Лестер
1:0
Первый тайм: 29'
Стадион: Кинг Пауэр
Вулверхэмптон
1:0
15' ПенальтиВарди Джейми
33
Томас
Люк
26
Прает
Деннис
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Томас ЛюкПолузащитник
-
26 Прает ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
-
15 Барнс ХарвиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
11 Патрисиу РуйВратарь
-
15 Боли ВийиЗащитник
-
16 Коди КонорЗащитник
-
49 Килман МаксЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Радди ДжонВратарь
-
54 Отасоуи ОуэнПолузащитник
-
37 Траоре АдамаПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Саисс РоменПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Силва ФабиоНападающий
-
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
Ход матча
15'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
58 Владение мячом, % 42
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|7 (4)
|0.88
|2.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.38
|3.
|Барнс Харви
|2
|0.25
|4.
|Кастань Тимоти
|1
|0.13
|5.
|Прает Деннис
|1
|0.13
|6.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.13
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.13
|8.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|9.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.5
|2.
|Поденсе Даниэл
|1
|0.13
|3.
|Нету Педру
|1
|0.13
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.13
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.13
|6.
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|3
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|3.
|Менди Нампалис
|2
|0
|4.
|Перес Айосе
|1
|0
|5.
|Фухс Кристиан
|1
|0
|6.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|7.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|8.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|9.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|10.
|Томас Люк
|1
|0
|11.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|12.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коди Конор
|1
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|4.
|Невеш Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Вулверхэмптон
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер
Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|6.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|8.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.00
|1.06
|6.80
|1.13
|6.10
|1.12
|—
|—
|4.75
|1.18
|1.79
|2.04
|2.33
|1.60
|—
|—
|1.72
|2.08
|—
|—
|1.42
|2.85
|1.18
|4.75
|1.13
|5.80
|1.02
|14.50
|
|7.70
|1.09
|6.20
|1.13
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.18
|1.70
|—
|—
|1.68
|2.32
|—
|—
|1.32
|3.45
|—
|—
|1.22
|4.70
|1.08
|8.40
|1.06
|9.30
|1.01
|16.75
|
|8.07
|1.11
|—
|—
|2.85
|1.47
|2.50
|1.60
|2.13
|1.81
|2.73
|1.50
|2.18
|1.75
|1.90
|2.00
|1.61
|2.44
|1.46
|2.87
|1.22
|4.75
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лестер 1:0 Вулверхэмптон
Исход игры
Лестер
84.1% (127)
Ничья
9.9% (15)
Вулверхэмптон
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (92)
Меньше
37.84% (56)
Обе команды забьют
Да
69.59% (103)
Нет
30.41% (45)
Популярный счёт
2:1 Лестер
50.3% (76)
1:0 Лестер
15.9% (24)
2:0 Лестер
10.6% (16)
1:1 Ничья
7.3% (11)
3:1 Лестер
4.6% (7)
0:1 Вулверхэмптон
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Вулверхэмптон
2% (3)
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