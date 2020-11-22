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  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
0:1
Второй тайм: 71'

Стадион:
Вест Хэм
0'
0:1
56' Гол
Алле Себастьян
71'
1
Ремсдейл
Арон
6
Башам
Крис
12
Иган
Джон
22
Ампаду
Этан
2
Бэлдок
Джордж
8
Берге
Сандер
16
Норвуд
Оливер
4
Флек
Джон
13
Лоу
Макс
17
Макголдрик
Дэвид
9
Макбарни
Оливер
1
Фабьянски
Лукаш
4
Бальбуэна
Фабиан
21
Огбонна
Анджело
3
Крессуэлл
Арон
5
Цоуфал
Владимир
41
Райс
Деклан
28
Соучек
Томаш
26
Масуаку
Артур
20
Боуэн
Джаррод
22
Алле
Себастьян
18
Форнальс
Пабло
Шеффилд Юнайтед
3-5-2
Вест Хэм
3-4-3

Ход матча

56'
0:1
Алле Себастьян
62'
Робинсон Джек
Ампаду Этан
 
65'
Брюстер Риан
Норвуд Оливер
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 5
  • 5 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 4
  • 3 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 0
  • 49 Владение мячом, % 51

Владение мячом

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 2 0.22
2. Берге Сандер 1 (1) 0.11
3. Шарп Билли 1 (1) 0.11
4. Бэлдок Джордж 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 3 0.33
2. Боуэн Джаррод 3 0.33
3. Форнальс Пабло 2 0.22
4. Алле Себастьян 2 0.22
5. Лансини Мануэль 1 0.11
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.11
7. Соучек Томаш 1 0.11
8. Крессуэлл Арон 0 0
9. Фредерикс Райан 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Масуаку Артур 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 2 1
2. Ландстрем Джон 3 0
3. Берге Сандер 3 0
4. Стивенс Энда 1 0
5. Бэлдок Джордж 1 0
6. Макбарни Оливер 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Ярмоленко Андрей 1 0
5. Антонио Майкл 1 0
6. Лансини Мануэль 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Соучек Томаш 1 0
10. Форнальс Пабло 1 0
11. Диоп Исса 1 0
12. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 50% (2) 0 0 0 0 50% (2)
 Вест Хэм 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 0 41.67% (5)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Тоттенхэм Заявка 9 6 2 1 21 - 9 20
2. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
3. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 10 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
5. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
6. Эвертон Заявка 9 5 1 3 19 - 16 16
7. Астон Вилла Заявка 8 5 0 3 19 - 11 15
8. Вест Хэм 1:0 Заявка 9 4 2 3 15 - 10 14
9. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
10. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 13 - 14 13
12. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
13. Манчестер Сити Заявка 8 3 3 2 10 - 11 12
14. Ньюкасл Заявка 9 3 2 4 10 - 15 11
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 9 2 3 4 13 - 15 9
17. Фулхэм Заявка 9 1 1 7 9 - 18 4
18. Вест Бромвич Заявка 9 0 3 6 6 - 18 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед 0:1 Заявка 9 0 1 8 4 - 15 1
  • Второй тайм
  • 73'
    "Шеффилд" ошибся с передачей на фланге, в итоге аут будет вбрасывать "Вест Хэм".
  • Угловой
    72'
    Угловой зарабатывает Масуаку для своей команды. Подача пошла на ближнюю, где Деклан Райс, высоко выпрыгнув, попал в перекладину!!!
  • 71'
    Не самая удачная подача в штрафную "Вест Хэма" опять чуть не закончилась контратакой гостей, но Форнальс не догнал мяч. 
  • Опасный момент
    69'
    Макголдрик оставил мяч Робинсону под прострел, но Огбонна этот прострел предотвратил, "Вест Хэм" убежал в контратаку. Боуэн отдал пас на Райса, тот дальше на Масуаку, который прострелил на Алле, но Себастьян не смог замкнуть!
  • 68'
    Фабиански выбил мяч от ворот прямо на своего сокомандника, далее Пабло Форнальс мог бы придумать и что-то похитрее, но просто отдал мяч сопернику.
  • 67'
    "Шеффилд" ответил позиционной атакой, в результате который Макголдрик решил произвести довольно неожиданный, правда и неточный, удар. 
  • Угловой
    66'
    После углового "Вест Хэм" сразу несколько раз пробил по воротам соперника, то попав в защитника, то попав в руки Ремсдейла. 
  • Замена
    65'
