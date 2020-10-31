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  3. Китай: Суперлига: Утешительный раунд: 9/12
Тянцзинь Тэда
0:0
Первый тайм: 3'

Стадион:
Далянь Ифан
0' 3'
27
Shangkun
Teng
19
Yuefeng
Bai
60
Shenglong
Jiang
30
Yang
Liu
II
33
Yue
Song
16
Ruofan
Liu
13
Kaimu
Zheng
26
Shiwei
Che
32
Yuanjie
Su
7
Ачеампонг
Франк
9
Лима
Сандро
32
Jiamin
Xu
11
Guowen
Sun
13
Yaopeng
Wang
30
Даниэльссон
Маркус
4
Shuai
Li
10
Ларссон
Сэм
7
Сюйжи
Чжао
12
Жаилсон
Маркес
28
Линь
Лянмин
21
Боатенг
Эммануль
II
31
Лун
Чжэн
Тянцзинь Тэда
4-4-2
Далянь Ифан
4-4-2

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0

Предыдущие игры

Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: + = -
Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл
Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан
Далянь Ифан Последние 20 матчей: + = -
Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан
Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 4:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:3 Шаньдун Лунэн Уфа 4:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов

Последние игры между собой

Тянцзинь Тэда: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Далянь Ифан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 3:3 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 1:2 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 3:1 Далянь Ифан Суперлига
Далянь Ифан 2:3 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 2:1 Далянь Ифан Суперлига Тянцзинь Тэда 2:0 Далянь Ифан Суперлига Далянь Ифан 1:0 Тянцзинь Тэда Суперлига Тянцзинь Тэда 1:1 Далянь Ифан Суперлига
  • Первый тайм
  • 3'
    Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 2'
    Тянцзинь Тэда вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 2'
    Далянь Ифан пытается что-то создать.
  • 1'
    Далянь Ифан вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 1'
    Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Тянцзинь Тэда начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Тянцзинь Тэда
Ничья
Далянь Ифан
5.65
4.00
1.72
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 5.10 3.90 1.67
Бонус: 5 000 ₽ 5.65 4.00 1.72
  5.18 3.98 1.69

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5
9.80 1.01 4.10 1.19 3.26 1.31 2.27 1.78 1.69 2.11 1.43 2.62 1.20 3.96
4.62 1.21 2.66 1.51 2.21 1.70 1.98 1.89 1.74 2.17 1.58 2.46 1.47 2.74 1.17 5.25
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75
3.26 1.31 2.18 1.64 1.52 2.43
3.37 1.35 2.83 1.46 2.23 1.69 1.74 2.17 1.52 2.62 1.35 3.36
Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2
3.12 1.33 1.83 1.92 1.37 2.94
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