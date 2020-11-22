Фабиански выбил мяч от ворот прямо на своего сокомандника, далее Пабло Форнальс мог бы придумать и что-то похитрее, но просто отдал мяч сопернику.

Макголдрик оставил мяч Робинсону под прострел, но Огбонна этот прострел предотвратил, "Вест Хэм" убежал в контратаку. Боуэн отдал пас на Райса, тот дальше на Масуаку, который прострелил на Алле, но Себастьян не смог замкнуть!

Не самая удачная подача в штрафную "Вест Хэма" опять чуть не закончилась контратакой гостей, но Форнальс не догнал мяч.

Угловой зарабатывает Масуаку для своей команды. Подача пошла на ближнюю, где Деклан Райс, высоко выпрыгнув, попал в перекладину!!!

"Шеффилд" ошибся с передачей на фланге, в итоге аут будет вбрасывать "Вест Хэм".

Макголдрик начал второй тайм с дальнего удара в ближний угол, ничего сложного для голкипер "Вест Хэма" - Лукаша Фабиански.

"Шеффилд" начал второй тайм чуть активнее, как и первый тайм, но мы помним как все повернулось потом. Хотя стоит отметить, что по моментам "Шеффилд" все же ведет.

Очень быстрыми пасами "Шеффилд" попытался прорваться в штрафную соперника, но видимо слишком быстро получилось, в итоге лишь потеря.

Масуаку попытался подать с левого фланга, но попал в защитника, мяч отрикошетил за боковую.

Сам же Масуаку и вбросил аут, дальше Райс забросил на Алле, тот вроде смог обработать мяч, но все же защитник "Шеффилда" выбил мяч из ног нападающего.

Иган ошибся рядом со своими воротами, в итоге ошибку исправил, но пришлось выбивать за боковую.

"Вест Хэм" в очередной раз попытался длинной передачей найти в штрафной Соучека или Алле, но оборона "сов" пока действует спокойно.

Вновь Масуаку активничает на левом фланге атаки, но на этот раз его не пустили к штрафной.

ГОЛ!!! 0:1!!! Ремсдейл неудачно выбил мяч от ворот, "Вест Хэм" быстро довел мяч до чужой штрафной, Форнальс пробил, попал в защитника, игровой снаряд отскочил к Себастьяну Алле, который метров с 17 приложился так, что мяч от рук голкипера отскочил в сетку!

"Шеффилд" побежал отыгрываться. Ампаду вместе с Лоу неплохо сыграли в стенку на фланге, но Ампаду оказался в положении "вне игры".

И еще один офсайд у "Шеффилда". Дальняя передача на Макголдрика, который и оказался во вне игры.

Цоуфал перехватил мяч на правом фланге, но атаку развить не смог, в итоге "Шеффилд" направился к чужой штрафной, но ничего опасного не получилось и тут.

Форнальс догнал мяч на самой боковой линии, отдал передачу на Боуэна, который чудом сохранил мяч в чужой штрафной, но ненадолго, оборона выбивает "круглого" из опасной зоны.

Со штрафного последовала подача в штрафную хозяев. Огбонна головой пробил мимо цели.

После углового "Вест Хэм" сразу несколько раз пробил по воротам соперника, то попав в защитника, то попав в руки Ремсдейла.

"Шеффилд" ответил позиционной атакой, в результате который Макголдрик решил произвести довольно неожиданный, правда и неточный, удар.

Первый тайм

— Все, перерыв. Ничего не добавил арбитр.

45' После подачи с углового Соучек из-под двоих умудрился пробить головой, правда выше ворот.

44' "Вест Хэм" ответил своим контрвыпадом, Боуэн обыграл защитника, вышел на ударную позицию и попытался пробить в ближний угол, но попал уже в другого защитника, в результате угловой.

43' Загорелся "Шеффилд", еще одна полуподача, полупрострел в штрафную соперника, но Макбарни до мяча не дотянулся.

42' И еще моментище! После подачи с углового и суеты в штрафной, Макголдрик попал в штангу ворот Фабиански, правда, сразу после, судья свистнул, увидев фол в атаке, но тем не менее.

41' Болдэк на Башама, тот дальше на Макбарни в штрафную, Оливер головой пробил в створ метров с 8, но Фабиански выручил!

40' Ух, чуть-чуть Цоуфал не опередил Этана Ампаду, а если бы опередил был бы чистейший выход один на один.

39' Очередная подача в штрафную хозяев поля окончилась тем, что мяч попал в руки Ремсдейлу.

38' Угловой у "Вест Хэма" совсем не получился. Арбитр углядел фол в атаке сразу же после подачи.

