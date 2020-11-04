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Депортес Толима
1:1
Перерыв
Унион Ла-Калера
0'
1' Желтая карточка
Juan Leiva
23' Желтая карточка
Juan David Rios
24' Желтая карточка
Кастеллани Гонсало
25' Желтая карточка
Монтеро Альваро
33' Желтая карточка
Francisco II
1:0
36' Гол
Jaminton Campaz
1:1
45' Гол
Andres Vilches
12
Монтеро
Альваро
13
Nilson
Castrillon
4
Jean
Pestana
16
Sergio
Mosquera
20
Danovis
Banguero
14
Juan
David
Rios
30
Yeison
Gordillo
7
Andrey
Estupinan
8
Jaminton
Campaz
29
Omar
Albornoz
19
Francisco
II
1
Alexis
Arias
I
17
Cristian
Vilches
2
Santiago
Garcia1
33
Erick
Wiemberg
6
Андия
Йонатан
8
Кастеллани
Гонсало
11
Juan
Leiva
14
Сеймур
Фелипе
5
Esteban
Valencia
15
Стефанелли
Николас
9
Andres
Vilches
Депортес Толима
Унион Ла-Калера

Бомбардиры внутри турнира

Депортес Толима
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Jaminton Campaz 1 0.5
Унион Ла-Калера
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Кастеллани Гонсало 1 0.25

Карточки

Депортес Толима
# Игрок      
1. Yeison Gordillo 1 0
2. Francisco II 1 0
3. Монтеро Альваро 1 0
4. Juan David Rios 1 0
5. Luis Miranda 1 0
6. Jean Pestana 1 0
Унион Ла-Калера
# Игрок      
1. Родригес Томас 1 1
2. Кастеллани Гонсало 2 0
3. Juan Leiva 2 0
4. Esteban Valencia 2 0
5. Fernando Cordero 1 0
6. Jeisson Vargas 1 0
7. Андия Йонатан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Депортес Толима 0 0 0 0 0 0
 Унион Ла-Калера 0 0 0 0 100% (1) 0

Предыдущие игры

Депортес Толима Последние 20 матчей: +11 =7 -2
Депортиво Кали 1:2 Депортес Толима Унион Ла-Калера 0:0 Депортес Толима Депортес Толима 1:2 Ла Экидад Чьяпас 1:1 Депортес Толима
Депортес Толима 3:1 Альянса Петролера Кукута Депортиво 0:3 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Мильонариос Депортиво Перейра 0:0 Депортес Толима Atletico Nacional1 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Америка де Кали Депортиво Пасто 1:3 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Патриотас Альянса Петролера 0:1 Депортес Толима Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Хуниор Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Агилас Дорадас 1:1 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Макара Депортес Толима 3:0 Энвигадо Макара 0:1 Депортес Толима
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Антофагаста 3:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Депортес Толима Унион Ла-Калера 3:0 Уачипато Сантьяго Уондерерс 0:3 Унион Ла-Калера
Унион Ла-Калера 1:0 Палестино Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно Депортес Икике 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло Универсидад де Консепсьон 2:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:2 Кобресал Курико Юнидо 0:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Унион Ла-Калера 1:1 Универсидад Католика Чили Эвертон Кильота 0:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 3:0 Унион Ла-Калера Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Унион Эспаньола О'Хиггинз 1:2 Унион Ла-Калера

Последние игры между собой

Депортес Толима: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Ла-Калера: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Ла-Калера 0:0 Депортес Толима Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • Описание гола
    45'
    Г О О О О Л - Андрес Вильчес бьет в цель!
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Jaminton Campaz бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Francisco Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Монтеро Альваро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Кастеллани Гонсало получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    23'
    Juan David Rios получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Juan Leiva получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Депортес Толима
Ничья
Унион Ла-Калера
2.20
3.38
4.84
Все Коэффициенты

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 1.23 5.70 16.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 2.16 4.80
Бонус: 5 000 ₽ 1.75 3.38 4.80
  2.20 2.52 4.84

Самый высокий коэффициент на матч «Депортес Толима» – «Унион Ла-Калера» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Депортес Толима» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Ла-Калера» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Депортес Толима» – «Унион Ла-Калера», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
3.80 1.23 5.60 1.12 1.72 2.05 1.99 1.82 1.71 2.14 2.80 1.40 1.25 3.75 1.38 2.90 1.05 8.40 1.07 7.50 1.01 16.00
5.80 1.12 2.60 1.47 1.95 1.82 1.56 2.49 1.24 3.88 1.17 4.75 1.05 9.00
3.71 1.27 3.10 1.36 2.48 1.54 1.87 1.96 1.60 2.34 1.41 2.89 1.69 2.18 1.51 2.55 1.15 5.34 1.46 2.76 1.19 4.78
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.47 2.55 1.57 2.39 1.04 9.00 1.06 8.20 1.03 10.00
2.45 1.51 1.60 2.25 1.28 3.42
1.28 3.57 1.14 5.41 1.30 3.43 1.35 3.22
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2
2.11 1.68 1.48 2.55 1.16 4.80
3.04 1.35 2.02 1.74 1.45 2.62

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
3.25 1.31
Букмекер Да Нет
6.25 1.10
Букмекер Да Нет
4.30 1.19
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