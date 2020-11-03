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Лестер
 
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Стадион:
Вулверхэмптон

Бомбардиры внутри турнира

Лестер
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Варди Джейми 7 (4) 1
2. Тилеманс Юри 3 (2) 0.43
3. Барнс Харви 2 0.29
4. Кастань Тимоти 1 0.14
5. Прает Деннис 1 0.14
6. Мэддисон Джеймс 1 0.14
7. Джастин Джеймс 1 0.14
8. Юндер Дженгиз 0 0
9. Менди Нампалис 0 0
Вулверхэмптон
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Хименес Рауль 4 0.57
2. Поденсе Даниэл 1 0.14
3. Нету Педру 1 0.14
4. Саисс Ромен 1 0.14
5. Аит-Нури Раян 1 0.14
6. Килман Макс 0 0

Карточки

Лестер
# Игрок      
1. Эванс Джонни 3 0
2. Тилеманс Юри 3 0
3. Менди Нампалис 2 0
4. Перес Айосе 1 0
5. Фухс Кристиан 1 0
6. Амарти Даниэль 1 0
7. Кастань Тимоти 1 0
8. Мэддисон Джеймс 1 0
9. Сёюнджю Чаглар 1 0
10. Томас Люк 1 0
11. Джастин Джеймс 1 0
12. Фофана Уэсли 1 0
Вулверхэмптон
# Игрок      
1. Коди Конор 1 0
2. Моутинью Жоау 1 0
3. Марсал Фернандо 1 0
4. Невеш Рубен 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Лестер 6.25% (1) 12.5% (2) 6.25% (1) 18.75% (3) 12.5% (2) 43.75% (7)
 Вулверхэмптон 25% (2) 25% (2) 0 12.5% (1) 12.5% (1) 25% (2)

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Лестер 4:0 Брага Лидс 1:4 Лестер АЕК 1:2 Лестер Арсенал 0:1 Лестер
Лестер 3:0 Заря Лестер 0:1 Астон Вилла Лестер 0:3 Вест Хэм Манчестер Сити 2:5 Лестер Лестер 0:2 Арсенал Лестер 4:2 Бёрнли Вест Бромвич 0:3 Лестер Лестер 1:1 Блэкберн Лестер 0:0 Шеффилд Уэнсдей Бирмингем 0:2 Лестер Лестер 0:2 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 3:0 Лестер Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Борнмут 4:1 Лестер Арсенал 1:1 Лестер Лестер 3:0 Кристал Пэлас
Вулверхэмптон Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Вулверхэмптон 1:1 Ньюкасл Лидс 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Фулхэм
Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Вулверхэмптон 0:1 Сток Сити Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:1 Севилья Вулверхэмптон 1:0 Олимпиакос Челси 2:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:0 Кристал Пэлас Бёрнли 1:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 3:0 Эвертон Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 0:2 Арсенал Астон Вилла 0:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 1:0 Борнмут Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон Олимпиакос 1:1 Вулверхэмптон

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вулверхэмптон: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 3
Вулверхэмптон 0:0 Лестер Премьер-лига Лестер 0:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 4:3 Лестер Премьер-лига Вулверхэмптон 0:0 Лестер Кубок лиги
Лестер 2:0 Вулверхэмптон Премьер-лига Вулверхэмптон 1:0 Лестер Товарищеские матчи Лестер 2:1 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 2:1 Лестер Вулверхэмптон 1:1 Лестер
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
2. Лестер Заявка 7 5 0 2 17 - 9 15
3. Тоттенхэм Заявка 7 4 2 1 18 - 9 14
4. Эвертон Заявка 7 4 1 2 15 - 11 13
5. Саутгемптон Заявка 7 4 1 2 14 - 12 13
6. Вулверхэмптон Заявка 7 4 1 2 8 - 8 13
7. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
8. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
9. Челси Заявка 7 3 3 1 16 - 9 12
10. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
11. Ньюкасл Заявка 7 3 2 2 10 - 11 11
12. Лидс Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
13. Кристал Пэлас Заявка 7 3 1 3 8 - 11 10
14. Вест Хэм Заявка 7 2 2 3 13 - 10 8
15. Манчестер Юнайтед Заявка 6 2 1 3 9 - 13 7
16. Брайтон Заявка 7 1 2 4 11 - 14 5
17. Фулхэм Заявка 7 1 1 5 7 - 14 4
18. Вест Бромвич Заявка 7 0 3 4 6 - 16 3
19. Бёрнли Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 7 0 1 6 3 - 10 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Вулверхэмптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 2 дня 13 часов 30 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 55
    Лестер 87.3% (48)
    X 7.3% (4)
    Вулверхэмптон 5.5% (3)
    0
    матч окончится ничьей, со счетом 2:2
    Ничья 2:2
    fussball_01 #
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лестер
    Ничья
    Вулверхэмптон
    2.44
    3.32
    3.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.25 3.30 3.35
    Бонус: 5 000 ₽ 2.44 3.10 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 2.35 3.32 3.32
      2.44 3.18 3.40

    Самый высокий коэффициент на матч «Лестер» – «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Лестер» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вулверхэмптон» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Лестер» – «Вулверхэмптон», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    8.10 1.06 6.30 1.13 2.80 1.47 2.06 1.81 1.81 2.08 1.60 2.39 1.29 3.65 1.21 4.60 1.06 7.80 1.04 8.50 1.02 16.00
    8.30 1.08 6.75 1.12 2.82 1.44 2.15 1.72 1.66 2.36 1.28 3.75 1.22 4.70 1.08 8.30 1.06 9.50 1.01 18.25
    8.20 1.11 2.86 1.47 2.51 1.60 2.14 1.80 1.83 2.12 1.63 2.42 1.48 2.88 1.23 4.59
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.62 2.25 1.29 3.50 1.06 8.10
    2.56 1.51 1.66 2.22 1.33 3.30 1.08 7.80 1.06 9.20
    2.62 1.54 2.15 1.79 1.65 2.35 1.43 3.03
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.17 1.67 1.49 2.50 1.17 4.70
    3.20 1.35 2.20 1.67 1.50 2.59 1.18 4.85 1.12 6.20

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.99 1.83
    Букмекер Да Нет
    5.60 1.13
    Букмекер Да Нет
    4.00 1.23
    Где смотреть матч Лестер - Вулверхэмптон онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

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    Прогнозы на матч Лестер - Вулверхэмптон

    Исход игры
    Лестер
    87.3% (48)
    Ничья
    7.3% (4)
    Вулверхэмптон
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    62.96% (34)
    Меньше
    37.04% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    68.52% (37)
    Нет
    31.48% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лестер
    49.1% (27)
    1:0 Лестер
    14.5% (8)
    2:0 Лестер
    12.7% (7)
    3:1 Лестер
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    5.5% (3)
    0:1 Вулверхэмптон
    3.6% (2)
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