37' И еще раз Крессуэлл подал в штрафную, теперь уже с игры, на этот раз "совы" тоже выбили мяч, но на угловой.

36' Штрафной заработали гости. Крессуэлл подал в толпу, но "Шеффилд" отбился.

34' Моментище! Соучек сам начал атаку и сам же ее и запорол. Соучек вбросил аут, далее после подачи с фланга Алле головой скинул мяч на Соучека, который оказался один на один с вратарем. Томаш не смог подстроиться под мяч и с лету метров с 5 пробил мимо ворот.

33' На пару минут "Шеффилд" смог отодвинуть игру от своих ворот и даже повладеть мячом на чужой половине поля, но сейчас "Вест Хэм" опять забрал контроль себе.

32' "Вест Хэм" выбил со своей половины поля, Боуэн смог зацепиться за мяч в атаке, пробил и попал в защитника.

31' Сам же Иган и направил мяч вперед со штрафного, где Макголдрик попытался ситуацию обострить, но потерял мяч.

30' Соучек задел Игана в стыке, фол на половине поля хозяев.

28' А вот и хоть какой-то момент у ворот "Шеффилда". Цоуфаль с правого фланга, после быстрой перепасовки, пробил по воротам, но Арон Ремсдейл дотянулся до мяча.

27' Масуаку попытался найти своей передачей одного из форвардов, выбежавших в контратаку вместе с ним, но защитник хозяев отбил мяч головой. Мяч, однако, все еще у молотобойцев.

26' Вновь "Шеффилд" атакует правым флангом, на этот раз Норвуд подал в штрафную, но до удара дело не дошло.

25' Вот так, сколько владел мячом "Вест Хэм", но два более-менее опасных момента пока на счету хозяев поля.

24' Болдак прорвался по правому флангу и отдал передачу на Макбарни, тот шведой пытался закрутить в дальний угол, но Фабиански все видел и мяч отбил.

23' Деклан Райс нарушил правила на Джоне Флеке в центре поля, но "Шеффилд" из этого штрафного ничего полезного извлечь не смог.

22' Боуэн упал на газон после довольно серьезного толчка, но арбитр нарушения правил не углядел, хотя форвард и был очень недоволен.

20' Гости пробили по воротам из-за штрафной, но попали в защитника, хотя все равно сохранили себе мяч. Очередную позиционную атаку начинают подопечные Дэвида Мойеса.

19' После подачи с углового Огбонна скидывал в центр штрафной площади, но до адресата этот мяч не дошел.

18' Крессуэл хотел тправить Пабло Форнальса в забег по левому флангу, но Иган опередил игрока "Вест Хэма" и выбил мяч на угловой.

17' "Вест Хэм" после стартовой пятиминутки освоился на поле и явно перехватил инициативу, не хватает пока только моментов.

16' После вбрасывания с аута Алле головой скинул мяч на Боуэна, тот прокинул игровой снаряд дальше, но там никого не оказалось.

15' Масуаку отдал отличную передачу между ног соперника на Форнальса, но Пабло шансом не воспользовался, в результате всего лишь аут.

13' Крессуэл подал в штрафную площадь, но хозяева переиграли своего соперника на "втором этаже", хотя подбор все еще за "Вест Хэмом".

12' Башам выбил мяч сильно вперед в надежде, что форварды за мяч зацепятся, но там оказался лишь Огбонна.

11' Масуаку вбросил из-за боковой, в итоге после пары передач мяч вообще оказался на другом фланге, а затем назад через вратаря. "Шеффилд" выдавил соперника со своей половины поля.

10' "Вест Хэм" наконец забрал мяч себе, но подойти к воротам соперника пока не получается.

9' А вот и угловой. У ворот гостей. Флек навесил в центр штрафной, хозяева уверенно отбились.

8' Бэлдок навесил в штрафную, мяч перелетел через всех и у "Вест Хэма" был шанс убежать в контратаку, но лондонцы решили соорудить атаку позиционную.

7' Башам с правого фланга попытался подать на Макбарни, но мяч пролетел прямо перед нападающим точно в руки вратарю.

6' Макголдрик принял передачу от своего голкипера на чужой половине поля, но техника подвела Дэвида, в итоге вбрасывание из-за боковой.

4' "Шеффилд" решил резво начать игру, так и не скажешь по первым минутам, что у команды 0 побед и всего 1 очко за 8 игр.

3' А вот и первый удар в створ, отличная длинная передача от Игана на Бэлдока, который оторвался от защитника и пробил в ближний, Фабиански на месте.

2' "Вест Хэм" вбросил из-за боковой, но почти тут же потерял мяч. "Шеффилд" начинает свою атаку.