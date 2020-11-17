  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
Шеффилд Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Вест Хэм

Бомбардиры внутри турнира

Шеффилд Юнайтед
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Макголдрик Дэвид 2 0.25
2. Берге Сандер 1 (1) 0.13
3. Шарп Билли 1 (1) 0.13
4. Бэлдок Джордж 0 0
Вест Хэм
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Антонио Майкл 3 0.38
2. Боуэн Джаррод 3 0.38
3. Форнальс Пабло 2 0.25
4. Лансини Мануэль 1 0.13
5. Алле Себастьян 1 0.13
6. Бальбуэна Фабиан 1 0.13
7. Соучек Томаш 1 0.13
8. Крессуэлл Арон 0 0
9. Фредерикс Райан 0 0
10. Цоуфал Владимир 0 0
11. Масуаку Артур 0 0
12. Бенрахма Саид 0 0

Карточки

Шеффилд Юнайтед
# Игрок      
1. Иган Джон 2 1
2. Ландстрем Джон 3 0
3. Берге Сандер 3 0
4. Стивенс Энда 1 0
5. Бэлдок Джордж 1 0
6. Макбарни Оливер 1 0
Вест Хэм
# Игрок      
1. Огбонна Анджело 2 0
2. Фредерикс Райан 2 0
3. Цоуфал Владимир 2 0
4. Ярмоленко Андрей 1 0
5. Антонио Майкл 1 0
6. Лансини Мануэль 1 0
7. Масуаку Артур 1 0
8. Бальбуэна Фабиан 1 0
9. Соучек Томаш 1 0
10. Форнальс Пабло 1 0
11. Диоп Исса 1 0
12. Райс Деклан 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Шеффилд Юнайтед 50% (2) 0 0 0 0 50% (2)
 Вест Хэм 16.67% (2) 16.67% (2) 16.67% (2) 8.33% (1) 0 41.67% (5)

Предыдущие игры

Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли

Последние игры между собой

Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
Шеффилд Юнайтед 1:0 Вест Хэм Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Премьер-лига Вест Хэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Кубок лиги
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лестер Заявка 8 6 0 2 18 - 9 18
2. Тоттенхэм Заявка 8 5 2 1 19 - 9 17
3. Ливерпуль Заявка 8 5 2 1 18 - 16 17
4. Саутгемптон Заявка 8 5 1 2 16 - 12 16
5. Астон Вилла Заявка 7 5 0 2 18 - 9 15
6. Челси Заявка 8 4 3 1 20 - 10 15
7. Эвертон Заявка 8 4 1 3 16 - 14 13
8. Кристал Пэлас Заявка 8 4 1 3 12 - 12 13
9. Вулверхэмптон Заявка 8 4 1 3 8 - 9 13
10. Манчестер Сити Заявка 7 3 3 1 10 - 9 12
11. Арсенал Заявка 8 4 0 4 9 - 10 12
12. Вест Хэм Заявка 8 3 2 3 14 - 10 11
13. Ньюкасл Заявка 8 3 2 3 10 - 13 11
14. Манчестер Юнайтед Заявка 7 3 1 3 12 - 14 10
15. Лидс Заявка 8 3 1 4 14 - 17 10
16. Брайтон Заявка 8 1 3 4 11 - 14 6
17. Фулхэм Заявка 8 1 1 6 7 - 15 4
18. Вест Бромвич Заявка 8 0 3 5 6 - 17 3
19. Бёрнли Заявка 7 0 2 5 3 - 12 2
20. Шеффилд Юнайтед Заявка 8 0 1 7 4 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 22 ноября 2020, осталось 2 дня 11 часов 10 минут.


    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 53
    Шеффилд Юнайтед 20.8% (11)
    X 28.3% (15)
    Вест Хэм 50.9% (27)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Шеффилд Юнайтед
    Ничья
    Вест Хэм
    3.13
    3.44
    2.50
    Все Коэффициенты

    Победитель

    Основное время
    Букмекер 1 X 2
    Бонус: 15 000 ₽ 2.90 3.30 2.50
    Бонус: 5 000 ₽ 3.10 3.15 2.46
    Бонус: 5 000 ₽ 3.06 3.44 2.46
      3.13 3.38 2.47

    Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров

    Тотал

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 1.75 1.75 2 2 2.25 2.25 2.5 2.5 2.75 2.75 3 3 3.5 3.5 4 4 4.5 4.5 5 5
    9.50 1.05 6.90 1.10 3.10 1.36 2.40 1.60 1.97 1.87 1.75 2.14 1.37 3.05 1.27 3.75 1.10 7.10 1.06 7.30 1.01 14.50
    9.40 1.06 7.80 1.09 3.15 1.37 2.39 1.59 1.78 2.15 1.36 3.18 1.23 4.30 1.10 7.00 1.09 7.90 1.02 15.50
    3.30 1.37 2.90 1.46 2.49 1.59 2.04 1.88 1.78 2.14 1.58 2.52 1.26 4.17
    Букмекер 0.5 0.5 0.75 0.75 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    1.74 2.11 1.35 3.30 1.07 7.10
    2.79 1.44 1.82 1.99 1.34 3.26 1.11 6.70 1.08 8.80
    2.81 1.47 2.30 1.67 1.79 2.13 1.50 2.73 1.36 3.34
    Букмекер 0.5 0.5 1 1 1.5 1.5 2 2 2.5 2.5
    2.41 1.51 1.59 2.26 1.20 3.95
    3.32 1.33 2.40 1.57 1.57 2.38 1.22 4.25 1.15 5.45

    Обе забьют

    Основное времяПервый таймВторой тайм
    Букмекер Да Нет
    1.88 1.94
    Букмекер Да Нет
    5.20 1.14
    Букмекер Да Нет
    3.50 1.29
    Где смотреть матч Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Как смотреть матчи АПЛ на Олимпе?

    Олимп Матчи АПЛ

    Фонбет (список матчей)

    Париматч

    БетСити + Фрибет 10 000 руб

    Winline

    Лига Ставок



    Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм

    Исход игры
    Шеффилд Юнайтед
    20.8% (11)
    Ничья
    28.3% (15)
    Вест Хэм
    50.9% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.9% (28)
    Меньше
    45.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.35% (42)
    Нет
    17.65% (9)
    Популярный счёт
    1:2 Вест Хэм
    35.8% (19)
    1:1 Ничья
    26.4% (14)
    0:1 Вест Хэм
    9.4% (5)
    2:1 Шеффилд Юнайтед
    7.5% (4)
    1:0 Шеффилд Юнайтед
    5.7% (3)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!


    Рейтинг букмекеров
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    2 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (4) Обзор Играть
    3 Бонус: 5 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    4 Бонус: 10 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    5 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    6 Бонус: 19 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    7 Бонус: 20 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    8 Бонус: 500 ₽ Отзывы (1) Обзор Играть
    9 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (3) Обзор Играть
    10 Бонус: 1 000 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    11 Бонус: 500 ₽ Отзывы (2) Обзор Играть
    Полный рейтинг букмекеров Прогнозы на спорт
    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный