Саутгемптон
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
Ньюкасл
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Ингс Дэнни
|5 (1)
|0.71
|2.
|Уорд-Праус Джеймс
|3
|0.43
|3.
|Адамс Че
|2
|0.29
|4.
|Вестергор Янник
|2
|0.29
|5.
|Ромеу Ориоль
|1
|0.14
|6.
|Дженепо Мусса
|1
|0.14
|7.
|Армстронг Стюарт
|0
|0
|8.
|Уолкотт Тео
|0
|0
|9.
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Уилсон Каллум
|6 (3)
|0.86
|2.
|Хендрик Джефф
|1
|0.14
|3.
|Сент-Максимин Аллан
|1
|0.14
|4.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.14
|5.
|Альмирон Мигель
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|2.
|Ромеу Ориоль
|2
|0
|3.
|Бертранд Райан
|1
|0
|4.
|Стивенс Джек
|1
|0
|5.
|Уорд-Праус Джеймс
|1
|0
|6.
|Адамс Че
|1
|0
|7.
|Дженепо Мусса
|1
|0
|8.
|Диало Ибраима
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Льюис Джамал
|3
|0
|2.
|Шелви Джонджо
|2
|0
|3.
|Хэйден Айзак
|2
|0
|4.
|Жоэлинтон
|2
|0
|5.
|Уилсон Каллум
|1
|0
|6.
|Крафт Эмиль
|1
|0
|7.
|Ласcеллс Джамал
|1
|0
|8.
|Манкильо Хави
|1
|0
|9.
|Альмирон Мигель
|1
|0
|10.
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Саутгемптон
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|42.86% (6)
|14.29% (2)
|7.14% (1)
|14.29% (2)
|Ньюкасл
|11.11% (1)
|0
|0
|22.22% (2)
|11.11% (1)
|55.56% (5)
Предыдущие игры
Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм
Последние игры между собой
Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|
|12.50
|1.01
|9.00
|1.04
|3.85
|1.27
|2.95
|1.40
|—
|—
|2.02
|1.85
|1.80
|2.07
|1.58
|2.46
|1.38
|3.05
|1.17
|5.00
|1.13
|5.50
|1.03
|9.70
|1.03
|10.00
|
|12.25
|1.04
|10.50
|1.05
|3.84
|1.27
|3.00
|1.40
|—
|—
|—
|—
|—
|—
|1.58
|2.41
|1.39
|3.05
|1.18
|5.10
|1.14
|5.90
|1.04
|11.25
|—
|—
|
|—
|—
|—
|—
|4.03
|1.28
|3.12
|1.42
|2.41
|1.64
|2.06
|1.87
|1.83
|2.10
|1.60
|2.51
|1.40
|3.19
|—
|—
|1.15
|6.42
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Саутгемптон - Ньюкасл
Исход игры
Саутгемптон
62.5% (35)
Ничья
23.2% (13)
Ньюкасл
14.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (30)
Меньше
44.44% (24)
Обе команды забьют
Да
77.78% (42)
Нет
22.22% (12)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
39.3% (22)
1:1 Ничья
23.2% (13)
2:0 Саутгемптон
10.7% (6)
1:2 Ньюкасл
7.1% (4)
0:1 Ньюкасл
5.4% (3)
1:0 Саутгемптон
3.6% (2)
3:1 Саутгемптон
3.6% (2)
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