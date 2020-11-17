Шеффилд Юнайтед
Позже
Стадион: Брэмолл Лейн
Вест Хэм
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Макголдрик Дэвид
|2
|0.25
|2.
|Берге Сандер
|1 (1)
|0.13
|3.
|Шарп Билли
|1 (1)
|0.13
|4.
|Бэлдок Джордж
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Антонио Майкл
|3
|0.38
|2.
|Боуэн Джаррод
|3
|0.38
|3.
|Форнальс Пабло
|2
|0.25
|4.
|Лансини Мануэль
|1
|0.13
|5.
|Алле Себастьян
|1
|0.13
|6.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0.13
|7.
|Соучек Томаш
|1
|0.13
|8.
|Крессуэлл Арон
|0
|0
|9.
|Фредерикс Райан
|0
|0
|10.
|Цоуфал Владимир
|0
|0
|11.
|Масуаку Артур
|0
|0
|12.
|Бенрахма Саид
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Иган Джон
|2
|1
|2.
|Ландстрем Джон
|3
|0
|3.
|Берге Сандер
|3
|0
|4.
|Стивенс Энда
|1
|0
|5.
|Бэлдок Джордж
|1
|0
|6.
|Макбарни Оливер
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Огбонна Анджело
|2
|0
|2.
|Фредерикс Райан
|2
|0
|3.
|Цоуфал Владимир
|2
|0
|4.
|Ярмоленко Андрей
|1
|0
|5.
|Антонио Майкл
|1
|0
|6.
|Лансини Мануэль
|1
|0
|7.
|Масуаку Артур
|1
|0
|8.
|Бальбуэна Фабиан
|1
|0
|9.
|Соучек Томаш
|1
|0
|10.
|Форнальс Пабло
|1
|0
|11.
|Диоп Исса
|1
|0
|12.
|Райс Деклан
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Шеффилд Юнайтед
|50% (2)
|0
|0
|0
|0
|50% (2)
|Вест Хэм
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|16.67% (2)
|8.33% (1)
|0
|41.67% (5)
Предыдущие игры
Шеффилд Юнайтед Последние 20 матчей: +5 =3 -12Челси 4:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 1:1 Фулхэм
Арсенал 2:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Лидс Астон Вилла 1:0 Шеффилд Юнайтед Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:2 Вулверхэмптон Шеффилд Юнайтед 2:2 Престон Норт Энд Дерби 0:2 Шеффилд Юнайтед Данди Юнайтед 0:1 Шеффилд Юнайтед Саутгемптон 3:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 0:1 Эвертон Лестер 2:0 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:0 Челси Шеффилд Юнайтед 1:0 Вулверхэмптон Бёрнли 1:1 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 3:1 Тоттенхэм Шеффилд Юнайтед 1:2 Арсенал
Вест Хэм Последние 20 матчей: +10 =4 -6Вест Хэм 1:0 Фулхэм Ливерпуль 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Манчестер Сити Тоттенхэм 3:3 Вест Хэм
Лестер 0:3 Вест Хэм Эвертон 4:1 Вест Хэм Вест Хэм 4:0 Вулверхэмптон Вест Хэм 5:1 Халл Сити Арсенал 2:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:0 Чарльтон Вест Хэм 0:2 Ньюкасл Вест Хэм 3:5 Борнмут Вест Хэм 2:1 Брентфорд Уиком 1:5 Вест Хэм Ипсвич 1:4 Вест Хэм Вест Хэм 1:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 1:1 Вест Хэм Вест Хэм 3:1 Уотфорд Норвич 0:4 Вест Хэм Вест Хэм 0:1 Бёрнли
Последние игры между собой
Шеффилд Юнайтед: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Вест Хэм: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лестер
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|18 - 9
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|19 - 9
|17
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|18 - 16
|17
|4.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|5
|1
|2
|16 - 12
|16
|5.
|Астон Вилла
|Заявка
|7
|5
|0
|2
|18 - 9
|15
|6.
|Челси
|Заявка
|8
|4
|3
|1
|20 - 10
|15
|7.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|16 - 14
|13
|8.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|8 - 9
|13
|10.
|Манчестер Сити
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|10 - 9
|12
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|4
|0
|4
|9 - 10
|12
|12.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|14 - 10
|11
|13.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 13
|11
|14.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|12 - 14
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|14 - 17
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|11 - 14
|6
|17.
|Фулхэм
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|7 - 15
|4
|18.
|Вест Бромвич
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|6 - 17
|3
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|0
|2
|5
|3 - 12
|2
|20.
|Шеффилд Юнайтед
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|4 - 14
|1
Победитель
Самый высокий коэффициент на матч «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Фонбет». Поставить на победу команды «Шеффилд Юнайтед» с самым большим коэффициентом можно в букмекерской конторе «Париматч» вы можете, выбрав её в рейтинге ниже. Также можно поставить на победу команды «Вест Хэм» в букмекерской конторе «Марафон» с самым высоким коэффициентом. Для тех, кто считает, что силы равны – могут поставить на ничью в матче «Шеффилд Юнайтед» – «Вест Хэм», выбрав самого лучшего букмекера из рейтинга букмекеров
Тотал
|Букмекер
|0.5
|0.5
|1
|1
|1.5
|1.5
|1.75
|1.75
|2
|2
|2.25
|2.25
|2.5
|2.5
|2.75
|2.75
|3
|3
|3.5
|3.5
|4
|4
|4.5
|4.5
|5
|5
|
|9.50
|1.05
|6.90
|1.10
|3.10
|1.36
|—
|—
|2.40
|1.60
|1.97
|1.87
|1.75
|2.14
|—
|—
|1.37
|3.05
|1.27
|3.75
|1.10
|7.10
|1.06
|7.30
|1.01
|14.50
|
|9.40
|1.06
|7.80
|1.09
|3.15
|1.37
|—
|—
|2.39
|1.59
|—
|—
|1.78
|2.15
|—
|—
|1.36
|3.18
|1.23
|4.30
|1.10
|7.00
|1.09
|7.90
|1.02
|15.50
|
|—
|—
|—
|—
|3.30
|1.37
|2.90
|1.46
|2.49
|1.59
|2.04
|1.88
|1.78
|2.14
|1.58
|2.52
|—
|—
|1.26
|4.17
|—
|—
|—
|—
|—
|—
Прогнозы на матч Шеффилд Юнайтед - Вест Хэм
Исход игры
Шеффилд Юнайтед
20.8% (11)
Ничья
28.3% (15)
Вест Хэм
50.9% (27)
Тотал 2.5
Больше
54.9% (28)
Меньше
45.1% (23)
Обе команды забьют
Да
82.35% (42)
Нет
17.65% (9)
Популярный счёт
1:2 Вест Хэм
35.8% (19)
1:1 Ничья
26.4% (14)
0:1 Вест Хэм
9.4% (5)
2:1 Шеффилд Юнайтед
7.5% (4)
1:0 Шеффилд Юнайтед
5.7% (3)
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