celso Ayala
- Основной состав
-
22 Унсаин ЛуисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Ciro RiusПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
34 Зидан ЭнцоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
30 Raul Loaiza
-
-
-
-
27 Enzo Coacci
-
20 Aldo Maiz
-
Главный тренер: Креспо Эрнан
Ход матча
8'
1:0
30'
49'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Aldo Vera
|1
|0.33
|2.
|Paulo Lima
|1
|0.33
|3.
|Blas Diaz
|1
|0.33
|4.
|Oscar Noguera
|1
|0.33
|5.
|Yeiber Murillo
|1
|0.33
|6.
|Isidro Pitta
|1
|0.33
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Пиццини Франсиско
|1
|1
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Jorge Rodrigo Paredes
|1
|1
|2.
|Eduardo Duarte
|1
|0
|#
|Игрок
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Спортиво Лукеньо
|0
|0
|80% (4)
|0
|20% (1)
|0
|Дефенса и Хустисия
|0
|0
|0
|0
|0
|0
Предыдущие игры
Спортиво Лукеньо Последние 20 матчей: + = -Спортиво Лукеньо 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Серро Портеньо 2:0 Спортиво Лукеньо Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 1:0 Насьональ Асунсьон
Олимпия Асунсьон 7:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 2:1 12 де Октубре Гуарани Асунсьон 3:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 0:0 Спортиво Сан-Лоренсо Либертад 0:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 4:1 Хенераль Диас Гуайрена 0:1 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 2:2 Сол де Америка Спортиво Лукеньо 0:1 Серро Портеньо Спортиво Лукеньо 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:2 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 2:2 Олимпия Асунсьон 12 де Октубре 3:2 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 0:3 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:0 Спортиво Лукеньо Спортиво Лукеньо 2:2 Минерос де Гуайяна
Дефенса и Хустисия Последние 20 матчей: + = -Сантос 2:1 Дефенса и Хустисия Дельфин 3:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:1 Олимпия Асунсьон Дефенса и Хустисия 3:0 Дельфин
Олимпия Асунсьон 2:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Патронато де Парана Дефенса и Хустисия 1:2 Сантос Ривер Плейт 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 3:0 Росарио Сентраль Эстудиантес Ла-Плата 1:2 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Колон Атлетико Тукуман 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 4:1 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус Расинг Авельянеда 1:1 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 2:0 Ланус Ньюэллс Олд Бойз 2:0 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 0:0 Аргентинос Хуниорс Сан-Лоренсо 1:3 Дефенса и Хустисия Альдосиви 1:0 Дефенса и Хустисия
Победитель
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Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|7.50
|1.07
|6.40
|1.11
|7.20
|1.07
|—
|—
|2.18
|1.68
|1.84
|1.96
|3.55
|1.27
|—
|—
|1.30
|3.30
|—
|—
|1.60
|2.25
|—
|—
|1.06
|7.30
|1.18
|4.50
|1.01
|15.00
|1.03
|10.00
|
|—
|—
|6.55
|1.10
|2.70
|1.44
|—
|—
|2.09
|1.71
|—
|—
|1.61
|2.33
|—
|—
|1.27
|3.62
|—
|—
|1.19
|4.45
|—
|—
|1.07
|8.00
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|
|7.16
|1.10
|—
|—
|6.20
|1.12
|2.58
|1.51
|2.20
|1.68
|2.99
|1.38
|3.42
|1.30
|2.87
|1.41
|2.30
|1.62
|1.79
|2.04
|1.55
|2.44
|1.37
|3.04
|—
|—
|1.13
|5.65
|—
|—
|—
|—