    Замена у "Шеффилда". Вместо Норвуда вышел Брюстер.
  • 64'
    Со штрафного последовала подача в штрафную хозяев. Огбонна головой пробил мимо цели. 
  • Замена
    62'
    Замена у хозяев. Вместо Ампаду вышел Робинсон. 
  • 61'
    Форнальс догнал мяч на самой боковой линии, отдал передачу на Боуэна, который чудом сохранил мяч в чужой штрафной, но ненадолго, оборона выбивает "круглого" из опасной зоны. 
  • 60'
    Цоуфал перехватил мяч на правом фланге, но атаку развить не смог, в итоге "Шеффилд" направился к чужой штрафной, но ничего опасного не получилось и тут. 
  • Офсайд
    59'
    И еще один офсайд у "Шеффилда". Дальняя передача на Макголдрика, который и оказался во вне игры. 
  • Офсайд
    58'
    "Шеффилд" побежал отыгрываться. Ампаду вместе с Лоу неплохо сыграли в стенку на фланге, но Ампаду оказался в положении "вне игры". 
  • Описание гола
    56'
    ГОЛ!!! 0:1!!! Ремсдейл неудачно выбил мяч от ворот, "Вест Хэм" быстро довел мяч до чужой штрафной, Форнальс пробил, попал в защитника, игровой снаряд отскочил к Себастьяну Алле, который метров с 17 приложился так, что мяч от рук голкипера отскочил в сетку!
  • 55'
    Вновь Масуаку активничает на левом фланге атаки, но на этот раз его не пустили к штрафной. 
  • 54'
    "Вест Хэм" в очередной раз попытался длинной передачей найти в штрафной Соучека или Алле, но оборона "сов" пока действует спокойно. 
  • 53'
    Иган ошибся рядом со своими воротами, в итоге ошибку исправил, но пришлось выбивать за боковую. 
  • 52'
    Сам же Масуаку и вбросил аут, дальше Райс забросил на Алле, тот вроде смог обработать мяч, но все же защитник "Шеффилда" выбил мяч из ног нападающего. 
  • 51'
    Масуаку попытался подать с левого фланга, но попал в защитника, мяч отрикошетил за боковую.
  • 50'
    Очень быстрыми пасами "Шеффилд" попытался прорваться в штрафную соперника, но видимо слишком быстро получилось, в итоге лишь потеря. 
  • 48'
    "Шеффилд" начал второй тайм чуть активнее, как и первый тайм, но мы помним как все повернулось потом. Хотя стоит отметить, что по моментам "Шеффилд" все же ведет. 
  • 47'
    Макголдрик начал второй тайм с дальнего удара в ближний угол, ничего сложного для голкипер "Вест Хэма" - Лукаша Фабиански. 
  • Второй тайм начался
    Второй тайм начался.
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Все, перерыв. Ничего не добавил арбитр. 
  • Угловой
    45'
    После подачи с углового Соучек из-под двоих умудрился пробить головой, правда выше ворот. 
  • 44'
    "Вест Хэм" ответил своим контрвыпадом, Боуэн обыграл защитника, вышел на ударную позицию и попытался пробить в ближний угол, но попал уже в другого защитника, в результате угловой. 
  • 43'
    Загорелся "Шеффилд", еще одна полуподача, полупрострел в штрафную соперника, но Макбарни до мяча не дотянулся. 
  • Опасный момент
    42'
    И еще моментище! После подачи с углового и суеты в штрафной, Макголдрик попал в штангу ворот Фабиански, правда, сразу после, судья свистнул, увидев фол в атаке, но тем не менее. 
  • Опасный момент
    41'
    Болдэк на Башама, тот дальше на Макбарни в штрафную, Оливер головой пробил в створ метров с 8, но Фабиански выручил!
  • 40'
    Ух, чуть-чуть Цоуфал не опередил Этана Ампаду, а если бы опередил был бы чистейший выход один на один. 
  • 39'
    Очередная подача в штрафную хозяев поля окончилась тем, что мяч попал в руки Ремсдейлу. 
  • Угловой
    38'
    Угловой у "Вест Хэма" совсем не получился. Арбитр углядел фол в атаке сразу же после подачи. 
  • 37'
    И еще раз Крессуэлл подал в штрафную, теперь уже с игры, на этот раз "совы" тоже выбили мяч, но на угловой. 
  • 36'
    Штрафной заработали гости. Крессуэлл подал в толпу, но "Шеффилд" отбился. 
  • Опасный момент
    34'
    Моментище! Соучек сам начал атаку и сам же ее и запорол. Соучек вбросил аут, далее после подачи с фланга Алле головой скинул мяч на Соучека, который оказался один на один с вратарем. Томаш не смог подстроиться под мяч и с лету метров с 5 пробил мимо ворот. 
  • 33'
    На пару минут "Шеффилд" смог отодвинуть игру от своих ворот и даже повладеть мячом на чужой половине поля, но сейчас "Вест Хэм" опять забрал контроль себе. 
