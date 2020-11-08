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  3. Англия
Лестер
1:0
Первый тайм: 29'

Стадион:
Вулверхэмптон
0'
1:0
15' Пенальти
Варди Джейми
29'
1
Шмейхель
Каспер
6
Эванс
Джонни
3
Фофана
Уэсли
28
Фухс
Кристиан
2
Джастин
Джеймс
8
Тилеманс
Юри
24
Менди
Нампалис
33
Томас
Люк
26
Прает
Деннис
10
Мэддисон
Джеймс
9
Варди
Джейми
11
Патрисиу
Руй
15
Боли
Вийи
16
Коди
Конор
49
Килман
Макс
22
Семеду
Нелсон
32
Дендонкер
Леандер
8
Невеш
Рубен
3
Аит-Нури
Раян
7
Нету
Педру
9
Хименес
Рауль
10
Поденсе
Даниэл
Лестер
3-4-2-1
Вулверхэмптон
3-4-3

Ход матча

15'
Варди Джейми
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 58 Владение мячом, % 42

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 7 (4) 0.88
2. Тилеманс Юри 3 (2) 0.38
3. Барнс Харви 2 0.25
4. Кастань Тимоти 1 0.13
5. Прает Деннис 1 0.13
6. Мэддисон Джеймс 1 0.13
7. Джастин Джеймс 1 0.13
8. Юндер Дженгиз 0 0
9. Менди Нампалис 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.5
2. Поденсе Даниэл 1 0.13
3. Нету Педру 1 0.13
4. Саисс Ромен 1 0.13
5. Аит-Нури Раян 1 0.13
6. Килман Макс 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 3 0
2. Тилеманс Юри 3 0
3. Менди Нампалис 2 0
4. Перес Айосе 1 0
5. Фухс Кристиан 1 0
6. Амарти Даниэль 1 0
7. Кастань Тимоти 1 0
8. Мэддисон Джеймс 1 0
9. Сёюнджю Чаглар 1 0
10. Томас Люк 1 0
11. Джастин Джеймс 1 0
12. Фофана Уэсли 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Коди Конор 1 0
2. Моутинью Жоау 1 0
3. Марсал Фернандо 1 0
4. Невеш Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Вулверхэмптон 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер
Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 4:3 Лестер Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Кубок лиги
Лестер 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Лестер Товарищеские матчи Лестер 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 1:0 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
6. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
7. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
8. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
9. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
10. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
11. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Первый тайм
  • 30'
    Серия перехватов случилась в центре поля. Гости в результате смогли укоротить летающий верхом мяч.
  • 29'
    Боли сделал заброс по правому флангу на ход Семеду. Из ворот Шмейхель отправился к углу штрафной площади и у мяча оказался первым.
  • 28'
    Без моментов прошла первая половина тайма. За исключением момента с пенальти команды ни разу серьёзно не угрожали воротам соперников.
  • 26'
    У Джастина подача справа не получилась. Мяч прилетел в руки Патрисиу.
  • 24'
    Нету ускорился на правом фланге, но упустил мяч за боковую линию поля.
  • 23'
    Семеду справа прошёл Томаса, но его прострел в штрафную площадь перехватил Тилеманс.
  • 22'
    "Лестер" постепенно стал возвращать себе территориальное преимущество. Хозяева больше и увереннее контролируют мяч.
  • 20'
    Джастин справа отправил вперёд Праета. Деннис навесил к воротам, где Варди не попал головой по мячу.
  • 19'
    Подача Томаса слева в штрафную площадь получилась безадресной. Партнёров в зоне подачи не было.
  • 18'
    "Вулверхэмптон" заиграл активнее и старается держать мяч на чужой половине поля.
  • Фол, нарушение
    17'
    Джастин в центре поля сбил Хименеса.
  • Пенальти
    15'
    ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
    1:0!!!
    ВАРДИ!!! Варди сильно пробил в правый угол с одиннадцатиметровой отметки, а Патрисиу прыгнул в другую сторону.
  • Пенальти!
    14'
    После просмотра повтора Тейлор назначил пенальти на игру Килмена рукой в штрафной площади.
  • Видеоповтор
    14'
    Тейлор отправился смотреть повтор. Высока вероятность назначения пенальти.
  • Судья
    13'
    Прает справа прострелил к воротам и попал в руку Килмана. Идёт проверка ВАР.
  • 12'
    Аит-Нури слева перешёл на чужую половину поля, но вместо продвижения отдал пас назад.
  • 11'
    Аутами увлеклись команды у центральной линии поля. Меняются при этом только бровки.
  • 10'
    Томас на левом фланге не смог пройти Семеду и нарушил правила.
  • 8'
    "Лестер" больше владеет мячом в начале встречи, но гости спокойно обороняются и не позволяют создавать моменты у своих ворот.
  • Угловой
    7'
    Мэддисон от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда защитники "Вулверхэмптона" мяч вынесли.
  • 6'
    У Мэддисона слева со штрафного подача опасной не получилась. Мяч достался соперникам, которые контрвыпад организовать не смоггли.
  • Фол, нарушение
    5'
    Семеду на фланге нарушил правила.
  • 4'
    Джастин с Праетом справа остро сыграть не смогли и откатили мяч назад к центральному кругу на партнёров.
  • 3'
    Нету здорово прошёл вперёд по правому флангу, но передача назад по диагонали на Дендонкера перехвачена соперниками.
  • 2'
    "Лестер" играет в синей форме, "Вулверхэмптон" - в тёмно-жёлтых футболках и чёрных трусах.
  • Первый тайм начался
    1'
    Стартовал матч на "Кинг Пауэр"!
  • До матча
  • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча 8 тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Лестер» и «Вулверхэмптон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
    • Прогнозы 151
    Лестер 84.1% (127)
    X 9.9% (15)
    Вулверхэмптон 6% (9)
    -1
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Ничья 2:2
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    2.33 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.40
    4.64
    9.00
    Все Коэффициенты
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на King Power Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 2.35 3.20 3.30
Бонус: 5 000 ₽ 1.38 4.60 9.00
Бонус: 5 000 ₽ 2.40 3.24 3.45
  1.40 4.64 8.84

Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
8.00 1.06 6.80 1.13 6.10 1.12 4.75 1.18 1.79 2.04 2.33 1.60 1.72 2.08 1.42 2.85 1.18 4.75 1.13 5.80 1.02 14.50
7.70 1.09 6.20 1.13 2.82 1.44 2.18 1.70 1.68 2.32 1.32 3.45 1.22 4.70 1.08 8.40 1.06 9.30 1.01 16.75
8.07 1.11 2.85 1.47 2.50 1.60 2.13 1.81 2.73 1.50 2.18 1.75 1.90 2.00 1.61 2.44 1.46 2.87 1.22 4.75
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
2.55 1.50 1.66 2.21 2.00 1.80 1.31 3.35 1.17 4.90
2.50 1.53 1.70 2.15 1.33 3.30 1.09 7.50 1.06 8.90
2.66 1.53 2.18 1.76 1.68 2.30 1.45 2.96 1.81 2.09 1.51 2.71 1.21 4.86
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
3.25 1.33 2.14 1.68 1.57 2.55 1.21 4.30
3.20 1.35 2.22 1.66 1.56 2.43 1.18 4.55 1.12 6.10

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
1.62 2.27
Букмекер Да Нет
3.15 1.35
Букмекер Да Нет
3.90 1.24
Где смотреть матч Лестер 1:0 Вулверхэмптон онлайн

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Прогнозы на матч Лестер 1:0 Вулверхэмптон

Исход игры
Лестер
84.1% (127)
Ничья
9.9% (15)
Вулверхэмптон
6% (9)
Тотал 2.5
Больше
62.16% (92)
Меньше
37.84% (56)
Обе команды забьют
Да
69.59% (103)
Нет
30.41% (45)
Популярный счёт
2:1 Лестер
50.3% (76)
1:0 Лестер
15.9% (24)
2:0 Лестер
10.6% (16)
1:1 Ничья
7.3% (11)
3:1 Лестер
4.6% (7)
0:1 Вулверхэмптон
3.3% (5)
2:2 Ничья
2.6% (4)
1:2 Вулверхэмптон
2% (3)
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