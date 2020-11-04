Депортес Толима
1:1
Перерыв
Унион Ла-Калера
1' Желтая карточкаJuan Leiva
23' Желтая карточкаJuan David Rios
24' Желтая карточкаКастеллани Гонсало
25' Желтая карточкаМонтеро Альваро
33' Желтая карточкаFrancisco II
1:0
36' ГолJaminton Campaz
1:1
45' ГолAndres Vilches
19
Francisco
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Francisco IIНападающий
- Запасные игроки
-
15 Ньето ХуанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
28 Luis Miranda
-
-
-
Главный тренер: Carlos Castro
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
36 Jorge Romo
-
-
-
-
-
Главный тренер: Juan Pablo Vojvoda
Ход матча
1'
23'
25'
33'
36'
1:0
45'
1:1
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Jaminton Campaz
|1
|0.5
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Кастеллани Гонсало
|1
|0.25
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Yeison Gordillo
|1
|0
|2.
|Francisco II
|1
|0
|3.
|Монтеро Альваро
|1
|0
|4.
|Juan David Rios
|1
|0
|5.
|Luis Miranda
|1
|0
|6.
|Jean Pestana
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Родригес Томас
|1
|1
|2.
|Кастеллани Гонсало
|2
|0
|3.
|Juan Leiva
|2
|0
|4.
|Esteban Valencia
|2
|0
|5.
|Fernando Cordero
|1
|0
|6.
|Jeisson Vargas
|1
|0
|7.
|Андия Йонатан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Депортес Толима
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Унион Ла-Калера
|0
|0
|0
|0
|100% (1)
|0
Предыдущие игры
Депортес Толима Последние 20 матчей: +11 =7 -2Депортиво Кали 1:2 Депортес Толима Унион Ла-Калера 0:0 Депортес Толима Депортес Толима 1:2 Ла Экидад Чьяпас 1:1 Депортес Толима
Депортес Толима 3:1 Альянса Петролера Кукута Депортиво 0:3 Депортес Толима Депортес Толима 2:2 Мильонариос Депортиво Перейра 0:0 Депортес Толима Atletico Nacional1 1:2 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Америка де Кали Депортиво Пасто 1:3 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Патриотас Альянса Петролера 0:1 Депортес Толима Интернасьональ 1:0 Депортес Толима Депортес Толима 0:0 Хуниор Депортес Толима 0:0 Интернасьональ Агилас Дорадас 1:1 Депортес Толима Депортес Толима 1:0 Макара Депортес Толима 3:0 Энвигадо Макара 0:1 Депортес Толима
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +11 =6 -3Антофагаста 3:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Депортес Толима Унион Ла-Калера 3:0 Уачипато Сантьяго Уондерерс 0:3 Унион Ла-Калера
Унион Ла-Калера 1:0 Палестино Унион Ла-Калера 3:2 Аудакс Итальяно Депортес Икике 0:3 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Коло-Коло Универсидад де Консепсьон 2:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:2 Кобресал Курико Юнидо 0:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Кокимбо Юнидо Унион Ла-Калера 1:1 Универсидад Католика Чили Эвертон Кильота 0:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Флуминенсе Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 3:0 Унион Ла-Калера Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Унион Эспаньола О'Хиггинз 1:2 Унион Ла-Калера
Последние игры между собой
Депортес Толима: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Унион Ла-Калера: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Депортес Толима» – «Унион Ла-Калера» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Депортес Толима» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Унион Ла-Калера» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Депортес Толима» – «Унион Ла-Калера», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|0.75
|0.75
|1
|1
|1.25
|1.25
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|3.80
|1.23
|—
|—
|5.60
|1.12
|—
|—
|1.72
|2.05
|—
|—
|1.99
|1.82
|1.71
|2.14
|2.80
|1.40
|—
|—
|1.25
|3.75
|1.38
|2.90
|1.05
|8.40
|1.07
|7.50
|1.01
|16.00
|
|—
|—
|—
|—
|5.80
|1.12
|—
|—
|2.60
|1.47
|—
|—
|1.95
|1.82
|—
|—
|1.56
|2.49
|—
|—
|1.24
|3.88
|1.17
|4.75
|1.05
|9.00
|—
|—
|—
|—
|
|3.71
|1.27
|3.10
|1.36
|2.48
|1.54
|1.87
|1.96
|1.60
|2.34
|1.41
|2.89
|1.69
|2.18
|1.51
|2.55
|1.15
|5.34
|1.46
|2.76
|—
|—
|1.19
|4.78
|—
|—
|—
|—
|—
|—