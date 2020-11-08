Нету ускорился на правом фланге, но упустил мяч за боковую линию поля.

У Джастина подача справа не получилась. Мяч прилетел в руки Патрисиу.

Без моментов прошла первая половина тайма. За исключением момента с пенальти команды ни разу серьёзно не угрожали воротам соперников.

Боли сделал заброс по правому флангу на ход Семеду. Из ворот Шмейхель отправился к углу штрафной площади и у мяча оказался первым.

Серия перехватов случилась в центре поля. Гости в результате смогли укоротить летающий верхом мяч.

23' Семеду справа прошёл Томаса, но его прострел в штрафную площадь перехватил Тилеманс.

22' "Лестер" постепенно стал возвращать себе территориальное преимущество. Хозяева больше и увереннее контролируют мяч.

20' Джастин справа отправил вперёд Праета. Деннис навесил к воротам, где Варди не попал головой по мячу.

19' Подача Томаса слева в штрафную площадь получилась безадресной. Партнёров в зоне подачи не было.

18' "Вулверхэмптон" заиграл активнее и старается держать мяч на чужой половине поля.

17' Джастин в центре поля сбил Хименеса.

15' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:0!!!

ВАРДИ!!! Варди сильно пробил в правый угол с одиннадцатиметровой отметки, а Патрисиу прыгнул в другую сторону.

14' После просмотра повтора Тейлор назначил пенальти на игру Килмена рукой в штрафной площади.

14' Тейлор отправился смотреть повтор. Высока вероятность назначения пенальти.

13' Прает справа прострелил к воротам и попал в руку Килмана. Идёт проверка ВАР.

12' Аит-Нури слева перешёл на чужую половину поля, но вместо продвижения отдал пас назад.

11' Аутами увлеклись команды у центральной линии поля. Меняются при этом только бровки.

10' Томас на левом фланге не смог пройти Семеду и нарушил правила.

8' "Лестер" больше владеет мячом в начале встречи, но гости спокойно обороняются и не позволяют создавать моменты у своих ворот.

7' Мэддисон от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда защитники "Вулверхэмптона" мяч вынесли.

6' У Мэддисона слева со штрафного подача опасной не получилась. Мяч достался соперникам, которые контрвыпад организовать не смоггли.

5' Семеду на фланге нарушил правила.

4' Джастин с Праетом справа остро сыграть не смогли и откатили мяч назад к центральному кругу на партнёров.

3' Нету здорово прошёл вперёд по правому флангу, но передача назад по диагонали на Дендонкера перехвачена соперниками.

2' "Лестер" играет в синей форме, "Вулверхэмптон" - в тёмно-жёлтых футболках и чёрных трусах.