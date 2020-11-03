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Саутгемптон
 
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Стадион:
Ньюкасл

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Ингс Дэнни 5 (1) 0.71
2. Уорд-Праус Джеймс 3 0.43
3. Адамс Че 2 0.29
4. Вестергор Янник 2 0.29
5. Ромеу Ориоль 1 0.14
6. Дженепо Мусса 1 0.14
7. Армстронг Стюарт 0 0
8. Уолкотт Тео 0 0
9. Уокер-Питерс Кайл 0 0
Ньюкасл
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Уилсон Каллум 6 (3) 0.86
2. Хендрик Джефф 1 0.14
3. Сент-Максимин Аллан 1 0.14
4. Мёрфи Джейкоб 1 0.14
5. Альмирон Мигель 0 0

Карточки

Саутгемптон
# Игрок      
1. Уокер-Питерс Кайл 3 0
2. Ромеу Ориоль 2 0
3. Бертранд Райан 1 0
4. Стивенс Джек 1 0
5. Уорд-Праус Джеймс 1 0
6. Адамс Че 1 0
7. Дженепо Мусса 1 0
8. Диало Ибраима 1 0
Ньюкасл
# Игрок      
1. Льюис Джамал 3 0
2. Шелви Джонджо 2 0
3. Хэйден Айзак 2 0
4. Жоэлинтон 2 0
5. Уилсон Каллум 1 0
6. Крафт Эмиль 1 0
7. Ласcеллс Джамал 1 0
8. Манкильо Хави 1 0
9. Альмирон Мигель 1 0
10. Мёрфи Джейкоб 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Саутгемптон 7.14% (1) 14.29% (2) 42.86% (6) 14.29% (2) 7.14% (1) 14.29% (2)
 Ньюкасл 11.11% (1) 0 0 22.22% (2) 11.11% (1) 55.56% (5)

Предыдущие игры

Саутгемптон Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Астон Вилла 3:4 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Эвертон Челси 3:3 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Вест Бромвич
Бёрнли 0:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:5 Тоттенхэм Саутгемптон 0:2 Брентфорд Кристал Пэлас 1:0 Саутгемптон Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Борнмут 0:2 Саутгемптон Саутгемптон 1:1 Брайтон Манчестер Юнайтед 2:2 Саутгемптон Эвертон 1:1 Саутгемптон Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити Уотфорд 1:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:2 Арсенал Норвич 0:3 Саутгемптон Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Вест Хэм 3:1 Саутгемптон Саутгемптон 2:0 Астон Вилла
Ньюкасл Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Ньюкасл 2:1 Эвертон Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Ньюкасл 1:4 Манчестер Юнайтед Ньюкасл 3:1 Бёрнли
Ньюпорт 1:1 Ньюкасл Тоттенхэм 1:1 Ньюкасл Моркам 0:7 Ньюкасл Ньюкасл 0:3 Брайтон Ньюкасл 1:0 Блэкберн Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Ньюкасл 0:1 Сток Сити Мидлсбро 5:1 Ньюкасл Барнсли 1:2 Ньюкасл Крю Александра 0:3 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Брайтон 0:0 Ньюкасл Ньюкасл 1:3 Тоттенхэм Уотфорд 2:1 Ньюкасл Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Ньюкасл 2:2 Вест Хэм

Последние игры между собой

Саутгемптон: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Ньюкасл: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 5
Саутгемптон 0:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 3:1 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 0:0 Ньюкасл Премьер-лига
Ньюкасл 3:0 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:2 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 3:1 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 2:2 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 1:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Саутгемптон 4:0 Ньюкасл Премьер-лига Ньюкасл 1:1 Саутгемптон Премьер-лига Ньюкасл 4:2 Саутгемптон Премьер-лига Саутгемптон 2:0 Ньюкасл Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 ноября 2020, осталось 2 дня 20 часов 50 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 56
    Саутгемптон 62.5% (35)
    X 23.2% (13)
    Ньюкасл 14.3% (8)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Ньюкасл
    1.90
    4.00
    4.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 1.75 4.00 4.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.90 3.70 4.20
      1.90 3.80 4.32

    Самый высокий коэффициент на матч «Саутгемптон» – «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Саутгемптон» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ньюкасл» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Саутгемптон» – «Ньюкасл», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5
    12.50 1.01 9.00 1.04 3.85 1.27 2.95 1.40 2.02 1.85 1.80 2.07 1.58 2.46 1.38 3.05 1.17 5.00 1.13 5.50 1.03 9.70 1.03 10.00
    12.25 1.04 10.50 1.05 3.84 1.27 3.00 1.40 1.58 2.41 1.39 3.05 1.18 5.10 1.14 5.90 1.04 11.25
    4.03 1.28 3.12 1.42 2.41 1.64 2.06 1.87 1.83 2.10 1.60 2.51 1.40 3.19 1.15 6.42
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.01 1.79 1.47 2.75 1.15 5.60
    3.20 1.35 1.48 2.65 1.16 5.25 1.11 6.55
    3.22 1.39 2.64 1.53 2.07 1.85 1.65 2.36 1.47 2.88
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.90 1.38 1.75 2.00 1.32 3.20
    4.20 1.23 2.88 1.42 1.75 2.08 1.32 3.38 1.21 4.40

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.75 2.11
    Букмекер Да Нет
    4.60 1.21
    Букмекер Да Нет
    3.25 1.35
    Где смотреть матч Саутгемптон - Ньюкасл онлайн

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    Прогнозы на матч Саутгемптон - Ньюкасл

    Исход игры
    Саутгемптон
    62.5% (35)
    Ничья
    23.2% (13)
    Ньюкасл
    14.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (30)
    Меньше
    44.44% (24)
    Обе команды забьют
    Да
    77.78% (42)
    Нет
    22.22% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    39.3% (22)
    1:1 Ничья
    23.2% (13)
    2:0 Саутгемптон
    10.7% (6)
    1:2 Ньюкасл
    7.1% (4)
    0:1 Ньюкасл
    5.4% (3)
    1:0 Саутгемптон
    3.6% (2)
    3:1 Саутгемптон
    3.6% (2)
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