  • 32'
    "Вест Хэм" выбил со своей половины поля, Боуэн смог зацепиться за мяч в атаке, пробил и попал в защитника. 
  • 31'
    Сам же Иган и направил мяч вперед со штрафного, где Макголдрик попытался ситуацию обострить, но потерял мяч. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Соучек задел Игана в стыке, фол на половине поля хозяев. 
  • Опасный момент
    28'
    А вот и хоть какой-то момент у ворот "Шеффилда". Цоуфаль с правого фланга, после быстрой перепасовки, пробил по воротам, но Арон Ремсдейл дотянулся до мяча. 
  • 27'
    Масуаку попытался найти своей передачей одного из форвардов, выбежавших в контратаку вместе с ним, но защитник хозяев отбил мяч головой. Мяч, однако, все еще у молотобойцев. 
  • 26'
    Вновь "Шеффилд" атакует правым флангом, на этот раз Норвуд подал в штрафную, но до удара дело не дошло. 
  • 25'
    Вот так, сколько владел мячом "Вест Хэм", но два более-менее опасных момента пока на счету хозяев поля. 
  • Опасный момент
    24'
    Болдак прорвался по правому флангу и отдал передачу на Макбарни, тот шведой пытался закрутить в дальний угол, но Фабиански все видел и мяч отбил. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Деклан Райс нарушил правила на Джоне Флеке в центре поля, но "Шеффилд" из этого штрафного ничего полезного извлечь не смог. 
  • 22'
    Боуэн упал на газон после довольно серьезного толчка, но арбитр нарушения правил не углядел, хотя форвард и был очень недоволен. 
  • 20'
    Гости пробили по воротам из-за штрафной, но попали в защитника, хотя все равно сохранили себе мяч. Очередную позиционную атаку начинают подопечные Дэвида Мойеса. 
  • Угловой
    19'
    После подачи с углового Огбонна скидывал в центр штрафной площади, но до адресата этот мяч не дошел. 
  • 18'
    Крессуэл хотел тправить Пабло Форнальса в забег по левому флангу, но Иган опередил игрока "Вест Хэма" и выбил мяч на угловой. 
  • 17'
    "Вест Хэм" после стартовой пятиминутки освоился на поле и явно перехватил инициативу, не хватает пока только моментов. 
  • 16'
    После вбрасывания с аута Алле головой скинул мяч на Боуэна, тот прокинул игровой снаряд дальше, но там никого не оказалось. 
  • 15'
    Масуаку отдал отличную передачу между ног соперника на Форнальса, но Пабло шансом не воспользовался, в результате всего лишь аут. 
  • 13'
    Крессуэл подал в штрафную площадь, но хозяева переиграли своего соперника на "втором этаже", хотя подбор все еще за "Вест Хэмом". 
  • 12'
    Башам выбил мяч сильно вперед в надежде, что форварды за мяч зацепятся, но там оказался лишь Огбонна. 
  • 11'
    Масуаку вбросил из-за боковой, в итоге после пары передач мяч вообще оказался на другом фланге, а затем назад через вратаря. "Шеффилд" выдавил соперника со своей половины поля. 
  • 10'
    "Вест Хэм" наконец забрал мяч себе, но подойти к воротам соперника пока не получается. 
  • Угловой
    9'
    А вот и угловой. У ворот гостей. Флек навесил в центр штрафной, хозяева уверенно отбились. 
  • 8'
    Бэлдок навесил в штрафную, мяч перелетел через всех и у "Вест Хэма" был шанс убежать в контратаку, но лондонцы решили соорудить атаку позиционную.
  • 7'
    Башам с правого фланга попытался подать на Макбарни, но мяч пролетел прямо перед нападающим точно в руки вратарю. 
  • 6'
    Макголдрик принял передачу от своего голкипера на чужой половине поля, но техника подвела Дэвида, в итоге вбрасывание из-за боковой. 
  • 4'
    "Шеффилд" решил резво начать игру, так и не скажешь по первым минутам, что у команды 0 побед и всего 1 очко за 8 игр.
  • Опасный момент
    3'
    А вот и первый удар в створ, отличная длинная передача от Игана на Бэлдока, который оторвался от защитника и пробил в ближний, Фабиански на месте. 
  • 2'
    "Вест Хэм" вбросил из-за боковой, но почти тут же потерял мяч. "Шеффилд" начинает свою атаку. 
  • Первый тайм начался
    Матч начался!
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Прогнозы
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Bramall Lane. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Победитель

Основное время
Букмекер 1 X 2
Бонус: 15 000 ₽ 3.80 2.45 2.65
Бонус: 5 000 ₽ 17.00 4.50 1.30
Бонус: 5 000 ₽ 3.24 3.20 2.35
  25.38 5.14 1.24

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Тотал

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5 6 6
3.50 1.30 7.40 1.10 2.45 1.55 2.39 1.57 1.98 1.90 1.28 3.60 1.39 2.90 1.04 10.00 1.12 7.20 1.02 13.00 1.01 12.50 0.00 21.00
7.10 1.06 6.15 1.08 2.99 1.33 2.36 1.57 1.76 2.18 1.40 3.12 1.29 3.78 1.08 6.50 1.06 7.20 1.02 15.25
2.91 1.45 2.35 1.65 1.84 2.06 2.33 1.66 1.92 1.99 1.47 2.83 1.32 3.63 1.73 2.20 1.55 2.58 1.42 3.09 1.27 4.10
Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
1.33 3.25 1.76 2.10 1.01 15.00 1.11 6.60
2.53 1.52 1.73 2.11 1.34 3.26 1.10 6.80 1.07 8.20
1.19 5.10 1.47 2.85 1.18 5.26 1.47 2.83 1.34 3.45
Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
2.40 1.49 1.65 2.15 1.27 3.60
3.68 1.28 2.50 1.57 1.62 2.30 1.25 3.95 1.16 5.35

Обе забьют

Основное времяПервый таймВторой тайм
Букмекер Да Нет
2.50 1.53
Букмекер Да Нет
8.80 1.06
Букмекер Да Нет
3.70 1.32
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Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед 0:1 Вест Хэм

Исход игры
Шеффилд Юнайтед
18.8% (29)
Ничья
32.5% (50)
Вест Хэм
48.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
46.36% (70)
Меньше
53.64% (81)
Обе команды забьют
Да
76.82% (116)
Нет
23.18% (35)
Популярный счёт
1:1 Ничья
29.9% (46)
1:2 Вест Хэм
27.9% (43)
0:1 Вест Хэм
13.6% (21)
2:1 Шеффилд Юнайтед
11% (17)
1:0 Шеффилд Юнайтед
4.5% (7)
0:2 Вест Хэм
3.2% (5)
2:2 Ничья
1.9% (3)
1:3 Вест Хэм
1.9% (3)
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