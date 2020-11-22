Шеффилд Юнайтед
0:1
Второй тайм: 71'
Стадион: Брэмолл Лейн
Вест Хэм
0:1
56' ГолАлле Себастьян
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
13
Лоу
Макс
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Иган ДжонЗащитник
-
22 Ампаду ЭтанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Лоу МаксПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
15 Джагелка ФилЗащитник
-
23 Осборн БенПолузащитник
- Полузащитник
-
24 Брюстер РианНападающий
-
14 Бёрк ОливерНападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
31 Джонсон БенПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
Ход матча
56'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
1 Удары по воротам 5
-
5 Удары в створ 3
-
2 Угловые 4
-
3 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 0
-
49 Владение мячом, % 51
Владение мячом
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.22
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.11
|3.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.11
|4.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|3
|0.33
|2.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.33
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.22
|4.
|Алле Себастьян
|2
|0.22
|5.
|Лансини Мануэль
|1
|0.11
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.11
|7.
|Соучек Томаш
|1
|0.11
|8.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|9.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|10.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|11.
|Масуаку Артур
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|2
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|3.
|Берге Сандер
|3
|0
|4.
|Стивенс Энда
|1
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|5.
|Антонио Майкл
|1
|0
|6.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Соучек Томаш
|1
|0
|10.
|Форнальс Пабло
|1
|0
|11.
|Диоп Исса
|1
|0
|12.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|50% (2)
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|Вест Хэм
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|0
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|21 - 9
|20
|2.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|3.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 10
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|5.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|6.
|Эвертон
|Заявка
|9
|5
|1
|3
|19 - 16
|16
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|19 - 11
|15
|8.
|Вест Хэм
|1:0 Заявка
|9
|4
|2
|3
|15 - 10
|14
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 14
|13
|12.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|13.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|10 - 11
|12
|14.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|10 - 15
|11
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|13 - 15
|9
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|9
|1
|1
|7
|9 - 18
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 18
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|0:1 Заявка
|9
|0
|1
|8
|4 - 15
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
18.8% (29)
Ничья
32.5% (50)
Вест Хэм
48.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
76.82% (116)
Нет
23.18% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (46)
1:2 Вест Хэм
27.9% (43)
0:1 Вест Хэм
13.6% (21)
2:1 Шеффилд Юнайтед
11% (17)
1:0 Шеффилд Юнайтед
4.5% (7)
0:2 Вест Хэм
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:3 Вест Хэм
1.9% (3)
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