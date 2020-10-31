Тянцзинь Тэда
0:0
Первый тайм: 3'
Стадион: Dalian Sports Center Stadium
Далянь Ифан
19
Yuefeng
Bai
30
Yang
Liu
II
33
Yue
Song
16
Ruofan
Liu
13
Kaimu
Zheng
26
Shiwei
Che
32
Yuanjie
Su
32
Jiamin
Xu
11
Guowen
Sun
13
Yaopeng
Wang
4
Shuai
Li
10
Ларссон
Сэм
28
Линь
Лянмин
31
Лун
Чжэн
- Основной состав
- Вратарь
-
19 Yuefeng BaiЗащитник
- Защитник
-
30 Yang Liu IIЗащитник
-
33 Yue SongЗащитник
-
16 Ruofan LiuПолузащитник
-
13 Kaimu ZhengПолузащитник
-
26 Shiwei CheПолузащитник
-
32 Yuanjie SuПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
1 Jia DuВратарь
-
28 Wangsong TanЗащитник
- Защитник
-
21 Yingjie ZhaoПолузащитник
-
17 Jiakang HuiПолузащитник
-
22 Hao GuoПолузащитник
-
8 Чжи СяоНападающий
-
-
35 Jingxuan Lan
-
20 Haoyu Mao
-
11 Weijun Xie
-
24 Taoyu Piao
-
Главный тренер: Baoshan Wang
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
-
32 Jiamin XuВратарь
-
11 Guowen SunЗащитник
-
13 Yaopeng WangЗащитник
- Защитник
-
4 Shuai LiЗащитник
-
10 Ларссон СэмПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Линь ЛянминПолузащитник
- Нападающий
-
31 Лун ЧжэнНападающий
- Запасные игроки
-
16 Lei TongЗащитник
-
20 Jinxian WangНападающий
-
-
29 Bo Sun
-
18 Yupeng He
-
40 Jiaxuan Zhu
-
26 Ming'an Cui
-
22 Yanfeng Dong
-
-
-
14 Jiahui Huang
-
23 Xuebo Li
-
Главный тренер: Бенитес Рафаэль
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
Предыдущие игры
Тянцзинь Тэда Последние 20 матчей: + = -Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шеньчжень 1:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Шеньчжень Тянцзинь Тэда 0:0 Ухань Цзалл
Циндао Хайню 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:1 Хэбей Форчун Тянцзинь Тэда 2:0 Шицзячжуан Тянцзинь Тэда 1:1 Шицзячжуан Бэйцзин Гоань 2:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:2 Чуньцинь Лифан Шанхай СИПГ 4:1 Тянцзинь Тэда Ухань Цзалл 2:1 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 0:2 Циндао Хайню Хэбей Форчун 2:0 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 3:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Бэйцзин Гоань Чуньцинь Лифан 2:2 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 1:3 Шанхай СИПГ Бэйцзин Гоань 5:0 Тянцзинь Тэда Тянцзинь Тэда 2:0 Чуньцинь Лифан
Далянь Ифан Последние 20 матчей: + = -Далянь Ифан 0:2 Тянцзинь Тэда Шицзячжуан 0:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:2 Шицзячжуан Гуанчжоу Эвергранд 1:0 Далянь Ифан
Далянь Ифан 1:3 Шеньчжень Гуанчжоу Фули 1:0 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 4:0 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Шанхай Шэньхуа Далянь Ифан 1:1 Цзянсу Сунин Хэнань Цзянье 0:4 Далянь Ифан Шаньдун Лунэн 0:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 2:2 Гуанчжоу Эвергранд Шеньчжень 3:2 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:1 Гуанчжоу Фули Шанхай Шэньхуа 2:2 Далянь Ифан Цзянсу Сунин 2:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 1:1 Хэнань Цзянье Далянь Ифан 2:3 Шаньдун Лунэн Уфа 4:1 Далянь Ифан Далянь Ифан 0:7 Крылья Советов
Последние игры между собой
Тянцзинь Тэда: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 1
Далянь Ифан: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 6
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Тянцзинь Тэда» – «Далянь Ифан» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Тянцзинь Тэда» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Далянь Ифан» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Тянцзинь Тэда» – «Далянь Ифан», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров