Лестер
Позже
Стадион: Кинг Пауэр
Вулверхэмптон
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Варди Джейми
|7 (4)
|1
|2.
|Тилеманс Юри
|3 (2)
|0.43
|3.
|Барнс Харви
|2
|0.29
|4.
|Кастань Тимоти
|1
|0.14
|5.
|Прает Деннис
|1
|0.14
|6.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.14
|7.
|Джастин Джеймс
|1
|0.14
|8.
|Юндер Дженгиз
|0
|0
|9.
|Менди Нампалис
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Хименес Рауль
|4
|0.57
|2.
|Поденсе Даниэл
|1
|0.14
|3.
|Нету Педру
|1
|0.14
|4.
|Саисс Ромен
|1
|0.14
|5.
|Аит-Нури Раян
|1
|0.14
|6.
|Килман Макс
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Эванс Джонни
|3
|0
|2.
|Тилеманс Юри
|3
|0
|3.
|Менди Нампалис
|2
|0
|4.
|Перес Айосе
|1
|0
|5.
|Фухс Кристиан
|1
|0
|6.
|Амарти Даниэль
|1
|0
|7.
|Кастань Тимоти
|1
|0
|8.
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|9.
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0
|10.
|Томас Люк
|1
|0
|11.
|Джастин Джеймс
|1
|0
|12.
|Фофана Уэсли
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Коди Конор
|1
|0
|2.
|Моутинью Жоау
|1
|0
|3.
|Марсал Фернандо
|1
|0
|4.
|Невеш Рубен
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Лестер
|6.25% (1)
|12.5% (2)
|6.25% (1)
|18.75% (3)
|12.5% (2)
|43.75% (7)
|Вулверхэмптон
|25% (2)
|25% (2)
|0
|12.5% (1)
|12.5% (1)
|25% (2)
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер
Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =3 -7Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|2.
|Лестер
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|17 - 9
|15
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|18 - 9
|14
|4.
|Эвертон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|15 - 11
|13
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|7
|4
|1
|2
|8 - 8
|13
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|8.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|9.
|Челси
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|16 - 9
|12
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|11.
|Ньюкасл
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 11
|11
|12.
|Лидс
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|8 - 11
|10
|14.
|Вест Хэм
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|13 - 10
|8
|15.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|9 - 13
|7
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|11 - 14
|5
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|7
|1
|1
|5
|7 - 14
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|6 - 16
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|3 - 10
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|8.10
|1.06
|6.30
|1.13
|2.80
|1.47
|—
|—
|2.06
|1.81
|1.81
|2.08
|1.60
|2.39
|—
|—
|1.29
|3.65
|1.21
|4.60
|1.06
|7.80
|1.04
|8.50
|1.02
|16.00
|
|8.30
|1.08
|6.75
|1.12
|2.82
|1.44
|—
|—
|2.15
|1.72
|—
|—
|1.66
|2.36
|—
|—
|1.28
|3.75
|1.22
|4.70
|1.08
|8.30
|1.06
|9.50
|1.01
|18.25
|
|8.20
|1.11
|—
|—
|2.86
|1.47
|2.51
|1.60
|2.14
|1.80
|1.83
|2.12
|1.63
|2.42
|1.48
|2.88
|—
|—
|1.23
|4.59
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Лестер - Вулверхэмптон
Исход игры
Лестер
87.3% (48)
Ничья
7.3% (4)
Вулверхэмптон
5.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
62.96% (34)
Меньше
37.04% (20)
Обе команды забьют
Да
68.52% (37)
Нет
31.48% (17)
Популярный счёт
2:1 Лестер
49.1% (27)
1:0 Лестер
14.5% (8)
2:0 Лестер
12.7% (7)
3:1 Лестер
7.3% (4)
1:1 Ничья
5.5% (3)
0:1 Вулверхэмптон
3.6% (2)
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