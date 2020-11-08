Манчестер Сити
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Ливерпуль
27
Канселу
Жоау
32
Матип
Жоэль
12
Гомес
Джо
10
Мане
Садио
20
Жота
Диогу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
50 Гарсия ЭрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
47 Фоден ФилПолузащитник
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
32 Матип ЖоэльЗащитник
-
12 Гомес ДжоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мане СадиоПолузащитник
-
20 Жота ДиогуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Джонс КёртисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ориги ДивокНападающий
-
Главный тренер: Клопп Юрген
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Стерлинг Рахим
|2
|0.33
|2.
|Фоден Фил
|2
|0.33
|3.
|Де Брёйне Кевин
|1 (1)
|0.17
|4.
|Марез Рияд
|1
|0.17
|5.
|Уокер Кайл
|1
|0.17
|6.
|Аке Натан
|1
|0.17
|7.
|Жезус Габриэль
|1
|0.17
|8.
|Канселу Жоау
|0
|0
|9.
|Торрес Ферран
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Салах Мохамед
|7 (3)
|1
|2.
|Мане Садио
|4
|0.57
|3.
|Жота Диогу
|3
|0.43
|4.
|Фирмино Роберто
|1
|0.14
|5.
|Робертсон Эндрю
|1
|0.14
|6.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0.14
|7.
|Шакири Джердан
|0
|0
|8.
|Александер-Арнольд Трент
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Менди Бенджамин
|2
|0
|2.
|Родри Эрнандес
|2
|0
|3.
|Аке Натан
|2
|0
|4.
|Канселу Жоау
|1
|0
|5.
|Диаш Рубен
|1
|0
|6.
|Жезус Габриэль
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Мане Садио
|2
|0
|2.
|Фабиньо Энрике
|1
|0
|3.
|Фирмино Роберто
|1
|0
|4.
|Ван Дейк Виргил
|1
|0
|5.
|Александер-Арнольд Трент
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Манчестер Сити
|11.11% (1)
|44.44% (4)
|11.11% (1)
|11.11% (1)
|0
|22.22% (2)
|Ливерпуль
|11.76% (2)
|11.76% (2)
|29.41% (5)
|17.65% (3)
|11.76% (2)
|17.65% (3)
Предыдущие игры
Манчестер Сити Последние 20 матчей: +14 =2 -4Манчестер Сити 3:0 Олимпиакос Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Марсель 0:3 Манчестер Сити Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити
Манчестер Сити 3:1 Порту Манчестер Сити 1:0 Арсенал Лидс 1:1 Манчестер Сити Бёрнли 0:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:5 Лестер Манчестер Сити 2:1 Борнмут Вулверхэмптон 1:3 Манчестер Сити Манчестер Сити 1:3 Лион Манчестер Сити 2:1 Реал Мадрид Манчестер Сити 5:0 Норвич Уотфорд 0:4 Манчестер Сити Арсенал 2:0 Манчестер Сити Манчестер Сити 2:1 Борнмут Брайтон 0:5 Манчестер Сити Манчестер Сити 5:0 Ньюкасл Саутгемптон 1:0 Манчестер Сити
Ливерпуль Последние 20 матчей: +13 =3 -4Аталанта 0:5 Ливерпуль Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Ливерпуль 2:0 Митьюлланд Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед
Аякс 0:1 Ливерпуль Эвертон 2:2 Ливерпуль Астон Вилла 7:2 Ливерпуль Ливерпуль 0:0 Арсенал Ливерпуль 3:1 Арсенал Линкольн Сити 2:7 Ливерпуль Челси 0:2 Ливерпуль Ливерпуль 4:3 Лидс Ливерпуль 7:2 Блэкпул Арсенал 1:1 Ливерпуль Ред Булл Зальцбург 2:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:0 Штуттгарт Ньюкасл 1:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:3 Челси Арсенал 2:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:1 Бёрнли
Последние игры между собой
Манчестер Сити: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 11
Ливерпуль: победы: 11, ничьи: 2, поражения: 7
Ливерпуль 0:0 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Манчестер Сити 1:2 Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Лига чемпионов Ливерпуль 4:3 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 5:0 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 1:1 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 1:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 3:0 Манчестер Сити Премьер-лига Ливерпуль 1:1 Манчестер Сити Кубок лиги Манчестер Сити 1:4 Ливерпуль Премьер-лига Ливерпуль 2:1 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 3:1 Ливерпуль Премьер-лига Манчестер Сити 2:2 Ливерпуль Международный кубок чемпионов Ливерпуль 3:2 Манчестер Сити Премьер-лига Манчестер Сити 2:1 Ливерпуль Премьер-лига
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|1:0 Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 15
|16
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|6.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|7.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|8.
|Вулверхэмптон
|0:1 Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|15 - 9
|12
|10.
|Арсенал
|Заявка
|7
|4
|0
|3
|9 - 7
|12
|11.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 8
|11
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Манчестер Сити» – «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Манчестер Сити» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Ливерпуль» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Манчестер Сити» – «Ливерпуль», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|1
|1
|1.5
|1.5
|2
|2
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.25
|3.25
|3.5
|3.5
|3.75
|3.75
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|5.5
|5.5
|6
|6
|
|14.50
|1.02
|5.50
|1.11
|4.80
|1.16
|2.78
|1.42
|—
|—
|2.11
|1.73
|—
|—
|1.76
|2.30
|—
|—
|1.43
|2.83
|1.31
|3.32
|1.12
|5.75
|1.08
|5.80
|1.01
|9.80
|
|—
|—
|6.84
|1.14
|—
|—
|2.90
|1.46
|2.60
|1.56
|2.29
|1.70
|1.97
|1.95
|1.77
|2.18
|1.60
|2.50
|—
|—
|1.31
|3.73
|—
|—
|1.13
|7.04
|—
|—
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Ливерпуль
Исход игры
Манчестер Сити
51.9% (81)
Ничья
30.8% (48)
Ливерпуль
17.3% (27)
Тотал 2.5
Больше
73.68% (112)
Меньше
26.32% (40)
Обе команды забьют
Да
92.11% (140)
Нет
7.89% (12)
Популярный счёт
2:1 Манчестер Сити
39.7% (62)
1:1 Ничья
18.6% (29)
2:2 Ничья
10.9% (17)
1:2 Ливерпуль
10.3% (16)
1:0 Манчестер Сити
3.8% (6)
2:3 Ливерпуль
3.2% (5)
3:2 Манчестер Сити
2.6% (4)
3:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
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