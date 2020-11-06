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Саутгемптон
 
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Стадион:
Ньюкасл
1
Маккарти
Алекс
35
Беднарек
Ян
4
Вестергор
Янник
5
Стивенс
Джек
2
Уокер-Питерс
Кайл
8
Уорд-Праус
Джеймс
6
Ромеу
Ориоль
12
Дженепо
Мусса
32
Уолкотт
Тео
17
Армстронг
Стюарт
10
Адамс
Че
26
Дарлоу
Карл
23
Мёрфи
Джейкоб
5
Шёр
Фабиан
6
Ласcеллс
Джамал
18
Фернандес
Федерико
15
Льюис
Джамал
36
Лонгстафф
Шон
16
Хендрик
Джефф
24
Альмирон
Мигель
13
Уилсон
Каллум
10
Сент-Максимин
Аллан
Саутгемптон
3-4-2-1
Ньюкасл
5-3-2

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.71
2. Уорд-Праус Джеймс 3 0.43
3. Адамс Че 2 0.29
4. Вестергор Янник 2 0.29
5. Ромеу Ориоль 1 0.14
6. Дженепо Мусса 1 0.14
7. Армстронг Стюарт 0 0
8. Уолкотт Тео 0 0
9. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 6 (3) 0.86
2. Хендрик Джефф 1 0.14
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.14
4. Мёрфи Джейкоб 1 0.14
5. Альмирон Мигель 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 3 0
2. Ромеу Ориоль 2 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диало Ибраима 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Уилсон Каллум 1 0
6. Крафт Эмиль 1 0
7. Ласcеллс Джамал 1 0
8. Манкильо Хави 1 0
9. Альмирон Мигель 1 0
10. Мёрфи Джейкоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 7.14% (1) 14.29% (2) 42.86% (6) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Ньюкасл 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2020, осталось 29 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 157
    Саутгемптон 74.5% (117)
    X 17.8% (28)
    Ньюкасл 7.6% (12)
    Все прогнозы
    1.79 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ньюкасл
    2.08
    3.70
    3.84
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.95 3.70 3.70
    Бонус: 5 000 ₽ 2.08 3.50 3.65
      2.08 3.60 3.84

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    11.00 1.02 8.10 1.06 3.45 1.31 2.75 1.49 2.17 1.73 1.89 1.98 1.74 2.17 1.49 2.75 1.32 3.40 1.15 5.70 1.10 6.20 1.02 9.50 1.03 10.00
    10.75 1.05 9.30 1.06 3.52 1.31 2.69 1.48 1.49 2.66 1.33 3.38 1.15 5.80 1.14 6.00 1.04 13.00
    3.77 1.31 2.85 1.48 2.24 1.73 1.93 1.99 1.72 2.25 1.52 2.73 1.35 3.44 1.13 7.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.85 1.93 1.39 3.00 1.12 6.40
    3.00 1.39 1.45 2.75 1.15 5.35 1.10 6.85
    3.04 1.43 2.50 1.59 1.95 1.95 1.59 2.50 1.43 3.05
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    3.15 1.33 1.74 2.02 1.29 3.40
    3.85 1.26 2.65 1.48 1.68 2.19 1.28 3.64 1.18 4.85

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.68 2.14
    Букмекер Да Нет
    4.90 1.18
    Букмекер Да Нет
    3.00 1.39
    Где смотреть матч Саутгемптон - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Ньюкасл

    Исход игры
    Саутгемптон
    74.1% (117)
    Ничья
    18.4% (29)
    Ньюкасл
    7.6% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.29% (95)
    Меньше
    38.71% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    78.06% (121)
    Нет
    21.94% (34)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    50% (79)
    1:1 Ничья
    17.1% (27)
    2:0 Саутгемптон
    9.5% (15)
    1:0 Саутгемптон
    8.9% (14)
    1:2 Ньюкасл
    4.4% (7)
    3:1 Саутгемптон
    3.2% (5)
    0:1 Ньюкасл
    1.9% (3)
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