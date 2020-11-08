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Манчестер Сити
 
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Стадион:
Ливерпуль
31
Эдерсон
Мораес
2
Уокер
Кайл
3
Диаш
Рубен
14
Лапорт
Эмерик
27
Канселу
Жоау
17
Де
Брёйне
Кевин
16
Родри
Эрнандес
8
Гюндоган
Илкай
21
Торрес
Ферран
9
Жезус
Габриэль
7
Стерлинг
Рахим
1
Алиссон
Бекер
66
Александер-Арнольд
Трент
32
Матип
Жоэль
12
Гомес
Джо
26
Робертсон
Эндрю
14
Хендерсон
Джордан
5
Вейналдум
Джорджиньо
11
Салах
Мохамед
9
Фирмино
Роберто
10
Мане
Садио
20
Жота
Диогу
Манчестер Сити
4-3-3
Ливерпуль
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Сити
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Стерлинг Рахим 2 0.33
2. Фоден Фил 2 0.33
3. Де Брёйне Кевин 1 (1) 0.17
4. Марез Рияд 1 0.17
5. Уокер Кайл 1 0.17
6. Аке Натан 1 0.17
7. Жезус Габриэль 1 0.17
8. Канселу Жоау 0 0
9. Торрес Ферран 0 0
Ливерпуль
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Салах Мохамед 7 (3) 1
2. Мане Садио 4 0.57
3. Жота Диогу 3 0.43
4. Фирмино Роберто 1 0.14
5. Робертсон Эндрю 1 0.14
6. Ван Дейк Виргил 1 0.14
7. Шакири Джердан 0 0
8. Александер-Арнольд Трент 0 0

Карточки

Манчестер Сити
# Игрок      
1. Менди Бенджамин 2 0
2. Родри Эрнандес 2 0
3. Аке Натан 2 0
4. Канселу Жоау 1 0
5. Диаш Рубен 1 0
6. Жезус Габриэль 1 0
Ливерпуль
# Игрок      
1. Мане Садио 2 0
2. Фабиньо Энрике 1 0
3. Фирмино Роберто 1 0
4. Ван Дейк Виргил 1 0
5. Александер-Арнольд Трент 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Манчестер Сити 11.11% (1) 44.44% (4) 11.11% (1) 11.11% (1) 0 22.22% (2)
 Ливерпуль 11.76% (2) 11.76% (2) 29.41% (5) 17.65% (3) 11.76% (2) 17.65% (3)

Предыдущие игры

Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4
Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед
Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Манчестер Сити 4:0 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Суперкубок Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер 1:0 Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 7 5 1 1 17 - 15 16
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
6. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
7. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
8. Вулверхэмптон 0:1 Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
9. Астон Вилла Заявка 6 4 0 2 15 - 9 12
10. Арсенал Заявка 7 4 0 3 9 - 7 12
11. Манчестер Сити Заявка 6 3 2 1 9 - 8 11
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Сити - Ливерпуль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 ноября 2020, осталось 27 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 156
    Манчестер Сити 51.9% (81)
    X 30.8% (48)
    Ливерпуль 17.3% (27)
    Все прогнозы
    1.97 Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Сити
    Ничья
    Ливерпуль
    2.02
    4.35
    3.80
    Все Коэффициенты
    Новости

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.02 4.25 3.50
    Бонус: 5 000 ₽ 1.96 4.35 3.80
      1.95 4.16 3.79

    Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.25 3.25 3.5 3.5 3.75 3.75 4 4 4.5 4.5 5 5 5.5 5.5 6 6
    14.50 1.02 5.50 1.11 4.80 1.16 2.78 1.42 2.11 1.73 1.76 2.30 1.43 2.83 1.31 3.32 1.12 5.75 1.08 5.80 1.01 9.80
    6.84 1.14 2.90 1.46 2.60 1.56 2.29 1.70 1.97 1.95 1.77 2.18 1.60 2.50 1.31 3.73 1.13 7.04
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.5 2.5
    4.20 1.23 2.77 1.44 1.76 2.06 1.32 3.38 1.19 4.65
    3.69 1.32 2.97 1.44 2.12 1.81 1.77 2.16 1.54 2.62
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    5.55 1.15 4.25 1.22 2.19 1.68 1.63 2.28 1.38 3.04
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    Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль

    Исход игры
    Манчестер Сити
    51.9% (81)
    Ничья
    30.8% (48)
    Ливерпуль
    17.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.68% (112)
    Меньше
    26.32% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    92.11% (140)
    Нет
    7.89% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Манчестер Сити
    39.7% (62)
    1:1 Ничья
    18.6% (29)
    2:2 Ничья
    10.9% (17)
    1:2 Ливерпуль
    10.3% (16)
    1:0 Манчестер Сити
    3.8% (6)
    2:3 Ливерпуль
    3.2% (5)
    3:2 Манчестер Сити
    2.6% (4)
    3:1 Манчестер Сити
    1.9% (3)
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